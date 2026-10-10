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    10 октября 2026, 06:36 • Новости дня

    Минпросвещения рассказало о курсе по искусственному интеллекту в школах

    Минпросвещения: Со второй четверти в ряде школ введут курс по ИИ

    Tекст: Антон Антонов

    Минпросвещения России сообщило о введении со следующего учебного года обязательного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся средних и старших классов школ, для учащихся ряда пилотных школ – со второй четверти этого учебного года.

    «Со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5–11-х классов пилотных школ будет введен курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – говорится в сообщении министерства.

    В министерстве уточнили, что со второй четверти текущего учебного года курс начнут осваивать 5–11-е классы пилотных школ, а с января 2027 года его планируется распространить на все школы страны, передает РИА «Новости».

    Значительная часть программы посвящена вопросам информационной безопасности, противодействия интернет-мошенничеству и рискам современной информационной среды, включая технологии искусственного интеллекта.

    Курс, по данным ведомства, должен сформировать у школьников целостное и реалистичное представление о работе искусственного интеллекта и его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепить теорию практическим опытом безопасного использования доступных ИИ-технологий.

    Принципиальной позицией министерства названо то, что искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его, при этом ответственность за результат обучения остается за педагогом.

    Для преподавания нового курса Минпросвещения вместе с Минцифры и Государственным университетом просвещения запустило программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». В нынешнем учебном году в ней планируется участие 250 тыс. педагогов, заявки принимаются через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале «Госуслуги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте для учеников средних и старших классов.

    Были определены четыре принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании.

    На прошлой неделе Минпросвещения назвало основным вызовом при использовании ИИ в школах недостаток цифровой инфраструктуры и подготовленных кадров.

    9 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Число иностранных студентов в российских вузах продолжает расти, самым популярным направлением подготовки среди приезжающих в Россию оказалась медицина, которую выбирает почти четверть учащихся из-за рубежа, сообщает ВЦИОМ.

    Медицина сохраняет лидерство среди направлений подготовки иностранных студентов (23%), оставаясь абсолютным фаворитом среди студентов из Южной Азии (79%) и Ближнего Востока (42%), сообщает ВЦИОМ.

    Учащиеся из стран СНГ чаще выбирают педагогику (22%) и науки об обществе (17%). Студенты из стран Африки к югу от Сахары также проявляют высокий интерес к общественным наукам (23%) и инженерному делу (19%).

    Для большинства иностранцев (72%) поступление в российский вуз связано с первым приездом в страну. Главными барьерами на этапе адаптации становятся непривычный климат и языковой барьер (по 24%), тоска по дому (23%), а также сложности в общении с новыми людьми (19%).

    При этом доля студентов, не столкнувшихся с проблемами, выросла до 24%. Помощь в адаптации им чаще всего оказывают земляки (28%) и семья (22%), а также наставники (16%) и администрация вузов (15%).

    Большинство опрошенных (56%) получают образование исключительно на русском языке, еще 32% совмещают русский и английский. Удовлетворенность профессиональными компетенциями преподавателей выразили 87% студентов, а 80% считают атмосферу в университетах безопасной, дружелюбной - 77% и толерантной – 76%.

    Россия успешно реализует стратегию международного образования, предлагая востребованные программы и создавая безопасную и комфортную среду. Студенты успешно справляются с трудностями адаптации, в целом высоко оценивают российские вузы и сохраняют позитивный настрой на протяжении обучения.

    Исследование проведено совместно с Платформой «Неравнодушный человек».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    Летом Москва увеличила число грантов для обучения учащихся из других государств.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    8 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние шесть лет доля отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России увеличилась в два раза.

    Отрасль информационных технологий в России демонстрирует высокие темпы роста, сообщил премьер, передает РИА «Новости». «Благодаря системной работе отрасль информационных технологий демонстрирует высокие темпы роста – за шесть лет доля IT в структуре валового внутреннего продукта России удвоилась», – заявил Мишустин в приветствии участникам II Глобального цифрового форума.

    Он отметил, что Россия выступает центром компетенций и занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии. По его словам, объем экспортных продаж отечественных IT-продуктов и сервисов ежегодно растет, увеличивается и интерес иностранных партнеров к российскому софту.

    Глава правительства также подчеркнул важность развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что эти технологии уже применяются в отечественной промышленности, здравоохранении, образовании и логистике, оставаясь приоритетным направлением для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин отметил, что оказание госуслуг онлайн в России вышло на топовый мировой уровень. Он поручил Минцифры усилить защиту портала.

    Глава правительства ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    7 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Таджикистан получил от России более 840 тыс. учебников русского языка

    Россия передала Таджикистану 842 тыс. учебников русского языка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках межгосударственного сотрудничества Россия передала школам Таджикистана более 840 тыс. учебников русского языка для учеников пятых и шестых классов.

    Таджикистан получил от России 842,4 тыс. учебников русского языка для учащихся пятых и шестых классов общеобразовательных учреждений, передает РИА «Новости» со ссылкой на таджикское государственное агентство Ховар.

    Отмечается, что из общего количества 682,4 тыс. учебников напечатаны в России, а 16 тыс. – в Таджикистане. Сейчас учебники уже начали распределять по образовательным учреждениям республики.

    Русский язык входит в число обязательных предметов в школах Таджикистана. Передача книг является важной частью стратегического партнерства в сфере науки и образования, которая создает новые возможности для повышения качества преподавания предмета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидеры двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон договорились развивать партнерство России и Таджикистана.

    Российский лидер поздравил Рахмона с днем рождения. В сентябре главы двух стран встретились в Бишкеке.


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    7 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Рособрнадзор определил сроки всероссийских проверочных работ

    Рособрнадзор: ВПР в школах в 2027 году пройдут с 19 апреля по 21 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах для обучающихся 4–8-х и 10-х классов пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года, сообщили в Рособрнадзоре.

    Результаты тестирования будут использоваться для мотивирующего мониторинга региональных министерств, выявления учебных заведений с низкими показателями и признаками необъективного оценивания, сообщает Рособрнадзор. Кроме того, итоги помогут скорректировать программы развития и спланировать контрольно-надзорную деятельность.

    Отмечается также, что 18 из 58 показателей Индекса качества общего образования по направлению «Образовательные результаты» связаны с Всероссийскими проверочными работами.

    Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что в этом году в 29 регионах России также пройдет исследование воспитательного потенциала образовательных организаций.

    «Просьба отнестись внимательно к этой процедуре, она очень важна. По ее итогам все образовательные организации получат обратную связь», – заявил он.

    Помимо этого, в ноябре 2026 года состоится исследование компетенций учителей начальных классов, русского языка, математики, физики, химии и биологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

    Ранее было опубликовано расписание проведения всероссийских проверочных работ на текущий год. До этого Рособрнадзор предложил считать впр итоговой контрольной работой.

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    7 октября 2026, 19:49 • Новости дня
    Эксперты: В России формируется система просвещения на основе традиционных ценностей
    Эксперты: В России формируется система просвещения на основе традиционных ценностей
    @ IMAGO/HalfPoint Images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Просвещение в России вышло далеко за рамки простой передачи знаний: семья, школа, общественные организации и молодежные проекты стали частью системы формирования патриотизма и ценностных ориентиров у молодежи. О том, как эта система работает сегодня и какой должна стать в будущем, говорили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Гражданское просвещение России: традиции, ценности, будущее».

    Помимо знаний и профессиональных навыков школьникам и студентам нужны ориентиры, которые помогают им выстраивать отношения с людьми, определять жизненные цели и понимать свою роль в жизни страны. Эту задачу решает система просвещения, объединяющая образовательные учреждения, наставников, молодежные организации и общественные проекты, считает сенатор Любовь Глебова. В этой связи расширяется и круг просветителей: это уже не только учителя и педагоги, но и все, кто ежедневно участвует в жизни детей и формирует их мировоззрение.

    По мнению Глебовой, дальнейшее развитие просветительских инструментов «даст возможность добраться до сердца молодого поколения со значительно большей эффективностью, чем известные нам инструменты образовательной деятельности».

    Впрочем, на этом пути уже немало сделано. Как считает политолог Никита Сетов, в России уже сформирована новая архитектура просвещения, однако ее ключевым звеном, несмотря на технический прогресс, остаются люди. Именно человек в конечном счете формирует человека, соглашается Антонина Селезнева, руководитель департамента просветительской деятельности в области общественных и гуманитарных наук ЭИСИ. «Ценностное отношение к стране вырастает как раз в процессе взаимодействия нас как значимых взрослых с нашим молодым поколением, с нашими детьми и молодежью», – подчеркивает она.

    Поэтому особая роль в просвещении принадлежит наставникам, которые передают ученикам приверженность традиционным ценностям – «смысловому фундаменту общероссийской гражданской идентичности». «А просветительская работа заключается в том, что мы не просто рассказываем о них, а действительно вовлекаем молодежь в совместную деятельность», – рассуждает эксперт.

    Именно через такое взаимодействие традиционные ценности становятся точкой соприкосновения поколений, говорит Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. Она уточняет: подрастающее поколение разделяет мировоззрение старших. Так, около 63% школьников ставят семью на первое место среди жизненных приоритетов.

    Не менее показательно, что, по ее данным, 45% молодых россиян за последний год стали больше гордиться своей страной. «Патриотические настроения в молодежной среде действительно востребованы, что также является итогом просветительской деятельности», – говорит Григорьева.

    Для формирования таких установок государство реализует десятки просветительских и молодежных проектов. Только через молодежные программы Мастерской управления «Сенеж» ежегодно проходят более 4 тыс. человек, отмечает Андрей Сушков, руководитель ее отдела по молодежным программам. Он подчеркивает: в работу президентской платформы «Россия – страна возможностей» вовлечены силовые структуры, научные школы, духовные и медийные пространства.

    Такое объединение разных сфер позволяет, по словам Сушкова, «не просто говорить о ценностях, а создавать среду, в которой они превращаются в конкретные действия». При этом молодежь вовлекается не только в реализацию уже существующих инициатив, но и в формирование собственного представления о будущем.

    Одним из таких проектов стала социально-гуманитарная экспедиция «Дигория». Как рассказал руководитель инициативы Руслан Шкута, в проекте приняли участие более 120 философов, политологов, социологов, экономистов и других специалистов. Участники экспедиции посетили пять городов на Волге и обсуждали политику, этику, эстетику, духовность, экономику и науку. Результаты этой работы, по его словам, станут основой документа для ведомств и институтов.

    Большие проекты дополняет ежедневная работа в образовательных учреждениях. «В школах уже работают советники по воспитанию, проходят «Разговоры о важном», действуют молодежные организации. Широкую деятельность ведет «Движение первых», – напомнил депутат Госдумы Александр Асафов. По его словам, законодательное оформление системы гражданского просвещения станет важной задачей государства. Одновременно эта система должна отвечать на новые вызовы. Одним из них депутат назвал нейросети, которые становятся доверенными собеседниками детей, подростков и взрослых.

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    7 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Скончался один из создателей Петербургского университета МВД Сальников

    На 81-м году жизни скончался генерал-лейтенант милиции в отставке Сальников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 80 лет ушел из жизни доктор юридических наук, генерал-лейтенант милиции в отставке и профессор Виктор Сальников.

    Скончался доктор юридических наук, профессор Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии, заслуженный деятель науки России Виктор Сальников, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РГПУ им. А. И. Герцена.

    «Ушел из жизни выдающийся ученый, педагог, государственный деятель, человек огромной эрудиции и душевной щедрости», – заявил ректор университета Сергей Тарасов. В вузе отметили, что профессор активно поддерживал образовательные инициативы.

    Виктор Сальников родился в 1946 году в Саратовской области. В системе МВД он прошел путь от преподавателя до руководителя крупного ведомственного вуза. С 1998 по 2006 год он возглавлял Петербургский университет МВД России, став одним из создателей этого учебного заведения.

    В 2007 году Сальников возглавил управление Минюста по Северо-Западному федеральному округу, позже работал профессором Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии, руководил подготовкой кандидатских диссертаций и входил в диссертационный совет. Кроме того, Сальников – автор и соавтор сотен научных и учебно-методических работ.

    Сальников стал одним из основоположников научного направления, связанного с вопросами правовой культуры. За свои заслуги он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания «Почетный сотрудник МВД России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН, основатель НИИ прикладной механики и электродинамики Московского авиационного института (МАИ) Гарри Попов скончался на 92-м году жизни.

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    7 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Сбербанка Герман Греф, используя молодежный сленг, описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

    «Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти три стадии очень часто приходится проходить», – заявил Греф на пленарной сессии в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко добавил, что главное в этом процессе – избежать ситуации, когда «сначала стрем, потом норм и потом опять стрем».

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в свою очередь подчеркнул, что внедрение ИИ является несомненным благом. При этом он отметил, что искусственный интеллект не должен полностью заменять человека, поскольку их комбинация дает значительно лучший результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Греф оценил скорость адаптации России к цифровому миру.

    В конце прошлого месяца он исключил замену глав компаний искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет.

    В сентябре Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей.

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    7 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Мишустин: Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об учреждении правительством двух новых именных стипендий в области физики и ядерной энергетики.

    Кабмин учредил стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики, пишет ТАСС.

    «Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых – Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов – 50 тыс. рублей», – сказал Мишустин на заседании правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на стипендии студентам выделили 370 млрд рублей.

    В прошлом году правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента.

    Летом того же года кабмин учредил стипендию имени Марии Пироговой.

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    7 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Рособрнадзор заявил о построении единой системы оценки качества образования

    Рособрнадзор: В России выстроена единая система оценки качества образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России выстроена единая система оценки качества образования, данные которой используются для принятия управленческих решений, сообщил Рособрнадзор.

    Ведомство провело совещание со школами и организациями среднего профессионального образования. На встрече обсуждались вопросы проведения мероприятий по оценке качества образования в 2026/2027 учебном году, сообщается в официальном канале Рособрнадзора в Max.

    «Единая система оценки качества образования в России выстроена, а ее данные активно используются для принятия управленческих решений», – заявили в Рособрнадзоре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

    В понедельник президент Владимир Путин отметил роль современной школы в воспитании участников спецоперации на Украине.

    Летом Рособрнадзор сообщил об отказе усложнять задания ЕГЭ.

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    8 октября 2026, 02:35 • Новости дня
    Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования

    Минобрнауки собралось завершить реформу высшего образования к 2030 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Окончательное внедрение современных стандартов обучения в российских университетах состоится до конца десятилетия, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Фальков пообещал полностью внедрить обновленную систему подготовки студентов по всей стране в течение ближайших четырех лет, при этом планомерная трансформация затронет все образовательные учреждения, передает РИА «Новости».

    «Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», – сказал Фальков.

    Глава министерства уточнил, что для некоторых крупных групп специальностей изменения вступят в силу уже с 2027 или 2028 учебного года. Сейчас продолжает действовать пилотный проект, запущенный три года назад.

    В экспериментальной программе принимают участие 17 высших учебных заведений. Согласно новым правилам, учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а затем могут пройти специализированную подготовку длительностью один или два года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фальков призвал полностью изменить парадигму высшего образования из-за ИИ, а также сообщил об интересе абитуриентов к новой модели высшего образования.

    Фальков в августе сообщал, что строительство вытеснило рекламу из популярных направлений в вузах.

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    8 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Основатель Blue Origin Джефф Безос анонсировал создание дата-центров на орбите

    Джефф Безос сообщил о планах разместить дата-центры в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin разрабатывает проект по размещению центров обработки данных на орбите для снижения их энергопотребления, рассказал бизнесмен и основатель компании Джефф Безос.

    Компания Blue Origin занимается разработкой проекта по созданию центров обработки данных на орбите Земли. По словам Джеффа Безоса, этот шаг позволит существенно снизить высокое энергопотребление наземных дата-центров, рассказал он Fox News.

    «Blue Origin работает над проектом «Восход солнца». Мы подали заявку в Федеральную комиссию по связи США на запуск более 50 тыс. спутников. Так что да, мы можем разместить дата-центры в космосе, и на то есть веский повод», – приводит слова Безоса ТАСС.

    Ранее аналогичные инициативы представили компании SpaceX и Starcloud. Весной газета The Wall Street Journal сообщала, что подача заявки на размещение спутников с искусственным интеллектом означает официальное вступление Blue Origin в гонку космических дата-центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX в феврале сообщала о намерении запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров, при этом астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска.

    В сентябре США объявили о том, что намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса.


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