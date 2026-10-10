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    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
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    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня

    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада

    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    9 октября 2026, 22:11 • Новости дня
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    @ Public domain

    Tекст: Антон Антонов

    Минфин немедленно выдаст временную лицензию на поставки российского дизельного топлива, сообщило американское ведомство.

    «Сегодня, по указанию президента Трампа, Управление по контролю за иностранными активами немедленно выпускает временную генеральную лицензию, позволяющую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок», – сообщило ведомство в X.

    В самой лицензии американского Минфина указывается, что Вашингтон разрешает все операции, «связанные с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США». Разрешение действует до 7 апреля 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    В понедельник Трамп обвинил власти Украины в росте цен на бензин в США.

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    9 октября 2026, 23:09 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов

    Путин и Трамп обсудили поставки российской нефти и нефтепродуктов в США

    Путин и Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    «При обсуждении положения дел в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Уверен, что это положительно отразится на всей глобальной экономике», – сказано в заявлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора двух лидеров.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

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    10 октября 2026, 00:50 • Новости дня
    Ушаков о разговоре Путина и Трампа: Никто не хотел класть трубку

    Ушаков рассказал о дружеском полуторачасовом разговоре Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что полуторачасовой телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел в дружественной атмосфере, но отказался «раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы».

    «Что касается самого содержания разговора, то я, конечно, не смогу удовлетворить, уважаемые коллеги, ваше любопытство и раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    По словам Ушакова, Трамп сразу тепло поздравил Путина с днем рождения, неформально высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от своей супруги Меланьи, передает РИА «Новости».

    Ушаков отметил, что президент США отложил ряд заранее запланированных на пятницу мероприятий, чтобы смог состояться этот телефонный разговор. Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес.

    Путин подчеркнул, что российская сторона ценит внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриполитическими и ближневосточными делами.

    «Одним из примечательных моментов беседы, я все-таки отмечу это, были слова благодарности нашего президента в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность, в частности за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта», – сообщил помощник президента.

    Он добавил, что Трамп, говоря о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем и что стороны выразили удовлетворение работой действующих между странами каналов коммуникации по линии администраций, спецслужб и других профильных ведомств.

    Помощник президента рассказал, что подготовка разговора началась 7 октября, когда во второй половине дня состоялся звонок спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    «Он просил передать президенту России Владимиру Владимировичу Путину сердечные поздравления и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    По его словам, Уиткофф сообщил, что американский лидер хотел лично поздравить Путина по телефону, после чего стороны начали искать подходящее время в графиках президентов с учетом разницы во времени между Москвой и Вашингтоном и запланированного вылета российского лидера утром 8 октября на саммит СНГ в Туркменистан.

    Ушаков добавил, что Уиткофф попросил добавить к поздравлениям свои собственные пожелания, а также пожелания зятя американского президента Джареда Кушнера, подчеркнув искреннее уважение к российскому лидеру и надежду на скорую встречу.

    «Весьма насыщенный и, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку», – рассказал помощник президента. По его словам, Трамп даже заявил, что «готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день». Отвечая на вопрос, кто первым завершил беседу, Ушаков сказал, что трубку «одновременно там положили, прям одновременно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.

    Лидеры России и США договорились о продолжении личных контактов. Они также обсудили поставки российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, на американский рынок.

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    9 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок. Состоявшийся разговор он назвал крайне успешным.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я только что завершил крайне успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным»,  – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Президент США сообщил о достижении договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России на американский и мировой рынки.

    По его словам, Россия немедленно поставит свыше 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки.

    «Еще 500 тыс. тонн – в течение ноября, а сразу вслед за этим – 1 млн тонн», – написал Трамп .

    Трамп пообещал, что цены на дизтопливо в мире начнут снижаться рекордными темпами благодаря договоренностям России и США.

    «Благодаря нашему полному контролю над Ормузским проливом и этому замечательному объявлению, касающемуся российских энергоресурсов, цены на дизельное топливо для американцев и, по сути, для всего мира будут снижаться рекордными темпами и быстро!» – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорый разговор Путина и Трампа.

    В четверг представитель Кремля отказался заранее раскрывать повестку предстоящей беседы.

    В понедельник Трамп обвинил Украину в росте цен на бензин в США.

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    9 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам разговора с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль опубликовал заявление президента России Владимира Путина по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

    «В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности с Путиным по поставкам дизельного топлива в США.

    В пятницу индекс Мосбиржи ускорил рост после сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    9 октября 2026, 23:26 • Новости дня
    Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива
    Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизельного топлива
    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия начала досрочно снимать введенные ранее ограничения на экспорт дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

    «Россия со своей стороны, являясь одним из ключевых поставщиков дизеля на мировой рынок, также незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков», – сказал Новак ТАСС.

    По словам вице-премьера, Москва позитивно оценивает шаги США, которые направлены на стабилизацию мирового энергетического рынка и постепенное восстановление нормальной торговли энергоносителями.

    Новак добавил, что Россия готова к дальнейшей координации действий, ориентированных на создание более предсказуемого и «здорового» рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты на мировые рынки и в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в пятницу отметил выгоды энергетического сотрудничества России и США для мирового рынка.

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    10 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию

    Ушаков: Предложение Москвы по вывозу иранского урана в Россию остается в силе

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение о вывозе иранского обогащенного урана в Россию остается в силе, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

    Ушаков сообщил, что Путин заявил о необходимости переговоров с Тегераном. Путин также сообщил Трампу, что накануне подробно обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время встречи в Туркмении.

    «Заметил, что, несмотря на озвучивающиеся периодически публичные резкие заявления, американцы продолжают опосредованный диалог с иранцами с участием Катара. Кстати, наше предложение по вывозу высокообогащенного иранского Урана в Россию как возможного выхода из тупика, остается в силе», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

    «Характерно, что Дональд Трамп не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Ушаков рассказал о дружеском разговоре Путина и Трампа.

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    9 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    США ввели санкции против Международного уголовного суда

    Reuters: США ввели санкции против Международного уголовного суда

    США ввели санкции против Международного уголовного суда
    @ Bjorn Trotzki/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), запретив любые транзакции с этой инстанцией, пишет Reuters.

    США ввели санкции против МУС с запретом на любые транзакции с международной организацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио, которое приводит Reuters.

    «Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев… Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против Международного уголовного суда. Мы запретим операции с этим судом-изгоем, перекрыв ему ресурсы и парализовав его способность функционировать», – заявил Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская пресса сообщила о планах Вашингтона ввести дополнительные санкции против МУС.

    В субботу СМИ узнали о готовности Трампа разрушить санкциями Международный уголовный суд.

    Госсекретарь США Рубио ранее также объявлял о планах полностью ликвидировать МУС.

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    9 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста

    Американист Межуев: «Шоу» с казнью террориста еще больше обрушит рейтинг Трампа

    Эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста
    @ REUTERS/Bell County Sheriff's Office

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытка Белого дома превратить казнь террориста в политическое шоу вряд ли поможет администрации Дональда Трампа компенсировать провалы в реальной политике. Большинство американцев, вероятно, воспримет трансляцию с ужасом, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее стало известно, что Пентагон покажет в прямом эфире казнь Нидала Малика Хасана.

    На фоне неудач во внутренней и внешней политике Дональд Трамп пытается компенсировать отсутствие реальных успехов громкими публичными акциями, используя привычную ему тактику шоумена. Одним из таких эпизодов может стать трансляция казни американского военного, убившего своих сослуживцев, считает американист Борис Межуев: «Попытки сделать шоу проводятся даже в контексте таких совершенно трагических инцидентов, как расстрел военных радикальным исламистом».

    По его словам, Белый дом рассчитывает использовать реакцию на трансляцию в политических целях. Возмущение либеральной части общества можно будет представить как защиту убийцы, а критикующих президента демократов – выставить сторонниками преступника. В результате Трамп может привлечь часть колеблющихся избирателей, которые сильнее не любят демократов, чем недовольны нынешней администрацией.

    Однако этот расчет может не оправдаться: для большинства американцев публичная демонстрация казни, вероятно, окажется не политическим представлением, а шокирующим зрелищем.

    «Что касается демократов, то они еще с конца первой каденции Трампа поняли, что самая лучшая реакция на его эксцентричные поступки – смущенно пожать плечами и спокойно выразить непонимание, без криков и обвинений. Судя по всему, поступят они так же и в этот раз», – спрогнозировал собеседник.

    В итоге попытка превратить казнь в политическое шоу может обернуться для Трампа дальнейшим падением рейтингов, причем не только среди его оппонентов, но и среди части собственных сторонников. Межуев также обратил внимание на положение министра обороны Пита Хегсета, который поддерживает инициативы президента, несмотря на возможные политические риски.

    Есть у этой затеи и другой риск. По мнению Межуева, публичная трансляция казни способна не только вызвать отторжение у широкой аудитории, но и привлечь внимание радикалов, которые захотят использовать эфир для пропаганды и демонстрации собственной значимости.

    «Для людей, находящихся в умопомрачении, или для разного рода шахидов такой ажиотаж вокруг казни может стать более привлекательным. У них будет возможность прославиться перед единомышленниками по всему миру и прокричать в прямом эфире какой-нибудь террористический лозунг», – резюмировал Межуев.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что казнь через расстрел военного Нидала Малика Хасана, убившего 13 сослуживцев на базе в Техасе, планируется показать в прямом эфире. «Верно», – написал глава ведомства в соцсети X, сделав репост сообщения телеканала CBS о трансляции исполнения приговора.

    Кроме того, в интервью изданию Real America's Voice министр заявил, что расстрельная команда приведет приговор в исполнение в Техасе 3 декабря. Это будет первая казнь, проведенная военнослужащими США за более чем 60 лет. Последний известный случай применения расстрельной команды в США произошел в ноябре 1945 года, передает BBC.

    «Это было радикальное исламистское нападение на военных, поэтому его расстреляют солдаты, как и положено. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это стало достоянием общественности. Общественность должна понимать, что за подобные действия предусмотрены серьезные последствия», – сказал Хегсет.

    5 ноября 2009 года армейский психиатр Хасан открыл огонь по медицинскому пункту на базе Форт-Худ, убив 13 человек и ранив еще 32. В 2013 году военное жюри приговорило его к смертной казни. С тех пор он содержится в Форт-Ливенворте в Канзасе. В прошлом году он исчерпал все возможности обжалования, что позволило президенту США Дональду Трампу утвердить приговор по рекомендации Хегсета.

    Следователи установили, что за несколько месяцев до нападения Хасан обменялся 18 электронными письмами с Анваром аль-Авлаки, радикальным священнослужителем, который впоследствии был убит в результате удара беспилотника. На военном трибунале Хасан заявил, что хотел помешать американским солдатам отправиться в Афганистан для убийства своих единоверцев-мусульман.

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    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

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    9 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа

    Индекс Мосбиржи вырос на 1,7% после заявлений Трампа о разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Рублевый индекс Мосбиржи поднялся на 1,74% на вечерней сессии после того, как президент США Дональд Трамп рассказал об итогах телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Рублевый индикатор прибавил 1,74% и достиг отметки 2352,7 пункта. До публикации заявлений американского лидера рост индекса Мосбиржи не превышал 0,5%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о разговоре с главой российского государства.

    Трамп сообщил о договоренности с президентом России о поставках дизеля.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

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    9 октября 2026, 23:16 • Новости дня
    Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов
    Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о продолжении личных контактов.

    «Подтверждена договоренность о продолжении личных контактов между президентами двух стран, а также сотрудничества по линии президентских администраций, специальных служб и других ведомств», – сказано в сообщении на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин в разговоре с Трампом подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Кремль опубликовал заявление Путина по итогам этого разговора.

    Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с президентом России.

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    10 октября 2026, 02:17 • Новости дня
    FT: В Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки США с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности Москвы и Вашингтона вызвали разочарование и гнев в Киеве, заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    «Сегодня вечером в Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу», – пишет Миллер в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Нью-Йорке поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности по поставкам российского топлива в США.

    В пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Минфин США объявил о немедленном снятии санкций с поставок дизеля из России.

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    10 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках
    Россия и США договорились о контактах Лантратовой и Меланьи Трамп по ситуации в Алешках
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Меланьи Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред России при ООН обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек и поддержке Западом этой линии.

    В среду сообщалось, что ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью, которые были расстреляны по пути в город.

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