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    1 октября 2026, 21:15 • Новости дня

    США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ввел ограничения против российской системы международных платежей А7, обвинив платформу в помощи Ирану при обходе санкций, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

    Министерство финансов США включило российскую систему международных платежей А7 в санкционный список, передает РИА «Новости». В американском ведомстве платформу назвали «связанной с Россией теневой банковской сетью».

    «Сегодня министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network», – заявили представители ведомства. По версии Вашингтона, Иран мог использовать систему для обхода действующих ограничений.

    Американская сторона отметила, что платформа могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции и палестинскому движению ХАМАС. Помимо этого, санкции распространили на автомобильный и железнодорожный секторы иранской экономики.

    В обновленный список попали автопроизводители Iran Khodro, SAIPA, Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана. Ограничения также затронули ряд компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии, а также иранских граждан Мехнуша Хамедани и Рамина Кешвардуста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Британия ввела ограничительные меры против топ-менеджеров системы международных расчетов А7.

    В начале сентября министр финансов США Скотт Бессент пообещал систематически наказывать любых помощников Тегерана.

    В середине прошлого месяца американский президент Дональд Трамп подписал масштабный закон об «адских санкциях» в отношении Ирана и России.

    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

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    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

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    1 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы

    Рютте: Европа должна была покончить с ядерным потенциалом Ирана

    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение ядерного потенциала Ирана должно было стать задачей европейских государств, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поддержав американскую операцию против Ирана.

    «Всегда есть негативные последствия, когда начинается война, это ясно. Но, будем реалистами, Европа не смогла покончить с ядерным потенциалом Ирана», – заявил Рютте.

    По его словам, именно европейские страны должны были провести подобную операцию, пишет Democrata.

    Он подчеркнул, что в будущем региону необходимо самостоятельно обеспечивать свою безопасность и реагировать на угрозы, подобные атакам хуситов в Красном море.

    При этом генсек военного блока добавил, что Соединенные Штаты должны продолжать участвовать в защите континента как в обычной, так и в ядерной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Рютте констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

    Летом Североатлантический альянс поддержал действия Вашингтона в отношении Тегерана.

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    1 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о выгоде совместных экономических проектов с США

    Песков назвал выгодной реализацию крупных экономических проектов России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил перспективы развития делового сотрудничества Москвы и Вашингтона, назвав текущие рабочие контакты весьма позитивным процессом.

    Песков заявил, что взаимодействие государств на рабочем уровне не прекращается, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов о недавней поездке спецпредставителя президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты, представитель Кремля подчеркнул важность двустороннего диалога.

    «Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, в том числе и крупных, была бы к большой выгоде и России, и Америки», – отметил пресс-секретарь.

    По словам представителя Кремля, стороны продолжают детальное обсуждение дальнейших инициатив в различных сферах. Сохранение подобных рабочих контактов оценивается российской стороной как весьма положительный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей.

    Глава РФПИ опубликовал фотографию из столицы США в соцсетях.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о продолжающихся контактах с американскими переговорщиками.

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    1 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Захарова обвинила журналистов Bloomberg в информационной диверсии

    Захарова назвала диверсией интерпретацию своих слов журналистами Bloomberg

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила американское агентство Bloomberg в информационной диверсии и неприкрытой прокачке русофобских нарративов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты американского агентства Bloomberg занимаются информационной диверсионной деятельностью, передает РИА «Новости».

    Ранее издание исказило смысл слов дипломата, что заводы по производству оружия для ВСУ в Европе являются для России военными целями. Bloomberg назвало это новой угрозой в адрес членов НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии планов нападать на страны альянса.

    «Они занимаются абсолютно четко информационной диверсионной деятельностью… Они занимаются неприкрытой прокачкой… русофобских нарративов. Они обслуживают всю эту агрессию и делают, еще раз хочу это сказать, с абсолютно четко и явно выраженными диверсионными целями», – отметила Захарова в эфире программы «Время покажет».

    Дипломат подчеркнула, что Bloomberg нельзя назвать информационным агентством, а его сотрудников – журналистами. По ее словам, эта организация полностью завязана на спецслужбах западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.

    В конце августа дипломат указала британскому корреспонденту на грубую ошибку при цитировании тезиса о возможных целях для российских военных.

    Ранее Мария Захарова назвала агентство Bloomberg сливным бачком из-за публикации непроверенной информации.

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    1 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп отклонил инициативу Ирана об открытии Ормузского пролива, предложенную в качестве условия для заключения перемирия.

    Президент Соединенных Штатов назвал предложенные Тегераном условия для прекращения огня недостаточными, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что инициатива иранской стороны не отвечает требованиям Вашингтона.

    «Они предложили открыть пролив… Но этого просто недостаточно. Даже близко», – пояснил Дональд Трамп причины отказа от перемирия.

    Глава государства сделал соответствующее заявление в интервью журналу Time.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива.

    Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана.

    До этого власти Исламской Республики отказывались снимать блокировку маршрута без выполнения условий июньского меморандума.

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    1 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи

    Посол Ирана выразил благодарность за слова Лаврова в ООН об убийстве Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран благодарен Москве за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН с осуждением убийства Али Хаменеи, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Посол Ирана в России Казем Джалали назвал выступление Лаврова в ООН великолепным, передает ТАСС.

    «Благодарим за твердую позицию в отношении Ирана, а также осуждение убийства нашего верховного лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Мы очень благодарны», – сказал Джалали.

    На прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Лавров назвал убийство Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства страны неприемлемым проявлением силового диктата. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    В июле столица Ирана провела коллективную молитву по Али Хаменеи.

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    1 октября 2026, 06:29 • Новости дня
    Постпредство Ирана при ООН опровергло изгнание делегации властями США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранская делегация покинула Нью-Йорк в понедельник вечером в строгом соответствии с заранее утвержденным расписанием, сообщило постоянное представительство Ирана при ООН.

    «Иранская делегация покинула Нью-Йорк в понедельник вечером в соответствии с графиком, который также был заранее передан Госдепартаменту США 17 сентября», – говорится в сообщении дипломатов в X.

    В постпредстве также подчеркнули, что американское внешнеполитическое ведомство, не добившись никаких результатов, решило прибегнуть к распространению «безосновательных и не имеющих ценности новостей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации немедленно покинуть страну.

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

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    1 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Решетников назвал тему избыточных мощностей сложнейшей на G20

    Решетников: На G20 сложнейшим вопросом станет тема избыточных мощностей

    Tекст: Вера Басилая

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что делегациям на заседании Группы двадцати (G20) будет сложнее всего договориться по вопросу борьбы с избыточными производственными мощностями, инициированному США.

    Глава ведомства отметил, что на встрече предлагается обсудить и осудить избыточные мощности в пяти секторах: электромобили, солнечные панели, полупроводники, химическая продукция и батареи, передает ТАСС.

    «Понятно по отбору секторов, против кого это направлено, и кто является крупнейшим производителем в мире», – подчеркнул Решетников, добавив, что наряду с темой принудительного труда это ключевые и самые сложные вопросы повестки.

    Министерство коммерции КНР ранее заявило, что поднятие темы избыточных производственных мощностей на таких площадках, как G20, является попыткой продвижения протекционизма и давления на Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития Максим Решетников раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.

    Решетников обвинил США в стагнации Всемирной торговой организации.

    В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран Группы двадцати.

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    1 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Британии Хьюго Шортеру из-за обвинений в подготовке диверсии на военной базе Соединенного Королевства.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии в Тегеране Хьюго Шортера. Дипломату выразили решительный протест из-за обвинений британского руководства в причастности Исламской республики к попытке диверсии на военной базе, передает ТАСС.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи категорически отверг утверждения Лондона. «Эти обвинения голословны и нелепы», – подчеркнул дипломат.

    По словам Тахт-Раванчи, пропагандистская кампания британских властей призвана отвлечь внимание от ответственности Лондона за предоставление своих военных объектов для действий США и Израиля против Ирана. Он потребовал от Британии официальных разъяснений и пересмотра курса в отношении Тегерана. Британский посол заверил, что передаст ноту протеста руководству своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские спецслужбы начали проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы Фэрфорд в графстве Глостершир.

    Посольство Исламской республики в Лондоне решительно осудило подобные спекуляции местных средств массовой информации.

    Позже глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи полностью отверг связь своей страны с задержанием подозреваемых у военного объекта.

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    1 октября 2026, 08:57 • Новости дня
    Решетников заявил о намерении Запада сломать мировую торговую систему

    Решетников: Запад на G20 показывает настрой на слом мировой торговой системы

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны на министерской встрече Группы двадцати (G20) демонстрируют настрой на слом международных норм и стремление добиться преимуществ нерыночными способами, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    «То, что мы видим по экономической, по торговой повестке, – все-таки подход достаточно, с одной стороны, прагматичный. С другой стороны, в попытке защитить свою экономику, конечно, идет слом правил, какая-то попытка, может быть, найти новые правила», – цитирует Решетникова ТАСС.

    При этом новые правила пока непонятны, отметил глава ведомства. По его словам, происходит слом всей международной конструкции, которая мешает идти в логику двухсторонних отношений и использовать право сильного.

    Встреча министров торговли и экономического развития стран G20 проходит в Милуоки (США) с 30 сентября по 1 октября.

    Ранее Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме. Также Решетников заявил о снижении доверия к доллару.

    Решетников заявил, что США практично относятся к России в вопросах диалога по торговле.

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    1 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Иран отверг причастность к инциденту на военной базе в Британии

    Глава МИД Ирана Аракчи отверг причастность Тегерана к инциденту на базе Фэрфорд

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг причастность своей страны к инциденту рядом с используемой США военной базой Фэрфорд в Британии.

    Иранские власти уверены, что освобождение предполагаемых террористов, которые якобы работают на иностранные государства, «говорит само за себя», заявил министр, передает РИА «Новости».

    Аракчи отметил, что британские власти, предполагающие причастность Ирана, идут по ложному следу.

    В конце прошлой недели рядом с базой задержали пятерых граждан Британии по подозрению в преступлениях по закону о взрывчатых веществах. На следующий день их отпустили под залог.

    База Фэрфорд – единственная в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. Оттуда авиация США летала бомбить Ирак и Югославию. В марте британские власти разрешили США использовать базу для операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран уже отвергал обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии.

    В понедельник в Британии связали задержанных у базы с Ираном.

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    1 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    «Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра», – сказал президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    При этом глава государства отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по сдерживанию гонки вооружений. По его словам, Россия никогда не выступала против подобного обсуждения и продолжает предлагать его американской стороне.

    Президент также подчеркнул важность наличия договоренностей по ограничениям арсеналов, поскольку механизмы сдерживания объективно необходимы.

    Он напомнил, что именно США, а не Россия, под различными предлогами выходили из международных соглашений, лежащих в основе нераспространения ядерного оружия, включая договор СНВ-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о предложениях Вашингтона возобновить двусторонний диалог.

    Летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил перспективы скорого начала переговоров по стратегической стабильности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сохранение ответственного курса России вне рамок ДСНВ.

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