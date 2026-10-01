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    1 октября 2026, 16:32 • Новости дня

    Орешкин констатировал абсолютную финансовую устойчивость России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин констатировал абсолютную финансово-экономическую устойчивость страны на фоне внесения нового бюджета в Госдуму.

    «У России абсолютно устойчивое финансово-экономическое состояние», – подчеркнул замглавы администрации президента, передает РИА «Новости». Он отметил, что проект нового государственного бюджета, внесенный в Госдуму, подтверждает наличие у правительства сбалансированной модели развития.

    Власти располагают ресурсами, которые можно задействовать при возникновении дополнительных потребностей, пояснил Орешкин. По его словам, проводимая финансовая политика демонстрирует высокую степень надежности.

    Кроме того, Центральный банк реализует взвешенную денежно-кредитную политику. Эти меры направлены на поддержание стабильной динамики инфляции и обеспечение финансовой устойчивости страны, заключил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин констатировал уверенное состояние отечественной финансовой системы.

    Летом заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин предупредил об опасности хранения государственных резервов в западных валютах.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал макроэкономическую обстановку в стране стабильной.

    1 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения

    Военный эксперт Анпилогов: Темпы наступления российских войск заметно возросли

    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в течение июня – августа российские войска освободили 91 населенный пункт, то только за сентябрь под контроль ВС России перешли 52 населенных пункта. Увеличить темпы удалось во многом благодаря высокой мотивации военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В сентябре темпы наступления ВС России заметно возросли», – указал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что на северо-востоке Харьковской области сформировался Волчанский котел: в окружение попала группировка ВСУ численностью около 2 тыс. человек. По его оценкам, это показатель качественных изменений, происходящих сейчас на фронте.

    «Украинской стороне становится все труднее удерживать оборону. Операция по замыканию и уничтожению Волчанского котла демонстрирует, что локальная устойчивость линии фронта снижается», – уточнил собеседник.

    На этом фоне аналитик отметил, что положение противника осложняется и на других направлениях. В частности, российская армия взяла в кольцо крупный узел обороны ВСУ в Доброполье в ДНР. Причем, прорыв, осуществленный бойцами «Центра», несет для Украины куда более серьезные риски, чем, скажем, ситуация с Волчанским котлом.

    «Дело в том, что за Добропольем практически нет серьезных полевых укреплений, но именно там проходят две оставшиеся дороги снабжения группировки ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке – последнем «трехградии», которое еще удерживает украинская сторона», – пояснил Анпилогов.

    Похожая ситуация складывается и в Запорожской области, продолжил эксперт. Речь идет о городе Орехов, который с 2022 года служил передовой крепостью и ключевым узлом обороны противника, но сейчас все больше «проваливается» в оперативное окружение. «Падение» Орехова создаст для ВСУ крайне неблагоприятные условия.

    «ВС РФ смогут развивать наступление вдоль северного берега реки Конка. Именно эта водная артерия долгое время выступала главным препятствием для продвижения на Запорожье. Если Орехов будет освобожден, противник утратит естественную речную преграду, а наши бойцы продолжат развивать наступление на областной центр», – рассказал собеседник.

    Непростая ситуация для ВСУ складывается и в районе Сум. Как напомнил Анпилогов, с этого участка руководство Украины снимало подкрепления для того, чтобы пытаться деблокировать Волчанский котел. «Наши наступающие войска взяли последнюю линию обороны, проходившую по селам вокруг Сум. Местность здесь имеет выраженную географическую особенность: с севера, северо-востока и востока город окружен огромным лесным массивом – Сумским лесом», – указал спикер.

    По его словам, такая местность делает классическое механизированное наступление крайне сложным. Однако в эпоху господства дронов лесной массив дает наступающей стороне возможность скрытно концентрировать силы и продвигаться вперед.

    «Украинская сторона, причем даже в открытых источниках, оценивает перспективы обороны Сум весьма скептически. Следующим естественным шагом нашего наступления станет выход на окраины областного центра, после чего фактически начнется этап городских боев», – считает эксперт.

    «Если взглянуть на ситуацию со стратегической точки зрения, то после ликвидации Волчанского котла логичным продолжением наступления ВС РФ станет продвижение вдоль берега Старого Оскола и далее вдоль Северского Донца. Развивая наступление и одновременно усиливая давление с юга – со стороны Доброполья, – мы сожмем украинский наступательный порыв в огромную дугу. Такая конфигурация фронта грозит оперативным окружением крупной группировки ВСУ», – полагает аналитик.

    Также, по его прогнозам, в ближайшее время произойдет перелом на Лиманском направлении, действия противника будут остановлены. «Украина, с одной стороны, в операции «Вивальди» пережигает резервы, а с другой, по сути, сама лезет головой в эту петлю будущего потенциального окружения. Я думаю, что развязка наступит раньше декабря», – считает собеседник.

    Как бы то ни было, как напомнил Анпилогов, за весь 2025 год под контроль ВС России перешли 310 населенных пунктов. В течение июня – августа 2026 года российские войска освободили 91 населенный пункт, и только за сентябрь – 52. Ускорение темпов удалось обеспечить не столько за счет роста применения БПЛА или новой техники, сколько благодаря высокой мотивации военнослужащих, заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что Россия в сентябре освободила 52 населенных пункта в зоне СВО – такие выводы сделал ТАСС на основе данных Минобороны. Из них 27 н. п. пришлись на Харьковскую область. В частности, артиллеристы группировки «Север» уничтожили украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке региона.

    Кроме того, в Сумской области после освобождения Толстодубово российские военнослужащие сформировали буферную зону протяженностью около 8 км вдоль границы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Также расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях четыре пункта управления ВСУ. Помимо этого, на запорожском направлении украинские войска отступают из-за серьезных потерь. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны сообщал, что российские силы освободили за 2025 год более 300 населенных пунктов, в том числе крупных городов и укрепленных территорий.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему освобожденные территории удерживает сила, а не признание других стран. Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как расширение российской зоны контроля после освобождения Петропавловки и Лозовой влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области.

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    1 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно

    ERR: Пограничники России задержали кипрский сухогруз в Финском заливе

    ERR: Российские пограничники задержали следовавшее в Эстонию грузовое судно
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В акватории Финского залива российские пограничники якобы остановили кипрский сухогруз, который направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишут прибалтийские СМИ.

    Пограничная служба России якобы остановила в акватории Финского залива грузовое судно, следовавшее под флагом Кипра. Корабль направлялся в эстонский порт Силламяэ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на ERR.

    Согласно информации картографического сервиса VesselFinder, судно Vasterbotten в настоящий момент находится на якоре в российских территориальных водах. Анализ маршрута показывает, что перед остановкой сухогруз пересек морскую границу России.

    Эстонская полиция и пограничная охрана официально подтвердили факт задержания корабля. Департамент транспорта Эстонии приступил к выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупные суда до эстонского порта Силламяэ проходят через российские территориальные воды из-за мелководья. В мае прошлого года российская сторона уже останавливала вышедший из этой гавани либерийский танкер Green Admire.

    Владимир Путин предупреждал Запад о зеркальном ответе Москвы на захват танкеров с российскими нефтепродуктами. 

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России

    МИД: Спецпосланник папы римского Дзуппи посетил украинских пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в рамках визита в Москву обсудил гуманитарные вопросы и посетил места содержания пленных украинских военных, сообщило Министерство иностранных дел.

    Специальный посланник Ватикана находился в Москве с 28 по 30 сентября, где встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщает МИД.

    Стороны обсудили взаимодействие по гуманитарным проблемам на фоне спецоперации на Украине. Речь шла о поиске пропавших без вести, обмене военнопленными и гражданскими лицами, а также о воссоединении семей. Отдельное внимание было уделено кризису в городе Алешки Херсонской области, где украинские силы блокируют поставки продовольствия и медикаментов.

    По просьбе Ватикана кардинал посетил место содержания украинских военных, задержанных за противодействие спецоперации. Он лично пообщался с пленными и убедился в соблюдении Россией всех гуманитарных норм. В ведомстве подчеркнули, что визит подтвердил конструктивный характер диалога между Москвой и Ватиканом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кардинал Маттео Дзуппи назвал визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию важным ориентиром. На прошлой неделе посланник папы римского анонсировал свою поездку в Москву.


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    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

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    30 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    В новом бюджете заложено увеличение средств на нацпроект «Станки»

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России намерено направить 6,4 трлн рублей на нацпроекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах, сообщает кабмин, который внес в Госдуму проект федерального бюджета.

    «На реализацию национальных проектов технологического лидерства и на развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах будет направлено 6,4 трлн рублей», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

    Сохранится приоритетное выделение средств на нацпроект «Станки»: на него направят 135 млрд рублей за три года – на 27% больше, чем предусматривалось бюджетом на 2026–2028 годы.

    На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники выделят 520 млрд рублей.

    Целью национального проекта «Средства производства и автоматизации» («Станки») является обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесен в Госдуму.

    Сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что в России необходимо в два раза увеличить выпуск станкоинструментальной продукции, чтобы снизить зависимость промышленности от импорта и укрепить технологическую независимость страны.

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    30 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    @ Dylan Agbagni/commons.wikimedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датскому послу в Москве заявили решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании над российским корветом «Сообразительный» в Балтийском море, сообщает Министерство иностранных дел.

    Посол Дании в России Якоб Хеннингсен был вызван в российское дипломатическое ведомство, где ему заявили решительный протест. Причиной стали опасные маневры вертолета ВВС Дании Fennec над корветом «Сообразительный» Балтийского флота, сообщает МИД.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Датский вертолет опасно приблизился к российскому кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж корвета предупреждал о небезопасной высоте на международных частотах, но сигналы были проигнорированы.

    Для привлечения внимания с борта «Сообразительного» выпустили две сигнальные ракеты в противоположную от вертолета сторону. После этого летательный аппарат прекратил маневры и покинул район. Москва расценила действия ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла из-за инцидента с военным вертолетом. В тот же день посол России в Копенгагене Владимир Барбин вручил датской стороне ответную ноту протеста.

    16 сентября министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение данной провокации.

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    1 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск

    Никитин: Протяженность ВСМ Москва – Минск составит примерно 700 км

    Никитин назвал протяженность ВСМ Москва – Минск
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Белоруссия договорились о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали между столицами, которая позволит преодолевать расстояние примерно в 700 км за три часа, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

    Как указал Никитин, протяженность будущей высокоскоростной железнодорожной ветки составит около 700 км, а время в пути займет около трех часов, передает ТАСС. По словам главы Минтранса, РЖД предстоит выстроить технологическое и проектное партнерство с белорусскими коллегами. Только после этого стороны приступят к обсуждению возможных подрядчиков для реализации масштабного инфраструктурного проекта.

    Меморандум о сотрудничестве по строительству магистрали был подписан в Доме правительства в Минске. Документ скрепили подписями Андрей Никитин и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович. Этому событию предшествовало заседание Совета министров Союзного государства с участием премьер-министров Михаила Мишустина и Александра Турчина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта Андрей Никитин предложил построить высокоскоростную магистраль до Минска.

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах прокладки этой железнодорожной линии.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко поддержал идею создания нового маршрута.

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    1 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента

    Замглавы МИД Алимов: У изоляторов России изолента кончилась

    МИД: У желающих изолировать Россию закончилась изолента
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил замминистра Алимов. По его словам, у Москвы много друзей и единомышленников, которые заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и видят в ней реальный противовес западным государствам.

    Попытки западных стран изолировать Москву провалились, заявил Алимов в ходе выступления на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    «У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги. Никакой изоляции нет и не будет», – отметил Алимов.

    Замминистра подчеркнул наличие у государства большого числа друзей и единомышленников. По его мнению, зарубежные партнеры видят перспективы взаимовыгодного сотрудничества и ценят роль страны как реального противовеса Западу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители западных стран сами инициировали диалог с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль лично попросил о встрече с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

    Ранее власти Соединенных Штатов отказали Александру Алимову в выдаче американской визы для поездки на сессию.

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    1 октября 2026, 15:21 • Новости дня
    Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников

    Молдавия вручила ноту протеста послу России Озерову из-за падения беспилотников

    Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Послу России в Кишиневе Олегу Озерову вручили ноту протеста в связи с падением беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба МИД Молдавии.

    В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили о нарушении воздушного пространства тремя дронами за один день, передает РИА «Новости». «Министерство иностранных дел вызвало посла РФ по особым поручениям в Кишинев и вручило ему ноту протеста после того, как три беспилотника за один день нарушили воздушное пространство Молдавии. Два из них упали и взорвались на территории страны», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Ранее на территории республики уже обнаруживали фрагменты летательных аппаратов, однако компетентные органы не предъявляли доказательств их принадлежности. Озеров подчеркнул, что дроны пересекали границу со стороны Украины.

    Дипломат также отметил отсутствие подтверждений российского происхождения упавших аппаратов. По его словам, российская сторона устала от бездоказательных обвинений.

    «Никаких доказательств, что дроны были российского происхождения, мы не получили. Бездоказательными обвинениями в наш адрес сыты по горло», – сказал Озеров после встречи в МИД.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

    В сентябре молдавские пограничники обнаружили обломки неизвестного беспилотника около границы с Украиной.

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    1 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Госдума нового созыва приняла первый закон

    Госдума нового созыва приняла первый закон о сотрудничестве с Белоруссией

    Госдума нового созыва приняла первый закон
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с первым принятым в новом созыве законом, которым стала ратификация соглашения с Белоруссией.

    Парламентарии одобрили документ, который дает возможность белорусским государственным органам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств, пишет РИА «Новости».

    Спикер обратился к коллегам со словами поздравления по поводу принятия первого в новой сессии федерального закона. Он подчеркнул, что ратификация позволяет развивать взаимодействие со стратегическим партнером и членом Союзного государства.

    Председатель палаты парламента добавил, что в новом составе работают 184 депутата, избранных впервые. Он рассказал им о процедуре голосования за ратификацию и принятия законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вячеслав Володин был переизбран председателем Госдумы. Он сообщил о масштабном обновлении состава нижней палаты парламента.

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    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

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    1 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Названа причина взрыва газового баллона в Одинцово

    Неправильное хранение стало причиной взрыва газового баллона в Одинцово

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оставленный возле электрической плиты туристический газовый баллон сдетонировал в пустой квартире в Одинцово, при этом включить конфорку мог находившийся внутри домашний питомец, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

    В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА «Новости». «Сегодня утром в 08:58 в оперативно-дежурную смену главного управления МЧС по Московской области поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме на улице Белорусская, дом 13, в Одинцово», – говорится в сообщении.

    Прибывшие на место спасатели выяснили, что взрывная волна разрушила балкон и остекление на 19-м этаже. Также оказалась повреждена перегородка между квартирой и тамбуром. Открытого горения пожарные не зафиксировали.

    По предварительным данным, туристический газовый баллон объемом 200 миллилитров лежал слишком близко к электроплите. Хозяев дома не было, однако внутри находился кот, который мог случайно активировать панель управления. В результате нагрева емкость взорвалась, животное отделалось легким испугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в квартире многоэтажного дома в Одинцово произошел взрыв газового баллона.

    В конце сентября пострадавший при воспламенении газа в Пермском крае ребенок скончался в больнице.

    В августе десять человек получили ранения при взрыве газового баллона на свадьбе в Карачаево-Черкесии.

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    1 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка

    Минтруд: Маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей в 2027 году

    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В 2027 году материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    С 1 февраля 2027 года планируется проиндексировать материнский капитал по уровню фактической инфляции, которая прогнозируется на уровне 6,8%, передает РИА «Новости».

    Выплата увеличится до 1,028 млн рублей на второго ребенка при условии, что семья не получала материнский капитал на первого.

    Также рост облагаемой базы страховых взносов позволит ежегодно увеличивать выплаты по больничным и декретным. В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет почти 7 тыс. рублей в день.

    В среду Минтруд заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия.

    Кроме того, Министерство труда и социальной политики рассказало о двух индексациях страховых пенсий.

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    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

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