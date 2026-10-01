Подлодка «Великие Луки» провела стрельбы в Балтийском море

Экипаж подлодки «Великие Луки» провел торпедную стрельбу в Балтийском море

Tекст: Валерия Городецкая

Субмарина совершила переход в морской полигон и после выполнения комплекса подготовительных упражнений погрузилась на заданную глубину, пишет РИА «Новости». Огонь велся по морским целям, имитирующим на безопасной дистанции боевые корабли и суда обеспечения Балтийского флота.

Подводники также отработали тактику подводного маневрирования, уклонение от атак условного противника и плавание в различных режимах.

Подводные лодки проекта 677 «Лада» предназначены для поражения кораблей противника, а также защиты военно-морских баз и побережья. Эти субмарины оснащаются крылатыми ракетами «Калибр», отличаются низким уровнем шума, развивают скорость более 20 узлов и могут погружаться на глубину свыше 300 метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году подлодка «Великие Луки» помогла созданию атомных субмарин нового поколения.