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    10 октября 2026, 03:33 • Новости дня

    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии

    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    @ Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британской армии не хватает командиров для танков Challenger 2, пишет Telegraph.

    Британская армия столкнулась с нехваткой командиров для части основных боевых танков Challenger 2 после того, как были отменены решающие учения ради сокращения расходов, пишет Telegraph со ссылкой на армейский источник.

    Военнослужащие и офицеры 3-й дивизии, главного бронетанкового соединения Британии, должны были в 2026 году получить квалификацию командиров танков на учениях Cyclone, однако маневры отменили в конце лета, и программа подготовки сорвалась. По данным издания, из примерно 150 исправных Challenger 2 до 50 машин не имеют полностью подготовленных командиров.

    «Это означает, что можно задействовать только около 100 танков, треть выведена из эксплуатации», – заявил собеседник газеты, добавив, что моральный дух в дивизии «на нуле».

    Источник подчеркнул, что при нехватке подготовленных командиров подразделения не могут полноценно функционировать и это снижает боевые возможности армии, а также выразил опасения, что в случае крупного конфликта в Европе командиров танков окажется недостаточно.

    Представитель армии отверг эти утверждения и заявил, что обеспеченность экипажами на боевых машинах не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская армия остановила крупные учения из-за нехватки средств.

    В феврале США и Британия провели танковые учения у границы России.

    8 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    @ Сергей Отрошко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о гибели людей в Британии и Канаде от доставленного с Украины вещества.

    Тарабрин сообщил о смертях жителей Британии и Канады от доставленного с Украины химиката. По его словам, жертвы заказали отравляющее вещество через интернет, после чего оно было отправлено в западные страны под видом пищевого консерванта, передает ТАСС.

    «Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», – заявил Тарабрин на сессии Исполнительного совета организации, комментируя позицию западных стран.

    Он отметил, что из уважения к родственникам не будет публично раскрывать имена погибших граждан. По словам постпреда, если ОЗХО относит подобные инциденты к сфере своего внимания, то эти случаи должны стать предметом обсуждения в организации наравне с другими отравлениями в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва сообщила о систематическом применении украинскими войсками токсичных химикатов.

    В прошлом году российские военные сбили в ЛНР беспилотник с химическим оружием.

    В 2024 году Россия представила ОЗХО доказательства использования Украиной отравляющих веществ в Курской области.

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    8 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме

    Израиль закрыл британское консульство в Иерусалиме

    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило работу, а большинство дипломатов покинет страну, однако часть сотрудников останется в здании.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило деятельность: консул-генерал и еще девятнадцать дипломатов завершат работу и покинут Израиль, а в принадлежащем Британии здании останутся лишь семь сотрудников с сильно урезанными функциями, пишет Israel National News.

    По словам Сааpa, здание больше не будет иметь статус консульства, но Израиль и Британия договорились продолжить диалог, в котором каждая сторона сможет поднимать важные для себя вопросы. Он подчеркнул, что меры стали ответом на политику лейбористского правительства Британии в отношении еврейского государства и указал на новую линию Израиля: «Каждая страна, которая действует против Израиля, должна знать, что за это будет цена».

    В Лондоне договоренности представили иначе: глава британского МИД Эд Милибэнд заявил, что консульство не закрывается, а переименовывается. «После обсуждений с правительством Израиля наше здание генерального консульства не будет закрыто и с сегодняшнего дня будет называться „Миссией Великобритании, Иерусалим“», – сказал Милибэнд, отметив, что структура останется независимой, продолжит работу и оказание услуг палестинцам.

    Милибэнд сообщил, что Лондон пока не будет предпринимать ответные шаги, если диалог с Израилем сохранится, но часть сотрудников и членов их семей «временно выведена» из страны по соображениям безопасности. Он добавил, что Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии, а Саар, в свою очередь, заявил: «Мы верим в диалог и будем продолжать верить в диалог», напомнив о ранее объявленных четырех шагах против Британии, включая закрытие консульства.

    Израильский министр перечислил в числе причин ответных мер признание Британией палестинского государства, возобновление финансирования БАПОР, приостановку лицензий на экспорт вооружений в Израиль, санкции против израильских министров, граждан и организаций, заморозку переговоров о соглашении о свободной торговле и военном диалоге, а также ограничение участия Израиля в оборонной выставке и запрет на обучение офицеров ЦАХАЛ в Королевском колледже оборонных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме, согласившись на сохранение ограниченного представительства. Во вторник Британия пригрозила выслать из Лондона 27 израильских дипломатов в ответ на действия Израиля. В прошлом месяце бывший президент США Дональд Трамп не стал мешать британскому правительству вводить санкции против Израиля.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    7 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы

    The Telegraph: Напавший на капитана Flydubai пилот обучался в Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Оманский пилот Хамам аль-Хаммами, обвиняемый в попытке угона самолета авиакомпании Flydubai в Израиле, проходил профессиональную подготовку в Великобритании, сообщили СМИ.

    Хамам аль-Хаммами проходил обучение с 2018 по 2019 год в L3 Airline Academy, одной из крупнейших британских летных школ того времени, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    Компания, которая позже вошла в состав Acron Aviation, имела учебные центры в Саутгемптоне, Борнмуте и тренировочный комплекс под Гатвиком. Кроме того, обучение включало стажировку в Новой Зеландии. Полиция этой страны подтвердила, что пилот получил шестимесячную студенческую визу.

    До февраля 2025 года Хаммами работал в Oman Air. Acron Aviation заявила о готовности сотрудничать со следствием. Сам пилот на допросе признался, что хотел отомстить за Газу и стать шахидом. Расследование инцидента продолжается с участием спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai обучался в Новой Зеландии. В воскресенье СМИ сообщили о планах второго пилота протаранить аэропорт Бен-Гурион. В субботу капитан рейса рассказал подробности нападения.

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    7 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме

    Sun: Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме

    Tекст: Денис Тельманов

    Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри была убита в своем доме на окраине поместья Сандрингем, сообщила газета Sun.

    Тело 45-летней матери троих детей было найдено 4 октября во время детской вечеринки. В убийстве обвиняется ее 45-летний муж Марк Кейн, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.

    За несколько дней до трагедии друзья Терри замечали, что она выглядела измотанной и рассеянной, что было ей несвойственно. Король Карл III и королева Камилла уже проинформированы о смерти их врача.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    Весной бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Карла III на празднование Дня независимости.

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    8 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Евкуров назвал Британию самой недружественной России страной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Британия занимает первое место среди всех враждебных государств по своим политическим действиям.

    Лондон является лидером среди недружественных стран по отношению к России, считает Евкуров, передает ТАСС. «В политическом плане, если и не в военном, я думаю, что Великобритания стоит первая во всех недружественных нам действиях. Чего стоит один только визит Бориса Джонсона в 2022 году в Киев, когда руководство Украины уже согласилось на переговоры. А он убедил их, что этого делать нельзя», – заявил он в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В прошлом месяце МИД назвал законной целью британские военные объекты на Украине.

    Летом Джонсон опроверг причастность к срыву мирных переговоров по Украине.

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    7 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Bentley лишенного титулов принца Эндрю выставили на продажу

    В Британии выставили на продажу Bentley экс-принца Эндрю за 165 тыс. долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Британии выставили на продажу автомобиль Bentley, который предположительно принадлежал бывшему британскому принцу Эндрю, за 125 тыс. фунтов стерлингов (165 тыс. долларов).

    «Автомобиль, ранее принадлежавший британской королевской семье! У авто было два владельца с 2020 года», – говорится в объявлении на сайте дилера Portland of Bawtry в Донкастере, передает РИА «Новости».

    Машина с пробегом 7 тыс. миль (около 11 265 км) продается за 124,975 фунта. Автомобиль располагает шестилитровым двигателем, полным приводом, массажными сиденьями и аудиосистемой Naim. Интерьер обит льняной тканью и зеленой кожей.

    Bentley был приобретен королевским двором в 2020 году за 220 тыс. фунтов. Принц Эндрю использовал его с 2021 года. Ранее на нем стоял именной номерной знак A03 DOY (Duke of York – герцог Йоркский). В 2025 году на фоне скандала вокруг связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном знак сняли.

    В 2021 году тогда еще принц Эндрю приезжал на Bentley на похороны принца Филиппа, а в 2022 году – на крестины внучки Афины Мапелли Моцци. В конце февраля он был задержан по делу о служебном злоупотреблении, а в декабре 2025 года король Карл III лишил его всех титулов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на полицию Британии.

    В феврале полиция задержала его из-за связей с Эпштейном. Он отправил Эпштейну секретные британские документы.

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    8 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Британия открыла в Киеве бизнес-центр для оборонных предприятий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Британии сообщило об открытии в Киеве специализированного бизнес-центра для поддержки малых и средних британских предприятий, работающих в военной промышленности.

    В Киеве начал работу бизнес-центр для малых и средних британских оборонных компаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Британии. «На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям, промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли», – говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

    Отмечается, что новая площадка поможет британскому бизнесу выстраивать отношения с украинскими партнерами. Кроме того, центр предназначен для сбора информации о ситуации на местах, а также для совместных разработок, производства и инвестиций.

    Национальная дирекция по вооружениям, участвовавшая в создании центра, является частью оборонного ведомства Британии и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.

    Ранее Россия выразила протест Британии из-за поставок оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом кадровый голод замедлил производство оружия на украинских предприятиях.

    До этого Британия испытала новое дальнобойное оружие для передачи украинским войскам.

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    8 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций

    Британия внесла в санкционные списки банк «Столичный кредит» и «Зарубежнефть»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании включили в антироссийские перечни 26 физических и юридических лиц, в том числе несколько крупных российских компаний.

    Под новые британские рестрикции подпали банк «Столичный кредит», компании «Зарубежнефть», «ИНК-Капитал», «Прайм Топ» и «Планета», пишет ТАСС.

    Обновленный документ опубликован на сайте министерства иностранных дел Соединенного Королевства. Уточняется, что санкции также затронули ряд бизнесменов и фирм из Китая, Канады, Киргизии и Нидерландов.

    Кроме того, британское правительство ввело ограничения в отношении 12 торговых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Лондон включил суда для перевозки СПГ в санкционный список против России.

    Весной Великобритания ввела ограничения против трех грузинских компаний за содействие Москве. Тогда же британские власти расширили антироссийский список на 18 позиций.

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    8 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Полиция Британии признала незаконными обыски у экс-принца Эндрю по делу Эпштейна

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция долины Темзы в ходе слушаний в Высоком суде Англии и Уэльса признала незаконность двух ордеров на обыск в домах бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    Правоохранительные органы сознались, что предоставили неверную информацию Центральному уголовному суду Лондона, который в начале года разрешил провести следственные действия у брата короля Британии, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    О судебном процессе, который бывший принц инициировал против полиции, стало известно в начале октября. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор потребовал проверить законность выдачи ордеров на обыски в его бывшей резиденции на территории Виндзорского замка и в коттедже в королевском поместье Сандрингем.

    Бывший принц был задержан в феврале по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция проверяет информацию о том, что он передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну во время работы специальным представителем страны по международной торговле.

    Спустя несколько часов после допроса брата монарха отпустили без предъявления обвинений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию.

    Весной правоохранительные органы начали расследовать его возможные секс-преступления.

    В феврале Карл III распорядился допустить следствие к документам родственника.

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    8 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Граждан Латвии задержали за проникновение на военную базу в Британии

    В Британии за проникновение на базу ВВС задержали двоих граждан Латвии

    Tекст: Ольга Иванова

    Британская полиция задержала двух граждан Латвии, которые пробрались на территорию базы королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир.

    Двое проживающих в Британии граждан Латвии были задержаны за незаконное проникновение на базу королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

    В ночь на четверг мужчины проделали брешь в ограждении и проникли на военный объект. Внимание военной полиции привлек автомобиль, который задержанные оставили рядом с базой.

    Подозреваемым 36 и 32 года. Изначально их задержали за незаконное проникновение на запрещенную территорию и нанесение ущерба имуществу, однако теперь им также вменяют нарушение закона о национальной безопасности. Оба остаются под стражей в Кембриджшире.

    В полиции подчеркнули, что этот инцидент, по предварительным данным, не связан с событиями в конце сентября у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир. Тогда были задержаны пять человек по подозрению в нарушении законов о терроризме, но позже они были отпущены под залог, а в их автомобилях не нашли взрывчатку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащего ВМФ Британии обвинили в работе на иностранное государство.

    В среду США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы.

    Британская полиция задержала двух человек за попытку проникнуть на военно-морскую базу.

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    7 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы

    ABC: США усилили охрану европейских военных баз из-за угрозы атаки Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Соединенные Штаты усилили меры безопасности на военных объектах в Европе после вывода бомбардировщиков B-1 с британской базы из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

    Вашингтон принял решение усилить защиту военных баз в Европе на фоне передислокации американской авиации из Британии, передает ABC.

    Представитель Европейского командования ВС США сообщил телеканалу, что Госдеп продолжит оценивать уровень опасности для объектов и принимать меры по их защите, отмечает РИА «Новости».

    Ранее о перемещении бомбардировщиков из-за возможной атаки по приказу иранского Корпуса стражей исламской революции сообщила газета The Wall Street Journal.

    В конце сентября британская полиция зафиксировала крупный инцидент возле авиабазы ВВС Фэрфорд. Правоохранители задержали пятерых граждан Британии и мужчину с двойным ирано-британским гражданством по подозрению в причастности к террористической деятельности, позже британцев отпустили под залог. Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана.

    На прошлой неделе Тегеран отверг причастность к инциденту на этой военной базе.

    В прошлом месяце возле используемой американскими военными авиабазы Фэрфорд ввели режим чрезвычайной ситуации.

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    8 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    Посольство в Лондоне исключило смену курса России из-за санкций Британии

    Посольство: Британские санкции не повлияют на курс России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ограничительные меры Британии не заставят Москву изменить политический вектор, приоритетом которого остается защита национальных интересов, заявили в российском посольстве в Лондоне.

    Санкционное давление со стороны Лондона не приведет к изменению политики государства. «Россия не изменит свой курс: защита национальных интересов и устойчивое развитие остаются безусловными приоритетами», – подчеркнули в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    На прошлой неделе российское посольство назвало циничными новые ограничения Британии.

    В прошлом месяце МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    9 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    Уроженка Сомали заняла место бывшего премьера Стармера в парламенте Британии

    Sky News: Уроженка Сомали выиграла выборы на место Стармера в парламенте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представительница Лейбористской партии Сагал Абди-Вали одержала победу на дополнительных выборах в британский парламент, заняв депутатское место бывшего премьер-министра страны Кира Стармера.

    Сагал Абди-Вали выиграла выборы в округе Холборн и Сент-Панкрас на севере Лондона, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

    Она получила 12 292 голоса, что составило 45,17% от общего числа. Второе место занял лидер партии зеленых Зак Полански с результатом 8 928 голосов. Третьими стали консерваторы, получившие 1 922 голоса, четвертой – партия Reform UK с 1 612 голосами, пятыми – либерал-демократы с 924 голосами.

    Дополнительные выборы состоялись в связи с тем, что в начале сентября бывший премьер-министр Британии Кир Стармер сложил полномочия депутата. Он представлял этот традиционно голосующий за лейбористов округ с 2015 года. Сама Абди-Вали родилась в 1984 году и переехала в Великобританию из Сомали в возрасте шести лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер назвал сроки выборов нового лидера лейбористов. Партия потеряла половину мест по итогам региональных выборов в Британии. Британские лейбористы назвали Стармера токсичным и отстранили от участия в кампании.

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    9 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Проникших на базу ВВС в Британии граждан Латвии освободили под залог

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция освободила под залог двух граждан Латвии, которые ранее незаконно проникли на базу королевских военно-воздушных сил Молсуорт.

    Двое латвийских граждан, задержанных за проникновение на базу королевских ВВС в английском графстве Кембриджшир, отпущены на свободу, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

    «Оба мужчины – граждане Латвии, проживающие в Великобритании, – были доставлены в полицейский участок графства Кембриджшир, но впоследствии освобождены под залог с соблюдением строгих условий на время продолжения расследования», – сообщили в столичной полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали граждан Латвии за проникновение на британскую военную базу.

    На прошлой неделе Иран отверг причастность к инциденту на этом объекте.

    В прошлом месяце британские власти связали задержанных у базы ВВС с Тегераном.

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    8 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Британия заплатила Palantir почти 20 млн долларов за расселение украинцев

    FT: Британия заплатила Palantir 19,7 млн долларов за расселение украинцев

    Tекст: Мария Иванова

    Британия в очередной раз продлила контракт с американской Palantir, заплатив в общей сложности 19,7 млн долларов за программное обеспечение для расселения украинских беженцев.

    Изначально компания предложила свои технологии для осуществления программы Homes for Ukraine на безвозмездной основе. Однако из-за отсутствия альтернативных поставщиков Лондон был вынужден ежегодно продлевать платное соглашение с корпорацией, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Общая сумма выплат достигла 15 млн фунтов стерлингов (19,7 млн долларов). Продление контрактов демонстрирует растущую зависимость британского правительства от американской фирмы при реализации крупных государственных программ, что вызывает серьезную обеспокоенность у местных политиков.

    По спонсорской схеме Homes for Ukraine в Великобританию перебрались более 170 тыс. украинцев. Чтобы воспользоваться программой, беженцы должны получить приглашение от лиц или организаций, готовых предоставить жилье, при этом принимающим британцам выплачивают 350 фунтов стерлингов ежемесячно.

    Деятельность Palantir вызывает острые споры в Европе из-за политических высказываний руководства и применения ее технологий силовыми структурами, отмечает Euractiv.

    Профсоюзы десятков европейских стран уже потребовали расторгнуть все контракты с компанией, предупредив, что сильная зависимость от американской корпорации создает угрозу суверенитету государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Грузии продлили социальные выплаты украинским беженцам.

    В феврале украинским беженцам с больным ребенком отказали в убежище в Британии.

    В прошлом году ФСБ сообщила о сборе «Британским советом» данных о войсках в Донбассе через беженцев.

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