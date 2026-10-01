Путин поблагодарил участников клуба «Валдай» за интерес к России

Tекст: Вера Басилая

Российский президент выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Завершая встречу, он поблагодарил ведущего и всех присутствующих в зале, передает РИА «Новости».

«Почему? Потому что здесь в основном эксперты, которые так или иначе интересуются нашей страной, интересуются Россией. Для нас это особенно приятно, для нас это особая привилегия. Хорошо, что вы есть, и большое спасибо вам за этот интерес к Российской Федерации. Мы всегда в вашем распоряжении. Мы всегда готовы к контактам и надеемся, что этот интерес не будет иссякать и он будет только нарастать. И позвольте пожелать вам успехов», – сказал Путин.

«Я хочу выразить надежду на то, что все наши дискуссии имеют значение, то, о чем мы с вами говорим, слышат не только в нашей стране или в ваших странах, но слышат и в других странах, и в тех, которые так или иначе влияют на развитие ситуации», – подчеркнул Путин.

Президент Владимир Путин назвал текущие события приоритетными по сравнению с историческими экскурсами, подчеркнув заботу о людях в настоящем времени.



