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    10 октября 2026, 05:27 • Новости дня

    Ураган «Исайяс» дошел до Флориды

    Tекст: Антон Антонов

    Ураган «Исайяс» вышел на сушу около города Дестин в штате Флорида, сообщил Национальный центр слежения за ураганами США.

    «Угрожающий жизни штормовой нагон воды обрушился на побережье Мексиканского залива, в то время как опасные ураганные условия и паводки продвигаются вглубь», – сообщает центр.

    Максимальная скорость ветра урагана достигает около 169 км в час, он движется на север со скоростью около 31 км в час, передает РИА «Новости».

    Без электроэнергии остались почти 300 тыс. потребителей во Флориде и почти 175 тыс. в соседней Алабаме, служба мониторинга интернета NetBlocks сообщает о падении уровня интернет-соединения в штате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу компания Chevron эвакуировала персонал из Мексиканского залива из-за урагана.

    Флорида и Джорджия ввели режим ЧС из-за урагана «Исайяс».

    «Исайяс» стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.

    8 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Находящийся в Мексиканском заливе тропический шторм «Исайяс» достиг силы урагана и приближается к побережью США, сообщил американский Национальный центр слежения за ураганами.

    «Исайяс стал ураганом», – говорится в сообщении центра, передает РИА «Новости»

    Метеорологи прогнозируют, что в четверг ураган пройдет к северу от полуострова Юкатан. Ожидается, что в пятницу стихия вплотную приблизится к северному побережью Мексиканского залива на территории Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в США из-за обрушившегося шторма начались массовые отключения электричества.

    Летом штормовая погода помешала празднованию 250-летия американской независимости в Вашингтоне.

    В феврале в зоне снежного шторма оказались более 41 млн жителей восточного побережья страны.

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    9 октября 2026, 02:40 • Новости дня
    Ураган «Исайяс» стал самым поздним первым ураганом в Атлантике

    Scientific American: «Исайяс» обновил рекорд 1905 года по срокам

    Tекст: Антон Антонов

    Самым поздним первым ураганом в истории наблюдений за Атлантикой стал «Исайяс», усилившийся у берегов США 8 октября и обновивший рекорд 1905 года, пишет Scientific American.

    В этом сезоне в Атлантике было зафиксировано восемь штормов, и только «Исайяс» усилился до урагана 8 октября, установив новый рекорд самого позднего появления первого урагана за всю историю наблюдений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Scientific American.

    Прежний рекорд держался больше века: ранее самый поздний первый ураган у атлантического побережья США фиксировался 7 октября 1905 года. Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана.

    Ураган приближается к побережью США.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    9 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Компенсации после паводков получили более 140 тыс. жителей Чечни и Дагестана

    МЧС: Более 140 тыс. жителей Чечни и Дагестана получили выплаты из-за паводков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти направили более 5 млрд рублей на возмещение ущерба за утраченное и поврежденное в результате стихии жилье в двух северокавказских республиках, сообщили в МЧС России.

    Финансовую помощь после масштабных наводнений получили свыше 140 тыс. жителей Дагестана и Чечни, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что средства выделены для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было утрачено или получило повреждения в результате паводков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Дагестане открыли новый микрорайон для пострадавших от наводнения.

    Летом президент Владимир Путин поручил помочь жителям обеих республик.

    В апреле пострадавшие начали получать компенсации.

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    9 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Из-за двойного смерча на Сицилии пострадали 16 человек

    Repubblica: На Сицилии 16 человек пострадали из-за двойного смерча

    Tекст: Валерия Городецкая

    В итальянской провинции Трапани на острове Сицилия двойной водяной смерч травмировал 16 человек, включая десятерых детей, сообщила газета Repubblica.

    Две воронки образовались в море у порта города Марсала, после чего вышли на сушу, повредив здания, автомобили и сельскохозяйственные угодья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    Одним из наиболее пострадавших объектов стала местная школа. В результате удара стихии десять учеников получили травмы, восемь из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое находятся в более тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

    Также пострадали шесть взрослых, в том числе супруги, чей автомобиль перевернулся под напором ветра. Мужчина получил множественные переломы и был переведен в клинику Палермо, у его жены диагностировали перелом носа, ушибы челюсти и травмы легких.

    Смерч срывал дорожные ограждения и повредил линии электропередачи. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, медики и сотрудники полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу редкий двойной торнадо обрушился на западное побережье Сицилии.

    В августе смерч с градом в итальянской Ломбардии привел к травмам 43 человек.

    Летом после смерча в свердловской Кушве за медицинской помощью обратились 15 человек.

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    9 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    США предупредили об угрозе цунами после землетрясения у Панамы

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная служба погоды США объявила об угрозе цунами для западной части американских континентов в связи с землетрясением магнитудой восемь у берегов Панамы.

    Землетрясение магнитудой восемь произошло в районе Панамы на глубине около 34 км, передает РИА «Новости». «Угроза цунами существует для западной части американских континентов от Мексики и до Перу», – сообщила Национальная служба погоды США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мощное землетрясение магнитудой восемь произошло у побережья Панамы.

    В июле у берегов Мексики также было зафиксировано землетрясение с угрозой цунами.

    В апреле землетрясение в Японии вызвало цунами и остановку скоростных поездов.

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    9 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в Панаме

    В Панаме произошло сильное землетрясение магнитудой 8

    Tекст: Вера Басилая

    Сильное землетрясение магнитудой 8 зафиксировано в Панаме на глубине пяти километров, сообщил институт геонаук.

    Институт геонаук сообщил, что в Панаме произошло сильное землетрясение магнитудой 8, передает РИА «Новости». Подземные толчки были зафиксированы в 12:56 по местному времени (20:56 мск) на глубине пяти километров.

    В четверг в провинции Батангас на Филиппинах произошло извержение вулкана Тааль, пепельное облако от которого поднялось на высоту 4 тыс. метров.

    Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    Во вторник в американском штате Аляска зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5.

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    9 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    У берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение

    У южного побережья Панамы произошло повторное землетрясение

    Tекст: Вера Басилая

    К югу от побережья Панамы произошел повторный подземный толчок магнитудой 6,0, сообщает институт геонаук Университета Панамы.

    Подземный толчок зафиксировали к югу от побережья Панамы, передает ТАСС.

    По предварительным данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 127 км к югу от города Тоноси. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,6. Его эпицентр находился в 213 км к юго-западу от столицы Панамы на глубине 12 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в столице Панамы эвакуировали людей из высотных зданий.

    США предупредили об угрозе цунами. В Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой 8,0.

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    9 октября 2026, 22:24 • Новости дня
    Здания обрушились после землетрясения в Панаме

    Tекст: Вера Басилая

    В панамском городе Пенономе обрушились здания после сильного землетрясения, наблюдаются перебои с интернетом.

    Обрушения зданий зафиксированы в городе Пенономе в панамской провинции Кокле после землетрясения магнитудой 7,2, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщили, что среди пострадавших объектов – церковь и здание губернаторского управления в Пенономе, провинция Кокле, а также конструкция отеля, обрушение которой было зафиксировано после сейсмического события.

    После землетрясения поступили сообщения о повреждениях в разных районах. Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) мониторит ситуацию для оценки последствий.

    Информации о погибших и пострадавших нет. После землетрясения в Панаме начались перебои в интернет-соединении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу у берегов Панамы зафиксировали повторное землетрясение. В столице страны после землетрясения эвакуировали людей из высоток. США предупредили об угрозе цунами.

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    9 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Ураган «Исайас» в Атлантическом океане усилился до третьей категории

    Центр США по наблюдению за ураганами: «Исайас» достиг третьей категории

    Tекст: Денис Тельманов

    Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Исайас» достиг третьей категории по шкале Саффира – Симпсона, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

    Скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 54 м/с, он движется на северо-восток со скоростью 26 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на американский национальный центр по наблюдению за ураганами.

    В настоящее время «Исайас» находится в 310 км к югу от американского города Пенкасола во Флориде. Ранее Минэнерго США сообщило, что ураган угрожает серьезно нарушить добычу нефти и газа, а также работу нефтеперерабатывающих заводов в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Флорида и Джорджия ввели режим ЧС из-за урагана «Исайяс».

    В тот же день он стал самым поздним первым ураганом в Атлантике.

    В четверг тропический шторм «Исайяс» в Мексиканском заливе усилился до урагана.

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    9 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    В столице Панамы после землетрясения эвакуировали людей из высоток

    В столице Панамы после землетрясения эвакуировали людей из высотных зданий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Панамы после сильного землетрясения провели превентивную эвакуацию людей из офисов и высотных зданий, сообщил телеканал Canal N.

    Национальная система гражданской защиты Панамы (Sinaproc) и службы спасения активировали протоколы наблюдения для оценки возможных последствий в районах, близких к эпицентру, а также в некоторых частях провинций Лос-Сантос, Эррера и Верагуас, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Canal N.

    Кроме того, Минобразования Панамы в пятницу приостановило занятия во вторую смену во всех образовательных учреждениях страны. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным каналам и избегать распространения непроверенной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Панаме зафиксировали землетрясение магнитудой восемь.

    Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.

    Летом землетрясение в Венесуэле унесло жизни 164 человек.

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    8 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Гидрометцентр: Активные тайфуны не затронут территорию России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действующие в настоящее время в западной части Тихого океана тайфуны, вероятнее всего, не затронут территорию России, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    Сейчас в западной части Тихого океана находятся как минимум два действующих тайфуна, пояснила Макарова ТАСС.

    «Тайфун «Ноло» идет по перевернутой параболе, пока движется на северо-запад, в сторону Японии, и потом куда-то даже на юго-восток. Сильный тропический шторм «Когума» тоже движется в сторону Японии, но у него более южная траектория. Так что нам уже можно не беспокоиться на этот счет», – заявила Макарова.

    Она также отметила, что ураган «Рэйчел» движется в сторону Калифорнии и до России тоже не дойдет.

    В четверг синоптик Макарова объяснила аномальное количество тайфунов в Тихом океане.

    В прошлом месяце Гидрометцентр сообщал, что явление Эль-Ниньо принесло рекордные тайфуны и наводнения.

    Российская туристка рассказывала о последствиях тайфуна в Японии.

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    8 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 48 км от филиппинского Генерал-Сантоса

    Tекст: Мария Иванова

    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Филиппин недалеко от города Генерал-Сантос.

    Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у побережья Филиппин, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр подземных толчков находился в 48 км к юго-востоку от филиппинского города Генерал-Сантос, население которого составляет около 679 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

    Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами в регионе не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе мощное землетрясение сотрясло побережье Филиппин.

    В июле подземные толчки зафиксировали у филиппинского острова Минданао.

    В июне сильнейшее землетрясение в стране подняло морское дно на два метра.

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    9 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Редкий двойной торнадо обрушился на западное побережье Сицилии

    La Sicilia: На западное побережье Сицилии обрушился двойной торнадо

    Tекст: Денис Тельманов

    На западное побережье итальянского острова Сицилия обрушился образовавшийся в море редкий двойной торнадо, который привел к множественным разрушениям и травмам у школьников.

    На западном побережье итальянского острова образовавшийся в море смерч повлек за собой множественные разрушения. В местных школах, где в это время шли занятия, оказались выбиты окна и повреждены фасады, передает ТАСС со ссылкой на газету La Sicilia.

    В результате удара стихии несколько учеников получили легкие травмы и ушибы. Больше всего от торнадо пострадали пригороды городов Марсала и Петрозино, где были разрушены сельскохозяйственные склады, повалены деревья, а автомобили оказались на обочинах или в канавах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вулкан Этна выбросил столб пепла над Сицилией.

    В августе смерч с градом в итальянской Ломбардии привел к травмам 43 человек.

    Летом ученые объяснили рекордную активность вулкана Этна на Сицилии.

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    9 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    Международный аэропорт Панамы закрылся после землетрясения

    Аэропорт Токумен в Панаме временно закрылся после землетрясения

    Tекст: Вера Басилая

    Международный аэропорт Токумен в Панаме приостановил работу из-за землетрясения магнитудой 7,2, в ряде провинций страны наблюдаются перебои с электричеством.

    Пассажиров международного аэропорта Токумен эвакуируют в качестве меры предосторожности после подземных толчков, передает РИА «Новости».

    «В качестве меры предосторожности принято решение о временном закрытии аэропорта. Проводится превентивная эвакуация пассажиров в соответствии с установленным планом», – говорится в сообщении администрации аэропорта.

    Из-за закрытия аэропорта направлявшиеся в Панаму рейсы перенаправляются в другие города, включая колумбийскую Барранкилью и венесуэльскую Майкетию. Возобновить работу воздушной гавани планируется после проверки безопасности здания и диспетчерской вышки.

    После мощного землетрясения в различных районах провинций Чирики, Эррера, Лос-Сантос, Верагуас, Кокле и части Панама-Оэсте наблюдаются перебои с электроснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи энергии.

    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 12:56 по местному времени. Эпицентр находился в 39 км к северо-западу от Тоноси на глубине четырех километров. После этого был зафиксирован ряд афтершоков магнитудой до 6,1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу несколько зданий обрушились после землетрясения в Панаме. У берегов страны зафиксировали повторные подземные толчки. Из высоток в столице Панамы эвакуировали людей.

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    9 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Школы в Малайзии закрыли из-за дыма от индонезийских лесных пожаров

    Bernama: Школы в Малайзии закрыли из-за дыма от индонезийских лесных пожаров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Малайзийские власти приняли решение о закрытии учебных заведений в столице Куала-Лумпуре и нескольких штатах из-за сильного загрязнения воздуха, вызванного дымом от лесных пожаров в Индонезии, сообщило агентство Bernama.

    Занятия приостановлены в учебных заведениях ряда штатов, включая Селангор, Малакку и Негери-Сембилан, а также в Куала-Лумпуре и Путраджае. Школьников переводят на дистанционное обучение в наиболее пострадавших районах, передает РИА «Новости» со ссылкой на малайзийское агентство Bernama.

    В Индонезии, в частности на Суматре и Калимантане, бушуют лесные и торфяные пожары, распространению которых способствует засуха, усиленная явлением Эль-Ниньо. К вечеру четверга было зафиксировано 387 вероятных точек возгорания. Дым от пожаров достигает Малайзии и Сингапура.

    По данным департамента окружающей среды Малайзии, дымка средней и высокой плотности наблюдается в различных регионах, включая южную и центральную части Суматры, Сингапур и южные районы полуостровной Малайзии. На индонезийском острове Суматра обнаружено 210 очагов возгорания, на Калимантане – 94.

    Министерство образования Малайзии закрывает школы при индексе загрязнения воздуха свыше 180 пунктов, а при показателе более 150 пунктов в течение трех дней подряд вводится дистанционное обучение. В городе Серембан индекс достиг 186 пунктов. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим назвал ситуацию тревожной и сообщил об усилении операций по искусственному стимулированию осадков для улучшения качества воздуха.

    Летом в ООН указали, что аномальная засуха, нашествие короедов и болезни привели к катастрофическому повреждению десятков миллионов гектаров зеленых насаждений на европейском континенте.

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