Сотни тысяч жителей Флориды и Алабамы остались без света из-за урагана

Свыше 750 тыс. жителей Флориды и Алабамы лишились света из-за урагана «Исайяс»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В штате Флорида без электричества остались свыше 441 тыс. абонентов, в Алабаме – более 312 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал PowerOutage. Всего по стране обесточены свыше 840 тыс. потребителей.

По данным Национального центра слежения за ураганами США, «Исайяс» вышел на сушу во Флориде. Максимальная скорость ветра достигает около 169 км в час. Ожидается, что ураган может усилиться и выйти на побережье Мексиканского залива.

Из-за стихии в некоторых районах Флориды зафиксировано падение уровня интернет-соединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ураган «Исайяс» дошел до Флориды. В пятницу Флорида и Джорджия ввели режим чрезвычайной ситуации. Циклон стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.