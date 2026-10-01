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    1 октября 2026, 17:39 • Новости дня

    Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды вывели войска из Ирака после 12 лет участия в международной антитеррористической коалиции по борьбе с «Исламским государством*» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

    Нидерланды завершили участие в международной операции Inherent Resolve против террористической группировки «Исламское государство*» в Ираке, передает ТАСС. Министр обороны королевства Дилан Йешильгез-Зегериус сообщила, что миссия подошла к концу.

    «Операция Inherent Resolve в Ираке завершена. Более 6,3 тыс. нидерландских военнослужащих на протяжении последних 12 лет совместно с международными партнерами участвовали в вытеснении террористов ИГ в Ираке, зачастую в сложных условиях», – написала она в соцсетях.

    Страна присоединилась к антитеррористической кампании под руководством США в октябре 2014 года. Операция в Ираке прекращена, однако миссия продолжает свою деятельность в Сирии. Королевство также участвует в отдельной миссии НАТО по подготовке и консультированию иракских сил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

    Американские военные завершили вывод войск с авиабазы в Эрбиле.

    Италия прекратила свое 12-летнее военное присутствие в этой стране.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    1 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wir/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начнут применять дроны с кумулятивно-режущей боевой частью для уничтожения мостов и укрепленных зданий в зоне спецоперации, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Вооруженные силы России могут использовать режущие боеприпасы для уничтожения несущих конструкций мостов, передает «Газета.Ru».

    По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эти дроны оснащены специальной кумулятивно-режущей боевой частью.

    «По средним и крупным мостам могут применять такие дроны. Они могут использоваться по каким-то опорным пунктам, если здание превращено в укрепленный пункт, оттуда ведется огонь», – подчеркнул специалист.

    Эксперт также добавил, что подобный аппарат представляет собой беспилотник с четырьмя суббоеприпасами. При взрыве они способны разрезать металлические предметы, включая опоры линий электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона сообщила о первом применении Россией реактивного беспилотника с кумулятивно-режущим боезарядом.

    Вооруженные силы России стремятся нарушить энергоснабжение украинских предприятий военно-промышленного комплекса.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    1 октября 2026, 11:06 • Новости дня
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля
    @ IMAGO/Jochen Tack/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва для снижения мировых цен, угрожая в противном случае запретом на экспорт этого топлива.

    США добиваются, чтобы Евросоюз в течение полугода высвободил 120 млн баррелей дизеля из запасов, сообщает Reuters.

    Ранее президент США Дональд Трамп говорил о возможности запрета на экспорт дизельного топлива из-за роста цен внутри страны, отмечает ТАСС.

    По данным канала CNBC, такая мера может привести к беспрецедентному росту цен в Европе, поскольку на США приходится около половины поставок импортного дизеля в регион.

    Европейские нефтетрейдеры сомневаются в реальности угрозы, так как запрет создаст серьезные сложности для американских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля.

    Ранее глава Минэнерго США анонсировал заявление по дизельному топливу.

    Во вторник Евросоюз усомнился во введении запрета на экспорт дизеля из США.

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    1 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев заявил о начале проектирования перспективных боевых машин, адаптированных к современным условиям ведения полномасштабных конфликтов.

    Российская армия приступит к созданию передовой тяжелой бронетехники, передает ТАСС. Обновление парка связано с изменением тактики современных вооруженных конфликтов.

    «С развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей. Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях», – подчеркнул военачальник.

    Повышение огневой мощи перспективных машин планируется достичь путем интеграции элементов искусственного интеллекта. Будущие боевые системы получат высокую степень автоматизации всех рабочих процессов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре концерн «Уралвагонзавод» передал в войска партию модернизированных танков с усовершенствованной защитой.

    Представители Ростеха анонсировали активную разработку отечественных беспилотных боевых машин.

    Госкорпорация запланировала полную интеграцию перспективной бронетехники с автоматизированными системами управления.

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    30 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские следователи не исключают, что пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, планировал направить лайнер в высотное здание в Израиле.

    Одно из основных направлений расследования инцидента на борту самолета Flydubai – версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США, пишет The Daily Telegraph.

    По данным неназванных источников издания, предполагается сценарий, при котором второй пилот убивает командира воздушного судна и разбивает самолет на территории Израиля вместе с пассажирами, большинство из которых составляют израильтяне.

    Чиновники отмечают, что пока неизвестна точная цель преднамеренного захвата самолета. Однако несколько собеседников газеты допустили вероятность того, что пилот мог выбрать в качестве цели высотное здание в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду глава израильского Минобороны назвал инцидент терактом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гражданская авиация показала свою уязвимость перед пилотами-террористами.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Пилот Flydubai госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан рейса Flydubai Смит Маччхар после инцидента с нападением находится в больнице города Табук в стабильном состоянии, сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии.

    «Наше посольство в Эр-Рияде и консульство в Джидде следят за состоянием здоровья господина Смита Маччхара – отважного индийского пилота рейса авиакомпании Flydubai», – говорится в сообщении.

    Индийский пилот получает необходимую медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

    По данным дипломатов, здоровье пилота оценивается как стабильное, хотя они ждут более полной информации от медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейс Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате воздушного судна и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

    Авиакомпания Flydubai после инцидента приостановила выполнение рейсов между Дубаем и Израилем на время расследования.

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    1 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября

    Axios: Израильский пассажир и пилот предотвратили теракт на рейсе Flydubai

    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия раненого индийского пилота и израильского пассажира предотвратили катастрофу, сопоставимую с терактами 11 сентября, на борту следовавшего в Израиль самолета авиакомпании FlyDubai.

    Индийский пилот Смит Маччхар, получивший ножевые ранения на борту направлявшегося в Израиль самолета, смог открыть дверь кабины, после чего пассажир-израильтянин Янив Хаюн отстранил напавшего летчика из Омана от управления. В результате инцидента самолет начал резкое снижение, однако катастрофу удалось предотвратить, пишет Axios.

    По словам Биньямина Нетаньяху, напавший оманец пытался заблокировать приборы, когда в кабину ворвался Хаюн, работающий сантехником. Израильтянин потянул штурвал на себя, в то время как другие пассажиры и члены экипажа скрутили злоумышленника. Управление воздушным судном перехватили резервные пилоты, самолет удалось стабилизировать.

    Глава израильского правительства отметил, что следователи пока не выявили признаков причастности Ирана к произошедшему. В настоящее время подозреваемый находится в Саудовской Аравии, где проходит допрос. Власти ОАЭ разрешили Израилю принять участие в расследовании инцидента.

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал индийского летчика героем и высоко оценил действия израильского пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился со спасшим самолет пассажиром. В четверг пострадавшего индийского летчика госпитализировали в стабильном состоянии в Табуке. В среду авиакомпания Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением.

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    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

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    30 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира рейса Flydubai

    Пилота с ножом обезвредили четверо пассажиров рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai рассказали журналистам, как смогли скрутить пилота, который напал с ножом на своего коллегу во время полета.

    Четверо мужчин на борту самолета авиакомпании Flydubai смогли задержать и обезвредить пилота, который с ножом набросился на своего коллегу, сообщает RT. О подробностях инцидента журналистам рассказал сын одного из пассажиров, участвовавших в поимке злоумышленника.

    «Мой отец видел, как открылась дверь, видел кровь и террориста. Он попытался остановить его вместе с тремя другими людьми. Он, безусловно, повёл себя очень храбро. Его можно назвать героем. В тот момент он пытался сделать всё, что мог», – рассказал молодой человек.

    По словам собеседника телеканала, нападавшего удерживали почти час. Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия из-за драки в кабине экипажа.

    В настоящее время оба летчика находятся в больнице в Саудовской Аравии. В Израиле инцидент на борту Boeing 737 рассматривают как возможную попытку террористического акта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта пилотов. Пассажиры рейса обезвредили нападавшего с ножом летчика. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

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    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

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    30 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Flydubai отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса

    Авиакомпания Flydubai не раскрыла гражданство пилотов севшего в Аравии самолета

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Flydubai не стала раскрывать гражданство пилотов рейса Дубай – Тель-Авив, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, сообщил представитель перевозчика.

    Представитель авиакомпании пояснил, что полная картина произошедшего станет известна после расшифровки бортовых самописцев, передает ТАСС.

    Отмечается, что при инциденте самолет получил повреждения руля направления, но среди пассажиров никто серьезно не пострадал.

    Пилотов после экстренной посадки госпитализировали.

    Израильское телевидение сообщило, что самолетом управляли пилоты из Омана и ОАЭ.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе Flydubai.

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    30 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Европейский регулятор начал расследование конфликта пилотов на рейсе Flydubai

    EASA приступило к анализу инцидента с самолетом Flydubai в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило, что собирает данные о чрезвычайной ситуации на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии для принятия возможных мер в рамках своих компетенций.

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало сбор данных о ЧП на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии. Регулятор не исключает введения ограничительных мер в Европе по итогам проверки обстоятельств происшествия.

    «EASA известно о серьезном инциденте с рейсом Flydubai FZ1073, агентство собирает дополнительную информацию у оператора и Главного управления гражданской авиации ОАЭ», – заявили РИА «Новости» в европейском ведомстве.

    Там же уточнили, что сертификация и контроль за безопасностью эмиратской авиакомпании находятся в юрисдикции властей ОАЭ. Именно они отвечают за соблюдение требований к экипажам. При этом европейское агентство планирует самостоятельно изучить все материалы.

    Представители ведомства отказались делать преждевременные выводы о причинах случившегося до окончания расследования.

    В среду лайнер, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По данным СМИ, один из пилотов напал на коллегу с ножом и попытался разбить самолет.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

    Позже эвакуационный рейс с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар.

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