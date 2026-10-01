  • Новость часаПутин: Россия не собирается ни на кого нападать
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    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин: Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать
    Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    1 октября 2026, 20:04 • Новости дня

    Путин рассказал, что они с Си Цзиньпином понимают друг друга без слов

    Путин рассказал, что они с Си Цзиньпином понимают друг друга без слов
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил об абсолютном взаимопонимании с председателем КНР Си Цзиньпином даже без участия переводчиков, несмотря на незнание языков друг друга.

    Путин на заседании клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил об отсутствии культурных барьеров в общении с китайским лидером, передает РИА «Новости». По словам российского лидера, понимание между главами государств возникает мгновенно.

    Президент вспомнил случай, как он и председатель КНР оказались в «накопителе» на одном из мероприятий без переводчиков. Лидеры двух стран смогли понять друг друга, не сказав ни слова.

    «Я, к сожалению, пока по-китайски не говорю, председатель Си Цзиньпин не говорит пока по-русски… Стоило ему или мне сказать какое-то одно слово, и мы без переводчиков, не зная языков друг друга, понимали друг друга без слов», – поделился глава государства.

    Путин подчеркнул, что дружеские отношения России и Китая служат важным фактором стабилизации мировой политики.

    Кроме того, президент упомянул, что его внуки изучают китайский язык и уже говорят на нем. «Я уже говорил, внуки будут у меня работать как переводчики, они говорят по-китайски», – сказал глава государства.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский лидер назвал председателя КНР дорогим другом.

    Китайский руководитель заявил о выходе двусторонних отношений на новую высоту.

    1 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    Путин назвал причины распада Советского Союза

    Путин объяснил распад СССР ошибками руководства и слепым доверием Западу

    Путин назвал причины распада Советского Союза
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин назвал распад Советского Союза результатом накопившегося внутреннего дисбаланса и недальновидности тогдашнего руководства страны.

    Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в НЦ «Россия» назвал распад СССР следствием недальновидности советского руководства. По его словам, это произошло из-за внутреннего дисбаланса и ошибок, допущенных несколькими поколениями лидеров страны, передает РИА «Новости».

    «Распад СССР – результат сочетания накопившегося внутреннего дисбаланса, прежде всего об этом надо говорить, это правда, так и есть, именно внутреннего дисбаланса, ошибок, допущенных не одним поколением руководства страны, недальновидностью», – заявил глава государства.

    Путин также отметил, что безоговорочное доверие позднесоветских лидеров Западу сыграло злую шутку с Советским Союзом. Уверенность в возможности соглашений с Европой и вера на слово оказались ошибочными.

    «Слепое доверие (позднесоветских лидеров) западным партнерам, уверенность в возможности неких «джентльменских соглашений», когда якобы достаточно поверить на слово, о чем-то договориться – вот, что сыграло тоже злую шутку с СССР», – отметил Путин.

    Крушение государственного устройства 35 лет назад стало трагедией для десятков миллионов людей, которые внезапно оказались за границей, подчеркнул президент.

    «Россия прошла тяжелый путь коренных трансформаций, и этот процесс продолжается. 35 лет назад мы пережили обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, которые в одночасье проснулись за границей, и это поменяло их судьбу, судьбу их детей», – сказал Путин.

    Кроме того, российский лидер указал, что Запад пытался доразвалить саму Российскую Федерацию. Несмотря на многолетние попытки Москвы стать частью западной цивилизации, зарубежные партнеры стремились к изоляции и ослаблению страны.

    «И несмотря на многолетние – я хочу это подчеркнуть, именно многолетние – попытки новой России стать частью так называемой западной цивилизации, на практике они делали все для того, чтобы действительно изолировать и доразвалить уже саму Российскую Федерацию», – резюмировал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет выступления президента России на пленарной сессии клуба «Валдай».

    Выступая на форуме, Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества. Также президент обозначил сохранение внутреннего порядка как одну из основных задач для любых государств.


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    1 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества.

    Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил о решающем поворотном моменте в развитии мира, передает РИА «Новости». «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития, и дело далеко не только в политике. Политика, как всегда, производна от глубоких изменений», – сказал он.

    «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике, политика, как всегда, производная от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях – от практически любых технологий до социальной структуры обществ, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго», –  сказал Путин.

    По его словам, в совокупности это создает условия для качественной трансформации: «Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме, хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общества и государства противоречиво».

    «Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами, они при этом неотделимы друг от друга. Меняется вся наша жизнь», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала выступление Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай».

    В середине сентября на саммите БРИКС российский лидер рассказал о сопротивлении процессу формирования многополярного мира.

    Ранее Путин призвал граждан к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
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    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» выразил уверенность, что по мере ослабления западной гегемонии ситуация в мире начнет меняться в лучшую сторону.

    Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме, передает ТАСС. По словам главы государства, в стратегической перспективе глобальные изменения будут носить позитивный характер по мере того, как страны Запада будут утрачивать свою гегемонию на международной арене.

    «Мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку», – сказал Путин.

    «Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски для государств, сообществ, каждого конкретного человека. В условиях кардинальных сдвигов это неизбежно, поэтому минимизация рисков на любом уровне – от общемирового до личностного – сегодня основная задача и ответственных лиц, принимающих решения в политике, бизнесе, науке, вообще в жизни», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин прибыл на заседание клуба «Валдай».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет его выступления.

    В среду Кремль анонсировал участие главы государства в этом мероприятии.

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    1 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    Путин: Россию сознательно вынудили защищаться с оружием в руках
    @ ALEKSANDR SCHERBAK/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россию намеренно поставили в положение, в котором она была вынуждена прибегнуть к вооруженной защите, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Украину годами превращали в инструмент противостояния России, поощряя национализм и русофобию. «Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – заявил глава государства.

    «Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолётов и живьём жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – добавил президент.

    «Уверен, что Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена – в ответ на эту очевидную агрессию – защищать себя с оружием в руках. Сознательно подвели нас к этой черте», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент допустил продолжение международных конфликтов в мире.

    В среду он высоко оценил вклад чеченского народа в проведение спецоперации и укрепление России.

    Летом глава государства рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта.

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    1 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин: Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать

    Путин на заседании клуба «Валдай» призвал государства жить дружно

    Путин: Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» призвал мировое сообщество жить дружно и совместно искать пути для достижения этой цели.

    Глава государства отметил, что все хотят жить, поэтому странам необходимо сообща искать пути для мирного сосуществования. Об этом он сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания дискуссионного клуба в Москве, передает РИА «Новости».

    «Если мы хотим жить, а все хотят жить, только, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать», – заявил Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что процесс выстраивания доверия на международной арене является крайне сложным и хрупким. По его словам, наладить взаимопонимание очень трудно, однако разрушить его можно легко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.

    Глава государства призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания.

    Российский лидер предложил немедленно задуматься о сохранении глобального мира.

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    1 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России

    Путин: НАТО не следовало начинать освоение исторических территорий России

    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

    Владимир Путин перечислил, чего не надо было делать в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предрек установление устойчивого баланса в мире.

    Президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    Также Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

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    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

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    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

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    1 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Путин подчеркнул, что Россия не вынашивает планов нападения на другие страны в ближайшие десятилетия, передает РИА «Новости».

    «Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал президент на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред США Мэтью Уитакер исключил наличие у НАТО планов по нападению на Россию.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что российский народ не сломить и не запугать никому.

    Президент Владимир Путин назвал невозможным победить Россию.

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    1 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин прокомментировал ответные удары по украинской портовой инфраструктуре фразой «получи, фашист, гранату».

    Путин напомнил, что Вооруженные силы Украины первыми начали наносить удары по российским судам. Он подчеркнул, что целями этих атак были именно гражданские объекты, передает ТАСС.

    «Да, в Черном море боевые действия, мы наносили удары по военным судам либо по тем кораблям, которые перевозили военное имущество. <…> Но киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозили наши мирные грузы, абсолютно мирного характера грузы. <…> Что ж, мы начали отвечать. Теперь со всех утюгов к нам идут обращения: «А давайте прекратите», но они [киевские власти] начали – получи, фашист, гранату от советского солдата», – сказал президент на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    В четверг Вооруженные силы России поразили военные аэродромы и объекты энергетики на Украине.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Ранее Владимир Путин предупредил о чувствительном ответе на провокации Киева.

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    1 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания

    Путин заявил о необходимости практических действий для сохранения глобального мира

    Сохранение глобального мира и безопасности требует практических действий уже сейчас, заявил Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Президент отметил, что тревожные тенденции в международных отношениях заставляют прежде всего задуматься о предотвращении катастрофических сценариев, сообщает официальный сайт Кремля.

    «Ответственность за наше общее будущее – совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых – не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого», – подчеркнул глава государства.

    Президент отметил, что вопросы более разумного, эффективного и справедливого мирового взаимодействия остаются важными, однако необходимо обеспечить мир в условиях, когда многие прежние правовые нормы отброшены, а новые еще не появились.

    Тема заседания клуба в этом году – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин прибыл на заседание дискуссионного клуба «Валдай». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал модератора этого заседания. Представитель Кремля заявил, что весь мир ждет выступления главы государства на мероприятии.

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    1 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Путин заявил о дисбалансе в ООН из-за западных стран

    Путин: Страны Запада оказывают непропорционально большое влияние в ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что страны Запада оказывают непропорционально большое влияние в ООН, что приводит к дисбалансу в организации.

    На пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что ограниченная группа западных стран стремится присвоить себе функции управления, передает РИА «Новости».

    «Непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явно мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления, а поскольку реальное влияние этих государств снижается в пользу все более самостоятельного и уверенного в себе мирового большинства, дисбалансы ооновского устройства проступают все более рельефно», – заявил Путин,

    «Трансформация ООН – это отнюдь не только расширение Совета Безопасности и другие меры по более сбалансированному географическому представительству стран в органах международного управления, это и новое наполнение, содержание работы организации, приоритетные направления ее деятельности, включая перспективные», – добавил российский лидер.

    Напомним, Путин прибыл на заседание дискуссионного клуба «Валдай».

    Он призвал немедленно задуматься о сохранении глобального мира. Путин отметил, что по мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему.

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    1 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал модератора заседания с участием Путина на «Валдае»

    Песков: Модератором заседания «Валдая» с участием Путина станет Лукьянов

    Tекст: Мария Иванова

    Модератором заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента России Владимира Путина по традиции станет Федор Лукьянов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что российский лидер традиционно выступит на заседании клуба. «Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир. И также будет панельная сессия, где примет участие президент», – передает слова пресс-секретаря РИА «Новости».

    Заседание международного клуба «Валдай» в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Главная тема мероприятия в этом году – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет выступления Владимира Путина на «Валдае».

    В среду Кремль анонсировал участие главы государства в заседании дискуссионного клуба.

    В понедельник организаторы перенесли заседание «Валдая» из Сочи в Подмосковье.

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    1 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Песков: Весь мир ждет выступления Путина на «Валдае»

    Песков: Весь мир ждет выступления Путина на заседании клуба «Валдай»

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» ожидается после 16:00, весь мир ждет эту речь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент традиционно выступит. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что речь Путина начнется после 16:00, передает ТАСС.

    Пленарная сессия завершит XXIII ежегодную встречу дискуссионного клуба, которая проходит в Московской области с 29 сентября. Тема заседания в 2026 году – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    В работе клуба принимают участие около 120 человек из 40 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Пакистан, США, Францию, ЮАР и Японию.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании клуба «Валдай».

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    1 октября 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков назвал ошибочным восприятие Мюнхенской речи Путина как конфронтационной

    Песков: Запад ошибочно воспринял Мюнхенскую речь Путина как конфронтационную

    Tекст: Вера Басилая

    Запад в свое время ошибочно воспринял Мюнхенскую речь президента Владимира Путина как конфронтационную, хотя на самом деле она была посвящена открытости к диалогу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Путин открыто говорил о желании взаимодействия и открытости России для диалога. При этом президент отмечал растущие противоречия и предпосылки конфронтации. Представитель Кремля добавил, что «все, о чем говорил президент, оказалось правдой».

    Напомним, Путин произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В ней он подверг критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской ПРО.

    В феврале хорватское издание Advance указало на то, как сбылись тезисы Владимира Путина из Мюнхенской речи.

    В январе глава МИД Сергей Лавров заявил о сожалении Запада из-за ее игнорирования.

    В прошлом году Владимир Путин рассказал, как писал свое выступление.

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