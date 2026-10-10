Землетрясение в Панаме разрушило более 400 зданий

EFE: В Панаме при землетрясении пострадали 27 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Примерно 300 человек эвакуированы, повреждены более 400 зданий, включая 142 жилых дома и 188 школ. Погибших и пропавших без вести нет, пишет ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Ранее Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) выделил Панаме помощь в размере 250 тыс. долларов для ликвидации последствий землетрясения. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о мобилизации ресурсов для оказания помощи республике.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал в Панаме землетрясение магнитудой 7,6 в пятницу в 11:56 по местному времени. Эпицентр находился в 213 км к юго-западу от столицы, очаг залегал на глубине 12 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу башня кафедрального собора обрушилась при землетрясении в Панаме. В пятницу международный аэропорт Панамы закрылся после землетрясения. В тот же день здания обрушились после землетрясения в Панаме.