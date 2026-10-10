Мурашко заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе

Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я часто вижу пациентов, которые приходят с жалобами на выгорание, потерю смысла и тревогу, хотя внешне их жизнь выглядит вполне благополучной. В основе многих этих состояний лежит нарушение дофаминового баланса. Дофамин далеко не только «гормон удовольствия», как принято думать. Это нейромедиатор предвкушения и мотивации, своего рода топливо для нашего «хочу». Он выделяется в первую очередь не тогда, когда мы получаем награду, а когда мы ее ожидаем. Именно поэтому мы можем часами листать ленту, не получая реального удовольствия, ведь на самом деле мы находимся в погоне за следующей дозой», – говорит Кульгавчук.



По словам врача, человек получает дофамин из двух принципиально разных источников. К быстрому, или фазическому, относятся еда, секс, короткие видео, лайки, азартные игры, никотин и алкоголь. Медленный, или тонический, дают чтение, спорт, завершение проекта, прогулки, живое общение и творчество. С точки зрения медицины, разница между ними колоссальная.

«Быстрый дофамин похож на кредит под 300% годовых. Вы получаете огромную энергию сейчас, но потом наступает откат. Уровень дофамина падает ниже исходного, человек чувствует апатию, пустоту, раздражение. И чтобы вернуться в норму, ему нужна новая доза. Это называется гедонистической адаптацией. D2-рецепторы в мозге начинают «тупеть», их становится меньше, и человек перестает радоваться таким простым вещам, как вкусная еда, закат или объятия. Ему нужен все более сильный стимул», – поясняет специалист.

Медленный дофамин эксперт сравнивает с вкладом в банк. Мгновенного взрыва он не дает, зато уровень нейромедиатора держится стабильно, а когда человек завершает проект или заканчивает главу книги, происходит выброс дофамина, который закрепляет поведение. Это здоровая, эволюционно заложенная система. Она требует усилия, ведь префронтальная кора должна «продавить» лень, однако именно она дает чувство удовлетворения и смысла.

«Сейчас наблюдается настоящая дофаминовая эпидемия. Маркетологи и создатели контента вовсю эксплуатируют нашу физиологию. TikTok, Reels и шортсы стали идеальными машинами для быстрого дофамина. Короткий формат, яркая картинка и мгновенная смена кадра обеспечивают непрерывный фазический выброс. Мозг привыкает к быстрой смене стимулов и теряет способность удерживать фокус на одной задаче, отсюда приобретенный синдром дефицита внимания и невозможность читать длинные тексты, смотреть фильмы, вести глубокие беседы», – подчеркивает Кульгавчук.

Кроме того, по его словам, рецепторы истощаются, и появляется «эмоциональная тупость». Человек начинает жаловаться, что ему все скучно и ничего не хочется. Однако это не депрессия в классическом смысле, а дофаминовое истощение. Часто возникает и тревожность, поскольку быстрый дофамин всегда идет рука об руку с кортизолом, гормоном стресса, и мозг постоянно находится в режиме поиска. Нередко добавляются нарушения сна, так как дофаминовая активность вечером разрушает выработку мелатонина. В результате появляются бессонница, поверхностный сон и утренняя разбитость, и порочный круг замыкается.

«Как врач я скажу категорично, следовать этой моде означает сознательно нарушать работу своей психики. Полностью отказаться от быстрого дофамина мы не можем, ведь это часть жизни. Секс, вкусная еда, иногда лента новостей вполне нормальны. Проблема в дисбалансе. Когда быстрый дофамин становится основным источником, а медленный постепенно исчезает из жизни, мы получаем невротика с выгоранием», – заявляет врач.

Медицинская рекомендация психотерапевта заключается в стремлении к дофаминовому гомеостазу, то есть равновесию. Потребление должно быть осознанным, поэтому короткие видео можно себе не запрещать, но стоит ограничить их 20 минутами в день вместо трех часов. Полезно и дофаминовое голодание, при котором человек на срок от 24 до 48 часов отказывается от быстрых стимулов вроде соцсетей, сладкого и игр, что помогает рецепторам восстановиться. Также важно культивировать медленный дофамин, чтобы в течение дня обязательно было хотя бы одно занятие, требующее усилия и дающее отложенный результат, например спорт, рукоделие, изучение языка или приготовление сложного блюда.

«Сон и режим должны быть святы. Без здорового сна дофаминовая система не восстановится, и никакие дофаминовые детоксы не помогут, если вы спите по пять часов. Мода на дофамин не является модой на здоровье. Это мода на быстрое удовлетворение, которое ведет к истощению – ведь наша психика эволюционно не рассчитана на то количество стимулов, которое обрушивается на нас сегодня. Если вы чувствуете, что стали раздражительны, ничего не хотите и не можете сосредоточиться, прежде всего проверьте свой дофаминовый рацион. Скорее всего, там переизбыток быстрого и дефицит медленного», – добавляет Кульгавчук.

Ранее стало известно о популярности в мире «дофаминовых сайтов», которые имитируют онлайн-покупки и доставку еды, позволяя пройти весь путь от выбора товара до отслеживания заказа без оплаты и получения. Данный тренд зародился в Южной Корее после создания шуточного сервиса, подсчитывающего сэкономленные пользователем деньги и калории. Специалисты предупреждают, что эффект таких уловок может быстро ослабнуть, а имитация потребления способна усилить желание совершить настоящую покупку.