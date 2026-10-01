Нидерланды отказались лечить детей из сектора Газа

Tекст: Денис Тельманов

Правительство Нидерландов приняло решение прекратить доставку детей из сектора Газа в королевство для прохождения лечения, заявил Сьердсма, передает ТАСС. «Мы не привозим детей в Нидерланды. Я не считаю это сложным выбором», – заявил министр.

При этом он добавил, что кабинет министров не выступает против медицинской эвакуации, а правящая коалиция не блокирует этот процесс. Нидерланды продолжат финансировать специальную программу в Иордании, которая позволит оказать необходимую помощь 250 больным детям из Газы.

Предыдущее правительство под руководством премьера Дика Схофа выделило 25 млн евро на эти цели, и тогда в страну привезли пятерых маленьких пациентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правительство Германии отказалось принимать на лечение больных детей из сектора Газа.

В феврале госслужащие Нидерландов провели в Гааге акцию протеста против израильской политики в палестинском анклаве.

Летом прошлого года премьер-министр Дик Схоф сообщил об отставке всего нидерландского правительства из-за распада правящей коалиции.