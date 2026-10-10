CBC: НАТО усилила защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Североатлантический альянс усилил защиту воздушного пространства над странами Балтии на случай потенциального конфликта с Россией, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канадский телеканал CBC.

Высотное патрулирование в рамках концепции небесного щита перестало быть обычными учениями. Канадские журналисты отмечают, что в небе над Литвой сейчас совершают полеты итальянские, испанские и турецкие истребители.

По словам генерал-лейтенанта Гийома Тома, альянс перешел от патрулирования воздушного пространства к его обороне. При этом многие аналитики НАТО считают войну с Россией маловероятной, а создание полностью непроницаемой системы защиты – «математически невозможным».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

Ранее глава ведомства Сергей Лавров охарактеризовал продвижение альянса к российским границам как нахрапистое. До этого у рубежей России были замечены сразу четыре самолета-разведчика военного блока.