Финская полиция начала расследование загадочных проникновений в дома депутатов

Tекст: Ольга Иванова

Столичная полиция возбудила дело после сообщений о проникновении в жилье политиков, передает РИА «Новости». «Полиция Хельсинки получила от парламента информацию о подозрительных проникновениях в дома членов парламента, о которых сообщали СМИ. Полиция начала предварительное расследование», – заявили правоохранители.

Всего зафиксировано менее 20 подобных инцидентов, о которых ранее сообщало издание Yle. Спикер парламента Юсси Халла-ахо пояснил, что из квартир ничего не пропало, а следы взлома отсутствуют. При этом злоумышленники оставляли включенный свет и открытые двери.

В настоящее время следствие находится на начальном этапе. Точное количество случаев, время совершения правонарушений и возможная связь между ними пока устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Юсси Халла-ахо вновь стал спикером финского парламента.

В прошлом году в туалетах здания законодательного органа нашли следы наркотических веществ.

В сентябре бывшего руководителя полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари обвинили в разглашении государственной тайны.