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    Вашингтон обозначил неугодные ему страны НАТО
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
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    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин заявил, что технологии вывели на новый уровень угрозу всеобщего уничтожения
    Путин призвал не допустить скатывания человечества к грани выживания
    Путин заявил о дисбалансе в ООН из-за западных стран
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня

    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира

    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении
    @ Tierney L. Cross/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Решение президента США Дональда Трампа переименовать искусственный интеллект в суперинтеллект спровоцировало беспрецедентный рост регистрации веб-адресов в национальной доменной зоне Словении.

    По словам представителя национального регистратора Register.si Клары Херман, количество регистраций выросло более чем на 2100%, а активность в конце сентября оказалась беспрецедентной по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Только 30 сентября было зарегистрировано 11 тыс. новых адресов, пишет Би-би-си.

    Доменная зона Словении совпадает с аббревиатурой SI, образованной от английского Super Intelligence. Именно этот термин Трамп предложил использовать вместо AI, обозначающего искусственный интеллект.

    Президент США выступил с инициативой 11 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он объяснил, что слово «искусственный» создает впечатление чего-то ненастоящего, тогда как саму технологию он считает удивительной и требующей осторожного обращения.

    Во вторник Трамп провел встречу с руководителями технологических компаний и подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам перейти на термины SI и Super Intelligence. Они должны заменить AI в официальной переписке, на сайтах, в отчетах и других формах коммуникации.

    Одной из возможных причин ажиотажа стала покупка доменов для последующей перепродажи. Владельцы регистрируют адреса в расчете на то, что со временем их стоимость увеличится. В качестве примера издание приводит предпринимателя Рика Шварца: в 1997 году он приобрел домен men.com за 15 тыс. долларов, а спустя семь лет продал за 1,32 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп и крупнейшие технологические компании провели ребрендинг искусственного интеллекта. В среду американский лидер обязал чиновников называть данную технологию суперинтеллектом. На прошлой неделе Вашингтон и Пекин договорились о создании специального канала связи по возможным инцидентам в этой сфере.

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    30 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты России», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Месяцем ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки таких программ. Весной глава государства высоко оценил шансы России на успешный выпуск полностью независимых нейросетей.

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    30 сентября 2026, 23:05 • Новости дня
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва заявил о важности опоры страны на собственные силы. Такой опыт есть у ветеранов СВО, которые стали в нынешнем парламенте крупнейшей профессиональной группой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва, которое прошло в четвертую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    «Владимир Путин фактически установил рамки будущей работы Госдумы нового созыва. Парламент должен работать в первую очередь над обеспечением социальных гарантий населения, над созданием новых возможностей для граждан. Деятельность эта будет вестись последовательно, без уклона в популизм», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он подчеркнул: президент не ждет от Госдумы каких-либо новых запретительных инициатив. «Ставка делается на созидательное начало законотворчества. И в этом плане особенно символично, что первое заседание состоялось именно 30 сентября – в день воссоединения России с ее историческими территориями», – продолжил он.

    «Полагаю, это был осознанный выбор даты. На фоне бесконечных угроз со стороны Запада, попыток срыва выборов атаками ВСУ, Путин встретился с депутатами в качестве лидера борьбы русских людей за свободу и справедливость. Таким образом была подчеркнута и роль Думы, которая также должна сыграть значимую роль в этом историческом процессе», – отмечает собеседник.

    Данилин также обратил внимание то, что в Госдуме теперь присутствуют ветераны СВО, способные привнести в ее жизнь «основы фронтового братства». «В настоящий момент именно бойцы спецоперации составляют десятую часть от всех депутатов. Это самая большая профессиональная группа в Думе. Их навыки и опыт послужат основой для разработки законов по интеграции новых регионов и поддержке солдат в адаптации к мирной жизни», – указывает эксперт.

    Что особенно важно – ветераны знают, как важно сохранять стойкость. «И в этом плане символичны слова главы государства о важности опоры на собственные силы. Наш противник, Украина, сегодня униженно клянчит деньги у Запада. Мы же уверенно смотрим в будущее, понимая, что куем его самостоятельно», – заключил Данилин.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Особое внимание президент уделил закону о бюджете. «Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул Путин.

    По его словам, российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать таланты, инициативу, творческую энергию нашего народа. «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – пояснил Путин.

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    1 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    Путин: По мере ухода гегемонии Запада ситуация в мире будет меняться к лучшему
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» выразил уверенность, что по мере ослабления западной гегемонии ситуация в мире начнет меняться в лучшую сторону.

    Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме, передает ТАСС. По словам главы государства, в стратегической перспективе глобальные изменения будут носить позитивный характер по мере того, как страны Запада будут утрачивать свою гегемонию на международной арене.

    «Мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону, к более стабильному, демократическому и свободному многополярному международному порядку», – сказал Путин.

    «Однако очевидно и то, что на пути к такому мироустройству нас ждут разного рода риски для государств, сообществ, каждого конкретного человека. В условиях кардинальных сдвигов это неизбежно, поэтому минимизация рисков на любом уровне – от общемирового до личностного – сегодня основная задача и ответственных лиц, принимающих решения в политике, бизнесе, науке, вообще в жизни», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин прибыл на заседание клуба «Валдай».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет его выступления.

    В среду Кремль анонсировал участие главы государства в этом мероприятии.

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    1 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении решающего поворотного момента в развитии мира, который затрагивает все сферы жизни человечества.

    Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о решающем поворотном моменте в развитии мира, передает РИА «Новости». «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития, и дело далеко не только в политике. Политика, как всегда, производна от глубоких изменений», – сказал он.

    «Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике, политика, как всегда, производная от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях – от практически любых технологий до социальной структуры обществ, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития. Список можно продолжать долго», –  сказал Путин.

    По его словам, в совокупности это создает условия для качественной трансформации: «Все ее обстоятельства и их последствия мы пока не можем оценить однозначно и в полном объеме, хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общества и государства противоречиво».

    «Это начало совсем новой, абсолютно новой реальности. Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами, они при этом неотделимы друг от друга. Меняется вся наша жизнь», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала выступление Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай».

    В середине сентября на саммите БРИКС российский лидер рассказал о сопротивлении процессу формирования многополярного мира.

    Ранее Путин призвал граждан к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций.

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    30 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны
    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новая Госдума должна сосредоточиться на укреплении социальных гарантий гражданам и развитии страны, а не на популистских запретах – именно на такую работу депутатов настроил Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. В среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к депутатам на первом заседании Госдумы девятого созыва.

    «Владимир Путин неслучайно мотивирует депутатов нового созыва в первую очередь работать над социальными гарантиями и созданием новых возможностей в стране. Президент четко обозначил: государство держит курс на развитие и совершенствование. И помешать этому не могут ни боевые действия, ни многочисленные западные санкции», – сказал политолог Илья Ухов.

    Эксперт отмечает: с начала СВО в России неустанно происходит индексация пособий, вкладываются колоссальные средства в инфраструктуру. «Конечно, столь масштабная деятельность должна включать и активную работу законотворцев, которым еще предстоит принять бюджет. И здесь особенно важно, что все партии Госдумы согласны с обозначенным президентом курсом на развитие», – акцентирует собеседник.

    «Также значимо, что Путин настраивает депутатов на конструктивную деятельность. Популистские запреты – это не то, что граждане ждут от своих избранников. Люди надеются на осуществление чаяний и нужд. Они хотят видеть, как в лучшую сторону меняются их родные регионы. В этом направлении, по наставлению главы государства, Дума и будет двигаться», – продолжает он.

    При этом президент отдельно подчеркивает важность опоры исключительно на собственные силы. «Это вопрос национальной гордости – Россия не та страна, которая будет «жить с протянутой рукой». Путин задал рамку для деятельности Думы IX созыва: необходимо осмыслять собственные возможности, реализовывать их с помощью имеющихся у нас ресурсов», – уточняет эксперт.

    Политолог также обращает внимание на особый символизм даты первого заседания Госдумы – 30 сентября отмечается день воссоединения страны с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. По его мнению, это одно из важнейших событий современной российской истории. Кроме того, текущий созыв станет первым, в котором присутствуют представители этих регионов.

    «Собственно, Владимир Путин, будучи лидером борьбы русского народа за единство и свободу, еще раз подчеркнул особый характер текущего периода. Отрадно, что теперь в парламенте имеются ветераны СВО – люди, которые одним своим присутствием отражают готовность Думы работать над восстановлением новых территорий», – добавляет он.

    «Эти люди наверняка привнесут основы «фронтового братства» в деятельность законотворцев. Все они – настоящие патриоты, доказавшие не словом, а делом преданность стране. Работа предстоит серьезная: именно они будут разрабатывать меры по возвращению солдат в мирную жизнь, по формированию особых льгот для них и их семей», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, у бойцов особое отношение к освобожденным регионам, которое станет залогом бережного отношения парламентариев к деятельности по их дальнейшему развитию. «Ветераны также усилят престиж парламента в глазах граждан. Раньше людей нередко смущало присутствие в Думе актеров, певцов. Теперь же они будут видеть достойных людей в военной форме с орденами на груди. Это внушает гордость за страну автоматически», – заключил Ухов.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». «Люди голосовали за свою страну, за Россию, показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной думе», – подчеркнул президент.

    Глава государства напомнил, что по итогам прошедших выборов состав Госдумы обновился почти наполовину. «Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе», – считает Путин. По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

    «Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны с Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», – сказал Путин.

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    30 сентября 2026, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Госдума и президент показали значимость возвращения исторических территорий

    Политконсультант Корякин объяснил символизм даты начала работы новой Госдумы

    Эксперт: Госдума и президент показали значимость возвращения исторических территорий
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поздравление Владимира Путина с Днем воссоединения с Россией исторических регионов придало первому заседанию Госдумы нового созыва особый смысл, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии». В среду президент России Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва выступил с обращением к депутатам.

    «То, что первое заседание Госдумы состоялось в День воссоединения с историческими территориями – не просто совпадение, а глубоко символический акт», – считает политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    По его мнению, главным историческим моментом в обращении Владимира Путина к депутатам новой Госдумы стало именно поздравление с новым праздником – Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Госдума и президент показывают миру и гражданам страны значимость этой даты для всего государства. Само по себе воссоединение с этими территориями является значимой целью и СВО, и общегосударственной политики. И то, что эти регионы вошли в состав Российской Федерации, конечно, является одним из результатов той деятельности, которую ведет глава государства», – подчеркнул аналитик.

    Еще одним значимым моментом в работе Госдумы нового созыва стало появление среди депутатов большого числа ветеранов и участников СВО, которые «своими руками, ногами, личным участием обеспечивали защиту и присоединение исторических регионов». «Произошло серьезное обновление. Это важный фактор обеспечения патриотической повестки и интересов развития. Эти люди не просто представляют участников СВО, многие из них еще являются выпускниками президентской кадровой программы «Время Героев», которая предполагает серьезную подготовку в части стратегии страны, текущей повестки и понимания общемирового контекста», – напомнил Корякин.

    «Они высокомотивированы и являются лучшими из лучших в этой когорте активных и ценностно-ориентированных людей с боевым опытом, поэтому президент верит в них», – добавил эксперт.

    Он отдельно обратил внимание на слова главы государства, обращенные депутатам, что Россия никогда не будет унижаться или просить. «Помимо посыла о национальной гордости, в этих словах речь идет и о вполне осязаемом импортозамещении, – считает Корякин. – Это переход на российские ИТ-платформы, выпуск продукции не только под своими брендами, но и на собственном технологическом заделе. Это видно в авиационной промышленности, в микроэлектронике и других направлениях. Это все то, что относится к технологическому и экономическому суверенитету».

    По его мнению, в целом перед Госдумой нового созыва стоят две глобальные задачи: еще большая консолидация общества в условиях внешнего давления  и дальнейшее устойчивое развитие экономики.

    При этом эксперт считает, что новый состав Госдумы демонстрирует, что в единстве и консолидации могут присутствовать разные мнения и позиции. Однако при этом сохраняется единогласие относительно курса президента и страны. «Сегодня мы говорим о своеобразном договоре – граждане поддерживают государство, а государство заботится и помогает гражданам. И в этом смысле огромную роль играет взаимное доверие», – резюмировал Корякин.

    В среду президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства заявил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов».

    Глава государства отметил, что состав Госдумы обновился почти наполовину и это позволит обеспечить «качественное развитие нашего парламентаризма и преемственность в законодательной работе».

    По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны СВО – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – верный, основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

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    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

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    30 сентября 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин поручил кабмину создать сеть исследовательской инфраструктуры к 2029 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2029 года обеспечить условия для создания сети уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня.

    Президент Владимир Путин поручил правительству создать сеть объектов уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня, передает РИА «Новости». Соответствующий перечень поручений по итогам августовского заседания Совета по науке и образованию опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству Российской Федерации... до 1 июня 2029 г. принять нормативные правовые акты, обеспечить проведение мероприятий, формирование условий и выработку организационных и правовых механизмов, которые необходимы для создания и функционирования сети», – говорится в документе.

    Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад о ходе работ должен быть представлен главе государства до 30 декабря текущего года, после чего отчеты будут предоставляться каждые полгода.

    Ранее Владимир Путин заявил о планах создания в стране сети крупных научных центров.

    Глава государства потребовал сделать передовые исследовательские площадки доступными для всех отечественных ученых.

    Российский лидер поручил выстроить платформенную экосистему научно-технологического развития государства.

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    30 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Путин поручил кабмину профинансировать развитие центров генетических ресурсов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование и реализацию программ развития национальных центров генетических ресурсов.

    Соответствующие поручения главы государства были опубликованы на сайте Кремля по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего 11 августа, передает РИА «Новости».

    «Правительству Российской Федерации… обеспечить в полном объеме реализацию программ развития национальных центров генетических ресурсов, определив механизм финансовой и иной поддержки указанных центров», – говорится в документе.

    Кабинет министров должен подготовить первый доклад по этому вопросу до 30 декабря. В дальнейшем отчеты будут предоставляться один раз в полгода. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал уделять особое внимание работе национальных центров генетических ресурсов.

    Российский лидер назвал цифровые хранилища геномов фундаментом для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Ранее президент подписал указ о создании центра генетических ресурсов микроорганизмов на базе Курчатовского института.

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    30 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть возможность запуска правового режима для ИИ в Сириусе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос введения особого правового режима для тестирования технологий искусственного интеллекта на федеральной территории Сириус.

    Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения на федеральной территории «Сириус» экспериментального режима для разработки, апробации и внедрения технологических решений в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    В документе сказано: «Правительству совместно с органами публичной власти федеральной территории «Сириус» с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос об установлении на данной федеральной территории экспериментального правового режима». Подготовить соответствующий доклад нужно до 1 мая 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы администрации президента Максим Орешкин рассказал о внедрении экспериментального правового режима для тестирования нейросетей на Дальнем Востоке.

    Весной глава государства поручил рассмотреть программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики.

    Ранее Владимир Путин посетил лабораторный комплекс на федеральной территории «Сириус» для общения с молодыми учеными.

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