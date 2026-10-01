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    1 октября 2026, 18:52 • Новости дня

    Израильские самолеты нанесли новые удары по югу Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке территорию между несколькими населенными пунктами на юге Ливана, где местные жители пытаются восстанавливать разрушенное жилье.

    Атака затронула район между населенными пунктами Мейфидун и Заутар аш-Шаркия, передает РИА «Новости». Несмотря на регулярные обстрелы окрестных деревень, мирные жители прифронтовых зон продолжают разбирать завалы и частично восстанавливать дома.

    В это же время на юге страны замечено усиление патрулей миротворцев ООН. Колонны Временных сил передвигаются в сопровождении нескольких единиц бронетехники.

    «Только сегодня вражеские силы провели подрывы зданий в поселениях Маждаль Зун и Мейс аль-Джабаль. Помимо авиаударов близ Мейфидун ударам с воздуха подверглось и поселение Аль-Кашафия», – рассказал военно-полевой источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа вооруженные силы Израиля осуществили массированные атаки по ряду населенных пунктов Южного Ливана.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил действия израильской армии на южных территориях государства. Весной израильская боевая авиация атаковала десятки ливанских поселений.

    1 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    @ Dan Reisinger/wikipedia

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал наградить четырех израильтян, которые обезвредили пилота с ножом на рейсе авиакомпании Flydubai.

    Герцог пообещал рекомендовать четырех пассажиров к высшей гражданской награде за героизм. Ицхак Герцог поговорил с ними по телефону, поблагодарив за спасение жизней, пишет Israel National News.

    Награду получат Янив Хаюн, доктор Шота Мусаев, Цвика Манес и Асаф Раджуан. Президент также выразил признательность капитану Смиту Маччхару, который смог открыть дверь кабины после нападения второго пилота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду четыре пассажира обезвредили пилота с ножом.

    Комментарии (9)
    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

    Комментарии (18)
    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские следователи не исключают, что пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, планировал направить лайнер в высотное здание в Израиле.

    Одно из основных направлений расследования инцидента на борту самолета Flydubai – версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США, пишет The Daily Telegraph.

    По данным неназванных источников издания, предполагается сценарий, при котором второй пилот убивает командира воздушного судна и разбивает самолет на территории Израиля вместе с пассажирами, большинство из которых составляют израильтяне.

    Чиновники отмечают, что пока неизвестна точная цель преднамеренного захвата самолета. Однако несколько собеседников газеты допустили вероятность того, что пилот мог выбрать в качестве цели высотное здание в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду глава израильского Минобороны назвал инцидент терактом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гражданская авиация показала свою уязвимость перед пилотами-террористами.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Пилот Flydubai госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан рейса Flydubai Смит Маччхар после инцидента с нападением находится в больнице города Табук в стабильном состоянии, сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии.

    «Наше посольство в Эр-Рияде и консульство в Джидде следят за состоянием здоровья господина Смита Маччхара – отважного индийского пилота рейса авиакомпании Flydubai», – говорится в сообщении.

    Индийский пилот получает необходимую медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

    По данным дипломатов, здоровье пилота оценивается как стабильное, хотя они ждут более полной информации от медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейс Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате воздушного судна и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

    Авиакомпания Flydubai после инцидента приостановила выполнение рейсов между Дубаем и Израилем на время расследования.

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    1 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября

    Axios: Израильский пассажир и пилот предотвратили теракт на рейсе Flydubai

    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия раненого индийского пилота и израильского пассажира предотвратили катастрофу, сопоставимую с терактами 11 сентября, на борту следовавшего в Израиль самолета авиакомпании FlyDubai.

    Индийский пилот Смит Маччхар, получивший ножевые ранения на борту направлявшегося в Израиль самолета, смог открыть дверь кабины, после чего пассажир-израильтянин Янив Хаюн отстранил напавшего летчика из Омана от управления. В результате инцидента самолет начал резкое снижение, однако катастрофу удалось предотвратить, пишет Axios.

    По словам Биньямина Нетаньяху, напавший оманец пытался заблокировать приборы, когда в кабину ворвался Хаюн, работающий сантехником. Израильтянин потянул штурвал на себя, в то время как другие пассажиры и члены экипажа скрутили злоумышленника. Управление воздушным судном перехватили резервные пилоты, самолет удалось стабилизировать.

    Глава израильского правительства отметил, что следователи пока не выявили признаков причастности Ирана к произошедшему. В настоящее время подозреваемый находится в Саудовской Аравии, где проходит допрос. Власти ОАЭ разрешили Израилю принять участие в расследовании инцидента.

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал индийского летчика героем и высоко оценил действия израильского пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился со спасшим самолет пассажиром. В четверг пострадавшего индийского летчика госпитализировали в стабильном состоянии в Табуке. В среду авиакомпания Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением.

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    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

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    30 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира рейса Flydubai

    Пилота с ножом обезвредили четверо пассажиров рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai рассказали журналистам, как смогли скрутить пилота, который напал с ножом на своего коллегу во время полета.

    Четверо мужчин на борту самолета авиакомпании Flydubai смогли задержать и обезвредить пилота, который с ножом набросился на своего коллегу, сообщает RT. О подробностях инцидента журналистам рассказал сын одного из пассажиров, участвовавших в поимке злоумышленника.

    «Мой отец видел, как открылась дверь, видел кровь и террориста. Он попытался остановить его вместе с тремя другими людьми. Он, безусловно, повёл себя очень храбро. Его можно назвать героем. В тот момент он пытался сделать всё, что мог», – рассказал молодой человек.

    По словам собеседника телеканала, нападавшего удерживали почти час. Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия из-за драки в кабине экипажа.

    В настоящее время оба летчика находятся в больнице в Саудовской Аравии. В Израиле инцидент на борту Boeing 737 рассматривают как возможную попытку террористического акта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта пилотов. Пассажиры рейса обезвредили нападавшего с ножом летчика. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

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    30 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Flydubai отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса

    Авиакомпания Flydubai не раскрыла гражданство пилотов севшего в Аравии самолета

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Flydubai не стала раскрывать гражданство пилотов рейса Дубай – Тель-Авив, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, сообщил представитель перевозчика.

    Представитель авиакомпании пояснил, что полная картина произошедшего станет известна после расшифровки бортовых самописцев, передает ТАСС.

    Отмечается, что при инциденте самолет получил повреждения руля направления, но среди пассажиров никто серьезно не пострадал.

    Пилотов после экстренной посадки госпитализировали.

    Израильское телевидение сообщило, что самолетом управляли пилоты из Омана и ОАЭ.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе Flydubai.

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    30 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Европейский регулятор начал расследование конфликта пилотов на рейсе Flydubai

    EASA приступило к анализу инцидента с самолетом Flydubai в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило, что собирает данные о чрезвычайной ситуации на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии для принятия возможных мер в рамках своих компетенций.

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало сбор данных о ЧП на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии. Регулятор не исключает введения ограничительных мер в Европе по итогам проверки обстоятельств происшествия.

    «EASA известно о серьезном инциденте с рейсом Flydubai FZ1073, агентство собирает дополнительную информацию у оператора и Главного управления гражданской авиации ОАЭ», – заявили РИА «Новости» в европейском ведомстве.

    Там же уточнили, что сертификация и контроль за безопасностью эмиратской авиакомпании находятся в юрисдикции властей ОАЭ. Именно они отвечают за соблюдение требований к экипажам. При этом европейское агентство планирует самостоятельно изучить все материалы.

    Представители ведомства отказались делать преждевременные выводы о причинах случившегося до окончания расследования.

    В среду лайнер, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По данным СМИ, один из пилотов напал на коллегу с ножом и попытался разбить самолет.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

    Позже эвакуационный рейс с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар.

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    30 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Израильтяне с песнями встретили пассажиров экстренно севшего рейса Flydubai

    В Израиле с песнями и флагами страны встретили пассажиров рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Бен-Гурион израильтяне устроили торжественную встречу пассажирам эвакуационного рейса Flydubai, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за попытки захвата самолета.

    Десятки граждан Израиля с флагами страны и патриотическими песнями встретили в аэропорту Бен-Гурион пассажиров эвакуационного рейса эмиратской авиакомпании Flydubai, прибывшего после экстренной посадки из Саудовской Аравии, передает ТАСС. Встречающие выкрикивали лозунг «Ам Исраэль хай» и исполняли песню «Сейчас хорошо, а будет еще лучше».

    Ранее самолет, на борту которого находились 174 израильтянина, совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии из-за инцидента на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуационный рейс FlyDubai приземлился в Тель-Авиве после экстренной посадки в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта между пилотами.

    Израильские пассажиры помогли обезвредить нападавшего с ножом летчика.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

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    1 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы

    Рютте: Европа должна была покончить с ядерным потенциалом Ирана

    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение ядерного потенциала Ирана должно было стать задачей европейских государств, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поддержав американскую операцию против Ирана.

    «Всегда есть негативные последствия, когда начинается война, это ясно. Но, будем реалистами, Европа не смогла покончить с ядерным потенциалом Ирана», – заявил Рютте.

    По его словам, именно европейские страны должны были провести подобную операцию, пишет Democrata.

    Он подчеркнул, что в будущем региону необходимо самостоятельно обеспечивать свою безопасность и реагировать на угрозы, подобные атакам хуситов в Красном море.

    При этом генсек военного блока добавил, что Соединенные Штаты должны продолжать участвовать в защите континента как в обычной, так и в ядерной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Рютте констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

    Летом Североатлантический альянс поддержал действия Вашингтона в отношении Тегерана.

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    30 сентября 2026, 21:47 • Новости дня
    Саудовская Аравия начала расследование драки пилотов на рейсе Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Саудовской Аравии приступили к расследованию причин экстренной посадки самолета авиакомпании Flydubai в аэропорту Табука после сообщений о вооруженном конфликте между пилотами.

    Национальный центр транспортной безопасности Саудовской Аравии начал проверку обстоятельств экстренного приземления пассажирского лайнера. Специалисты работают совместно с профильными ведомствами для установления всех деталей произошедшего, передает РИА «Новости».

    «Группа специалистов центра начала проверку инцидента. Центр действует в координации с компетентными органами, чтобы установить обстоятельства экстренной посадки лайнера, расследует инцидент с точки зрения безопасности авиации, собирает соответствующие информацию и улики», – говорится в официальном заявлении центра.

    Самолет выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. В полете экипаж подал сигнал бедствия, после чего борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Табука. Представители авиакомпании подтвердили факт конфликта между членами экипажа. По данным СМИ, один из пилотов нанес коллеге ножевое ранение, пытаясь спровоцировать крушение лайнера.

    Эвакуационный борт с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Европейское агентство авиационной безопасности начало сбор данных о происшествии.

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    30 сентября 2026, 23:21 • Новости дня
    Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением

    Tекст: Антон Антонов

    Авиакомпания Flydubai временно прекратила полеты между Дубаем и Израилем после инцидента с рейсом FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, сообщил представитель авиакомпании.

    «В связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября с рейсом FZ1073, и по согласованию с компетентными органами авиакомпания Flydubai приостанавливает выполнение рейсов в Израиль и обратно на время проведения расследования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По его словам, приостановка полетов позволит компетентным органам продолжить работу и установить все обстоятельства случившегося. Представитель компании также отметил, что Flydubai поддерживает тесную связь с государственными органами, регулирующими ведомствами и представителями аэропортов.

    Решение о возобновлении рейсов будет пересмотрено по мере поступления дополнительной информации о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лайнер Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате и экстренно приземлился в саудовском городе Табук.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент был попыткой террористического акта с целью уничтожить самолет и всех пассажиров.

    Представители авиакомпании подтвердили факт конфликта между членами экипажа. По данным СМИ, один из пилотов нанес коллеге ножевое ранение, пытаясь спровоцировать крушение лайнера.

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