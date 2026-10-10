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    10 октября 2026, 06:47 • Новости дня

    ИИ-модель Anthropic отправила в полицию Филадельфии ложный сигнал об убийстве

    Tекст: Антон Антонов

    Модель искусственного интеллекта компании Anthropic через онлайн-сервис полиции Филадельфии направила ложное сообщение об убийстве, рассказали в городском полицейском департаменте.

    «Полицейское управление Филадельфии информирует о ложном сообщении об убийстве, направленном моделью искусственного интеллекта компании Anthropic», – сказали РИА «Новости» в полиции.

    В департаменте подчеркнули, что в ходе проверки не выявлено признаков несанкционированного доступа к внутренним системам полиции, а инцидент ограничился самим фактом отправки ложного сообщения через официальный сайт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Anthropic запретила пользователям агрессивное обращение к своему ИИ Claude.

    В конце сентября один из разработчиков Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны искусственного интеллекта.

    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    8 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние шесть лет доля отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России увеличилась в два раза.

    Отрасль информационных технологий в России демонстрирует высокие темпы роста, сообщил премьер, передает РИА «Новости». «Благодаря системной работе отрасль информационных технологий демонстрирует высокие темпы роста – за шесть лет доля IT в структуре валового внутреннего продукта России удвоилась», – заявил Мишустин в приветствии участникам II Глобального цифрового форума.

    Он отметил, что Россия выступает центром компетенций и занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии. По его словам, объем экспортных продаж отечественных IT-продуктов и сервисов ежегодно растет, увеличивается и интерес иностранных партнеров к российскому софту.

    Глава правительства также подчеркнул важность развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что эти технологии уже применяются в отечественной промышленности, здравоохранении, образовании и логистике, оставаясь приоритетным направлением для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин отметил, что оказание госуслуг онлайн в России вышло на топовый мировой уровень. Он поручил Минцифры усилить защиту портала.

    Глава правительства ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    7 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Сбербанка Герман Греф, используя молодежный сленг, описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

    «Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти три стадии очень часто приходится проходить», – заявил Греф на пленарной сессии в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко добавил, что главное в этом процессе – избежать ситуации, когда «сначала стрем, потом норм и потом опять стрем».

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в свою очередь подчеркнул, что внедрение ИИ является несомненным благом. При этом он отметил, что искусственный интеллект не должен полностью заменять человека, поскольку их комбинация дает значительно лучший результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Греф оценил скорость адаптации России к цифровому миру.

    В конце прошлого месяца он исключил замену глав компаний искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет.

    В сентябре Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей.

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    8 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Основатель Blue Origin Джефф Безос анонсировал создание дата-центров на орбите

    Джефф Безос сообщил о планах разместить дата-центры в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin разрабатывает проект по размещению центров обработки данных на орбите для снижения их энергопотребления, рассказал бизнесмен и основатель компании Джефф Безос.

    Компания Blue Origin занимается разработкой проекта по созданию центров обработки данных на орбите Земли. По словам Джеффа Безоса, этот шаг позволит существенно снизить высокое энергопотребление наземных дата-центров, рассказал он Fox News.

    «Blue Origin работает над проектом «Восход солнца». Мы подали заявку в Федеральную комиссию по связи США на запуск более 50 тыс. спутников. Так что да, мы можем разместить дата-центры в космосе, и на то есть веский повод», – приводит слова Безоса ТАСС.

    Ранее аналогичные инициативы представили компании SpaceX и Starcloud. Весной газета The Wall Street Journal сообщала, что подача заявки на размещение спутников с искусственным интеллектом означает официальное вступление Blue Origin в гонку космических дата-центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX в феврале сообщала о намерении запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров, при этом астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска.

    В сентябре США объявили о том, что намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса.


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    9 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Премьера Нидерландов уличили во лжи об использовании ИИ

    Volkskrant: Премьер Нидерландов Йеттен солгал об использовании ИИ для соцсетей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расследование показало, что премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен использовал искусственный интеллект для написания записей в соцсетях, несмотря на его заявления об обратном, пишет Volkskrant.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен применял нейросети для создания постов в социальных сетях, в том числе на чувствительные темы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Volkskrant.

    Издание выяснило, что как минимум несколько записей в официальном профиле главы правительства оказались сгенерированы искусственным интеллектом.

    Отмечается, что алгоритмы помогали политику писать комментарии в том числе о конфликте на Украине. При этом в сентябре Йеттен в ответ на парламентский запрос настаивал, что не использует искусственный интеллект для подобных публикаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне западные СМИ испугались сгенерированного искусственным интеллектом ролика Дмитрия Медведева.

    В прошлом году в Госдуме заявили о необходимости блокировать вредоносный контент с помощью нейросетей.

    Эксперты назвали последствия чрезмерного увлечения технологиями в политике и медиа.

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    8 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    НАТО анонсировало учения в Латвии по информационным гибридным войнам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    НАТО проведет в Риге учения команд из 13 стран с использованием ИИ по информационным гибридным войнам, сообщил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций альянса Янис Сартс.

    Команды из 13 стран НАТО проведут в Риге военно-гражданские учения SYNESIS 2026 по информационным гибридным войнам. Учения пройдут в середине октября. Там будет опробован подход к обучению путем интеграции моделирования поведения аудитории с поддержкой ИИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт центра.

    «Мы не хотели создавать еще одни учения, в которых поведение аудитории имитируется людьми: это неизбежно приводит к субъективным предположениям и предубеждениям, которые могут быть ошибочными и могут усилить ошибки, допущенные участниками учений», – пояснил Сартс.

    По его словам, для учений были созданы автономные общества, управляемые агентами ИИ, которые обладают характеристиками, присущими реальным обществам, и способны меняться с развитием событий.

    Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО был основан в 2014 году и аккредитован как международная военная организация. Он расположен в Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в Черном море. Ранее военные моряки из шести стран НАТО приступили к проведению международных учений с использованием автономных морских беспилотников.

    В сентябре ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

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    9 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    Маск: SpaceX может со временем оказаться дороже всей мировой экономики

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что допускает сценарий, при котором его частная аэрокосмическая фирма будет стоить дороже всей мировой экономики.

    «Это прозвучит абсолютно безумно, но я вижу путь, при котором стоимость SpaceX на порядки превысит всю текущую экономику Земли», – написал Маск в соцсети Х.

    Предприниматель не стал раскрывать, за счет каких проектов он рассчитывает добиться такой оценки SpaceX, ограничившись упоминанием самого сценария.

    При этом, согласно данным Всемирного банка, в 2025 году валовой внутренний продукт в мире составил чуть больше 118 трлн долларов США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Маск заявил о готовности сделать SpaceX одним из ведущих операторов связи в США.

    В воскресенье Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI.

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    7 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рубио призвал журналиста называть искусственный интеллект суперинтеллектом

    Госсекретарь США Рубио поправил репортера и призвал называть ИИ суперинтеллектом

    Tекст: Мария Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио поправил журналиста, задавшего вопрос об искусственном интеллекте, и призвал использовать термин «суперинтеллект».

    «Он называется суперинтеллект», – заявил Рубио на пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом в Афинах, передает ТАСС.

    Рубио отметил, что правительство США создало рабочую группу для изучения вопросов регулирования суперинтеллекта, связанных с ним угроз и преимуществ. Госсекретарь также подчеркнул намерение Вашингтона координировать действия в этой сфере со своими союзниками.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в терминологии федерального правительства ИИ переименован в суперинтеллект. Одновременно руководители ведущих американских компаний в сфере искусственного интеллекта заключили соглашение о контроле над этой технологией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом».

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    8 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Ямпольская исключила возникновение новых языковых норм под влиянием сленга

    Ямпольская отказалась считать молодежный сленг новой языковой нормой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что молодежный сленг и допускаемые в нем ошибки не должны становиться новыми языковыми нормами.

    Новые языковые нормы не могут появляться под воздействием молодежного сленга, считает советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

    «Под действием конъюнктуры сленга молодежного, в том числе, еще какого-то сленга, нормы новые не возникают», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что интерес общества к речевым изменениям важен, однако сленговые ошибки необходимо искоренять, а не узаконивать в нормативных словарях.

    Также советник президента выразила уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит естественный, поскольку последний «дан человеку Богом вместе с эмоциями, принципами и интуицией». Она назвала современные технологии удобным и фантастическим инструментом.

    Ямпольская при этом поддержала идею внедрения нейросетей в сфере образования. По ее мнению, такие средства окажутся полезными, если их главной целью станет облегчение работы учителей и высвобождение ресурсов для творческого взаимодействия с детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Герман Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров.

    В понедельник эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ.

    В прошлом месяце Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

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    9 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях «заигрывания» с ИИ

    Захарова: Заигрывание с ИИ может уничтожить индивидуальность

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что чрезмерное увлечение искусственным интеллектом способно полностью стереть человеческую индивидуальность.

    Выступая на втором Глобальном цифровом форуме в Москве, Захарова предупредила об опасности потери человеком своей уникальности из-за развития нейросетей, передает РИА «Новости».

    «Может быть, мы придем к ситуации, когда не будет ни одной причины, которая побуждала бы человека очнуться от этого информационного лунатизма, поскольку это будет социально одобряемый стандарт», – отметила дипломат.

    Она пояснила, что в такой парадигме исчезнет стремление к познанию, духовно-нравственному развитию и интеллектуальному труду. Кроме того, особое отношение к технологиям может привести к блокировке связи человека с Богом, подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода нейросетей из-под контроля человека.

    В прошлом месяце разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic заявил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    9 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила определить список госданных для обучения ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой закрепить перечень государственных данных, которые могут использоваться для обучения искусственного интеллекта, с целью обеспечения безопасности и защиты личной информации граждан.

    «Единая Россия» предложила Минцифры определить перечень государственных данных для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Это позволит создать единые правила доступа российских разработчиков к информации, хранящейся в госструктурах, научных организациях и компаниях, обеспечив при этом защиту персональных данных, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мы считаем, что доступ к государственным данным для обучения искусственного интеллекта нужно предоставлять только суверенным и национальным моделям», – заявил руководитель Центрального исполкома «Единой России», председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Александр Сидякин.

    Он добавил, что правила доступа должны быть едиными как для крупных, так и для небольших компаний, соответствующих установленным требованиям, а профильный комитет Госдумы займется сопровождением подготовки соответствующих подзаконных актов.

    Исполнительный директор Совета по инновационному и технологическому развитию партии Илья Семин сравнил наборы данных с деталями конструктора, необходимыми для создания новых моделей, подчеркнув задачу выстроить механизм для безопасной работы отечественных IT-команд с этими массивами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле «Единая Россия» пообещала обеспечить поддержку разработчиков отечественных моделей ИИ.

    В мае развитие искусственного интеллекта назвали одним из приоритетов технологического раздела Народной программы партии.

    В апреле «Единая Россия» уже предлагала обучать российский ИИ на государственных данных.

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    9 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Риск образования пузыря в сфере ИИ зафиксировали в США

    Newsweek: Индикатор Баффета указал на риск пузыря в сфере ИИ на фондовом рынке

    Tекст: Вера Басилая

    Разработанный американским инвестором Уорреном Баффетом индикатор состояния фондового рынка США достиг уровней, сигнализирующих о возможном образовании пузыря в сфере искусственного интеллекта (ИИ), пишет Newsweek.

    По данным Newsweek, показатель, сравнивающий общую рыночную стоимость американских публичных компаний с ВВП страны, на 7 октября достиг рекордного уровня 236,67%, передает РИА «Новости».

    Согласно данным издания, индикатор находится в зоне, которую сам Баффет охарактеризовал как «игру с огнем». Это означает, что капитализация рынка акций более чем вдвое превышает ВВП США. Аналитики рассматривают эту ситуацию как признак переоценки рынка и вероятности формирования пузыря в сфере ИИ.

    Баффет ранее отмечал, что подобный стремительный рост индикатора предшествовал кризису доткомов. По информации консалтинговой компании Motley Fool, около трети фондового рынка США приходится на семь крупнейших технологических компаний, активно инвестирующих в ИИ.

    Данные Goldman Sachs показывают, что с конца 2022 года капитализация компаний, связанных с ИИ, выросла на 27 трлн долларов. Возникают опасения, что оценка этих компаний превышает их реальные доходы, и энтузиазм инвесторов может смениться паникой, если инвестиции не принесут ожидаемой прибыли. Расчеты Bain & Company указывают на необходимость получения 2 трлн долларов годовой выручки к концу десятилетия для покрытия затрат на инфраструктуру ИИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе.

    В августе сообщалось, что ИИ может втянуть мир в новый финансовый кризис.

    Ранее в мире испугались «пузыря» в сфере искусственного интеллекта.

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    9 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом

    Захарова объяснила страх людей перед концом света использованием ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что опасения людей по поводу уничтожения человечества искусственным интеллектом связаны с проникновением нейросетей в повседневную жизнь.

    По словам Захаровой, страх перед концом света из-за развития технологий стал массовым явлением, поскольку искусственный интеллект уже вошел в быт большинства людей, передает РИА «Новости».

    «Почему в эту сторону начинает развиваться теория апокалиптичности? Потому что искусственный интеллект на ширпотребном уровне, в формате чатов, подсказок уже вошел в жизнь – не могу сказать, что каждого человека, но, в принципе, в жизнь большинства», – сказала Захарова в ходе выступления на II Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Дипломат отметила, что сейчас повсюду звучат предупреждения о печальном финале для человечества из-за бесконтрольного развития нейросетей. По ее словам, эти прогнозы обычно касаются перспективы появления некоего сверхсильного разума, хотя на самом деле ничего непоправимого пока не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля.

    В прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic указал на экзистенциальную угрозу человечеству.

    МИД заявил о росте военно-политических рисков из-за развития нейросетей.

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