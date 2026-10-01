Путин подтвердил готовность Москвы к работе по ядерной программе Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет способствовать разрядке обстановки. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

«Что касается ядерной программы Ирана, то наша позиция тоже хорошо известна, здесь ничего секретного нет… Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет разряжать обстановку», – заявил Путин.

Глава государства отметил существенный вклад России в разрешение предыдущего кризиса и создание Совместного всеобъемлющего плана действий. Он напомнил о предложении Москвы вывезти обогащенный уран из Ирана на фоне обострения ситуации в начале года.

По словам президента, первоначально это предложение поддержали Иран, США и Израиль. Однако позже Вашингтон ужесточил свою позицию.

«Наше предложение, пожалуйста, до сих пор на столе. Если все-таки все участники этого процесса придут к выводу, что это хоть как-то будет разряжать обстановку, пожалуйста, мы готовы к этой работе», – добавил президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил наличие постоянных контактов с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом по вопросу обогащенного урана.

Днем ранее Путин предложил разбавлять этот материал для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. В мае власти Ирана намеревались обсудить передачу своих запасов Москве после достижения прогресса в переговорах с США.