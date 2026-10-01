Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке

Tекст: Ольга Иванова

Нидерланды завершили участие в международной операции Inherent Resolve против террористической группировки «Исламское государство*» в Ираке, передает ТАСС. Министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус сообщила, что миссия подошла к концу.

«Операция Inherent Resolve в Ираке завершена. Более 6,3 тыс. нидерландских военнослужащих на протяжении последних 12 лет совместно с международными партнерами участвовали в вытеснении террористов ИГ в Ираке, зачастую в сложных условиях», – написала она в соцсетях.

Страна присоединилась к антитеррористической кампании под руководством США в октябре 2014 года. Операция в Ираке прекращена, однако миссия продолжает свою деятельность в Сирии. Королевство также участвует в отдельной миссии НАТО по подготовке и консультированию иракских сил безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

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