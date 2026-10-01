Президент подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет пыталась стать частью западной цивилизации. Однако, по его словам, на Западе продолжали рассматривать ее как ключевую часть исторической Российской империи, несмотря на внутриполитические изменения, сообщает сайт президента России.

«На практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – заявил Путин.

В своем выступлении он обратился к высказываниям Эгона Бара, сделанным во время контактов с советским руководством в 1990 году. Президент отметил, что его впечатлили содержательность и глубина оценок Бара.

По словам Путина, Бар опасался сохранения европейского противостояния после объединения Германии и усиления в НАТО сторонников отказа от общеевропейского сотрудничества. «Если не сделать решающих шагов к преодолению раскола Европы на враждебные блоки, развитие может принять весьма неблагоприятный характер, обрекающий СССР на международную изоляцию», – привел президент высказывание Бара.

Путин также напомнил о предложении создать Совет безопасности с участием США и СССР, наделенный широкими полномочиями и охватывающий практически всю Восточную и Центральную Европу.

Но после распада Советского Союза, по оценке президента, верх на Западе взяли противники такого сотрудничества.

«После развала СССР на Западе взяли верх как раз те самые силы, которые действительно, как и говорил Эгон Бар, «не горели желанием встать на путь общеевропейского сотрудничества» и, несмотря на многолетние – я хочу это подчеркнуть, именно многолетние попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию, рассматривая ее, несмотря на все произошедшие внутри России изменения внутриполитического характера, несмотря на все эти изменения рассматривали ее как ключевую часть исторической Российской империи. И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и «сходках». До сих пор. «Нам надо доразвалить империю», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль заявил о непрерывном обеспечении безопасности Калининградской области. В среду представитель НАТО Джоанн Харт заявила о безопасности альянса для России. В понедельник эксперт указал, что Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне.