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    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
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    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин заявил, что технологии вывели на новый уровень угрозу всеобщего уничтожения
    Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания
    Путин заявил о дисбалансе в ООН из-за западных стран
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    1 октября 2026, 18:38 • Новости дня

    Путин заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию

    Путин: Не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что страну сознательно подвели к украинскому конфликту, и призвал международное сообщество совместно искать выход из сложившейся ситуации.

    Глава государства подчеркнул, что российская сторона не выступала инициатором боевых действий, напротив, войну начали против нее. По словам Путина, руководство страны было вынуждено ответить на очевидную агрессию и встать на защиту государства с оружием в руках, передает РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что геополитические оппоненты сознательно подвели ситуацию к масштабному украинскому конфликту. Несмотря на это, он призвал другие страны объединить усилия и совместно искать пути мирного урегулирования и выхода из текущего кризиса.

    «Знаю, что у части заседания экспертного сообщества возникает вопрос: «Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну». Я много раз на этот счет уже высказывался, скажу все-таки в таком собрании еще раз. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент допустил продолжение международных конфликтов в мире.

    В среду он высоко оценил вклад чеченского народа в проведение спецоперации и укрепление России.

    Летом глава государства рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта.

    1 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно

    ERR: Пограничники России задержали кипрский сухогруз в Финском заливе

    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В акватории Финского залива российские пограничники якобы остановили кипрский сухогруз, который направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишут прибалтийские СМИ.

    Пограничная служба России якобы остановила в акватории Финского залива грузовое судно, следовавшее под флагом Кипра. Корабль направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на ERR.

    Согласно информации картографического сервиса VesselFinder, судно Vasterbotten в настоящий момент находится на якоре в российских территориальных водах. Анализ маршрута показывает, что перед остановкой сухогруз пересек морскую границу России.

    Эстонская полиция и пограничная охрана официально подтвердили факт задержания корабля. Департамент транспорта Эстонии приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные суда до эстонского порта Силламяэ проходят через российские территориальные воды из-за мелководья. В мае прошлого года российская сторона уже останавливала вышедший из этой гавани либерийский танкер Green Admire.

    Владимир Путин предупреждал Запад о зеркальном ответе Москвы на захват танкеров с российскими нефтепродуктами. 

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    1 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск

    Никитин: Протяженность ВСМ Москва – Минск составит примерно 700 км

    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Белоруссия договорились о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между столицами, которая позволит преодолевать расстояние примерно в 700 км за три часа, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

    Как указал Никитин, протяженность будущей высокоскоростной железнодорожной ветки составит около 700 км, а время в пути займет около трех часов, передает ТАСС. По словам главы Минтранса, РЖД предстоит выстроить технологическое и проектное партнерство с белорусскими коллегами. Только после этого стороны приступят к обсуждению возможных подрядчиков для реализации масштабного инфраструктурного проекта.

    Меморандум о сотрудничестве по строительству магистрали был подписан в Доме правительства в Минске. Документ скрепили подписями Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович. Этому событию предшествовало заседание Совета министров Союзного государства с участием премьер-министров Михаила Мишустина и Александра Турчина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта Андрей Никитин предложил построить высокоскоростную магистраль до Минска.

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах прокладки этой железнодорожной линии.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал идею создания нового маршрута.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента

    Замглавы МИД Алимов: У изоляторов России изолента кончилась

    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил замминистра Алимов. По его словам, у Москвы много друзей и единомышленников, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и видят в ней реальный противовес западным государствам.

    Попытки западных стран изолировать Москву провалились, заявил Алимов в ходе выступления на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    «У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги. Никакой изоляции нет и не будет», – отметил Алимов.

    Замминистра подчеркнул наличие у государства большого числа друзей и единомышленников. По его мнению, зарубежные партнеры видят перспективы взаимовыгодного сотрудничества и ценят роль страны как реального противовеса Западу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители западных стран сами инициировали диалог с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль лично попросил о встрече с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

    Ранее власти Соединенных Штатов отказали Александру Алимову в выдаче американской визы для поездки на сессию.

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    1 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников

    Молдавия вручила ноту протеста послу России Озерову из-за падения беспилотников

    Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послу России в Кишиневе Олегу Озерову вручили ноту протеста в связи с падением беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба МИД Молдавии.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили о нарушении воздушного пространства тремя дронами за один день, передает РИА «Новости». «Министерство иностранных дел вызвало посла РФ по особым поручениям в Кишинев и вручило ему ноту протеста после того, как три беспилотника за один день нарушили воздушное пространство Молдавии. Два из них упали и взорвались на территории страны», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Ранее на территории республики уже обнаруживали фрагменты летательных аппаратов, однако компетентные органы не предъявляли доказательств их принадлежности. Озеров подчеркнул, что дроны пересекали границу со стороны Украины.

    Дипломат также отметил отсутствие подтверждений российского происхождения упавших аппаратов. По его словам, российская сторона устала от бездоказательных обвинений.

    «Никаких доказательств, что дроны были российского происхождения, мы не получили. Бездоказательными обвинениями в наш адрес сыты по горло», – сказал Озеров после встречи в МИД.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

    В сентябре молдавские пограничники обнаружили обломки неизвестного беспилотника около границы с Украиной.

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    1 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Названа причина взрыва газового баллона в Одинцово

    Неправильное хранение стало причиной взрыва газового баллона в Одинцово

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оставленный возле электрической плиты туристический газовый баллон сдетонировал в пустой квартире в Одинцово, при этом включить конфорку мог находившийся внутри домашний питомец, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА «Новости». «Сегодня утром в 08:58 в оперативно-дежурную смену главного управления МЧС по Московской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме на улице Белорусская, дом 13, в Одинцово», – говорится в сообщении.

    Прибывшие на место спасатели выяснили, что взрывная волна разрушила балкон и остекление на 19-м этаже. Также оказалась повреждена перегородка между квартирой и тамбуром. Открытого горения пожарные не зафиксировали.

    По предварительным данным, туристический газовый баллон объемом 200 миллилитров лежал слишком близко к электроплите. Хозяев дома не было, однако внутри находился кот, который мог случайно активировать панель управления. В результате нагрева емкость взорвалась, животное отделалось легким испугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в квартире многоэтажного дома в Одинцово произошел взрыв газового баллона.

    В конце сентября пострадавший при воспламенении газа в Пермском крае ребенок скончался в больнице.

    В августе десять человек получили ранения при взрыве газового баллона на свадьбе в Карачаево-Черкесии.

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    1 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Грузинские радикалы оскорбили патриархию за встречу с делегацией РПЦ

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сторонники радикальной грузинской оппозиции публично и в социальных сетях оскорбляют патриархию за встречу с делегацией РПЦ в грузинской столице, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Они обвиняют ГПЦ в «пророссийских настроениях», в частности, называя патриархию «левым посольством России». В оппозиционной партии «Сначала Грузия» также обвинили ГПЦ якобы в нарушении конкордата, который был заключен между государством и церковью еще в эпоху экс-президента Эдуарда Шеварднадзе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне католикос-патриарх всея Грузии Шио III и делегация Русской православной церкви обсудили отношения между двумя странами на встрече в Тбилиси. Стороны уделили особое внимание ситуации в конфликтных регионах и возможностям для Грузинской православной церкви наладить связь с местными верующими.

    Делегацию РПЦ возглавлял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

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    1 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Чекунков раскрыл потенциал роста экспорта по Трансарктическому коридору

    Чекунков: Экспорт по Трансарктическому коридору может достичь 150 млн тонн в год

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков раскрыл потенциал Трансарктического транспортного коридора, который сможет пропускать до 150 млн тонн грузов ежегодно.

    Чекунков рассказал о перспективах развития Северного морского пути. По его словам, Трансарктический транспортный коридор станет ключевым стратегическим направлением развития инфраструктуры региона, передает ТАСС.

    «Реализация комплексного проекта обеспечит возможность экспорта около 150 млн тонн грузов в год», – сказал Чекунков в ходе заседания Совета при Морской коллегии.

    В 2025 году грузопоток между портами стран составил 5,4 млн тонн, что соответствует примерно 15% общего объема перевозок. За этот период было выполнено 23 контейнерных рейса. В текущем году их число должно вырасти до 30.

    Маршрут планируется использовать не только для экспортных перевозок. ТТК также будет задействован для северного завоза и каботажного сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Тикси началось строительство глубоководного грузового терминала Найба для Трансарктического транспортного коридора.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах сделать навигацию по этому маршруту круглогодичной.

    Совет безопасности России утвердил новую долгосрочную стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.

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    1 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» выразил уверенность, что по мере ослабления западной гегемонии ситуация в мире начнет меняться в лучшую сторону.

    Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме, передает ТАСС. По словам главы государства, в стратегической перспективе глобальные изменения будут носить позитивный характер по мере того, как страны Запада будут утрачивать свою гегемонию на международной арене.

    «Мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку», – сказал Путин.

    «Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски для государств, сообществ, каждого конкретного человека. В условиях кардинальных сдвигов это неизбежно, поэтому минимизация рисков на любом уровне – от общемирового до личностного – сегодня основная задача и ответственных лиц, принимающих решения в политике, бизнесе, науке, вообще в жизни», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин прибыл на заседание клуба «Валдай».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет его выступления.

    В среду Кремль анонсировал участие главы государства в этом мероприятии.

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    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

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    1 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества.

    Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о решающем поворотном моменте в развитии мира, передает РИА «Новости». «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития, и дело далеко не только в политике. Политика, как всегда, производна от глубоких изменений», – сказал он.

    «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике, политика, как всегда, производная от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях – от практически любых технологий до социальной структуры обществ, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго», –  сказал Путин.

    По его словам, в совокупности это создает условия для качественной трансформации: «Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме, хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общества и государства противоречиво».

    «Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами, они при этом неотделимы друг от друга. Меняется вся наша жизнь», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала выступление Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай».

    В середине сентября на саммите БРИКС российский лидер рассказал о сопротивлении процессу формирования многополярного мира.

    Ранее Путин призвал граждан к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций.

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    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

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    1 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми

    Крашенинников анонсировал внесение в Госдуму закона о взаимодействии ИИ с людьми

    Депутат Крашенинников анонсировал закон о взаимодействии ИИ с людьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Государственную думу до конца текущего года планируют внести законопроект, который будет регулировать взаимодействие искусственного интеллекта с естественным, сообщил председатель комитета парламента по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников.

    В Госдуму до конца года внесут закон о взаимодействии ИИ с людьми, сообщил Крашенинников «Интерфаксу». «У нас есть, на наш взгляд, важный законопроект по поводу взаимодействия искусственного и естественного интеллекта. Мы его готовим и, возможно, до конца года внесем», – заявил парламентарий.

    По словам депутата, сейчас естественный интеллект подчиняется Гражданскому кодексу, а нейросети – новому закону об ИИ. Однако правовой связи между этими документами пока не существует.

    Разрабатываемый документ призван защитить авторов от неправомерного использования их произведений. Если нейросеть сгенерирует продукт на основе чужого текста, картины или музыки, за создателем исходного материала сохранятся все авторские права. Кроме того, инициатива предусматривает введение ответственности за ущерб, причиненный действиями искусственного интеллекта, подчеркнул Крашенинников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Госдума приняла базовый закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    Накануне парламентарии создали новый профильный комитет по цифровому развитию и нейросетям. Ранее Верховный суд решил обобщить судебную практику по вопросам защиты авторских прав при обучении алгоритмов.

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    1 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков назвал модератора заседания с участием Путина на «Валдае»

    Песков: Модератором заседания «Валдая» с участием Путина станет Лукьянов

    Tекст: Мария Иванова

    Модератором заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» с участием президента России Владимира Путина по традиции станет Федор Лукьянов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что российский лидер традиционно выступит на заседании клуба. «Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир. И также будет панельная сессия, где примет участие президент», – передает слова пресс-секретаря РИА «Новости».

    Заседание международного клуба «Валдай» в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Главная тема мероприятия в этом году – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет выступления Владимира Путина на «Валдае».

    В среду Кремль анонсировал участие главы государства в заседании дискуссионного клуба.

    В понедельник организаторы перенесли заседание «Валдая» из Сочи в Подмосковье.

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    1 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие

    Песков: У России нет планов применять ядерное оружие

    Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет планов по применению ядерного оружия, и призвал европейцев обуздать эмоции.

    Отвечая на вопрос зарубежных СМИ о том, думает ли Россия о применении ядерного оружия, представитель Кремля дал отрицательный ответ, передает ТАСС. «Это европейцы думают о применении Россией ядерного оружия», – подчеркнул Песков, добавив, что таким образом в Европе разгоняют истерию.

    Он также призвал европейские страны «обуздать эмоции и смотреть на вещи объективно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дмитрий Песков призвал европейских политиков обуздать антироссийскую истерику.

    В среду он напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда.

    Во вторник представитель Кремля заявил, что Россия не хотела бы выхода Ирана из ДНЯО.

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    1 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Названы последствия ударов российских войск по украинским дата-центрам

    Эксперт Дандыкин: Удары России по дата-центрам Украины влияют на управление ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские удары по украинским дата-центрам и инфраструктуре сотовой связи напрямую влияют на управление Вооруженными силами Украины и способствуют успехам российской армии, заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Дандыкин отметил, что атаки на дата-центры, операторов сотовой связи и системы Starlink, на которые опирается украинская армия, сказываются на обеспечении войск всем необходимым, включая логистику. Это, в свою очередь, влияет на управление боем и помогает успехам российских сил в зоне специальной военной операции на Украине, пишет «Лента.ру».

    Эксперт добавил, что Минобороны ранее отчиталось о новых ударах по объектам, используемым в интересах ВСУ. Он также сообщил о первом прилете по киевскому мосту, отметив, что за неделю освобождено 14 населенных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские войска поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ.

    В субботу на Украине три телеканала прекратили вещание из-за ударов по дата-центрам.

    В тот же день эксперты заявили, что Россия нанесла удар по системе промывки мозгов на Украине.

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