В НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград

Глава Военного комитета НАТО Драгоне: Альянс не готовит блокировку Калининграда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Руководитель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не намерен блокировать Калининград, передает ТАСС.

«С Калининградом должно быть все ясно: НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии», – заявил Драгоне в интервью газете La Repubblica.

По его словам, НАТО не стремится к конфликту, но располагает необходимыми средствами для эффективного сдерживания и реагирования в случае агрессии. Ситуацию на восточном фланге он назвал «серьезной, но под контролем».

Ранее президент Владимир Путин предупредил, что прямое нападение на Россию, в том числе на Калининград, неизбежно приведет к применению всех имеющихся в распоряжении страны вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда.

Во вторник глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Путин четко разъяснил последствия нападения на российский регион. В начале месяца секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при атаке на Калининград.