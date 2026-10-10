Минпросвещения рассказало о курсе по искусственному интеллекту в школах

Минпросвещения: Со второй четверти в ряде школ введут курс по ИИ

Tекст: Антон Антонов

«Со второй четверти 2026/27 учебного года для учащихся 5–11-х классов пилотных школ будет введен курс внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность», – говорится в сообщении министерства.

В министерстве уточнили, что со второй четверти текущего учебного года курс начнут осваивать 5–11-е классы пилотных школ, а с января 2027 года его планируется распространить на все школы страны, передает РИА «Новости».

Значительная часть программы посвящена вопросам информационной безопасности, противодействия интернет-мошенничеству и рискам современной информационной среды, включая технологии искусственного интеллекта.

Курс, по данным ведомства, должен сформировать у школьников целостное и реалистичное представление о работе искусственного интеллекта и его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности, а также закрепить теорию практическим опытом безопасного использования доступных ИИ-технологий.

Принципиальной позицией министерства названо то, что искусственный интеллект должен помогать учителю, а не заменять его, при этом ответственность за результат обучения остается за педагогом.

Для преподавания нового курса Минпросвещения вместе с Минцифры и Государственным университетом просвещения запустило программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». В нынешнем учебном году в ней планируется участие 250 тыс. педагогов, заявки принимаются через сервис подбора программ дополнительного профессионального образования для учителей на портале «Госуслуги».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте для учеников средних и старших классов.

Были определены четыре принципа использования искусственного интеллекта в науке и образовании.

На прошлой неделе Минпросвещения назвало основным вызовом при использовании ИИ в школах недостаток цифровой инфраструктуры и подготовленных кадров.