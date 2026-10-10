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    10 октября 2026, 13:07 • Новости дня

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Власти Турции с 1 ноября ужесточат правила использования соцсетей для подростков, введя запрет на предоставление услуг социальных платформ для детей младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, пишут «Вести».

    Отмечается, что для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы обяжут создать специальный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Аккаунты таких пользователей по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама окажутся под запретом.

    Кроме того, соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие профили на основе собранных данных, а также синхронизировать детские аккаунты со списками контактов и подписок в других приложениях. Возраст пользователей будет подтверждаться через государственную систему электронных услуг e-Devlet, для уже активных аккаунтов проверку нужно пройти до 31 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом. Ранее стало известно, что, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.


    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    9 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море

    Milliyet: Анкара предложила два коридора безопасности для судов в Черном море

    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море с созданием отдельных маршрутов для российских и украинских гражданских судов.

    Анкара разработала проект обеспечения безопасности судоходства, который предусматривает открытие маршрута для украинских кораблей к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских – вдоль Грузии и Турции, пишет ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

    Сейчас стороны продолжают консультации по предложенному документу. Издание отмечает, что в случае достижения договоренности может быть подписано соглашение, аналогичное зерновой сделке 2022 года, которое охватит все коммерческие суда и обяжет прекратить атаки на них.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке переговоров по прекращению огня в Черном море при посредничестве Турции и ООН. «Российская сторона всегда открыта к переговорам», – заявил он.

    Президент Турции Тайип Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул первостепенное значение безопасности судоходства и подтвердил готовность Анкары способствовать прямым контактам Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Перебои с интернетом начались в Киеве

    В Киеве возникли перебои с интернетом из-за отключений света

    Перебои с интернетом начались в Киеве
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

    По данным NetBlocks, проблемы с доступом в Сеть в украинской столице начались после введения аварийных отключений электричества в самом Киеве и ряде регионов страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.

    В среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

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    10 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости

    Тува, Чечня и Ингушетия показали самый высокий уровень рождаемости в России

    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самые высокие показатели рождаемости среди субъектов России зафиксированы в Туве и Чечне по итогам исследования Агентства стратегических инициатив.

    Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило аналитический доклад о качестве жизни в российских регионах за 2025 год. В нем проанализированы три показателя рождаемости на основе данных Росстата, передает РИА «Новости».

    В среднем по стране число рождений на тысячу женщин фертильного возраста составляет 35,9. Коэффициент рождаемости в группе от 30 до 34 лет равен 66,5 на тысячу женщин, а в возрасте от 35 до 39 лет достигает 38,4.

    Тува и Чечня вошли в первую тройку по каждому из этих показателей. Ингушетия оказалась в числе лидеров по числу рождений на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 и от 35 до 39 лет, а Республика Алтай отличилась высокими результатами в возрастной группе 30–34 года. Средние значения регионов-лидеров превышают общероссийские показатели в 1,6–1,8 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе вице-премьер Татьяна Голикова назвала средний коэффициент рождаемости в России. Летом вице-премьер заявила о росте рождаемости в 20 регионах.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о росте рождаемости в 18 регионах России.

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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    10 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Власти Турции решили продавать сигареты по удостоверению личности

    Минздрав Турции предложил продавать сигареты по удостоверению личности

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу заявил о планах обязать покупателей предъявлять удостоверение личности при приобретении табачной продукции.

    Власти Турции намерены внести соответствующий законопроект в парламент в ближайшие несколько недель, передает РИА «Новости».

    «Продажа сигарет будет осуществляться по удостоверению личности. Будет действовать требование об указании идентификационного номера», – заявил Мемишоглу.

    Министр отметил, что порядок проверки личности и сроки вступления новых правил в силу пока не уточняются. В прошлом году в стране было продано около 160 млрд сигарет, а годовой оборот рынка составил 20–30 млрд долларов.

    Мемишоглу добавил, что 80% жителей Турции хотят отказаться от курения, поэтому власти планируют сделать эту привычку менее заметной в общественной жизни.

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Летом Госдума ввела уголовное наказание за продажу сигарет без лицензии.


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    9 октября 2026, 22:20 • Новости дня
    Полиция с помощью дрона с тепловизором нашла пропавшего в Рязани мальчика

    Tекст: Антон Антонов

    В Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    «Мальчик найден живым сотрудниками полиции с помощью дрона с тепловизором», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани.

    Сообщалось, что ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель.

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    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

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    10 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Пропавшую в Новокузнецке четыре дня назад 13-летнюю девочку нашли в автобусе

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке школьницу нашли живой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новокузнецке завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала 6 октября, сообщило ГУ МВД по Кемеровской области.

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке 13-летнюю девочку нашли живой. Ее обнаружили в салоне одного из городских автобусов. В поисках принимали участие инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник уголовного розыска, сообщает региональное управление МВД.

    Отмечается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, она передана семье. На 37-летнюю мать школьницы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ранее она обратилась в полицию, сообщив об исчезновении дочери 6 октября.

    Накануне в Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика. До этого сотрудники патрульно-постовой службы нашли живой исчезнувшую в Хакасии 11-летнюю девочку.

    А в середине сентября волонтеры в Брянске отыскали пропавшего 13-летнего подростка.

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    7 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Григоренко анонсировал регистрацию юрлиц по электронной почте

    Григоренко: Юрлицам разрешат использовать электронный адрес для регистрации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юридическим лицам разрешат использовать официальный адрес в электронной почтовой системе при регистрации вместо физического, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Юридические лица смогут при регистрации указывать не физический адрес, а адрес электронной почты, заявил Григоренко. Такая мера позволит бизнесу сократить расходы на аренду, пояснил он, передает «Интерфакс».

    По словам Григоренко, инициатива возникла в ходе подготовки закона о «Почте России». Соответствующий законопроект уже разработан и будет представлен для общественного обсуждения. Для постановки на учет в ФНС предлагается использовать домашний адрес руководителя компании, который не будет отображаться в ЕГРЮЛ.

    Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2027 года. Переход на электронные адреса будет добровольным и доступным для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих нелицензируемую деятельность, уточняет Минфин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах».

    В июне стало известно об условиях продажи урожая без регистрации бизнеса. В марте ФНС упростила регистрацию бизнеса с помощью нового сервиса «Мой ОКВЭД».

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    8 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    После массовой драки подростков у торгового центра в Петербурге возбуждено дело

    СК: В Петербурге возбудили дело после массовой драки подростков у ТЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после конфликта с участием группы молодых людей возле одного из торговых центров в Приморском районе Петербурга.

    Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) возбудили после массовой драки подростков около ТЦ в Приморском районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов выявили публикацию о потасовке в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщает ГСУ СК по Петербургу.

    По предварительным данным, конфликт начался в среду в помещении торгового комплекса, после чего переместился на прилегающую территорию у дома 17 по Коломяжскому проспекту, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    К моменту прибытия полицейских участники инцидента успели покинуть место происшествия. В настоящее время устанавливаются их личности и все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Ярославле также произошла массовая драка подростков. Ранее в Саратове двое несовершеннолетних пострадали в ходе потасовки у торгового центра.

    А в 2025 году в Москве суд арестовал 20 участников массового конфликта в районе Прокшино.

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    8 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    В Самаре погиб катавшийся на трамвае ребенок-зацепер

    Tекст: Вера Басилая

    В Самаре мальчик погиб под колесами трамвая после того, как попытался прокатиться на сцепном устройстве между вагонами, сообщили в региональном управлении МВД.

    В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что трагический инцидент произошел на остановке «10-й микрорайон», когда ребенок пытался проехать между первым и вторым вагонами, передает ТАСС.

    В региональном главке МВД добавили, что подросток скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

    В июне двое несовершеннолетних попали в больницу после удара током от контактной сети поезда в Хабаровском крае.

    В Ленинградской области подросток-зацепер погиб после падения с электропоезда.

    Ранее правоохранители задержали троих молодых людей, которые для съемки видеороликов бегали по крышам вагонов в метро Москвы.

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    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Сайт МИД Италии подвергся кибератаке

    Tекст: Вера Басилая

    Сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке, которую удалось нейтрализовать системами защиты, сообщило ведомство.

    В МИД Италии сообщили, что сайт министерства с сегодняшнего утра подвергается кибератаке, которая до сих пор эффективно нейтрализуется системами защиты, не вызывая сбоев в работе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ситуация контролируется в сотрудничестве с компетентными органами. Также проводится анализ сайтов дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом для проверки возможных аналогичных атак.

    Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна в последние месяцы усилила возможности по предотвращению, мониторингу и отражению киберугроз.

    Ранее китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

    В августе шпионская программа DragonDoll атаковала пользователей Android в 26 странах.

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    9 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    МИД: Запад пользовался Starlink для организации беспорядков в Иране и Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны применяли системы спутникового интернета Starlink для организации протестов в Иране и Венесуэле, заявил исполняющий обязанности директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Акульчев.

    Запад использует системы спутникового интернета Starlink для организации беспорядков в других странах, передает ТАСС со ссылкой на выступление Акульчева на II Глобальном цифровом форуме.

    «Такие случаи зафиксированы в Иране в 2022 году и в Венесуэле в 2024 году», – сказал дипломат на панельной дискуссии «Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Иран включил объекты Starlink в список возможных военных целей.

    Ранее Тегеран заявил о намерении атаковать спутниковые станции Starlink в странах Персидского залива.

    В марте в Иране сообщили о задержании 13 человек с терминалами Starlink.

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    7 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции

    Личные данные членов кабмина Франции попали в сеть после кибератак

    Tекст: Денис Тельманов

    Личные данные 25 из 36 членов кабинета министров Франции, включая премьер-министра Себастьяна Лекорню, оказались в свободном доступе в интернете в результате нескольких кибератак, пишет Canard Enchaine.

    Персональная информация французских министров оказалась в открытом доступе после серии хакерских взломов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Canard Enchaine.

    «Номер телефона, адрес, банковские реквизиты… ключевые данные о личной жизни 25 из 36 членов правительства Лекорню распространяются в сети», – пишет французское издание.

    Среди пострадавших оказался глава кабинета министров Себастьян Лекорню, а также еще 1,5 млн человек, ставших жертвами взлома магазина нижнего белья Slip Francais в 2024 году. В результате этой атаки в сеть утек номер мобильного телефона премьера. Кроме того, в интернете опубликованы сведения о министрах вооруженных сил, цифровых технологий, труда и здравоохранения Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура попытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

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