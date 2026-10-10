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    Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты
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    10 октября 2026, 13:11 • Новости дня

    Премьер Баден-Вюртемберга назвал дешевый газ из России столпом экономики ФРГ

    Премьер Баден-Вюртемберга Оздемир назвал газ из России столпом экономики ФРГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поставки российского газа по выгодным ценам десятилетиями служили одной из основ экономического благополучия Германии, заявил премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир.

    Премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир отметил, что газ из России является столпом экономического благополучия ФРГ.

    «Мы слишком долго были успешны. А наша бизнес-модель опиралась на три столпа», – сказал он в интервью Welt.

    Оздемир пояснил, что к этим основам относились поставки газа из России по хорошим ценам, выгодное сотрудничество с Китаем и гарантии безопасности от США.

    Политик отметил, что эта модель долго обеспечивала Германии «довольно уютное» положение. Однако сейчас эти столпы шатаются: Берлин больше не может слепо полагаться на Вашингтон, а Китай превратился из партнера в системного конкурента. А главное – в феврале этого года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отказ от российского газа спровоцировал экономический кризис в Германии.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причину резкого падения немецкой экономики. А сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок газа из России.

    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 13:36 • Новости дня
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави»
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу продукции ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии.

    Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию и продажу товаров ряда производителей вин, коньяков и безалкогольных напитков из Грузии. Ограничения коснулись вин компаний АО «Телиани Вели», АО «Тбилвино» и ООО «Вайнмен», коньяка производства ООО «Братья Асканели» и пива от АО «Грузинская пивная компания», пишет РБК, ссылаясь на документ ведомства.

    Кроме того, под запрет попали минеральная вода «Набеглави» компании «Хелси вотер» и любая Coca-Cola, произведенная в Грузии.

    Временная санитарная мера принята на основании решения Совета Евразийской экономической комиссии. Причиной стало несоответствие товаров требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям и нормам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины.

    В мае Роспотребнадзор приостановил продажу некачественного алкоголя из Армении. В том же месяце Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    10 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    Додик пообещал поднять вопрос о прокладке трубопровода для российского газа

    Республика Сербская пообещала возобновить проект газопровода из России

    Додик пообещал поднять вопрос о прокладке трубопровода для российского газа
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Республики Сербской после победы на выборах вновь поднимут вопрос строительства трубопровода для поставок газа из России через территорию Сербии, заявил председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

    Руководство Республики Сербской намерено вернуться к обсуждению проекта на уровне Боснии и Герцеговины, передает РИА «Новости».

    «Считаем, что мы должны попытаться еще раз спасти Дейтонское соглашение… Это означает и разблокирование всех инвестиционных проектов, таких как газопровод. Уже 12 лет бошняцкая сторона блокирует прокладку газопровода из Сербии к Республике Сербской», – заявил Додик.

    Политик пояснил, что многолетние разногласия между Сараево и Баня-Лукой стали главной причиной заморозки проекта. При этом он подчеркнул, что Республика Сербская готова работать над строительством газопровода, если бошняцкая сторона проявит к этому добрую волю.

    В настоящее время Босния и Герцеговина получает до 250 млн кубических метров российского газа ежегодно через подключение в Зворнике, из которых около 50 млн использует Республика Сербская. Проект нового газопровода оценивался в 250 млн евро, однако его реализация была приостановлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Додик заявил о намерении Республики Сербской вернуть армию и разведку. Также он поблагодарил президента России за поддержку. Политик также объявил о победе своих соратников на выборах в Боснии и Герцеговине.

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    10 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящие партии Германии не могут найти замену канцлеру Фридриху Мерцу из-за страха перед досрочными выборами и нежелания сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил депутат парламента Баварии от фракции АдГ Ульрих Зингер.

    Правящие партии ФРГ пришли к политическому тупику по причине невозможности заменить канцлера Фридриха Мерцу. Об этом в интервью НСН заявил депутат парламента Баварии от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер.

    «Главная проблема – найти преемника, который сможет получить большинство в бундестаге. Досрочные выборы для правящих партий сейчас крайне рискованны из-за высокой поддержки АдГ. Но сотрудничать с нашей партией они отказываются. Таким образом, правящие партии фактически оказались в политическом тупике», – сказал Зингер.

    По его словам, Мерц стал проблемой для собственного блока, так как его работой довольны лишь 10% немцев, а поддержка блока упала до 17,5%.

    Зингер также отметил, что политика Германии в отношении России изменится только в случае допуска к власти представителей АдГ, выступающих за отмену санкций и восстановление сотрудничества с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки».

    В понедельник депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала немецкого лидера «лучшим канцлером Украины». А в воскресенье партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

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    10 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу

    Минэкономики ФРГ прокомментировало договоренность России и США по топливу

    Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу
    @ Osama Faisal/SOPA Images/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии заявили о своей полной независимости от российских энергоресурсов в ответ на договоренность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива.

    Официальный представитель Министерства экономики Германии сообщила, что страна диверсифицировала снабжение энергоресурсами и не зависит от российской нефти, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подчеркнули, что закупки российской нефти и нефтепродуктов были прекращены в 2023 году.

    Накануне глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе рассказала о планах направить до 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

    В начале месяца США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля.

    В прошлом месяце в Германии из-за рекордных цен начались массовые кражи бензина.

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    10 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора

    Ритейлеры сообщили об изъятии из оборота грузинских напитков

    Магазины начали изымать грузинские напитки по требованию Роспотребнадзора
    @ Alexandra Pereba/Created using Generative AI/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России напитков из Грузии, включая воду и алкоголь, продукцию уже снимают с полок магазинов, сообщил источник среди ритейлеров.

    Источник среди ритейлеров сообщил, что грузинскую продукцию уже начали снимать с полок российских магазинов, передает РИА «Новости».

    «Приостановлен ввоз и оборот в России напитков ряда грузинских производителей, включая воду и алкоголь. Уже предписания Роспотребнадзора исполняются», – сказал источник.

    Собеседник агентства уточнил, что меры приняты по всей товаропроводящей цепочке: от логистики до полок в торговых точках, продукция изымается из оборота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запретил ввоз ряда грузинских вин и воды «Набеглави».

    В августе стало известно, что Россия закупила грузинского вина в десять раз больше, чем Украина.

    В мае Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    9 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о пользе для мира от сотрудничества России и США в энергетике

    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Россией и США в сфере энергетики и экономики будет продолжено и принесет пользу мировым рынкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом», – цитирует Дмитриева ТАСС.

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках Россией до 4,8 млн тонн дизельного топлива на мировой рынок, включая американский сегмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент США  сообщил о договоренности с президентом Владимиром Путиным о поставках топлива.

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    10 октября 2026, 04:12 • Новости дня
    Пьяный машинист парализовал движение поездов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Полиция в Германии отстранила от управления грузовым поездом машиниста, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и заснул за пультом управления, из-за чего оказалось парализовано движение на участке железной дороги в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет Bild.

    Инцидент произошел между городами Хамм и Ален. Из-за произошедшего участок железной дороги был временно перекрыт, что привело к задержке 26 поездов почти на 19 часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Машинист встречного поезда заметил спящего коллегу и вызвал полицию. «Машинист отказался пройти добровольный тест на содержание алкоголя в крови. Имелись явные признаки того, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», – заявила представитель правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вандализм и кража кабелей на западе Германии спровоцировали масштабные сбои в движении поездов дальнего следования.

    В июле движение поездов было нарушено после диверсии радикалов.

    В июне сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.


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    9 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Обворовывавшую пассажиров в Екатеринбурге этническую банду задержали в Перми

    В Перми задержали 11 членов этнической ОПГ за кражи в транспорте Екатеринбурга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы задержали в Перми 11 участников этнической организованной преступной группы, которые занимались хищениями имущества у пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге.

    Группа состояла из шести мужчин и пяти женщин, сообщает СУ СК по Свердловской области. По версии следствия, только 6 октября злоумышленники совершили порядка 13 хищений. Аналогичные преступления в общественном транспорте они совершали и в 2025 году.

    Разоблачение банды началось после расследования уголовных дел о грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Речь идет об инцидентах 6 октября в трамвае на улице 8 Марта и на остановке на улице Свердлова в Екатеринбурге, где банда совершала хулиганские действия в отношении пассажиров и сотрудников транспортного предприятия.

    Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении всех подозреваемых под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы раскрыли этническую преступную группу на Урале и в Дагестане.

    Ранее суд Екатеринбурга продлил арест двум членам другой банды. Летом 2025 года задержанных в городе злоумышленников заподозрили в гибели 44 человек.

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    10 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Небензя: России не предлагали сотрудничать по инциденту с дроном в Лейпциге

    Tекст: Антон Антонов

    Москве никто не предлагал сотрудничать со следствием по инциденту с дроном в Лейпциге, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Еще более абсурдно выглядят обвинения в нежелании Москвы сотрудничать со следствием. Нам этого никто и не предлагал, прекрасно понимая, что мы не только докажем свою непричастность, но и укажем на истинных организаторов», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Говоря об инциденте, постпред отметил, что вместо улик и фактов снова используется принцип «хайли лайкли», а вместо расследования и доказательств выдвигаются скороспелые обвинения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    На территории аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник с пакетом, содержавшим взрыватель.

    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны».

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    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

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    10 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    В Берлине началась многотысячная демонстрация за отставку правительства

    Акция протеста за отставку правительства Мерца и мир с Россией началась в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Берлина проходит массовая манифестация с требованием отставки правительства Германии и нормализации отношений с Россией.

    Активисты собрались у Бранденбургских ворот и прошли маршем в сторону Александерплац. По данным организаторов, в акции участвуют около 10 тыс. человек. Демонстранты выступают за немедленную отставку правительства во главе с Фридрихом Мерцем, проведение досрочных выборов и ужесточение миграционной политики, передает ТАСС.

    Протестующие также требуют прекращения военной поддержки Украины и мирного урегулирования конфликта. Многие несут флаги России и Германии, а также транспаранты с призывами к миру.

    Организатором акции выступает движение Projekt M1llion, которое предлагает план реформ, включающий введение прямой демократии по швейцарскому образцу и отмену ряда налогов и сборов. Безопасность на митинге обеспечивают усиленные наряды полиции, информации о задержаниях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России.

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    10 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Жители юга России пожаловались на нашествие мраморных клопов

    На юге России зафиксировали массовое нашествие мраморных клопов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Краснодарском крае и Дагестане отмечена аномальная активность мраморных клопов, которые массово проникают в жилые дома и автомобили местных жителей.

    С наступлением осени насекомые ищут места для зимовки, заполоняя машины и дома на юге страны, прячась в труднодоступных местах и забираясь в одежду, пишет «Российская газета» со ссылкой на SHOT.

    Мраморные клопы не кусают людей, поэтому не представляют прямой опасности для человека, однако они вредят плодовым растениям и выделяют резкий неприятный запах.

    Местные жители подчеркивают, что традиционные химические средства борьбы с насекомыми, такие как дихлофос, против этих клопов оказались совершенно бессильны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе британские машинисты отказались водить поезда из-за нашествия клопов.

    Летом эксперт сообщил о возможной мутации азиатских клопов в Подмосковье. Ранее Франция обвинила Россию в причастности к распространению этих насекомых.

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    9 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    При ударе дрона ВСУ по автомобилю под Белгородом погибли два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородской области двое мужчин погибли и еще двое получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск на легковой автомобиль.

    В селе Ясные Зори Белгородского округа украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в результате чего двое мужчин скончались на месте от полученных травм, сообщает оперштаб региона в Max.

    Еще двух пострадавших доставили в областную клиническую больницу. У одного диагностировали осколочное ранение голени, у второго выявлены осколочные ранения и ожоги головы, лица, а также грудной клетки. Отмечается, что атакованный автомобиль полностью сгорел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг женщина погибла при атаке украинского беспилотника в Белгородской области. Жертвой других ударов по региону в тот же день стал и ребенок.

    В среду мужчина получил ранения в результате атаки дрона на местное предприятие в области.

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