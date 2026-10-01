  • Новость часаПутин: Россия не собирается ни на кого нападать
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин: Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать
    Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    1 октября 2026, 20:03 • Новости дня

    Путин заявил о попытках Запада изолировать и «доразвалить» Россию

    Путин заявил о попытках Запада изолировать и «доразвалить» Россию
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    После распада СССР на Западе возобладали силы, стремившиеся изолировать Россию и добиться ее дальнейшего распада, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящей в НЦ «Россия». По его оценке, этот курс привел к нынешней опасной ситуации в Европе и мире.

    Президент подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет пыталась стать частью западной цивилизации. Однако, по его словам, на Западе продолжали рассматривать ее как ключевую часть исторической Российской империи, несмотря на внутриполитические изменения, сообщает сайт президента России.

    «На практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – заявил Путин.

    В своем выступлении он обратился к высказываниям Эгона Бара, сделанным во время контактов с советским руководством в 1990 году. Президент отметил, что его впечатлили содержательность и глубина оценок Бара.

    По словам Путина, Бар опасался сохранения европейского противостояния после объединения Германии и усиления в НАТО сторонников отказа от общеевропейского сотрудничества. «Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию», – привел президент высказывание Бара.

    Путин также напомнил о предложении создать Совет безопасности с участием США и СССР, наделенный широкими полномочиями и охватывающий практически всю Восточную и Центральную Европу.

    Но после распада Советского Союза, по оценке президента, верх на Западе взяли противники такого сотрудничества.

    «После развала СССР на Западе взяли верх как раз те самые силы, которые действительно, как и говорил Эгон Бар, «не горели желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества» и, несмотря на многолетние – я хочу это подчеркнуть, именно многолетние попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию, рассматривая ее, несмотря на все произошедшие внутри России изменения внутриполитического характера, несмотря на все эти изменения рассматривали ее как ключевую часть исторической Российской империи. И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и «сходках». До сих пор. «Нам надо доразвалить империю», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль заявил о непрерывном обеспечении безопасности Калининградской области. В среду представитель НАТО Джоанн Харт заявила о безопасности альянса для России. В понедельник эксперт указал, что Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне.

    1 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно

    ERR: Пограничники России задержали кипрский сухогруз в Финском заливе

    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В акватории Финского залива российские пограничники якобы остановили кипрский сухогруз, который направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишут прибалтийские СМИ.

    Пограничная служба России якобы остановила в акватории Финского залива грузовое судно, следовавшее под флагом Кипра. Корабль направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на ERR.

    Согласно информации картографического сервиса VesselFinder, судно Vasterbotten в настоящий момент находится на якоре в российских территориальных водах. Анализ маршрута показывает, что перед остановкой сухогруз пересек морскую границу России.

    Эстонская полиция и пограничная охрана официально подтвердили факт задержания корабля. Департамент транспорта Эстонии приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные суда до эстонского порта Силламяэ проходят через российские территориальные воды из-за мелководья. В мае прошлого года российская сторона уже останавливала вышедший из этой гавани либерийский танкер Green Admire.

    Владимир Путин предупреждал Запад о зеркальном ответе Москвы на захват танкеров с российскими нефтепродуктами. 

    Комментарии (8)
    1 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента

    Замглавы МИД Алимов: У изоляторов России изолента кончилась

    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил замминистра Алимов. По его словам, у Москвы много друзей и единомышленников, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и видят в ней реальный противовес западным государствам.

    Попытки западных стран изолировать Москву провалились, заявил Алимов в ходе выступления на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    «У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги. Никакой изоляции нет и не будет», – отметил Алимов.

    Замминистра подчеркнул наличие у государства большого числа друзей и единомышленников. По его мнению, зарубежные партнеры видят перспективы взаимовыгодного сотрудничества и ценят роль страны как реального противовеса Западу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители западных стран сами инициировали диалог с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль лично попросил о встрече с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

    Ранее власти Соединенных Штатов отказали Александру Алимову в выдаче американской визы для поездки на сессию.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Путин назвал причины распада Советского Союза

    Путин объяснил распад СССР ошибками руководства и слепым доверием Западу

    Путин назвал причины распада Советского Союза
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин назвал распад Советского Союза результатом накопившегося внутреннего дисбаланса и недальновидности тогдашнего руководства страны.

    Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в НЦ «Россия» назвал распад СССР следствием недальновидности советского руководства. По его словам, это произошло из-за внутреннего дисбаланса и ошибок, допущенных несколькими поколениями лидеров страны, передает РИА «Новости».

    «Распад СССР – результат сочетания накопившегося внутреннего дисбаланса, прежде всего об этом надо говорить, это правда, так и есть, именно внутреннего дисбаланса, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны, недальновидностью», – заявил глава государства.

    Путин также отметил, что безоговорочное доверие позднесоветских лидеров Западу сыграло злую шутку с Советским Союзом. Уверенность в возможности соглашений с Европой и вера на слово оказались ошибочными.

    «Слепое доверие (позднесоветских лидеров) западным партнерам, уверенность в возможности неких «джентльменских соглашений», когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться – вот, что сыграло тоже злую шутку с СССР», – отметил Путин.

    Крушение государственного устройства 35 лет назад стало трагедией для десятков миллионов людей, которые внезапно оказались за границей, подчеркнул президент.

    «Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается. 35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей», – сказал Путин.

    Кроме того, российский лидер указал, что Запад пытался доразвалить саму Российскую Федерацию. Несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью западной цивилизации, зарубежные партнеры стремились к изоляции и ослаблению страны.

    «И несмотря на многолетние – я хочу это подчеркнуть, именно многолетние – попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – резюмировал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет выступления президента России на пленарной сессии клуба «Валдай».

    Выступая на форуме, Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества. Также президент обозначил сохранение внутреннего порядка как одну из основных задач для любых государств.


    Комментарии (8)
    1 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества.

    Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил о решающем поворотном моменте в развитии мира, передает РИА «Новости». «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития, и дело далеко не только в политике. Политика, как всегда, производна от глубоких изменений», – сказал он.

    «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике, политика, как всегда, производная от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях – от практически любых технологий до социальной структуры обществ, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго», –  сказал Путин.

    По его словам, в совокупности это создает условия для качественной трансформации: «Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме, хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общества и государства противоречиво».

    «Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами, они при этом неотделимы друг от друга. Меняется вся наша жизнь», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала выступление Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай».

    В середине сентября на саммите БРИКС российский лидер рассказал о сопротивлении процессу формирования многополярного мира.

    Ранее Путин призвал граждан к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Названа причина взрыва газового баллона в Одинцово

    Неправильное хранение стало причиной взрыва газового баллона в Одинцово

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оставленный возле электрической плиты туристический газовый баллон сдетонировал в пустой квартире в Одинцово, при этом включить конфорку мог находившийся внутри домашний питомец, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА «Новости». «Сегодня утром в 08:58 в оперативно-дежурную смену главного управления МЧС по Московской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме на улице Белорусская, дом 13, в Одинцово», – говорится в сообщении.

    Прибывшие на место спасатели выяснили, что взрывная волна разрушила балкон и остекление на 19-м этаже. Также оказалась повреждена перегородка между квартирой и тамбуром. Открытого горения пожарные не зафиксировали.

    По предварительным данным, туристический газовый баллон объемом 200 миллилитров лежал слишком близко к электроплите. Хозяев дома не было, однако внутри находился кот, который мог случайно активировать панель управления. В результате нагрева емкость взорвалась, животное отделалось легким испугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в квартире многоэтажного дома в Одинцово произошел взрыв газового баллона.

    В конце сентября пострадавший при воспламенении газа в Пермском крае ребенок скончался в больнице.

    В августе десять человек получили ранения при взрыве газового баллона на свадьбе в Карачаево-Черкесии.

    Комментарии (2)
    1 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Грузинские радикалы оскорбили патриархию за встречу с делегацией РПЦ

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сторонники радикальной грузинской оппозиции публично и в социальных сетях оскорбляют патриархию за встречу с делегацией РПЦ в грузинской столице, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Они обвиняют ГПЦ в «пророссийских настроениях», в частности, называя патриархию «левым посольством России». В оппозиционной партии «Сначала Грузия» также обвинили ГПЦ якобы в нарушении конкордата, который был заключен между государством и церковью еще в эпоху экс-президента Эдуарда Шеварднадзе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне католикос-патриарх всея Грузии Шио III и делегация Русской православной церкви обсудили отношения между двумя странами на встрече в Тбилиси. Стороны уделили особое внимание ситуации в конфликтных регионах и возможностям для Грузинской православной церкви наладить связь с местными верующими.

    Делегацию РПЦ возглавлял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» выразил уверенность, что по мере ослабления западной гегемонии ситуация в мире начнет меняться в лучшую сторону.

    Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме, передает ТАСС. По словам главы государства, в стратегической перспективе глобальные изменения будут носить позитивный характер по мере того, как страны Запада будут утрачивать свою гегемонию на международной арене.

    «Мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку», – сказал Путин.

    «Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски для государств, сообществ, каждого конкретного человека. В условиях кардинальных сдвигов это неизбежно, поэтому минимизация рисков на любом уровне – от общемирового до личностного – сегодня основная задача и ответственных лиц, принимающих решения в политике, бизнесе, науке, вообще в жизни», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин прибыл на заседание клуба «Валдай».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет его выступления.

    В среду Кремль анонсировал участие главы государства в этом мероприятии.

    Комментарии (6)
    1 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    @ ALEKSANDR SCHERBAK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россию намеренно поставили в положение, в котором она была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Украину годами превращали в инструмент противостояния России, поощряя национализм и русофобию. «Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – заявил глава государства.

    «Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолётов и живьём жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – добавил президент.

    «Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена – в ответ на эту очевидную агрессию – защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент допустил продолжение международных конфликтов в мире.

    В среду он высоко оценил вклад чеченского народа в проведение спецоперации и укрепление России.

    Летом глава государства рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта.

    Комментарии (4)
    1 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин: Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать

    Путин на заседании клуба «Валдай» призвал государства жить дружно

    Путин: Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» призвал мировое сообщество жить дружно и совместно искать пути для достижения этой цели.

    Глава государства отметил, что все хотят жить, поэтому странам необходимо сообща искать пути для мирного сосуществования. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания дискуссионного клуба в Москве, передает РИА «Новости».

    «Если мы хотим жить, а все хотят жить, только, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать», – заявил Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что процесс выстраивания доверия на международной арене является крайне сложным и хрупким. По его словам, наладить взаимопонимание очень трудно, однако разрушить его можно легко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.

    Глава государства призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания.

    Российский лидер предложил немедленно задуматься о сохранении глобального мира.

    Комментарии (6)
    1 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России

    Путин: НАТО не следовало начинать освоение исторических территорий России

    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

    Владимир Путин перечислил, чего не надо было делать в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предрек установление устойчивого баланса в мире.

    Президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    Также Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

    Комментарии (5)
    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Путин подчеркнул, что Россия не вынашивает планов нападения на другие страны в ближайшие десятилетия, передает РИА «Новости».

    «Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал президент на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред США Мэтью Уитакер исключил наличие у НАТО планов по нападению на Россию.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что российский народ не сломить и не запугать никому.

    Президент Владимир Путин назвал невозможным победить Россию.

    Комментарии (5)
    1 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Путин напомнил, что Вооруженные силы Украины первыми начали наносить удары по российским судам. Он подчеркнул, что целями этих атак были именно гражданские объекты, передает ТАСС.

    «Да, в Черном море боевые действия, мы наносили удары по военным судам либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. <…> Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы. <…> Что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратите», но они [киевские власти] начали – получи, фашист, гранату от советского солдата», – сказал президент на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    В четверг Вооруженные силы России поразили военные аэродромы и объекты энергетики на Украине.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Ранее Владимир Путин предупредил о чувствительном ответе на провокации Киева.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми

    Крашенинников анонсировал внесение в Госдуму закона о взаимодействии ИИ с людьми

    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственную думу до конца текущего года планируют внести законопроект, который будет регулировать взаимодействие искусственного интеллекта с естественным, сообщил председатель комитета парламента по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

    В Госдуму до конца года внесут закон о взаимодействии ИИ с людьми, сообщил Крашенинников «Интерфаксу». «У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем», – заявил парламентарий.

    По словам депутата, сейчас естественный интеллект подчиняется Гражданскому кодексу, а нейросети – новому закону об ИИ. Однако правовой связи между этими документами пока не существует.

    Разрабатываемый документ призван защитить авторов от неправомерного использования их произведений. Если нейросеть сгенерирует продукт на основе чужого текста, картины или музыки, за создателем исходного материала сохранятся все авторские права. Кроме того, инициатива предусматривает введение ответственности за ущерб, причиненный действиями искусственного интеллекта, подчеркнул Крашенинников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума приняла базовый закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    Накануне парламентарии создали новый профильный комитет по цифровому развитию и нейросетям. Ранее Верховный суд решил обобщить судебную практику по вопросам защиты авторских прав при обучении алгоритмов.

    Комментарии (2)
    Главное
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    Путин назвал причины распада Советского Союза
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ
    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС
    Грузинские радикалы оскорбили Патриархию за встречу с делегацией РПЦ