  • Новость часаПутин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    1 октября 2026, 20:42 • Новости дня

    Путин отметил отсутствие условий для восстановления отношений России с Европой

    Путин отверг наличие условий для восстановления отношений России с Европой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами и подчеркнул нежелание Москвы развалить Евросоюз.

    Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил об отсутствии у Москвы предварительных условий для восстановления контактов с европейскими странами. По его словам, это касается как Европы в целом, так и конкретных стран региона, отмечает РИА «Новости».

    «По поводу условий для выстраивания диалога: у нас нет никаких предварительных условий для возобновления и восстановления отношений с Европой в целом или с конкретными европейскими странами», – подчеркнул глава государства.

    Российский лидер также отметил, что Москва не преследует цель разрушить Евросоюз. Он добавил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела объединения.

    «Будет сохраняться ЕС, будет Италия членом ЕС, не будет – это не наше дело. Мы даже туда не залезаем и не хотим даже вдаваться в эту дискуссию, потому что знаем, что в эту же секунду скажут, что мы хотим развалить ЕС. Хотя мы ничего не хотим разваливать. Хотим только строить и сотрудничать», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин подтвердил готовность страны к возобновлению конструктивного диалога с государствами Европы.

    Ранее в четверг на заседании клуба «Валдай» глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию. Также российский лидер отметил важность практических действий для сохранения глобальной безопасности.

    1 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Путин напомнил, что Вооруженные силы Украины первыми начали наносить удары по российским судам. Он подчеркнул, что целями этих атак были именно гражданские объекты, передает ТАСС.

    «Да, в Черном море боевые действия, мы наносили удары по военным судам либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. <…> Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы. <…> Что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратите», но они [киевские власти] начали – получи, фашист, гранату от советского солдата», – сказал президент на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    В четверг Вооруженные силы России поразили военные аэродромы и объекты энергетики на Украине.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Ранее Владимир Путин предупредил о чувствительном ответе на провокации Киева.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году

    Путин объяснил опасность ИИ в армии на примере ложной ракетной тревоги 1983 года

    Путин рассказал, как советский ракетчик предотвратил начало ядерной войны в 1983 году
    @ Юрий Абрамочкин/РИА Новости

    Советский подполковник Станислав Петров в сентябре 1983 года распознал ложный сигнал о ракетном нападении и предотвратил ответный удар. Эту историю президент России Владимир Путин привел на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», говоря о рисках применения искусственного интеллекта в сфере безопасности.

    Глава государства рассказал, как подполковник Петров получил ложный сигнал от системы предупреждения о ракетном нападении. Техника зафиксировала пуск пяти американских баллистических ракет, однако опытный офицер усомнился в ее показаниях и не стал запускать процедуру ответного удара, сообщает сайт президента России.

    «Любой алгоритм классифицировал бы это как однозначный повод для ответно-встречного удара. Но опытный офицер усомнился в точности сигнала, заподозрил сбой системы. И оказался прав», – рассказал Путин.

    Президент предложил задуматься о том, какими могли быть последствия, если бы решение в такой ситуации принимала машина. «Будь на его месте искусственный интеллект, все могло бы сложиться совсем иначе. Это, по-моему, очень убедительный пример», – подчеркнул он.

    Путин отметил, что ИИ повышает эффективность средств ведения боевых действий, одновременно увеличивая разрушительность конфликтов. «Пределы использования технологий искусственного интеллекта в сфере безопасности – это вопрос выживания человечества», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за искусственного интеллекта. Он сравнил ядерное оружие с ружьем на стене. В понедельник профессор Мельничук обвинил Запад в насаждении технофашизма с помощью ИИ.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Путин подчеркнул, что Россия не вынашивает планов нападения на другие страны в ближайшие десятилетия, передает РИА «Новости».

    «Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал президент на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред США Мэтью Уитакер исключил наличие у НАТО планов по нападению на Россию.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что российский народ не сломить и не запугать никому.

    Президент Владимир Путин назвал невозможным победить Россию.

    Комментарии (15)
    1 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин заявил, что при прямом нападении на Калининград или любой другой российский регион Россия применит весь имеющийся арсенал вооружений.

    «Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», – сказал глава государства, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, при прямом нападении на страну «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».

    Путин уточнил, что в письме МИД по Калининграду говорится не об ответном ядерном ударе, а о возможности задействовать все доступные силы и средства. Выбор конкретного вооружения, подчеркнул он, Россия сделает сама.

    Путин также прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что в Европе не считают российское предупреждение серьезным. «Правильно, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес», – ответил президент.

    Он отметил, что о подготовке к войне с Россией говорят европейские политики. Учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов Путин назвал действиями, усиливающими напряженность. «А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия учитывает численность потенциального противника и его значительный экономический и военный потенциал. В этих условиях, по его словам, стране придется использовать собственные преимущества.

    «Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество», – сказал Путин, добавив, что Москва никому в Европе не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

    Президент Владимир Путин оставил за Россией право на ядерный ответ в случае агрессии.

    Комментарии (6)
    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

    Комментарии (2)
    1 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    Путин назвал ложью и провокацией заявления о национализации европейских активов
    @ Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не национализирует европейские активы, а утверждения об обратном являются ложью и провокацией, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в национальном центре «Россия».

    «На самом деле это ложь и провокация. Мы ничего и ни у кого не забираем и не национализируем», – подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Он противопоставил действия России блокировке резервов российского Центрального банка и использованию доходов от них.

    «Заблокировали наши золотовалютные резервы Центрального банка, да еще вроде там раздают доходы от использования этих резервов на войну. Вот это вот, на мой взгляд, недопустимо», – сказал Путин.

    Президент подтвердил, что при благоприятном сценарии европейские компании смогут вернуть свои активы в России. На вопрос об этом он ответил: «Да, получат».

    Путин пояснил, что часть предприятий в России передана под внешнее управление. При этом, по его словам, некоторые европейские государства забрали крупные российские предприятия, нарушив существующие правила. В качестве примера он привел действия Германии в отношении активов «Газпрома» и «Роснефти», а также упомянул ситуацию с «Лукойлом».

    Глава государства подчеркнул, что Россия создает условия для зеркального ответа в случае национализации ее компаний на Западе.

    «Ну что же мы не создаем для себя условия, при которых в случае национализации или, по-другому, как угодно назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию. В понедельник президент передал российские активы сети Metro во временное управление.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин заявил, что за ответами на вопросы обращается к администрации президента, сотрудники которой используют современные технологии. Так он ответил на вопрос об использовании нейросетей на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Я пользуюсь администрацией президента Российской Федерации, которая, в свою очередь, пользуется всем, до чего додумалось человечество», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Владимира Путина практики использования искусственного интеллекта в повседневной работе.

    Ранее в четверг глава государства отметил необходимость адаптации человечества к жизни в условиях стремительного развития современных технологий.

    Российский лидер подчеркнул важность сохранения за человеком права окончательного принятия решений в государственном управлении.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.

    Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.

    Группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой народной республике.

    Российские войска освободили Нововодяное в ДНР.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:35 • Новости дня
    Путин заявил, что Москва отслеживает поставки оружия на Украину из-за рубежа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не планирует в ближайшее время наносить удары по предприятиям в странах, поставляющих вооружение на Украину, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Москва следит за источниками поставок вооружений Киеву, но это не означает скорых ударов по объектам на территории этих стран, сообщил президент, передает ТАСС. По словам главы государства, поставки оружия создают угрозу, которую Вооруженные силы и военная разведка России должны четко понимать и оценивать.

    «Я не говорю, что мы завтра собираемся наносить удары по территории и по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Но это угроза, которую мы должны четко для себя понимать, оценивать и иметь в виду. И конечно, Вооруженные силы России, военная разведка, должны понимать, откуда эти угрозы исходят. Мы внимательно за этим следим», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент перечислил ошибки Запада в отношении Москвы. Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

    Глава государства сообщил, что Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин назвал события на Украине агрессией коллективного Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Путин обвинил коллективный Запад в агрессии против России руками властей Украины. Выступая на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», глава государства дал оценку текущему конфликту, передает РИА «Новости».

    «Хочу подчеркнуть еще раз, что события, происходящие на Украине, – это тоже агрессия коллективного Запада против России, только руками украинского националистического режима», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий. Также президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Одновременно Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину.


    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    «Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра», – сказал президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    При этом глава государства отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по сдерживанию гонки вооружений. По его словам, Россия никогда не выступала против подобного обсуждения и продолжает предлагать его американской стороне.

    Президент также подчеркнул важность наличия договоренностей по ограничениям арсеналов, поскольку механизмы сдерживания объективно необходимы.

    Он напомнил, что именно США, а не Россия, под различными предлогами выходили из международных соглашений, лежащих в основе нераспространения ядерного оружия, включая договор СНВ-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о предложениях Вашингтона возобновить двусторонний диалог.

    Летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил перспективы скорого начала переговоров по стратегической стабильности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сохранение ответственного курса России вне рамок ДСНВ.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Путин констатировал разрушение сталелитейной отрасли Украины

    Путин: Из-за ответных ударов России Украина лишилась сталелитейной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские ответные удары по экономике Украины привели к фактическому исчезновению украинской сталелитейной отрасли, заявил президент Владимир Путин.

    Удары вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам нанесли ущерб экономике России, однако последовали ответные меры со стороны Москвы. Об этом Путин сообщил на пленарной сессии клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    Глава государства пояснил, что целями украинских атак на гражданские объекты было нанесение экономического урона России. По оценкам властей, потери составили около 1% ВВП.

    В результате зеркального ответа российские войска начали наносить удары по объектам, имеющим важное значение для украинской экономики. По словам президента, теперь у Украины, по их собственному признанию, отсутствует металлургическая промышленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Федерация металлургов Украины подтвердила прекращение выпуска стали в стране.

    На прошлой неделе оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК».

    Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:02 • Новости дня
    Путин сообщил о строительстве новых предприятий ОПК в безопасных районах

    Путин: Россия строит новые предприятия ОПК в максимально безопасных районах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что в России идет строительство новых предприятий оборонно-промышленного комплекса в максимально безопасных районах.

    Глава государства в ходе пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» отметил, что при строительстве новых предприятий в этой сфере учитываются современные способы ведения вооруженной борьбы, передает РИА «Новости».

    По его словам, Россия делает все для того, чтобы предприятия находились в максимально безопасных районах, и стройки идут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника. Тогда же глава государства призвал развивать все позитивные тенденции в отрасли.

    В преддверии праздника Кремль анонсировал вручение госнаград сотрудникам ОПК.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Пожар с обрушением конструкций произошел на химзаводе в Подмосковье

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате возгорания на предприятии в Подмосковье обрушились конструкции цеха, под завалами которого могут находиться четыре человека, сообщил представитель экстренных служб.

    Из горящего здания оперативно вывели 40 сотрудников предприятия, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в городе Краснозаводске.

    «По предварительной информации, в результате пожара произошло обрушение конструкций в здании цеха на химическом заводе в Краснозаводске», – сообщил представитель экстренных служб.

    Специалисты продолжают работу на месте происшествия. Спасатели проверяют информацию о людях, которые могли остаться под обломками рухнувшего строения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе власти эвакуировали 40 человек.

    В феврале при обрушении кровли цеха на липецком предприятии «Моторинвест» пострадали восемь рабочих.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Путин заявил, что его не смутил визит Зеленского в Белград

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии какого-либо смущения из-за поездки Владимира Зеленского в Белград.

    Заявление прозвучало в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». Мероприятие проходило в четверг в Национальном центре «Россия».

    Модератор сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба Федор Лукьянов, поинтересовался у главы государства, не смутил ли его визит Зеленского в столицу Сербии.

    «Девушек смущает что-либо. Нас ничего не смущает. Мы политикой занимаемся», – ответил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко объяснил приезд Владимира Зеленского в Сербию шантажом со стороны Евросоюза.

    Президент Сербии Александр Вучич заверил граждан в сохранении прежнего политического курса страны.

    Жители сербской столицы провели акцию протеста против визита украинского политика.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    Путин назвал причины распада Советского Союза
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ
    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России
    Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро