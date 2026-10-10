Верховный комиссар ООН Тюрк призвал защитить МУС от США

Tекст: Антон Антонов

«Эти санкции – очередные в ряду ответных мер, направленных против МУС и его сотрудников за их ежедневную работу по обеспечению ответственности за грубейшие нарушения прав человека, – неприемлемы», – приводит слова Тюрка РИА «Новости».

Он также призвал страны, подписавшие Римский статут, «принять срочные меры для защиты его важнейшей деятельности и обеспечения его способности функционировать», передает ТАСС.

Верховный комиссар призвал отменить все санкции, введенные против суда и его сотрудников. По его словам, безнаказанность лишь подпитывает насилие и страдания, поэтому следует содействовать торжеству справедливости, а не наказывать фиксирующих нарушения и привлекающих виновных к суду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против Международного уголовного суда.

В пятницу генеральный секретарь ООН осудил санкции США против МУС.

Главы МИД восьми стран также осудили санкции США против МУС.