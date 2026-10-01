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    1 октября 2026, 19:54 • Новости дня

    Подлодка «Великие Луки» провела стрельбы в Балтийском море

    Экипаж подлодки «Великие Луки» провел торпедную стрельбу в Балтийском море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» выполнил учебную торпедную стрельбу из подводного положения в рамках боевой подготовки в акватории Балтийского моря, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

    Субмарина совершила переход в морской полигон и после выполнения комплекса подготовительных упражнений погрузилась на заданную глубину, пишет РИА «Новости». Огонь велся по морским целям, имитирующим на безопасной дистанции боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

    Подводники также отработали тактику подводного маневрирования, уклонение от атак условного противника и плавание в различных режимах.

    Подводные лодки проекта 677 «Лада» предназначены для поражения кораблей противника, а также защиты военно-морских баз и побережья. Эти субмарины оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», отличаются низким уровнем шума, развивают скорость более 20 узлов и могут погружаться на глубину свыше 300 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году подлодка «Великие Луки» помогла созданию атомных субмарин нового поколения.

    1 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wir/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начнут применять дроны с кумулятивно-режущей боевой частью для уничтожения мостов и укрепленных зданий в зоне спецоперации, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Вооруженные силы России могут использовать режущие боеприпасы для уничтожения несущих конструкций мостов, передает «Газета.Ru».

    По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эти дроны оснащены специальной кумулятивно-режущей боевой частью.

    «По средним и крупным мостам могут применять такие дроны. Они могут использоваться по каким-то опорным пунктам, если здание превращено в укрепленный пункт, оттуда ведется огонь», – подчеркнул специалист.

    Эксперт также добавил, что подобный аппарат представляет собой беспилотник с четырьмя суббоеприпасами. При взрыве они способны разрезать металлические предметы, включая опоры линий электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона сообщила о первом применении Россией реактивного беспилотника с кумулятивно-режущим боезарядом.

    Вооруженные силы России стремятся нарушить энергоснабжение украинских предприятий военно-промышленного комплекса.

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    1 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев заявил о начале проектирования перспективных боевых машин, адаптированных к современным условиям ведения полномасштабных конфликтов.

    Российская армия приступит к созданию передовой тяжелой бронетехники, передает ТАСС. Обновление парка связано с изменением тактики современных вооруженных конфликтов.

    «С развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей. Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях», – подчеркнул военачальник.

    Повышение огневой мощи перспективных машин планируется достичь путем интеграции элементов искусственного интеллекта. Будущие боевые системы получат высокую степень автоматизации всех рабочих процессов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре концерн «Уралвагонзавод» передал в войска партию модернизированных танков с усовершенствованной защитой.

    Представители Ростеха анонсировали активную разработку отечественных беспилотных боевых машин.

    Госкорпорация запланировала полную интеграцию перспективной бронетехники с автоматизированными системами управления.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Украинский производитель ракет и дронов Штилерман ранен при покушении

    Хозяин украинской оружейной компании Fire Point Штилерман ранен при покушении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате вооруженного нападения пострадал совладелец крупного украинского предприятия по производству ракет и беспилотников Денис Штилерман, а его телохранитель был убит.

    Совладелец украинской оружейной компании Fire Point Денис Штилерман ранен при покушении. О нападении на него сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС.

    «Появилась информация, что на главу Fire Point Дениса Штилермана было совершено покушение. Он получил ранение, его охранник погиб», – написал депутат в своем телеграм-канале.

    Гончаренко уточнил, что официального подтверждения покушения пока нет. Fire Point входит в число крупнейших украинских производителей ракетного вооружения и дронов.

    Ранее компания анонсировала планы по созданию баллистических ракет. Одним из бенефициаров предприятия выступает бизнесмен Тимур Миндич, которого называют другом главы Украины Владимира Зеленского. Предприниматель покинул страну после того, как ему предъявили обвинения в коррупции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов Fire Point.

    Весной Денис Штилерман отказался продать половину акций компании Тимуру Миндичу за 1 млрд долларов. Ранее Центр противодействия коррупции Украины выявил связь этого производителя оружия с окружением Владимира Зеленского.

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    1 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Глава РАН оценил эффективность российского лазерного оружия

    Глава РАН Красников: Российское лазерное оружие показало высокую эффективность

    Tекст: Антон Антонов

    Российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность, а ведущие академические институты активно участвуют в его доработке, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Также высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки», – сказал глава РАН в интервью РИА «Новости».

    По его словам, специалисты работают над увеличением мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели лазером.

    Красников рассказал и о другом направлении – средствах поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, облако которых уничтожает беспилотники противника.

    Глава РАН добавил, что развиваются и классические комплексы противовоздушной обороны, включая «Панцири» и другие российские системы. Он подчеркнул, что в каждом из этих направлений ведущие ученые и институты страны принимают самое активное участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал о целой линейке российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками.

    Новейший лазерный комплекс «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России.

    Ранее российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для противодействия беспилотникам, первые образцы которых успешно прошли испытания.

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    30 сентября 2026, 21:41 • Новости дня
    Выпускников пожарных колледжей предложили отправлять на службу в структуры МЧС

    МЧС предложило отправлять выпускников пожарных колледжей в свои подразделения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы спасательного ведомства Денис Попов предложил направлять выпускников пожарных колледжей на воинскую службу в подразделения федеральной противопожарной службы.

    Статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сообщил о планах направлять выпускников пожарных колледжей на воинскую службу в подразделения федеральной противопожарной службы. По его словам, во многих регионах России наблюдается нехватка кадров, включая водителей, что препятствует выезду техники на дежурства, передает РИА «Новости».

    Для устранения дефицита депутаты нижней палаты парламента разработали законопроект. Документ предполагает привлечение военнослужащих к профилактике и тушению возгораний, а также к проведению военно-спасательных операций.

    «Самое важное, что наши колледжи, которые выпускают наших специалистов, – у нас нет брони… они сразу уходят в армию, а здесь они будут работать по специальности. У нас сейчас уже выпускники там больше 176 человек, мы их сможем, так скажем, привлечь на воинскую службу к себе, они уже нам будут служить… эффективно по назначению», – подчеркнул Попов.

    До этого правительство России поддержало законопроект о прохождении срочной службы в подразделениях пожарной охраны.

    Ранее спасательное ведомство подготовило проект указа для закрепления возможности прохождения военной службы в своих формированиях. Как писала газета ВЗГЛЯД, ежегодно в пожарные части МЧС будут направлять до 5 тыс. призывников.

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    1 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие

    Песков: У России нет планов применять ядерное оружие

    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по применению ядерного оружия, и призвал европейцев обуздать эмоции.

    Отвечая на вопрос зарубежных СМИ о том, думает ли Россия о применении ядерного оружия, представитель Кремля дал отрицательный ответ, передает ТАСС. «Это европейцы думают о применении Россией ядерного оружия», – подчеркнул Песков, добавив, что таким образом в Европе разгоняют истерию.

    Он также призвал европейские страны «обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитрий Песков призвал европейских политиков обуздать антироссийскую истерику.

    В среду он напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Во вторник представитель Кремля заявил, что Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО.

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    1 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Российские войска получили новый эшелон ПВО для борьбы с дронами

    Главком Мордвичев рассказал о создании дополнительного эшелона ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Андрей Мордвичев сообщил о создании нового эшелона противовоздушной обороны для защиты от беспилотников на малых высотах.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил о формировании нового эшелона защиты от беспилотников на предельно малых высотах, передает ТАСС.

    «В целях повышения эффективности защиты Сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировок войск от ударов БПЛА осуществлено наращивание боевого состава соединений и воинских частей войсковой противовоздушной обороны за счет включения в их состав подразделений противодействия БПЛА», – подчеркнул Мордвичев.

    По словам военачальника, эта мера дала возможность организовать дополнительный эшелон прикрытия в системе ПВО. Он предназначен для отражения угроз именно на предельно малых высотах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Евгений Поддубный анонсировал создание инновационной системы противовоздушной обороны с эшелонированными мобильными группами.

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп с FPV-перехватчиками.

    Бойцы центра специального назначения «БАРС-Сармат» организовали многоуровневую защиту от вражеских беспилотников в ДНР.

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    1 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана закупило турецкие ракетные системы Barbaros

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Азербайджана и турецкая компания Roketsan подписали контракт на поставку систем береговой обороны Barbaros для азербайджанских вооруженных сил.

    Договор был подписан на оборонной выставке ADEX в Баку. Генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи заявил, что новые комплексы станут стратегическим защитником береговой линии страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Caliber.

    Один комплекс Barbaros оснащается четырьмя тяжелыми противокорабельными ракетами Atmaca с дальностью более 250 км или шестью средними ракетами Cakir, способными поражать цели на расстоянии свыше 150 км. Система предназначена для уничтожения надводных кораблей из состава десантных соединений, конвоев, ударных групп и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

    Установка оборудована радиолокационными и электрооптическими системами. Время развертывания и сворачивания комплекса для ухода из-под ответного удара составляет около пяти минут. Интеграция с системой боевого управления Advent от компании Havelsan позволяет комплексу получать целеуказания от удаленных радаров, беспилотников и кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе горные стрелки Грузии, Азербайджана и Турции начали учения по стандартам НАТО.

    Летом премьер-министр Грузии открыл участок железной дороги между Азербайджаном и Турцией.

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    1 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Генштаб: План осеннего призыва на срочную службу выполнен на 80%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России досрочно призвали около 80% граждан в рамках осенней призывной кампании 2026 года благодаря новому формату круглогодичных медицинских обследований, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.

    Призывники теперь могут проходить медицинское освидетельствование и психологический отбор в течение всего года, это снизило нагрузку на призывные пункты, сказал Бурдинский в интервью «Красной Звезде».

    «В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки – уже призваны около 80% граждан от установленного задания. Это высокий показатель деятельности сотрудников военных комиссариатов и призывных комиссий», – отметил он.

    Генерал-полковник также сообщил, что, согласно указу президента, в 2026 году на срочную службу планируется направить 261 тыс. человек. В период с октября по декабрь в войска отправятся 120 тыс. новобранцев.

    Круглогодичный призыв проводится в России впервые.

    В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную военную службу.

    В конце декабря глава государства утвердил количество новобранцев на 2026 год в размере 261 тыс. человек.

    Весной Генеральный штаб объяснил расширение периода призывных мероприятий необходимостью равномерного распределения нагрузки на военкоматы.

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    1 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    В России начались испытания новых модульных FPV-дронов

    Российские военные начали боевую апробацию новых модульных FPV-дронов «Сварог»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России стартовали испытания новых модульных FPV-дронов «Сварог», способных быстро менять частоты для адаптации к радиоэлектронной обстановке.

    Боевая апробация новой линейки FPV-дронов «Сварог» диагональю 15 и 17 дюймов проводится в России, передает ТАСС. Беспилотники оснащены сменными модулями управления и видео, которые позволяют адаптироваться к меняющейся радиоэлектронной обстановке.

    «В настоящее время боевую апробацию проходит новая линейка FPV-дронов «Сварог 15» и «Сварог 17» со сменными модулями управления и видео. Их главная особенность – модульность», – сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог». В организации отметили, что изделия могут быстро адаптироваться пилотами для полетов без необходимости переделывать весь комплекс с нуля. Операторы получили возможность оперативно менять частоты, и уже поступают первые положительные отзывы из зоны СВО.

    В НПЦ «Сварог» уточнили, что сменные модули позволяют адаптировать платформы под различные частотные диапазоны. Пилот может самостоятельно выбирать рабочую частоту, исходя из обстановки. Кроме того, новая линейка дронов оборудована системой быстросъемных шасси, что значительно ускоряет их замену при поломках после жесткой посадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в России стартовало применение автомобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Сварог 12». Летом российские подразделения приступили к боевым испытаниям новейшего зенитного дрона-перехватчика «Сварог про».

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    1 октября 2026, 07:27 • Новости дня
    Иностранные заказчики заинтересовались новейшим российским БПЛА Supercam S180

    Иностранные государства заинтересовались покупкой БПЛА Supercam S180

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд зарубежных стран проявляет заинтересованность в покупке новейшего российского беспилотника-разведчика Supercam S180, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в рамках международной выставки ADEX 2026 в Баку.

    Ряд иностранных государств выразил заинтересованность в приобретении новейшего российского беспилотника-разведчика Supercam S180, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на проходящей в Баку международной выставке ADEX 2026.

    «Интерес иностранцев к проекту Supercam S180 есть, запросы на них поступают, выдаются коммерческие предложения на рассмотрение потенциальным заказчикам. Пока зарубежные страны к нему присматриваются, так как продукт новый, он еще должен наработать определенный набор «рекордов» в ходе СВО, чтобы аудитории его можно было полностью оценить», – сказала она.

    По словам представителя компании, операторы дрона высоко оценивают разрешение матрицы бортовой камеры, которая позволяет получать детализированные снимки объектов в режиме реального времени. Эффективность аппарата также подтверждена успешными испытаниями в центре «Рубикон» в условиях реальных боевых действий. Комплекс полностью подтвердил заявленные характеристики. Выставка ADEX 2026 продлится до 2 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики впервые представили новейшую версию беспилотника Supercam S180 на выставке в Баку. Новая модификация аппарата получила функцию оперативного создания цифровой карты местности. Зарубежные заказчики заинтересовались возможностью локализации производства разведывательных комплексов Supercam S350.

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    1 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города

    Силы ОДКБ отработали освобождение населенного пункта на учениях в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Коллективные силы ОДКБ в рамках учения «Взаимодействие-2026» отрабатывали штурм позиций условного противника, сообщает объединенный пресс-центр учений ОДКБ.

    В ходе командно-штабных маневров «Взаимодействие-2026» на полигоне Чебаркульский союзные подразделения провели тренировку по нейтрализации вражеских сил, передает РИА «Новости». «Сегодня в Российской Федерации на территории полигона Чебаркульский в рамках командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ отработаны совместные действия по освобождению населенного пункта, захваченного условным противником», – сообщил объединенный пресс-центр.

    Штурмовые отряды продвигались с нескольких направлений под прикрытием огня стрелкового оружия и дронов. После выбивания условного неприятеля бойцы закрепились на отбитых рубежах. Затем спецназ провел зачистку зданий и сооружений.

    В тренировке задействовали около 2 тыс. военных из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Войска применили 350 единиц техники, активно используя робототехнические комплексы и беспилотники с учетом опыта спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры стран Организации Договора о коллективной безопасности стартовали на Чебаркульском полигоне в конце сентября. Воинские контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Челябинскую область для проведения совместных тренировок. Белорусское министерство обороны направило своих военнослужащих на эти учения для отработки командно-штабных задач.

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    1 октября 2026, 06:13 • Новости дня
    Беспилотник «Скат-350М» адаптировали для работы на Каспии

    «Скат-350М» признали подходящим для работы в акватории Каспийского моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский высотный беспилотник-разведчик «Скат-350М» успешно прошел проверку и признан подходящим для выполнения задач в сложных климатических условиях Каспийского моря.

    Всеклиматический высотный беспилотник-разведчик «Скат-350М» подходит для работы в акватории Каспийского моря, передает ТАСС. Об этом рассказали военнослужащие и специалисты на стенде концерна во время 6-й Международной выставки оборонной промышленности ADEX 2026, которая проходит в Баку с 30 сентября по 2 октября.

    «Дело в том, что изделие «Калашникова» отличается повышенной ветроустойчивостью – до 20 м/сек в полете. Аппарат положительно зарекомендовал себя в морских регионах с жарким и влажным климатом», – сообщили в концерне. Там добавили, что дрон готов следить за протяженными объектами нефтегазовых компаний.

    Аппарат оснащен тридцатикратным оптическим зумом, что позволяет ему наблюдать за морскими объектами с высоты до 5,5 тыс. метров на расстоянии до 100 км. Ранее беспилотник успешно применялся в природоохранных зонах.

    Система оптической навигации дрона позволяет ему ориентироваться на местности и возвращаться на точку старта автоматически, даже если отсутствует спутниковая связь и нет помощи оператора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательный беспилотник «Скат-350М» получил более 40 обновлений по опыту спецоперации. Центр «Воин» представил версию этого дрона с искусственным интеллектом. Концерн «Калашников» оснастил модернизированный летательный аппарат совмещенным тепловизором и сверхчувствительной камерой.

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    1 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Минобороны Чехии отменило заказ на бронемашины стоимостью в 1 млрд долларов

    Чехия отменила заказ на 185 бронемашин на 1 млрд долларов для экономии бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь министерства обороны Чехии Петр Пешек сообщил об отмене контракта на поставку национальной армии 185 бронемашин на сумму свыше 1 млрд долларов из-за необходимости экономии бюджетных средств.

    Министерство обороны Чехии приняло решение аннулировать реализацию контракта на поставку 185 бронемашин для нужд армии. Стоимость заказа оценивалась в 24,7 млрд крон, что составляет около 1,15 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал aktualne.

    Отмененная техника предназначалась для оснащения инженерных, саперных и медицинских подразделений чешских вооруженных сил. Главной причиной отказа от закупки стала необходимость сокращения расходов и экономии государственного бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник минобороны Польши анонсировало новые закупки оружия у США на 65 млрд долларов.

    Летом Чехия получила последний из переданных Германией танков Leopard.

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    1 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Искусственный интеллект научили искать беспилотники для российской разведки

    Главком Мордвичев сообщил о внедрении ИИ при поиске вражеских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил о внедрении технологий искусственного интеллекта в приборы разведки для автоматического обнаружения беспилотников.

    Вооруженные силы России активно внедряют технологии искусственного интеллекта в приборы разведки, передает ТАСС.

    «Большое внимание уделяется развитию тактической разведки. Подразделения продолжают оснащаться высокоэффективными техническими средствами. В настоящее время ведутся работы по внедрению в приборы разведки функций машинного зрения и технологий искусственного интеллекта, которые позволяют обнаружить и распознать объекты противника, в том числе малоразмерные беспилотные аппараты, без участия оператора», – заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев в интервью газете «Красная звезда».

    По словам военного, полученные данные интегрируются в единое информационное пространство. Это позволяет более полно и оперативно отслеживать обстановку и изменения на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия увеличивает использование FPV-дронов с элементами искусственного интеллекта.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении беспилотников технологиями ИИ.

    Подразделения бригады «БАРС-Курск» приступили к тестированию передовой системы акустической разведки для определения типа вражеских аппаратов.

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