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    10 октября 2026, 10:10 • Новости дня

    Минувший сентябрь в Москве стал самым влажным за четыре года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщил, что обильные осадки в прошедшем сентябре обеспечили городу чистый воздух на протяжении всего месяца.

    Среднемесячная температура в первый месяц осени в Москве превысила норму на 2,3 градуса. При этом в городе выпало 73% от месячной нормы осадков, что сделало сентябрь 2026 года самым влажным за последние четыре года, передает ТАСС, ссылаясь на столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

    Влажная погода благоприятно отразилась на качестве воздуха, существенно снизив количество мелких взвешенных частиц. Их концентрация упала более чем на 15% по сравнению с показателями прошлого года, а уровни других загрязняющих веществ остались в пределах допустимых норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. В среду москвичам пообещали потепление. А в понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице к концу недели.

    9 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Сбой в работе приложения «Яндекс Go» произошел в Москве
    Сбой в работе приложения «Яндекс Go» произошел в Москве
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители Москвы временно лишились возможности вызвать такси из-за неполадок в работе сервиса «Яндекс Go».

    В Москве зафиксирован масштабный сбой в работе популярного приложения для заказа такси «Яндекс Go», из-за которого пользователи временно лишились возможности воспользоваться услугами сервиса, передает РИА «Новости».

    При попытке вызвать машину на экранах смартфонов появляется системное уведомление, информирующее о том, что прямо сейчас заказать такси не получится, и предлагающее повторить попытку примерно через пять минут.

    Информацию о неполадках также подтверждает статистика специализированного сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно его данным, только за последний час клиенты оставили около 1,6 тыс. жалоб на плохую работу мобильного приложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

    В четверг пользователи в России пожаловались на неполадки в работе «Яндекс Почты».

    В сервисах компании начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

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    9 октября 2026, 17:11 • Новости дня
    Суд отказался арестовать следователя по делу о пропаже украшений Лерчек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Басманный суд Москвы отказался отправлять под домашний арест следователя Никиту Тулупова, обвиняемого в превышении полномочий из-за пропажи изъятых у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) ювелирных изделий.

    Басманный районный суд Москвы отклонил ходатайство об избрании меры пресечения следователю Никите Тулупову, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. «Суд отказался удовлетворять ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», – сказала собеседница агентства.

    Тулупову инкриминируется превышение должностных полномочий. По данным следствия, он не приобщил к материалам дела данные о ювелирных изделиях, которые были изъяты в ходе расследования уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

    Ранее в пятницу правоохранительные органы завели дело на следователя из-за пропажи украшений блогера. Следствие запросило для него меру пресечения в виде домашнего ареста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд решил заново рассмотреть уголовное дело Чекалиной.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Непогода вынудила Киев приспустить главный флаг Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Киеве временно приспустят главный флаг Украины из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщила городская администрация.

    «В Киеве 9 октября из-за прогнозируемой непогоды временно приспустят главный флаг Украины. По прогнозам синоптиков, сегодня до конца суток в городе порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

    Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. Высота флагштока у монумента «Родина-мать», на котором размещено полотнище размером 16 на 24 метра, составляет почти 90 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские операторы БПЛА ударили по флагу Украины в Краматорске.

    В прошлом году в Киеве приспустили главный флаг Украины из-за урагана.

    В 2024 году главное украинское знамя в столице страны снимали в третий раз за несколько дней.

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    9 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Суд взыскал с производителя лекарств «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Суд по иску ФАС взыскал с компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и постановил взыскать с фармацевтической компании «Аксельфарм» почти 567 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

    «Суд решил взыскать с ООО «Аксельфарм» в федеральный бюджет доход в размере 566 951 059 рублей 34 копейки… полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства», – огласила резолютивную часть решения судья Наталия Дейна, передает РИА «Новости».

    В ноябре 2024 года ФАС предписала компании перечислить в бюджет незаконный доход от продажи дженерика противоопухолевого препарата «Осимертиниб». Оригинал лекарства защищен патентом шведской AstraZeneca, которая продает в России препарат под названием «Тагриссо».

    Попытки «Аксельфарма» оспорить решение о нарушении антимонопольного законодательства закончились отказом в судах.

    На прошлой неделе суд взыскал с фармкомпании «Аксельфарм» еще 514 млн рублей. В прошлом месяце ФАС подала иск на 961 млн рублей к этому же производителю лекарств.

    В июле антимонопольщики возбудили дело против компании «Замбон-фарма» из-за завышения цен на антибиотик.


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    9 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Устроивший массовое ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Скрывшийся после массового ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей в Москве и скрывшийся с места, явился в полицию и признал свою вину, сообщили в управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел в четверг около 19.00 мск в проезде Невельского. Водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с Citroen, после чего его машина опрокинулась, зацепив Mazda и несколько припаркованных транспортных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Виновник скрылся с места аварии. Полиция установила, что это 19-летний молодой человек. «Позже он прибыл в ОГИБДД, признал вину и пояснил, что сбежал, испугавшись последствий», – добавили в МВД.

    На опубликованном видео молодой человек пояснил, что взял автомобиль у друга для личных нужд и попал в аварию из-за небольшого опыта вождения.

    В отношении водителя составлены административные материалы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

    В четверг автомобиль Toyota повредил четыре машины на улице Крузенштерна в Москве, а водитель скрылся.

    В прошлом месяце в ДТП на Ленинградском проспекте увеличилось число пострадавших.

    В начале сентября блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    9 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Собянин: Силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Министерства обороны отразили атаку 15 беспилотных летательных аппаратов.

    Силы ПВО Минобороны отразили атаку 15 БПЛА на подлете к столице, сообщил Собянин в Max. По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Других подробностей градоначальник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников.

    Ранее российские военные сбили 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

    В понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

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    9 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Анонсировано увеличение стоимости проезда по МСД в часы пик

    Дептранс Москвы: Проезд по МСД в часы пик подорожает до 25 рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 16 октября стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована на шесть рублей, сообщил департамент транспорта Москвы.

    «С 16 октября на шесть рублей будет проиндексирована стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы – с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 в рабочие дни – до 25 рублей за участок», – сообщает Дептранс Москвы.

    Отмечается, что проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. При этом стоимость транзитного проезда не изменится и составит 950 рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте власти сообщили об увеличении стоимости проезда по МСД в часы пик.

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    9 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе

    Гидрометцентр: Сильный ветер с дождями сохранится в Московском регионе еще сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сильный порывистый ветер с дождями сохранится в Москве и Подмосковье в течение ближайших суток из-за надвигающегося холодного атмосферного фронта, сообщили в Гидрометцентре.

    Сильный порывистый ветер сохранится в Москве и Подмосковье еще в течение суток, при этом не исключены осадки, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Предстоящей ночью в регионе не исключен местами умеренный дождь, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с», – сообщил представитель ведомства. По его словам, порывы ветра до 17 м/с сохранятся в столице и области и днем в субботу.

    Ночью температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов, в Подмосковье – от 4 до 9 градусов тепла. Днем в субботу в мегаполисе прогнозируется 11-13 градусов выше нуля, по области – 9-14 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

    В Гидрометцентре пояснили, что на погоду в выходные будет влиять холодный атмосферный фронт с центром над Архангельской областью. В зоне его влияния ожидается усиление ветра и выпадение осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу синоптики пообещали москвичам облачную и теплую погоду.

    В четверг в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности.

    Ранее метеорологи объяснили причины завершения сухой осени в столице.

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    9 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    В Московском зоопарке начали строить вольер для панды Катюши с женихом

    Руководство Московского зоопарка анонсировало новый вольер для панды Катюши

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о возведении нового огромного вольера для панды Катюши и ее будущего партнера.

    Московский зоопарк планирует разместить в новом вольере панду Катюшу и ее будущего жениха. Сейчас на территории зоосада идут работы по обустройству площадки для трехлетней самки большой панды и самца, которого планируют найти ей к пяти-шести годам, сообщает РИА «Новости».

    «Мы строим огромный вольер для нашей любимицы Катюши и ее жениха в будущем, как мы надеемся», – заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

    Она добавила, что специалисты также возводят новые пространства для золотых обезьян. Кроме того, вдоль Красной Пресни планируется убрать каменные заборы с решетками и создать стеклянную галерею, через которую посетители смогут наблюдать за благоустроенным прудом и розовыми фламинго.

    На данный момент в зоопарке живут самец Жуи, самка Диндин и их дочь Катюша, при этом каждая панда занимает отдельный вольер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о съедающей 30 кг бамбука панде Катюше.

    Посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    В марте Катюша выбрала зеленый куб-мяч любимой игрушкой.

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    9 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Ученые предупредили о летящих к Земле трех облаках плазмы

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: К Земле летят три облака плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    К Земле от Солнца направляются три облака плазмы, первое из которых достигнет планеты уже в пятницу вечером, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Первое облако, выброшенное во вторник, прибудет к Земле после 18:00 мск и вызовет магнитную бурю уровня G2, а также полярные сияния, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

    Два других облака, покинувшие Солнце 7 и 8 октября, должны слиться по пути к Земле и ударить по планете в воскресенье, вызвав еще одну бурю уровня G2.

    Солнечная и геомагнитная активность в начале октября показывает заметный рост, однако ученые отмечают, что активность имеет рваный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса.

    В среду ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце.

    Во вторник они сообщили о возможном переломе в активности Солнца.

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    9 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    МЧС опровергло сообщения о жертвах при пожаре на юго-востоке Москвы

    МЧС опровергло информацию о пострадавших при пожаре в бытовках в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сообщения о погибших и пострадавших при возгорании строительных бытовок в столице не соответствуют действительности, заявило Главное управление МЧС по Москве.

    «На месте пожара на улице Нижние Поля погибших и пострадавших, в том числе из числа пожарных, нет», – заявили в пресс-службе столичного главка МЧС, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что двухъярусные бытовки загорелись на площади 200 кв. метров возле административного здания на юго-востоке Москвы. Возгорание распространялось по верхнему ярусу, из-за чего была организована эвакуация людей из прилегающего здания.

    К настоящему моменту открытое горение на месте происшествия ликвидировано.

    В четверг при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасли трех человек.

    В мае в Москве ребенок выпрыгнул из окна из-за пожара.

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    10 октября 2026, 06:54 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО сбила десять дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Десять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил Собянин в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.

    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост. В результате атаки был ранен мужчина.

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    10 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Бросившая бокал в голову посетителя концерта москвичка получила условный срок

    Москвичка получила три года условно за брошенный в посетителя концерта бокал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд назначил три года лишения свободы условно женщине, которая на концерте группы «Марсель» бросила бокал с напитком в голову мужчине из-за направленной на нее камеры.

    В Москве осудили женщину, бросившую бокал в посетителя концерта группы «Марсель». Суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком на тот же срок. В пользу потерпевшего взыскана компенсация, но сумма выплат не оглашается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Пострадавший мужчина пришел на концерт группы «Марсель» с женой и семьей сестры. Он снимал происходящее на камеру GoPro и направился к бару. В толпе камера оказалась направлена на неизвестную девушку, которая начала толкать его, ударила телефоном, а затем бросила в голову бокал с напитком.

    Осколки попали в голову пострадавшего, проверяя рану, он порезал руку. Мужчину госпитализировали и наложили швы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Девушка вину не признала, заявив, что потерпевший сам спровоцировал конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд в Петербурге освободил актрису Дроздову от наказания. В январе было открыто уголовное дело после обнаружения школьницей иголки в шоколадке в Калуге. В прошлом году гособвинение запросило условный срок для экс-судьи Тришкина.

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    10 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве

    Силы ПВО за сутки уничтожили 25 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны еще 15 беспилотников на подлете к Москве.

    «Сбиты пятнадцать беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Сергей Собянин.

    С учетом этих данных с начала суток средства противовоздушной обороны нейтрализовали на подлете к столице 25 БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники. В пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку 15 аппаратов на столицу.

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    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    За ночь субботы к Москве летели 403 дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сторону Московского региона за ночь летело более 400 беспилотных летательных аппаратов, из них 25 были уничтожены на подлете к столице.

    В ночь на субботу в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. 25 беспилотников были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «В период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве. В пятницу силы ПВО отразили атаку еще 15 беспилотников на Москву. А во вторник при атаке беспилотников в Подмосковье были повреждены жилые дома.

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