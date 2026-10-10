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    10 октября 2026, 10:58 • Новости дня

    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу

    Депутат АдГ Зингер: Правящие партии Германии не могут найти преемника Мерцу
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правящие партии Германии не могут найти замену канцлеру Фридриху Мерцу из-за страха перед досрочными выборами и нежелания сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявил депутат парламента Баварии от фракции АдГ Ульрих Зингер.

    Правящие партии ФРГ пришли к политическому тупику по причине невозможности заменить канцлера Фридриха Мерцу. Об этом в интервью НСН заявил депутат парламента Баварии от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер.

    «Главная проблема – найти преемника, который сможет получить большинство в бундестаге. Досрочные выборы для правящих партий сейчас крайне рискованны из-за высокой поддержки АдГ. Но сотрудничать с нашей партией они отказываются. Таким образом, правящие партии фактически оказались в политическом тупике», – сказал Зингер.

    По его словам, Мерц стал проблемой для собственного блока, так как его работой довольны лишь 10% немцев, а поддержка блока упала до 17,5%.

    Зингер также отметил, что политика Германии в отношении России изменится только в случае допуска к власти представителей АдГ, выступающих за отмену санкций и восстановление сотрудничества с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки».

    В понедельник депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала немецкого лидера «лучшим канцлером Украины». А в воскресенье партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковала визит Мерца в Киев на фоне нехватки средств в Германии.

    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    8 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Германии постановили отменить автоматическое получение статуса беженца и право на упрощенный въезд для украинских мужчин призывного возраста с 9 октября.

    Власти Германии лишили украинских мужчин призывного и военнообязанного возраста, прибывающих в ФРГ с 9 октября, права на упрощенный въезд и автоматическое получение статуса беженца, передает РИА «Новости».

    Согласно постановлению министерства внутренних дел ФРГ, опубликованному в правительственном вестнике, нововведения касаются иностранцев, которые подлежат исполнению воинских обязанностей на Украине. Исключение составят те граждане, которые смогут подтвердить выполнение этих обязательств.

    Для въезда в Германию украинским военнообязанным придется предъявить на границе паспорт с официальной отметкой пограничной службы о законном выезде с Украины. Для остальных категорий украинских беженцев механизм временной защиты в Германии официально продлевается до 4 марта 2028 года.

    В середине июля страны Евросоюза согласовали предоставление защиты новым заявителям-мужчинам только при подтверждении выполнения ими воинских обязанностей на Украине. Решение официально вступило в силу с 31 июля текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сами украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

    Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших украинских беженцев.

    Летом граждане этой страны стали расползаться по миру из-за недоверия к европейским государствам.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Bild: Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

    Немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с Путиным
    @ ARCHEOPIX/GRUBE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с президентом России Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию у немецких политиков, пишет Bild.

    «Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», – заявила член партии «Зеленых» Катрин Геринг-Эккардт.

    Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала Шредера «самым наглым пенсионером Германии» и охарактеризовала ситуацию как «несравненный позор». В свою очередь лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    При этом в соцсетях возмутились выпадами в адрес Шредера. Пользователи раскритиковали Геринг-Эккардт, указав на встречи с политиками в Киеве, и отметили, что экс-канцлер сделал для мира в Европе больше, чем его критики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Герхарда Шредера.

    В среду Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В начале месяца бывший канцлер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

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    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

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    7 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Парламент Тюрингии отклонил предложение АдГ о самороспуске

    АдГ не удалось добиться досрочных выборов в Тюрингии

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты регионального парламента Тюрингии большинством голосов отклонили предложение фракции партии «Альтернатива для Германии» о досрочном самороспуске законодательного органа, пишет агентство DPA.

    На внеочередном заседании в Эрфурте за прекращение полномочий проголосовали лишь 34 депутата при 52 голосах против. Для принятия решения требовалось квалифицированное большинство в две трети голосов, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Инициативу поддержали только два внефракционных депутата от «Союза социальной справедливости и экономического благоразумия» (BSW). В настоящее время «Альтернатива для Германии» располагает крупнейшей фракцией в земельном парламенте, занимая 32 из 88 мест.

    Глава фракции Бьорн Хекке объяснял необходимость перевыборов скандалом вокруг плагиата в диссертации премьер-министра Тюрингии Марио Фойгта и фактическим распадом фракции BSW. На фоне раскола десять бывших членов BSW сформировали новое объединение «Справедливая Тюрингия», которое сейчас поддерживает правительство меньшинства Фойгта.

    Перед голосованием Фойгт объявил об отзыве иска против Технического университета Хемница, лишившего политика докторской степени из-за подозрений в плагиате. По словам премьера, он принял это решение вопреки советам юристов, чтобы сосредоточиться на управлении регионом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

    В прошлом месяце провал ХДС на выборах в Германии поставил под угрозу переговоры о бюджете ЕС.

    Партия «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге-Передней Померании.

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    9 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    Германия вышла из совместного с Францией проекта танка MGCS

    Глава Генштаба Франции Мандон: Германия вышла из совместного проекта танка MGCS

    Tекст: Антон Антонов

    Германия решила выйти из совместного франко-германского проекта по созданию нового танка MGCS, сообщил начальник генштаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон.

    «Немцы решили выйти из проекта», – приводит BFMTV слова Мандона.

    На слушаниях в Национальном собрании он отметил, что решение Берлина не означает полного провала программы, поскольку основные принципы танка утверждены и эта работа не была напрасной, при этом признал, что для промышленности это не является хорошей новостью, передает РИА «Новости».

    Программа MGCS, предполагающая создание боевой системы на базе танка к 2045 году, была запущена Парижем и Берлином в 2017 году для замены французских танков Leclerc и немецких Leopard 2 новыми машинами.

    По словам Мандона, потребность в тяжелой боевой технике сохраняется, а огневая мощь танка остается актуальной; работу над будущим танком необходимо продолжать, поскольку вывод из эксплуатации Leclerc планируется начать с 2038 года, а новые танки должны оснащаться технологиями искусственного интеллекта и требовать меньше личного состава для эксплуатации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard.

    В июне франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc.

    Глава Rheinmetall заявил о возможном выходе Франции из танкового проекта.

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    7 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном

    Канцлер Германии Мерц призвал СМИ прекратить нападки на правительство

    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался на негативное освещение работы правительства в прессе и призвал журналистов сосредоточиться на позитивных новостях.

    Глава правительства выразил недовольство тем, что средства массовой информации представляют его деятельность в негативном свете. Об этом он сообщил на конференции изданий Handelsblatt и WirtschaftsWoche, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, что бы он написал в качестве колумниста, канцлер предложил изменить риторику прессы. «Я бы написал: прекратите же, наконец, нападки на федеральное правительство и канцлера», – ответил Мерц. Он также посоветовал журналистам рассказывать о позитивных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце толпа немцев криками «Убирайся» прогнала Мерца.

    Летом канцлер назвал критиков немецких реформ нытиками.

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    7 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене

    Экс-главу разведки Германии Ханнинга арестовали за госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии Аугуста Ханнинга заключили под стражу по подозрению в государственной измене и шпионаже, сообщила представитель Генпрокуратуры ФРГ.

    Судья Федерального верховного суда в Карлсруэ утвердил ордер на арест 80-летнего подозреваемого по обвинениям в агентурной деятельности и сборе гостайны, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    Ранее в рамках расследования задержали бывшего руководителя аппарата фигуранта Манфреда Д., которого подозревают в пособничестве. Ханнинга взяли под стражу в Северном Рейне – Вестфалии, а его предполагаемого сообщника – в Баварии.

    По версии следствия, в 2010 году подозреваемые договорились о регулярной передаче секретных материалов ведомства за денежное вознаграждение. В надзорном ведомстве страны считают, что бывший глава спецслужбы мог с коммерческими целями использовать полученные сведения в своей частной консалтинговой деятельности на протяжении 12 лет.

    Прокуратура выявила как минимум один случай применения гостайны для подготовки отчета в интересах сотрудника иностранной структуры безопасности. Ханнинг руководил немецкой разведкой с 1998 по 2005 год, а после работы в МВД ушел в частный бизнес.

    Ранее в среду западные издания написали, что фигурант собирал секретные документы для Баку. Однако Азербайджан официально опроверг причастность к делу бывшего руководителя спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики предрекли начало охоты на шпионов в Германии после задержания экс-главы разведки.

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    7 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    Bild: Арестованный экс-глава немецкой разведки просил Шольца о финансовой помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, арестованный по подозрению в государственной измене, ранее обращался к бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в решении финансовых проблем, сообщает Bild.

    По данным Bild, в 2019 году после банкротства латвийского PNB Banka, в наблюдательном совете которого состоял Ханнинг, он столкнулся с долгом до 4 млн евро. В отличие от другого члена совета, экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, с которого власти Дании не стали взыскивать средства до суда, в Германии пенсия Ханнинга в размере 11 тыс. евро была арестована, передает РИА «Новости».

    По информации издания, 6 февраля 2022 года Ханнинг написал Шольцу письмо с просьбой поднять тему банкротства банка и вывода из него более 30 млн евро на встрече с тогдашним премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Однако помощи от немецкого правительства экс-глава разведки не получил.

    Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании Ханнинга и его бывшего подчиненного Манфреда Д. по подозрению в шпионаже, выведывании государственной тайны и покушении на госизмену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене.

    В ФРГ потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

    Во вторник политолог Александр Рар назвал задержание Ханнинга беспрецедентным скандалом.

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    7 октября 2026, 13:50 • Новости дня
    Экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву на встречу с руководством «Глобуса»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву для проведения рабочих встреч с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус».

    Бывший канцлер ФРГ прибыл в российскую столицу для проведения встреч с руководством и сотрудниками торговой сети «Глобус», передает РИА «Новости».

    «Подтверждаю. Рабочий визит – встреча с руководством и сотрудниками «Глобуса», – ответили в пресс-службе ретейлера на соответствующий вопрос о приезде политика в Москву.

    В начале октября политик официально вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус». На этой должности он займется вопросами стратегического развития торговой сети на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший канцлер Германии вошел в набсовет российской торговой сети.

    Весной президент России Владимир Путин объяснил свое предложение назначить политика переговорщиком от Евросоюза.

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    9 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Из-за обмеления Рейна снижена мощность трех угольных электростанций в ФРГ

    Bloomberg: Три электростанции в ФРГ снизили мощность из-за обмеления Рейна

    Из-за обмеления Рейна снижена мощность трех угольных электростанций в ФРГ
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Германии три угольные электростанции сократили выработку энергии на фоне падения уровня воды в реке Рейн, которое препятствует доставке топлива, пишет Bloomberg.

    Три угольные электростанции в ФРГ сократили выработку электроэнергии из-за падения уровня воды в Рейне, которое мешает транспортировке топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Выработка станции Steag Walsum 10 около Дуйсбурга будет ограничена до конца ноября. Компания Grosskraftwerk Mannheim AG также предупредила, что нехватка угля скажется на ее деятельности до конца года.

    О возможном снижении генерации из-за недостатка топлива сообщила и электростанция Datteln 4 возле Дортмунда. Ранее уровень воды в важнейшей внутренней водной артерии страны вновь упал до рекордно низкой отметки на фоне засухи, отмечает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки.

    Летом катастрофическое обмеление реки парализовало судоходство в Германии.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны

    DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.

    Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Кильского института.

    По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.

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    7 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Telegraph: Германия столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой

    Tекст: Денис Тельманов

    ФРГ переживает беспрецедентный со времен Второй мировой войны экзистенциальный кризис, затрагивающий все сферы жизни общества, заявил журналист Ульф Пошардт в статье для The Telegraph.

    Германия движется в сторону всестороннего кризиса в разных сферах – от политики и автомобильной промышленности до национальной футбольной команды, передает РИА «Новости» со ссылкой на колонку Пошардта в The Telegraph.

    По словам журналиста, правительство «большой коалиции» социал-демократов и христианских демократов превратилось «в блеклую тень» своего прошлого на фоне снижающейся поддержки, а сама Германия стала «страной лунатиков».

    Пошардт также подчеркнул, что задержание по подозрению в шпионаже экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга нанесло сильный «удар по хрупкой самооценке» государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник задержание бывшего главы разведки ФРГ назвали началом возможной охоты на шпионов в Германии.

    Летом гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о деиндустриализации и спаде немецкой экономики из-за разрыва связей с Россией.

    В марте эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    9 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Медведев заявил об отсутствии желающих прийти к Мерцу «на поминки»

    Медведев: Никто не придет к Мерцу ни на день рождения, ни на поминки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возмущение канцлера Германии Фридриха Мерца визитом экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву.

    «Мерц, потомок приспешников Гитлера, возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что действующий канцлер поддерживает «войну до последнего украинца». Теперь никто никогда не приедет к нему ни на день рождения, ни на поминки», – написал Медведев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие политики раскритиковали Шредера за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    На прошлой неделе Шредер вошел в наблюдательный совет российской сети «Глобус».

    В июне Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и премьер-министра Британии Кира Стармера.

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    7 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Жителей Баварии призвали к осторожности из-за пумы возле аэропорта Мюнхена

    Власти Баварии призвали жителей к осторожности из-за пумы у аэропорта Мюнхена

    Tекст: Денис Тельманов

    В Баварии администрация округа Эрдинг призвала местных жителей к повышенной осторожности после появления пумы в природоохранном парке неподалеку от аэропорта Мюнхена.

    Дикую кошку заметили в природоохранном парке Нотцингер-Моос, расположенном в 3,5 км от аэропорта Мюнхена и в 2,7 км от ближайшего населенного пункта, передает ТАСС.

    «В качестве меры предосторожности призываем проявлять повышенную бдительность. Пожалуйста, держите собак на поводке при выгуле и не позволяйте детям играть без присмотра», – говорится в сообщении местной администрации.

    По предварительным оценкам экспертов, животное действительно может быть пумой, сообщили в администрации агентству DPA. Пока неизвестно, как хищник оказался в этой местности. Власти располагают неопубликованной видеозаписью с дикой кошкой.

    Полиция проинформирована о ситуации, однако детальных сведений пока не имеет. Решение об организации поисков животного местными властями еще не принято. Летом 2023 года под Берлином искали львицу, которая, как позже выяснилось, оказалась обычным кабаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года работа аэропорта Мюнхена приостанавливалась из-за тревоги.

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