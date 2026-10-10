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    10 октября 2026, 05:13 • Новости дня

    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал защитить МУС от США

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил санкции США против Международного уголовного суда и призвал принять незамедлительные меры для защиты суда.

    «Эти санкции – очередные в ряду ответных мер, направленных против МУС и его сотрудников за их ежедневную работу по обеспечению ответственности за грубейшие нарушения прав человека, – неприемлемы», – приводит слова Тюрка РИА «Новости».

    Он также призвал страны, подписавшие Римский статут, «принять срочные меры для защиты его важнейшей деятельности и обеспечения его способности функционировать», передает ТАСС.

    Верховный комиссар призвал отменить все санкции, введенные против суда и его сотрудников. По его словам, безнаказанность лишь подпитывает насилие и страдания, поэтому следует содействовать торжеству справедливости, а не наказывать фиксирующих нарушения и привлекающих виновных к суду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против Международного уголовного суда.

    В пятницу генеральный секретарь ООН осудил санкции США против МУС.

    Главы МИД восьми стран также осудили санкции США против МУС.

    9 октября 2026, 03:20 • Новости дня
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    Совбез ООН назначил заседание по Украине на пятницу
    @ news.un.org

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание по ситуации на Украине по запросу европейских членов Совбеза, сообщили в председательствующей в октябре миссии Греции при организации.

    Согласно расписанию работы Совбеза, заседание по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» состоится 9 октября в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 мск), передает РИА «Новости».

    В миссии Греции при ООН уточнили, что заседание запросили европейские страны группы Е5. Группа Е5 объединяет европейских членов Совета Безопасности ООН. В ее нынешний состав входят Дания, Франция, Греция, Латвия и Британия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о трусости сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которые боятся посещать места ударов ВСУ и множат предвзятые доклады.

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    9 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    В ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель координационного подразделения Управления ООН по цифровым и новым технологиям Исабель де Сола Криадо заявила о необходимости подготовиться к сценарию, при котором искусственный интеллект обратится против человечества.

    У человечества должен быть план действий на случай, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, передает РИА «Новости» заявление представителя ООН на Глобальном цифровом форуме в Москве.

    Отвечая на вопрос о возможности восстания алгоритмов по сценарию фильма «Терминатор», Исабель де Сола Криадо подчеркнула важность подготовки. «Я не буду высказывать свое мнение по этому вопросу, поскольку я не ученый, но я бы сказала, что перед лицом неопределенности мы должны быть готовы. У нас должен быть план на случай, если что-то пойдет не так», – сказала она.

    Представитель организации отметила, что искусственный интеллект представляет собой совершенно новый вызов, так как ранее не существовало технологий, способных действовать без контроля человека. По ее словам, человечеству необходима техническая возможность экстренно остановить работу подобных систем в случае непредвиденных обстоятельств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля человека.

    В прошлом месяце в США начали расследование против разработчиков алгоритмов.

    МИД России заявил о росте военно-политических угроз из-за развития нейросетей.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    7 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв украинских атак в России

    ООН: Гутерриш глубоко обеспокоен растущим числом жертв атак ВСУ в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    Гутерриш глубоко встревожен увеличением количества погибших и пострадавших среди мирных граждан в России из-за ударов украинской армии, сообщил Дюжаррик на специальном брифинге для журналистов, передает РИА «Новости».

    «Он также глубоко обеспокоен растущим числом жертв среди гражданского населения в результате участившихся атак украинских ВС на территории Российской Федерации, включая последние атаки в Московском регионе», – сказал он.

    По словам представителя генсека ООН, все удары, направленные против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры, являются прямым нарушением международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что подобные действия должны быть немедленно остановлены, вне зависимости от того, где именно они происходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Алешек Херсонской области.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных россиян за неделю.

    В понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о гибели трех человек в результате атак ВСУ на регион.

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    7 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Гринспан стала лидером пятого голосования на пост генсека ООН

    Глава ЮНКТАД Гринспан стала лидером пятого голосования на пост генсека ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-вице-президент Коста-Рики и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан удерживает лидерство после пятого предварительного голосования на пост генерального секретаря ООН.

    Кандидатуру Гринспан поддержали девять членов Совета Безопасности ООН, против высказались шесть, воздержавшихся не было, передает РИА «Новости». «Она по-прежнему лидирует в гонке за пост генсека ООН», – сообщил источник.

    Ранее Гринспан заявляла о готовности сотрудничать с Россией, назвав диалог с Москвой ключевым для организации, а также обещала работать над достижением мира на Украине в случае избрания.

    На пост генерального секретаря ООН претендуют семь кандидатов. Второй и последний срок нынешнего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замглавы МИД Сергей Вершинин заявил об отсутствии у России фаворита на выборах генсека ООН.

    В сентябре эксперт спрогнозировал позицию Гринспан в случае назначения на пост генерального секретаря.

    В тот же день СМИ назвали Гринспан фаворитом в борьбе за эту должность.

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    8 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Верховный комиссар ООН призвал расследовать атаки ВСУ по мирным россиянам

    Верховный комиссар ООН Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по мирным жителям

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых погибли и пострадали мирные жители России.

    Тюрк призвал начать расследование и привлечь к ответственности виновных в атаках ВСУ, жертвами которых стали мирные жители на территории России, передает ТАСС. Он заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями об украинских атаках», в результате которых погибли и пострадали мирные жители на российских территориях.

    «Предполагаемые нарушения должны расследоваться, а виновные должны быть привлечены к ответственности», – приводит слова Тюрка пресс-служба управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о гибели почти 30 мирных жителей страны за неделю в результате украинских ударов.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность растущим числом жертв среди мирных жителей в России в результате украинских атак.

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    7 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    ООН проигнорировала обращение СПЧ по поводу задержанного в Израиле историка

    ООН не ответила на обращение СПЧ об аресте в Израиле Кирпиченка

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил об отсутствии ответа от ООН на обращение в связи с задержанием в Израиле историка Артема Кирпиченка.

    Совет по правам человека до сих пор не дождался реакции Организации Объединенных Наций на письмо в защиту российского исследователя Артема Кирпиченка, передает РИА «Новости».

    «Нет, но надежда есть, иногда отвечают», – заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    В конце августа комиссия СПЧ по международному сотрудничеству направила обращение к представителю Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Мэттью Джиллетту. Правозащитники попросили потребовать от израильских властей разъяснений по факту задержания историка в аэропорту Бен-Гурион.

    Публицист Дарья Митина сообщила об аресте Кирпиченка в начале августа. Ученому, который занимался историей сионизма и критиковал отношение израильских властей к палестинцам, принадлежит гражданство России и Израиля. В тот же день российское посольство направило запрос в местные компетентные органы.

    Израильские спецслужбы официально не подтверждали факт задержания. Однако в начале сентября прокуратура Израиля подала обвинительное заключение против гражданина страны по делу о работе на иностранную разведку. Ряд местных изданий связали этот документ с делом Кирпиченка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посольство России взяло на контроль ситуацию с арестом Артема Кирпиченка в Израиле.

    В феврале СПЧ призвал Сухум выдать заочно арестованного в России абхазского депутата.

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    8 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Власти Афганистана задержали более 50 женщин за нарушение дресс-кода

    ООН: Власти Афганистана задержали более 50 женщин за нарушение дресс-кода

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Афганистана в период с июля по сентябрь задержали по меньшей мере 52 женщины за нарушение требований к дресс-коду, говорится в заявлении Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

    Задержания производились в Герате и Кабуле, передает РИА «Новости». Женщин задерживали за отсутствие чадры, выбивающиеся из-под головного убора волосы, ношение ярких платков или макияжа, а также за появление в общественных местах без сопровождения мужчины-опекуна. После нескольких часов содержания под стражей задержанных отпускали.

    В МООНСА отметили, что число подобных случаев может быть значительно больше, так как о них не сообщается из соображений безопасности. Миссия призвала афганские власти прекратить дискриминационную практику в отношении женщин и девочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана.

    Летом талибы задержали двух сотрудников миссии ООН в Афганистане.

    В Афганистане запретили окна, через которые видно женщин.

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    9 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Лантратова потребовала от ООН реакции на удар ВСУ по миссии МККК под Донецком

    Tекст: Денис Тельманов

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с требованием отреагировать на удар украинских беспилотников по гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста под Донецком.

    Украинские беспилотники атаковали грузовик гуманитарной миссии, который находился рядом со складом, написала Лантратова в Max. Она подчеркнула, что машины были отмечены символикой организации, поэтому удар не мог быть случайностью.

    «Требую незамедлительной реакции на атаку. Необходимо установить все обстоятельства удара, определить ответственных и дать правовую оценку их действиям», – заявила омбудсмен.

    Лантратова напомнила, что умышленные удары по защищенному транспорту Красного Креста являются военным преступлением. Она призвала Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка перейти от слов к делу, добавив, что международное гуманитарное право должно применяться ко всем без исключений и двойных стандартов.

    Политик добавила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в ДНР для организации встречи с представителями гуманитарной миссии. Все собранные материалы будут направлены в компетентные органы и ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу женщина пострадала при налете БПЛА на район девятиэтажек в Донецке.

    В четверг беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в городе.

    Во вторник в Донецке ввели веерные отключения света после украинских атак.

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    8 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Каллас анонсировала создание миссии Евросоюза по безопасности Ливана

    Каллас: ЕС запустит миссию для поддержки армии Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран объединения 12 октября официально учредят новую миссию по поддержке армии и сил внутренней безопасности Ливана.

    Во время визита в Бейрут дипломат сообщила о планах запустить миссию, которая будет консультировать ливанских военных и помогать им в укреплении контроля над территорией и границами страны, передает РИА «Новости».

    «В понедельник, 12 октября, я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС официально учредят миссию, которая внесет важный вклад в обеспечение безопасности Ливана», – сказала Каллас.

    По ее словам, новая структура не призвана заменить Временные силы ООН (UNIFIL), а ее деятельность не будет ограничиваться югом республики. Работа миссии будет осуществляться в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

    Кроме того, Каллас назвала продление мандата UNIFIL наиболее предпочтительным вариантом для сохранения международного присутствия на юге Ливана и недопущения вакуума безопасности.

    Она добавила, что ливанские власти должны полностью контролировать свою территорию, что также подразумевает движение к разоружению движения «Хезболла». Европейские страны готовы внести свой вклад в будущие международные силы при наличии мандата ООН и четко определенных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Израиль построил три военные базы на юге Ливана.

    Летом посол Израиля в ООН назвал простейшее условие мира с Ливаном. В мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

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    10 октября 2026, 00:22 • Новости дня
    Небензя заявил о готовности России продолжать достижение целей СВО военным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Москва продолжит достигать цели специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «До тех пор, пока к нашим оппонентам не придет понимание того, что давно пора начать предметное обсуждение условий, способных обеспечить долгосрочное урегулирование, мы продолжим достигать целей СВО военным путем», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    По его словам, именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что Украина начала операцию, в ходе которой наносились удары по российским объектам, но не добилась поставленной цели. Закономерным ответом на эти действия, добавил постпред, стали действия российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя также заявил, что Москва не отказывалась от переговоров по урегулированию кризиса на Украине, но считает урегулирование невозможным без устранения первопричин.

    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

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    9 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    В ООН назвали отвратительной идею США показать казнь военного в прямом эфире

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик осудил планы Соединенных Штатов провести прямую трансляцию смертной казни через расстрел военного Нидала Малика Хасана.

    «Казнь на публике или перед камерами в прямом эфире, откровенно говоря, отвратительна», – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, передает РИА «Новости».

    Нидал Малик Хасан, который в 2009 году убил 13 сослуживцев на базе в Техасе, будет казнен 3 декабря. Это станет первым случаем казни американского военнослужащего через расстрел за более чем полвека.

    В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркивали, что публичная трансляция казни станет прямым нарушением запрета на пытки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался смотреть прямую трансляцию казни американского военного.

    Эксперт объяснил планы США транслировать казнь террориста.

    В четверг глава Пентагона Пит Хегсет объявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана.

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    10 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Небензя обвинил Киев в срыве поставок зерна и эскалации в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Действия Киева подрывают мировую продовольственную безопасность и обостряют ситуацию в Черном и Азовском морях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

    «Именно действия режима Зеленского приводят к сбоям в поставках зерна и удобрений, дефициту, росту инфляции», – заявил Небензя.

    Постпред России при ООН возложил на Киев ответственность за обострение обстановки в Черном и Азовском морях, передает РИА «Новости».

    «Именно безрассудные действия Киева привели к эскалации в Черном и Азовском морях. Попытки возложить ответственность на Россию – откровенная политическая спекуляция, не способная скрыть последствия авантюр Зеленского», – сказал Небензя.

    Он отметил, что европейские страны спекулируют на теме якобы катастрофических последствий для продовольственной безопасности, чтобы настроить страны глобального Юга против России.

    Небензя добавил, что украинские войска целенаправленно атаковали гражданское судоходство и российские предприятия по производству минеральных удобрений и серы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Турция предложила России и Украине создать два коридора безопасности для судоходства в Черном море.

    В среду в МИД России назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море, учитывая планы Киева по дестабилизации региона.

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    10 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Небензя: России не предлагали сотрудничать по инциденту с дроном в Лейпциге

    Tекст: Антон Антонов

    Москве никто не предлагал сотрудничать со следствием по инциденту с дроном в Лейпциге, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Еще более абсурдно выглядят обвинения в нежелании Москвы сотрудничать со следствием. Нам этого никто и не предлагал, прекрасно понимая, что мы не только докажем свою непричастность, но и укажем на истинных организаторов», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Говоря об инциденте, постпред отметил, что вместо улик и фактов снова используется принцип «хайли лайкли», а вместо расследования и доказательств выдвигаются скороспелые обвинения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МВД Германии заявило о «гибридной атаке» нового уровня в аэропорту Лейпцига.

    На территории аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник с пакетом, содержавшим взрыватель.

    Кремль отверг обвинения разведки ФРГ в ведении «теневой войны».

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    9 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    ООН потребовала от Израиля прекратить притеснение мирных жителей Сирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало израильские власти прекратить рейды и запугивание гражданского населения в Сирии, указав на рекордное число вторжений в сентябре.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило серьезную обеспокоенность воздействием военных операций Израиля на жителей юга Сирии, передает РИА «Новости».

    «Израильские власти должны прекратить действия, направленные на притеснение или запугивание гражданского населения в сирийских деревнях, включая проведение рейдов, ограничение свободы передвижения, задержания и уничтожение посевов», – заявили в ведомстве.

    По данным мониторинга открытых источников, только в сентябре было зафиксировано около 280 инцидентов, связанных с вооруженными вторжениями Израиля на территорию Сирии. В организации отметили, что это самый высокий показатель за месяц с начала года. К подобным инцидентам относятся рейды в жилые дома, произвольные задержания мирных жителей и уничтожение их средств к существованию.

    Сейчас под стражей в Израиле остаются 49 сирийцев. УВКПЧ получило сведения о применении к ним пыток и жестокого обращения, в том числе избиений, натравливания собак и угроз расправы над семьями. В ООН подчеркнули, что обращение со всеми задержанными должно осуществляться с уважением их достоинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии.

    До этого Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило Израиль за возведение фортификационных сооружений в провинции Кунейтра, назвав это прямым нарушением соглашения о разъединении сил на Голанских высотах.

    Ранее власти Израиля объяснили атаки на юг Сирии необходимостью защиты друзов.

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    9 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Генсек ООН осудил санкции США против МУС

    Генсек ООН Гутерриш осудил введение санкций США в отношении МУС

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал решение Соединенных Штатов о введении санкций в отношении Международного уголовного суда серьезным ударом по международному правосудию, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По его словам, генеральный секретарь глубоко встревожен ожидаемым влиянием новых американских ограничений на дальнейшую способность Международного уголовного суда выполнять свой важный мандат, передает РИА «Новости».

    «Генеральный секретарь осуждает объявление о введении США санкций против МУС как института», – заявил Дюжаррик.

    Он добавил, что глава ООН подтвердил непоколебимую поддержку независимости судебной инстанции и ее сотрудников.

    По словам Дюжаррика, всемирная организация сохраняет приверженность сотрудничеству с судом в соответствии с соглашением 2004 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Нидерланды назвали новые санкции США против МУС эскалацией. Международный уголовный суд назвал американские санкции беспрецедентным шагом.

    Вашингтон официально ввел ограничения против международной судебной инстанции.

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