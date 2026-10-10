Башня кафедрального собора обрушилась при землетрясении в Панаме

Обломки конструкции рухнули на припаркованный поблизости автомобиль, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Telemetro.
Национальная система гражданской защиты (Sinaproc) Панамы сообщила, что сведений о жертвах и пропавших без вести в результате землетрясения магнитудой 7,2 не поступало. По всей стране пострадали водоочистные сооружения, зафиксированы повреждения дорожной инфраструктуры, жилых домов и фасадов зданий.
В медицинских учреждениях проводится превентивная эвакуация. Спасатели вызволили одного человека на муниципальном рынке в городе Агуадульсе, из школы имени Альберто Суньиги эвакуированы 15 учеников с легкими травмами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу международный аэропорт Панамы закрылся после землетрясения.
В Панаме после подземных толчков обрушились здания.
У берегов страны зафиксировали повторное землетрясение.