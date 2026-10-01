Путин: Не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул, что российская сторона не выступала инициатором боевых действий, напротив, войну начали против нее. По словам Путина, руководство страны было вынуждено ответить на очевидную агрессию и встать на защиту государства с оружием в руках, передает РИА «Новости».

Российский лидер добавил, что геополитические оппоненты сознательно подвели ситуацию к масштабному украинскому конфликту. Несмотря на это, он призвал другие страны объединить усилия и совместно искать пути мирного урегулирования и выхода из текущего кризиса.

«Знаю, что у части заседания экспертного сообщества возникает вопрос: «Вот Россия говорит о мире, а сама начала войну». Я много раз на этот счет уже высказывался, скажу все-таки в таком собрании еще раз. Где правда? А правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал глава российского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент допустил продолжение международных конфликтов в мире.

В среду он высоко оценил вклад чеченского народа в проведение спецоперации и укрепление России.

Летом глава государства рассказал лидерам АСЕАН о ситуации вокруг украинского конфликта.