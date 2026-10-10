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    10 октября 2026, 12:30 • Новости дня

    В России отмечен спад числа звонков от телефонных мошенников

    Число звонков от телефонных мошенников в России заметно сократилось

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России за первые девять месяцев 2026 года значительно сократилось количество потенциально опасных звонков от телефонных мошенников.

    Количество звонков от телефонных мошенников в России за январь – сентябрь текущего года существенно снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщают «Известия».

    В компании «Билайн» за это время было зафиксировано 871 млн таких вызовов, что в три раза меньше показателя прошлого года. Сервис «МТС Защитник» выявил около 2 млрд спам-звонков и мошеннических вызовов, снижение составило 27%.

    Компания «Мегафон» зафиксировала 253,4 млн звонков от злоумышленников за девять месяцев. Для сравнения, в январе – сентябре 2025 года этот оператор выявил 581,9 млн подобных вызовов, а в 2024 году – 1,2 млрд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиян предупредили о новой волне мошенничества, связанной со счетчиками воды.

    В прошлом месяце МВД России сообщило, что мошенники начали шантажировать вернувшихся из-за границы граждан. Ранее злоумышленники начали запугивать россиян блокировкой счетов от имени Росфинмониторинга.

    9 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало попал под следствие

    Гендиректор ЦАГИ и его заместитель оказались под следствием
    @ Сергей Бобылев/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) подтвердил, что генеральный директор организации Кирилл Сыпало и его заместитель Елена Боханова находятся под следствием.

    Гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Однако институт продолжает работу в штатном режиме, ответили на запрос ТАСС в научном учреждении.

    «По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием. Обязанности генерального директора возложены на первого заместителя генерального директора Медведского Александра Леонидовича», – отметили в организации.

    В институте подчеркнули, что взаимодействие со следственными органами организовано в установленном действующим законодательством порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты назвали преимущества создаваемого при участии ЦАГИ лайнера МС-21-300 над Ту-154М.

    Ранее Савеловский суд Москвы вынес приговор бывшему главе 27-го Центрального НИИ Минобороны Андрею Протасову, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий.

    В январе бывший глава НИИ признался в незаконном получении 7 млн рублей от коллег.

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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории

    Звинчук рассказал о досмотре без протокола при задержании в Черногории

    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал подробности своего задержания в Черногории, отметив, что местная полиция проводила досмотр без протоколов и интересовалась вербовкой иностранцев для участия в спецоперации.

    Звинчук и его команда были задержаны в Черногории в пятницу утром после того, как попросили разрешения на съемку в монастыре. По словам основателя Telegram-канала, полиция досматривала их без составления протоколов, изъяв вещи и технику, передает ТАСС.

    Кроме того, черногорские полицейские спрашивали Звинчука, не является ли целью его визита в страну вербовка иностранцев для участия в спецоперации на Украине.

    В настоящее время Звинчук и его супруга Валерия находятся на пути домой. Он подчеркнул, что благодаря усилиям российского посольства с ними все хорошо, и выразил благодарность официальному представителю МИД Марии Захаровой и дипломатам за помощь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД России сообщил об освобождении задержанных в Черногории россиян из команды «Рыбаря».

    Черногория решила выдворить Звинчука из страны.

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    10 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    «Росатом» выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный арбитражный суд признал незаконным одностороннее расторжение финской компанией Fennovoima контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1».

    «Очередной победой «Росатома» закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima. Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской стороной на сооружение атомной электростанции, строительство которой вел «Росатом», – говорится в сообщении госкорпорации, которое приводит ТАСС.

    Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена останавливаться и будет и дальше доказывать в судах свою правоту. По его словам, это уже второе решение европейских органов в пользу российской стороны: четыре года назад международная группа экспертов также сочла отказ Финляндии от проекта необоснованным.

    «В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество», – подчеркнул Лихачев.

    В пресс-службе Росатома добавили, что разбирательство по регламенту ICC зафиксировало успешное продвижение проекта на момент расторжения. Госкорпорация инициировала дополнительные споры для защиты своих интересов, а окончательная сумма взыскания будет определена по итогам всех процессов.

    Контракт на строительство энергоблока мощностью 1200 МВт был заключен в 2013 году, но в мае 2022-го Fennovoima расторгла его, сославшись на задержки и политическую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в суде Финляндии. Летом суд Финляндии отменил пожизненный приговор россиянину Тордену.

    Ранее финский суд возобновил процесс по делу порвавшего подводный кабель танкера Eagle S.

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    9 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Разведывательные воздушные шары с Украины сбили над Ярославской областью

    Над Ярославской областью сбили разведывательные шары с Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины, сбили над Ярославской областью.

    Об этом сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности региона, передает ТАСС. «Над территорией региона были сбиты разведывательные малоразмерные воздушные шары, запущенные с территории Украины. <…> Работа по уничтожению таких объектов продолжается», – говорится в сообщении.

    Жителей области просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Рязани была объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара.

    Тогда же в Польше сообщили о появлении «воздушного шара» неизвестного происхождения.

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    9 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России

    «Газпром» создал рекордный запас газа в 73,296 млрд кубометров в ПХГ России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Газпром» сформировал рекордный для российской газовой отрасли запас газа к предстоящей зиме, он создан в подземных хранилищах страны, сообщили в компании.

    «Газпром» создал рекордный запас газа в подземных хранилищах России. Объем оперативного резерва достиг 73,296 млрд кубометров, сообщает компания.

    Таким образом, «Газпром» полностью выполнил установленный план по заполнению ПХГ. Достаточные запасы названы одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона зимнего пикового спроса. Отмечается, что при резких похолоданиях «Газпром» сможет оперативно увеличивать подачу газа потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о рекордных запасах газа в хранилищах России.

    Летом «Газпром» заявил об антирекордных запасах газа в Европе.

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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    9 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    Холдинг VK решил оспорить санкции ЕС через суд
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский технологический холдинг VK обратился в Суд Европейского союза с иском против Совета ЕС, требуя отменить введенные в его отношении санкции.

    «VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным и требует отменить ранее введенные санкции», – заявили в компании «Интерфаксу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза.

    В феврале суд ЕС впервые признал незаконным повторное внесение физического лица в санкционный список.

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    9 октября 2026, 22:28 • Новости дня
    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США

    Дмитриев заявил о пользе для мира от сотрудничества России и США в энергетике

    Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Россией и США в сфере энергетики и экономики будет продолжено и принесет пользу мировым рынкам, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Российско-американское сотрудничество в области энергетики и экономики продолжится и принесет пользу мировым рынкам и миру в целом», – цитирует Дмитриева ТАСС.

    В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках Россией до 4,8 млн тонн дизельного топлива на мировой рынок, включая американский сегмент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент США  сообщил о договоренности с президентом Владимиром Путиным о поставках топлива.

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    9 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Обворовывавшую пассажиров в Екатеринбурге этническую банду задержали в Перми

    В Перми задержали 11 членов этнической ОПГ за кражи в транспорте Екатеринбурга

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы задержали в Перми 11 участников этнической организованной преступной группы, которые занимались хищениями имущества у пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге.

    Группа состояла из шести мужчин и пяти женщин, сообщает СУ СК по Свердловской области. По версии следствия, только 6 октября злоумышленники совершили порядка 13 хищений. Аналогичные преступления в общественном транспорте они совершали и в 2025 году.

    Разоблачение банды началось после расследования уголовных дел о грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Речь идет об инцидентах 6 октября в трамвае на улице 8 Марта и на остановке на улице Свердлова в Екатеринбурге, где банда совершала хулиганские действия в отношении пассажиров и сотрудников транспортного предприятия.

    Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении всех подозреваемых под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы раскрыли этническую преступную группу на Урале и в Дагестане.

    Ранее суд Екатеринбурга продлил арест двум членам другой банды. Летом 2025 года задержанных в городе злоумышленников заподозрили в гибели 44 человек.

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    9 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Отменено возбуждение уголовного дела против следователя по делу Лерчек

    Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела на следователя по делу Лерчек

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Никиты Тулупова, занимавшегося делом блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Следователю инкриминировалось превышение должностных полномочий из-за якобы не приобщенных данных о ювелирных изделиях, изъятых в ходе предварительного расследования, пишет ТАСС.

    По словам собеседника в правоохранительных органах, следствие отозвало из Басманного суда Москвы ходатайство об избрании домашнего ареста из-за отсутствия предмета меры пресечения.

    Отмечается, что по материалам доследственной проверки все следователи из дела блогера прошли полиграф, который установил их непричастность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы завели дело на следователя из-за пропажи украшений блогера. Следствие запросило для него домашний арест.

    Суд отказался арестовать следователя.

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    9 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Проект об увеличении возраста службы женщин-военных внесли в Госдуму

    Правительство предложило повысить возраст военной службы женщин до 50 лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий увеличить до 50 лет предельный возраст пребывания женщин на военной службе.

    Изменения планируется внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе для женщин составляет 45 лет, передает ТАСС.

    Кроме того, в настоящее время женщины-офицеры пребывают в запасе до 50 лет, а женщины с другими воинскими званиями – до 45 лет. Законопроект предполагает увеличение предельного возраста пребывания в запасе до 55 и 50 лет соответственно.

    В пояснительной записке отмечается, что действующие ограничения не всегда позволяют выслужить необходимые сроки для получения пенсии и других мер поддержки. Авторы проекта также указывают, что в условиях проведения спецоперации на Украине значительную часть личного состава медицинских подразделений составляют женщины.

    В случае принятия Госдумой и подписания президентом закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума расширила возможности службы по контракту для судимых граждан.

    В мае нижняя палата парламента одобрила запрет на депортацию служащих в ВС России иностранцев.

    В прошлом году депутаты подготовили законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений.

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    9 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Экипаж севшего на мель у Калининграда судна не стал запрашивать помощь

    МЧС: Экипаж севшего на мель под Калининградом судна не просил о помощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники МЧС не выявили повреждений у грузового судна, которое село на мель в районе поселка Янтарный Калининградской области, а его экипаж не обращался к спасателям, сообщили в региональном управлении МЧС.

    Сотрудник оперативной группы управления МЧС по Калининградской области осмотрел севшее на мель возле поселка Янтарный грузовое судно и не обнаружил повреждений или угроз для окружающей среды.

    «Наш человек туда приехал, убедился, что угроз и повреждений нет», – заявили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

    Представитель экстренных служб также отметил, что экипаж судна не направлял просьб о помощи. Сейчас спасатели ожидают поступления дополнительной информации от оператора Морского спасательного координационного центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу грузовое судно село на мель в Калининградской области из-за шторма.

    В июле швейцарское судно с туристами село на мель на Дунае в Румынии.

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    9 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Глава Крыма рекомендовал объявить выговоры мэру Симферополя и главе минтранса

    Аксенов поручил вынести выговоры мэру Симферополя и министру транспорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал объявить выговоры руководителям Симферополя и Симферопольского района, а также министру транспорта республики из-за плохой работы с жалобами местных жителей.

    Руководитель региона раскритиковал муниципальных чиновников за халатное отношение к обязанностям и нежелание помогать гражданам, передает РИА «Новости». «На основании жалоб жителей рекомендую депутатам Симферопольского городского совета и Симферопольского райсовета объявить выговоры главам администраций Михаилу Сергеевичу Афанасьеву и Вячеславу Юрьевичу Вайсбейну соответственно», – отметил глава Крыма.

    Кроме того, Аксенов посоветовал объявить выговор министру транспорта Крыма Арсению Козловскому. Причиной стало слабое взаимодействие профильного ведомства с населением по вопросам нарушений в расписании движения общественного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Крыму возобновили публичные ежемесячные заседания правительства.

    Весной в Литве местного чиновника решили отправить работать на Украину из-за вопроса о статусе полуострова.

    В прошлом году бывшего госслужащего в Крыму осудили за хищение правительственных грантов.

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    9 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Минюст признал кинокритика Теймура Алиева иноагентом

    Минюст внес кинокритика Теймура Алиева в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов кинокритика Теймура Алиева, сообщило ведомство.

    «Девятого октября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Т. Г. Алиев», – сообщается на сайте министерства.

    В ведомстве пояснили, что Алиев распространял материалы иноагентов, а также фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике. Кроме того, он взаимодействует с иностранным агентом.

    В реестр также внесены Роман Малоземов, Муслим Сатуев, Ишмурат Хайбуллин и ресурс «Плохая куряночка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минюст признал «Команду Навального» иностранным агентом.

    В прошлом месяце ведомство внесло в реестр иноагентов кинорежиссера Андрея Звягинцева.

    В начале сентября Минюст признал иноагентом «Новую газету».

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