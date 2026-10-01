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    1 октября 2026, 17:29 • Новости дня

    Массовые протесты старшеклассников из Франции перекинулись на Бельгию

    Массовые протесты французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрясающие Францию массовые протесты старшеклассников перекинулись на соседнюю Бельгию, где в пяти колледжах города Льеж вспыхнули студенческие волнения.

    Учащиеся поджигали мусорные баки, разбивали окна и повреждали фасады зданий. Прибывшую на место полицию школьники забрасывали петардами и яйцами, однако стражи порядка не предпринимали ответных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую газету DH.

    Волнения у учебных заведений продолжались в течение всего учебного дня и постепенно стихли после обеда. Параллельно в Льеже и Намюре проходили мирные акции протеста школьников, к которым в некоторых случаях присоединялись и преподаватели.

    Недовольство бельгийских учащихся вызвано реформой образования, разработанной министром образования франкоязычного сообщества Бельгии Валери Глатиньи. Реформа повышает нагрузку на преподавателей, снижает их оплату труда и осложняет поступление школьников в высшие учебные заведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей.

    В тот же день сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во Франции задержали 440 человек в ходе протестов старшеклассников.

    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    @ IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва для снижения мировых цен, угрожая в противном случае запретом на экспорт этого топлива.

    США добиваются, чтобы Евросоюз в течение полугода высвободил 120 млн баррелей дизеля из запасов, сообщает Reuters.

    Ранее президент США Дональд Трамп говорил о возможности запрета на экспорт дизельного топлива из-за роста цен внутри страны, отмечает ТАСС.

    По данным канала CNBC, такая мера может привести к беспрецедентному росту цен в Европе, поскольку на США приходится около половины поставок импортного дизеля в регион.

    Европейские нефтетрейдеры сомневаются в реальности угрозы, так как запрет создаст серьезные сложности для американских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

    Ранее глава Минэнерго США анонсировал заявление по дизельному топливу.

    Во вторник Евросоюз усомнился во введении запрета на экспорт дизеля из США.

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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    1 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу

    Politico: Макрон и Карни стали «лидерами сопротивления» Трампу среди союзников США

    Politico: Макрон и Карни возглавили «сопротивление» Трампу
    @ Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни стали «лидерами сопротивления» президенту США Дональду Трампу, публично насмехаясь над американским лидером.

    Макрон и Карни стали отвечать на нападки Трампа и иногда провоцировать его без явной причины на фоне торговых разногласий и споров о России, пишет Politico.

    Канадский экономист Рохинтон Медхора назвал политиков «лидерами сопротивления», отметив, что лесть и игнорирование Трампа не сработали, поэтому они перешли к ответным насмешкам. Так, Карни высмеял неисправность телесуфлера Трампа и спародировал его жестикуляцию.

    Бывший стратег Белого дома Стив Бэннон предупредил, что союзники «играют с огнем», так как зависят от США в торговле. При этом бывший посол США в НАТО Иво Даалдер считает, что союзники поняли, как общаться с Трампом: они игнорируют его угрозы и действуют в своих интересах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о шантаже Дональда Трампа Эммануэлем Макроном. В апреле французский лидер назвал Трампа, а также Владимира Путина и Си Цзиньпина противниками Европы. В начале апреля Макрон отказался комментировать высказывания президента США о рукоприкладстве своей жены Брижит.

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    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

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    30 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Европейский регулятор начал расследование конфликта пилотов на рейсе Flydubai

    EASA приступило к анализу инцидента с самолетом Flydubai в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило, что собирает данные о чрезвычайной ситуации на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии для принятия возможных мер в рамках своих компетенций.

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало сбор данных о ЧП на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии. Регулятор не исключает введения ограничительных мер в Европе по итогам проверки обстоятельств происшествия.

    «EASA известно о серьезном инциденте с рейсом Flydubai FZ1073, агентство собирает дополнительную информацию у оператора и Главного управления гражданской авиации ОАЭ», – заявили РИА «Новости» в европейском ведомстве.

    Там же уточнили, что сертификация и контроль за безопасностью эмиратской авиакомпании находятся в юрисдикции властей ОАЭ. Именно они отвечают за соблюдение требований к экипажам. При этом европейское агентство планирует самостоятельно изучить все материалы.

    Представители ведомства отказались делать преждевременные выводы о причинах случившегося до окончания расследования.

    В среду лайнер, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По данным СМИ, один из пилотов напал на коллегу с ножом и попытался разбить самолет.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

    Позже эвакуационный рейс с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар.

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    1 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы

    Рютте: Европа должна была покончить с ядерным потенциалом Ирана

    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение ядерного потенциала Ирана должно было стать задачей европейских государств, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поддержав американскую операцию против Ирана.

    «Всегда есть негативные последствия, когда начинается война, это ясно. Но, будем реалистами, Европа не смогла покончить с ядерным потенциалом Ирана», – заявил Рютте.

    По его словам, именно европейские страны должны были провести подобную операцию, пишет Democrata.

    Он подчеркнул, что в будущем региону необходимо самостоятельно обеспечивать свою безопасность и реагировать на угрозы, подобные атакам хуситов в Красном море.

    При этом генсек военного блока добавил, что Соединенные Штаты должны продолжать участвовать в защите континента как в обычной, так и в ядерной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Рютте констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

    Летом Североатлантический альянс поддержал действия Вашингтона в отношении Тегерана.

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    1 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Захарова назвала заводы дронов в ЕС международными террористическими ячейками

    Захарова: Заводы БПЛА в Европе с участием Киева являются ячейками террористов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что производства по выпуску дронов в Западной Европе с участием Киева представляют собой международные террористические ячейки.

    Захарова заявила, что производства по выпуску беспилотников, развернутые в странах Западной Европы с участием украинских властей, представляют собой международные террористические ячейки, передает РИА «Новости».

    Выступая в эфире Первого канала, она отметила, что в Западной Европе развернута целая сеть по производству дронов совместно с киевским режимом.

    «Это даже нельзя назвать конгломератом или консорциумом. Это настоящие террористические международные ячейки», – подчеркнула Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot.

    В апреле МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева после публикации данных о европейских заводах беспилотников.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для Вооруженных сил России.

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    1 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей

    Во Франции школьники заблокировали учебные заведения из-за нехватки учителей

    Tекст: Мария Иванова

    Старшеклассники во Франции продолжили акции протеста, перекрывая входы в учебные заведения из-за нехватки преподавателей и перегруженного расписания.

    Французские школьники продолжили протестовать против нехватки преподавателей и перегруженного расписания, блокируя учебные заведения, передает BFMTV.

    В Париже протестующие перекрыли по меньшей мере 16 старших школ. В пригородах также наблюдается напряженная обстановка, в частности, у ограждения одного из лицеев подожгли мусорный бак. Вход в школу заблокирован с 7:00 по местному времени, отмечает РИА «Новости».

    Акции протеста проходят и в других городах, включая Лион и Лилль. В департаменте Рона затронуто 27 учебных заведений. К протестам старшеклассников также присоединились студенты: по меньшей мере 15 университетов были полностью заблокированы.

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются уже неделю. В ряде случаев они сопровождались беспорядками, в результате которых пострадали более 200 человек, а 625 были задержаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотни школьников были задержаны на протестах во Франции.

    Во вторник во время акций французских старшеклассников пострадали более десяти человек. Участники протестов разгромили 15 школ в парижском регионе.

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    1 октября 2026, 09:38 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились в начале октября

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 841 доллара за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе в начале первых торгов октября опустились на 0,9%, до 841 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 848,3 доллара, что на 0,1% ниже расчетной цены предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    К 9:00 мск показатель составил 841,2 доллара за тысячу кубометров.

    В 2021–2022 годах биржевые цены на газ в Европе находились на пике, достигнув в начале весны 2022 года исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров. После снижения котировок новое удорожание было вызвано конфликтом на Ближнем Востоке. В августе средняя расчетная цена составила 745,4 доллара, а по итогам сентября выросла до 897,1 доллара.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

    Средние цены на газ в Европе в сентябре выросли на 20%.

    Накануне биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту.

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    1 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку» вырос

    Tекст: Денис Тельманов

    Поставки российского природного газа в европейские страны по трубопроводу «Турецкий поток» продемонстрировали рост за девять месяцев этого года.

    Поставки российского топлива по европейской нитке магистрали увеличились на 1,4% за первые девять месяцев 2026 года, передает РИА «Новости».

    Объем прокачки через пункт «Странджа 2 – Малкочлар» на болгарско-турецкой границе с января по август достиг 13,2 млрд кубометров.

    Однако в сентябре зафиксировано снижение экспорта на 13,3% в годовом выражении и на 16,6% по сравнению с августом, до 1,3 млрд кубометров.

    Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Первая нитка обеспечивает газом Турцию, вторая предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Венгрию и Грецию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого года поставки российского газа через «Турецкий поток» достигли исторического максимума в 18,1 млрд кубометров.

    В июле 2025 года экспорт по этому трубопроводу вырос до рекордных 1,59 млрд кубометров в месяц.

    В феврале того же года недельная прокачка газа на границе Турции и Болгарии превысила 396 млн кубометров.

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    1 октября 2026, 10:00 • Новости дня
    Сотни школьников задержаны на протестах во Франции

    Во Франции задержали более 600 человек на протестах школьников

    Tекст: Игорь Иножарский

    За неделю протесты учащихся во Франции охватили более 350 школ, задержаны сотни человек.

    Во Франции за неделю протесты учащихся разрослись и охватили 356 школ, пишет DW.

    В ходе беспорядков были задержаны 625 человек. Ранения получили более 80 сотрудников полиции.

    Отмечается, что школьники недовольны расписанием, нехваткой учителей и плохим состоянием лицеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции в ходе протестов старшеклассников задержали 440 человек. Во время акций пострадали более десяти человек. Французские старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

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    1 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме

    Глава Минэкономразвития заявил о неготовности европейцев к диалогу на G20

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейских стран на министерской встрече G20 по торговле не готовы к предметному диалогу и используют только политические лозунги, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    На министерской встрече «Большой двадцатки» в американском городе Милуоки европейские делегаты избегают практических обсуждений и оперируют исключительно политическими лозунгами, передает РИА «Новости».

    Глава Минэкономразвития отметил, что представители стран Европы не демонстрируют делового подхода и не могут аргументировать свою позицию конкретными расчетами. В то же время американская сторона ведет себя более прагматично, добавил министр. По словам Решетникова, позиции России и ее основных партнеров по ключевым проблемам полностью совпадают.

    В повестку переговоров в штате Висконсин вошли вопросы использования продовольствия в качестве оружия, проблема принудительного труда в логистических цепочках, а также пути борьбы с избыточными мощностями и хроническим перепроизводством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр заявил о снижении доверия к доллару.

    Он также раскрыл детали контактов с американской делегацией на саммите.

    В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран G20.

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    1 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Украинского подростка задержали в Варшаве за подготовку теракта в ТЦ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несовершеннолетний гражданин Украины арестован правоохранительными органами Польши по подозрению в планировании вооруженного нападения на сотрудников правопорядка в одном из крупных торговых комплексов, сообщает варшавская комендатура полиции «Беляны – Золибож».

    Сотрудники правоохранительных органов столицы Польши пресекли преступление благодаря мониторингу Сети, передает РИА «Новости». «Тревожная информация о деятельности подростка в интернете вынудила действовать полицейских из районного управления», – заявили в варшавской комендатуре.

    Выяснилось, что 15-летний юноша искал материалы для организации атаки в торговом центре и убийства полицейских. Стражи порядка оперативно установили его личность и изъяли всю технику.

    На основании собранных улик действия квалифицировали как подготовку к преступлению. Суд Варшавы поместил фигуранта в молодежный воспитательный центр на три месяца, а его дальнейшую судьбу решит инстанция по семейным делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре польские правоохранители арестовали 17-летнего подростка за подготовку нападений на школу и мечеть.

    Во Франции полиция поместила под стражу 16-летнего юношу за планирование теракта в учебном заведении.

    В Кабардино-Балкарии суд приговорил несовершеннолетнего местного жителя к семи годам колонии за подготовку вооруженного нападения на полицейского.

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