Собянин назвал состав столичной команды на чемпионат «Абилимпикс»

В Москве завершился отбор участников национального чемпионата «Абилимпикс»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В столичную команду для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» по итогам московского этапа отобраны 154 человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Москвы.

«Завершился московский этап чемпионата «Абилимпикс-2026»… По итогам соревнований определился состав команды Москвы на Национальный чемпионат «Абилимпикс». На всероссийском конкурсе, который пройдет в столице с 31 октября по 3 ноября, наш город представят 154 профессионала», – заявил Собянин.

В команду Москвы вошел ветеран спецоперации на Украине Александр Линник, работающий старшим мастером электротехнического цеха в Государственном Кремлевском дворце, а также студент Эльдар Ялалов. Кроме того, столицу представят победители регионального этапа Вячеслав Кондратьев, Дамир Арсланов и Алиса Зотова.

Всего в финале московских соревнований участвовали 890 жителей города, включая шестерых ветеранов спецоперации. По словам Собянина, задания были приближены к реальным производственным задачам, а в их составлении участвовали работодатели – партнеры чемпионата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» для ветеранов спецоперации.