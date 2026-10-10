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    10 октября 2026, 10:45 • Новости дня

    В НАТО заявили об отсутствии планов блокировать Калининград

    Глава Военного комитета НАТО Драгоне: Альянс не готовит блокировку Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует осуществлять блокаду Калининграда.

    Руководитель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не намерен блокировать Калининград, передает ТАСС.

    «С Калининградом должно быть все ясно: НАТО не готовит никакой блокировки. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии», – заявил Драгоне в интервью газете La Repubblica.

    По его словам, НАТО не стремится к конфликту, но располагает необходимыми средствами для эффективного сдерживания и реагирования в случае агрессии. Ситуацию на восточном фланге он назвал «серьезной, но под контролем».

    Ранее президент Владимир Путин предупредил, что прямое нападение на Россию, в том числе на Калининград, неизбежно приведет к применению всех имеющихся в распоряжении страны вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду немецкий политик назвал безумием политику НАТО в отношении Калининграда.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров напомнил, что Путин четко разъяснил последствия нападения на российский регион. В начале месяца секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при атаке на Калининград.

    8 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО способно заблокировать выход в Финский залив для России за несколько часов, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Североатлантический альянс может перекрыть для России выход в Балтийское море, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Times.

    «Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих. <…> Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов», – заявил Цахкна.

    Политик заявляет, что такие действия могут привести к блокаде Калининграда и лишить Россию доходов от продажи сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил НАТО в превращении Балтийского региона в зону конфронтации.

    Ведомство сообщило о планах ЕС и Североатлантического альянса заблокировать судоходство в Балтийском море.

    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике.

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    9 октября 2026, 20:11 • Новости дня
    Европейские аналитики предложили парализовать город или метро в России

    NYT: В ЕС предложили парализовать город или метро в России в качестве сигнала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ответ на гибридные угрозы, которые якобы исходят от Кремля, европейские аналитики обсуждают возможность использования кибератак для временной парализации российского города или метрополитена, пишут западные СМИ.

    Европейские аналитики допускают использование кибервозможностей для временной парализации города или метрополитена в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times (NYT).

    «Аналитики предположили, что можно использовать кибервозможности для парализации российского города или московского метро в качестве предупредительного сигнала», – пишут авторы материала.

    Сейчас реакция Европы на предполагаемые угрозы ограничивается обвинениями и укреплением обороны потенциальных целей. Однако в ЕС продолжаются споры о том, насколько далеко может зайти ответ Брюсселя и стоит ли переносить действия на территорию России.

    Аналитики также рассматривают вариант развертывания передовых систем ПВО, включая территорию Украины, если страны НАТО увидят угрозу ударов по альянсу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генсек НАТО Марк Рютте обсудил с союзниками поставку дополнительных систем ПВО Киеву. В июле он признал проблемы со снабжением украинской системы ПВО.

    Месяцем ранее Украина и ЕС решили удешевить ПВО Patriot.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    7 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Литва решила привлечь армию к охране границы с Россией

    Глава МВД Кателинас: Литва намерена привлечь армию к охране границы с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД Литвы Мартинас Кателинас заявил о намерении привлечь армейские подразделения к охране государственной границы с Калининградской областью России.

    Министерство внутренних дел Литвы планирует усилить охрану границы с российским регионом при помощи армейских частей, сообщил Кателинас, передает ТАСС.

    «Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с тем, чтобы вооруженные силы были привлечены в помощь пограничникам для охраны границы с Калининградской областью», – написал он в соцсетях.

    Министр подчеркнул, что ситуация на границе остается спокойной. По его словам, привлечение военных станет превентивной мерой с учетом общей обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу.

    Летом Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области.

    В марте Литва объявила о строительстве полос контрмобильности на границе с Россией.

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    9 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Гражданина Литвы арестовали за контрабанду частей танка в Калининграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский районный суд Калининграда заключил под стражу гражданина Литвы по подозрению в контрабанде составных частей немецкого танка времен Великой Отечественной войны.

    Мужчина подозревается в незаконном перемещении деталей танка 1944 года выпуска через границу, передает ТАСС со ссылкой на Калининградский областной суд. «Судом взят под стражу гражданин Литовской Республики, подозреваемый в контрабанде составных частей от немецкого танка 1944 года», – говорится в сообщении суда.

    По версии следствия, 25 сентября фигурант в составе группы лиц организовал незаконное перемещение деталей танка через таможенную границу в пункте пропуска Чернышевское. Эксперты признали изъятые предметы культурной ценностью особого значения, их рыночная стоимость превышает 1,1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом калининградские таможенники пресекли контрабанду сигарет.

    В феврале власти Литвы задержали россиянина по обвинению в контрабанде бивня мамонта.

    В прошлом году в Калининграде арестовали контрабандиста наркотиков из Литвы.

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    9 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Экипаж севшего на мель у Калининграда судна не стал запрашивать помощь

    МЧС: Экипаж севшего на мель под Калининградом судна не просил о помощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники МЧС не выявили повреждений у грузового судна, которое село на мель в районе поселка Янтарный Калининградской области, а его экипаж не обращался к спасателям, сообщили в региональном управлении МЧС.

    Сотрудник оперативной группы управления МЧС по Калининградской области осмотрел севшее на мель возле поселка Янтарный грузовое судно и не обнаружил повреждений или угроз для окружающей среды.

    «Наш человек туда приехал, убедился, что угроз и повреждений нет», – заявили ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

    Представитель экстренных служб также отметил, что экипаж судна не направлял просьб о помощи. Сейчас спасатели ожидают поступления дополнительной информации от оператора Морского спасательного координационного центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу грузовое судно село на мель в Калининградской области из-за шторма.

    В июле швейцарское судно с туристами село на мель на Дунае в Румынии.

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    7 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Немецкий военно-транспортный самолет сделал пять кругов над Балтикой

    Военный самолет ВВС Германии сделал пять кругов над Балтийским морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas военно-воздушных сил Германии сделал как минимум пять кругов над Балтийским морем в районе шведских островов.

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas военно-воздушных сил Германии совершает маневры над акваторией Балтийского моря между шведскими островами Готланд и Эланд. Об этом свидетельствуют данные полетных ресурсов, передает РИА «Новости».

    Борт, который применяется для переброски войск и военной техники, поднялся в воздух около 9.40 мск с аэродрома Вунсторф неподалеку от Ганновера и взял курс на восток. По состоянию на 12.20 мск самолет продолжал полет, сделав минимум пять кругов по схожей траектории.

    В начале недели этот же военно-транспортный самолет был зафиксирован в небе над Прибалтикой: в понедельник он прилетал в Литву, а во вторник – в Латвию.

    В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность сил НАТО у западных границ России. Представители альянса объясняют расширение своих инициатив необходимостью сдерживания спецоперации на Украине, тогда как российская сторона неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием иностранных войск в Европе.

    В Министерстве иностранных дел России подчеркивали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом исключительно на равноправной основе, призывая страны Запада полностью отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательный самолет НАТО заметили у границ России над Балтикой.

    Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтийским морем.

    Варшава также поднимала военную авиацию из-за полета российских Су-30СМ2 в том же регионе.

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    9 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Американский профессор призвал Запад отказаться от расширения НАТО на Восток

    Профессор Сакс: Запад должен заявить об отказе от расширения НАТО на Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запад должен публично заявить об отказе от дальнейшего расширения НАТО на Восток и признать нейтральный статус Украины, заявил американский экономист Джеффри Сакс.

    Американский экономист, профессор Джеффри Сакс в интервью РИА «Новости» назвал условие окончания украинского конфликта. «Война закончится, когда Запад наконец публично заявит: расширение НАТО на Восток окончено. Украина и Грузия, а также любые другие страны по соседству с Россией не вступят в НАТО», – сказал он.

    Профессор Колумбийского университета считает необходимым не только признать нейтралитет Украины, но и отказаться от размещения на ее территории европейских войск в любое время. По его мнению, будущее мирное соглашение должен утвердить Совет Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

    В мае профессор Сакс назвал дальнейшее существование альянса абсурдным. В феврале он спрогнозировал достижение Россией всех целей на Украине.

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    10 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил об обсуждении с Киевом завершения конфликта на Украине до зимы

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Соединенных Штатов, стран Европы, НАТО и Киева провели в Майами встречу по вопросу завершения украинского конфликта «до наступления зимы», сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

    «Сегодня представители США, стран Европы, Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные дискуссии о потенциальных путях деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долговечного мира», – заявил Уиткофф в X.

    Он заявил, что участники переговоров затронули меры по подготовке к зимнему периоду, включая энергетическую устойчивость и экспорт зерна. Также на повестке стояли вопросы гарантий безопасности, долгосрочные соглашения для предотвращения будущих конфликтов, послевоенное восстановление Украины и перспективы ее вступления в Евросоюз.

    По итогам встречи были определены направления для дальнейшей работы в преддверии будущих контактов Вашингтона с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

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    9 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    МЧС сообщило о 19 иностранцах на севшем на мель в Калининградской области судне

    МЧС: На севшем на мель в Калининградской области судне находятся 19 иностранцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    На грузовом судне, севшем на мель из-за шторма в Янтарном Калининградской области, находятся 19 иностранных граждан, сообщили в региональном управлении МЧС.

    «На судне находятся 19 человек, сигналы помощи и бедствия не подают», – сообщил ТАСС источник в ГУ МЧС по региону.

    По предварительным данным ведомства, весь экипаж состоит из иностранных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу грузовое судно село на мель в Калининградской области из-за шторма. В тот же день стало известно, что экипаж судна не стал запрашивать помощь.

    Летом швейцарское судно с туристами село на мель на Дунае в Румынии.

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    9 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Учения сил НАТО с участием 12 тыс. военных завершились в Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные военные маневры Namejs 2026 НАТО, в которых приняли участие около 12 тыс. латвийских и союзных военнослужащих, подошли к концу на территории Латвии.

    Тренировки проходили по всей территории прибалтийской республики со 2 сентября по 8 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вооруженных сил страны. В ходе маневров военные проверили планы обеспечения безопасности в городах и механизмы гражданской обороны, а также протестировали процедуры мобилизации резервистов.

    Особое внимание уделялось укреплению взаимодействия между национальными силами и союзниками по Североатлантическому альянсу, включая штаб дивизии НАТО «Север» и Объединенные силы реагирования.

    Сценарии учений разрабатывались с учетом боевого опыта, полученного на Украине. Военнослужащие отрабатывали применение беспилотных систем и защиту от дронов противника, а также реагирование на гибридные и обычные угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Североатлантический альянс анонсировал проведение учений по ядерному сдерживанию.

    В четверг блок заявил о планах организовать в Латвии тренировки по ведению информационных гибридных войн.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике.

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    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

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    9 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области

    Самолет-разведчик США летал вокруг Калининградской области более трех часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет-разведчик США Bombardier ARTEMIS II совершал полет вокруг Калининградской области на протяжении более трех часов.

    Американский самолет-разведчик провел более трех часов, кружа вокруг Калининградской области, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов. Bombardier ARTEMIS II стартовал с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» в 08:53 мск. Около полудня он вошел на круговую траекторию неподалеку от польского города Августов и оставался там до 15:23 мск, после чего покинул этот район.

    В агентстве отметили, что самолет, переоборудованный компанией Leidos из бизнес-джета для радиолокационной разведки, часто задействуется в миссиях близ Калининградской области, а также над Черным морем и южными территориями России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем.

    В воскресенье аналогичный борт заметили у российских границ над Прибалтикой.

    В субботу летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше.

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    8 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе

    Полянский назвал Украину лабораторией НАТО для подготовки к войне с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что провокационные действия НАТО ведут к прямой войне в Европе, а альянс не заинтересован в завершении конфликта на Украине.

    «В действительности же подобные провокационные шаги альянса стремительно приближают нас к прямой войне в Европе», – сказал дипломат на заседании постсовета ОБСЕ. По его словам, блок называет свои маневры оборонительными, однако история нападений на Югославию, Ливию и Афганистан доказывает обратное, передает РИА «Новости».

    Постпред подчеркнул, что Североатлантический альянс активно готовится к противостоянию с Россией, поэтому совершенно не заинтересован в прекращении боевых действий. Он добавил, что Запад рассматривает конфликт как лабораторию для новых военных тактик и стратегий.

    «То, что в качестве «лабораторных крыс» используются простые украинцы, никого в Европе не волнует», – констатировал Полянский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ обвинил Запад в тиражировании инсинуаций вместо диалога.

    Дипломат сравнил ситуацию с безопасностью в Европе с кануном Второй мировой войны. Он назвал учения НАТО у Калининградской области угрозой применения силы.

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    8 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск НАТО в Прибалтике

    Захарова: Москва сочтет эскалацией новые контингенты НАТО в Прибалтике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия расценивает как эскалацию потенциальное размещение дополнительных контингентов НАТО в странах Прибалтики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Потенциальное размещение дополнительных натовских контингентов, в том числе американских войск, и создание соответствующей военной инфраструктуры в Прибалтике однозначно расцениваем как эскалацию», – приводит ее слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Белоруссия обвинили НАТО в провоцировании конфликта ядерных держав.

    В среду немецкий политик назвал безумием политику Североатлантического альянса в отношении Калининграда.

    На прошлой неделе постпред США исключил планы НАТО по нападению на Россию.

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