Индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения

Во Владивосток для участия в маневрах прибыл индийский фрегат «Сахьядри»

Tекст: Дмитрий Зубарев

В главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке для участия в российско-индийском военно-морском учении «Индра-2026» прибыл индийский фрегат «Сахьядри», передает ТАСС сообщение пресс-службы флота.

Открытие маневров запланировано на 13 октября. Береговой и морской этапы пройдут в акватории Японского моря. От российской стороны в них примет участие корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также предусмотрены совместные культурные и спортивные мероприятия.

«Корабль прибыл во Владивосток для участия в российско-индийских учениях «Индра-2026». И это большая честь для нас – быть в этом прекрасном городе Владивостоке», – рассказал командир фрегата капитан 1-го ранга Викас Джха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии.

До этого корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл туда на маневры Milan 2026.