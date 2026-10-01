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    1 октября 2026, 15:49 • Новости дня

    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве

    В Москве стартовала регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ-2027

    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ открылась в Москве и продлится до февраля и марта 2027 года соответственно.

    С 1 октября на официальном портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году. Подать заявление можно на mos.ru. Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2027 года, а на ОГЭ – до 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА «Новости».

    В департаменте отметили, что регистрация на экзамены стала проще: теперь система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование после подачи заявления на экзамены. Кроме того, изменился порядок регистрации на ЕГЭ по иностранным языкам: письменную и устную части можно выбрать одновременно.

    Школьники будут сдавать предметы ОГЭ по выбору на компьютерах с отечественным программным обеспечением «МосТех.ОС». Обязательные предметы, такие как русский язык и математика, останутся в бумажном формате. ЕГЭ по информатике переведут на операционную систему «ОС МЭШ». Изменить заявление можно до окончания регистрации, а после – только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве завершился дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

    Летом три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ.

    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов.

    30 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты России», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Месяцем ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки таких программ. Весной глава государства высоко оценил шансы России на успешный выпуск полностью независимых нейросетей.

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    30 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    В Москве арестовали мужчину за съемку под юбкой в метро

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро «Пушкинская».

    Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на 15 суток мужчине, который пытался сфотографировать девушку под юбкой на станции метро «Пушкинская», передает канал судов общей юрисдикции столицы в MAX.

    Инцидент произошел утром 10 сентября на эскалаторе. В материалах дела указано: «Выражая явное неуважение к обществу, игнорируя общепризнанные нормы морали и правила поведения в общественных местах, предпринял попытку произвести фотосъемку под юбкой девушки».

    На судебном заседании обвиняемый отрицал факт фото- и видеосъемки. Он утверждал, что лишь посмотрел на девушку через камеру смартфона. Тем не менее суд признал его виновным в мелком хулиганстве по части первой статьи 20.1 КоАП РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Тверской суд Москвы арестовал на десять суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.

    Днем ранее эта же инстанция назначила аналогичное наказание поднявшему подол пассажирки метро хулигану.

    В мае Замоскворецкий суд отправил под арест на 15 суток использовавшего камеру эндоскопа для тайной видеосъемки злоумышленника.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 19:17 • Новости дня
    Минпросвещения анонсировало появление удостоверения учителя

    Кравцов сообщил о планах ввести удостоверение учителя

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России планируют ввести удостоверение учителя, а также разработать положение о статусе педагогов для последующего публичного обсуждения, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства об удостоверении учителя, сообщает «Интерфакс».

    «Главная тема года – это исполнение указа президента № 498 «О дополнительных мерах поддержки учителей». Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя», – сказал министр Сергей Кравцов на открытии Всероссийского форума классных руководителей и Первого форума директоров школ.

    Вместе с педагогами будет сформировано положение о статусе учителя, которое затем вынесут на публичное обсуждение. Министр также отметил активную работу по обновлению инфраструктуры и оснащению предметных кабинетов.

    Кравцов рассказал, что в России продолжается профессиональное развитие и повышение квалификации педагогов, в частности по естественно-научному профилю, а также развивается школьное телевидение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил установить единый образец удостоверения учителя.

    В августе Путин сообщил о возвращении к советским практикам поддержки педагогического состава. Ранее Владимир Путин подписал документ о гарантиях безопасности работников образовательных учреждений.

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    30 сентября 2026, 20:01 • Новости дня
    Фурсенко исключил изменение сроков обучения в российских школах

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента Андрей Фурсенко сообщил об отсутствии планов по изменению сроков обучения в российских школах, несмотря на появление новых предметов.

    Фурсенко заявил, что вопрос об изменении срока обучения в российских школах сейчас не рассматривается, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что это вопрос, который сегодня не стоит на повестке дня. Это очень сложный процесс изменения, и у этого вопроса есть очень много аспектов. Наверное, надо менять программы, может быть, надо не пытаться втиснуть в программы все», – сказал Андрей Фурсенко, отвечая на вопрос о возможном изменении сроков обучения из-за новых предметов.

    Он также добавил, что школьников необходимо учить системному мышлению. Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что ведомство не планирует менять срок обучения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения назвало одиннадцатилетний срок обучения оптимальным вариантом.

    Кравцов исключил возможность сокращения школьной программы до десяти лет.

    Возможный переход российских школ на двенадцатилетнее образование потребует всестороннего общественного обсуждения.

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    1 октября 2026, 02:17 • Новости дня
    Педагоги перечислили ошибки выпускников на ЕГЭ по обществознанию

    ФИПИ выявил типичную ошибку выпускников на ЕГЭ по обществознанию

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральный институт педагогических измерений выявил типичную ошибку выпускников на ЕГЭ по обществознанию 2026 года, свидетельствуют данные ФИПИ.

    Институт выявил, что многие выпускники при выполнении заданий с несколькими правильными ответами искали ровно три варианта, не обращая внимания на формулировку, допускающую от двух до четырех вариантов ответа, передает ТАСС.

    Задание о принципах организации государственной власти в России, проверяющее знание субъектов госвласти и федеративного устройства страны, выполнили только 54% участников экзамена. Ещё сложнее оказалось задание на различение существенных и несущественных признаков понятий и определение смыслов многозначных терминов – с ним справились лишь 38,9% школьников против 36,6% в 2025 году.

    Почти каждый четвёртый участник экзамена не смог раскрыть смысл презумпции невиновности. Кроме того, из года в год выпускники сталкиваются с трудностями при выполнении заданий, где требуется назвать выдающихся представителей отечественной науки или искусства и кратко описать их достижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор совместно с ФИПИ предложил внести изменения в контрольные измерительные материалы ЕГЭ-2027.

    Ведомство при этом сообщило об отказе искусственно усложнять задания экзамена.

    Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, заявил о полном соответствии заданий ЕГЭ единым школьным программам.

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    1 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Кравцов раскрыл сроки создания перечня игр и игрушек для детсадов

    Кравцов: К сентябрю 2027 года будет создан перечень игр и игрушек для детсадов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого перечня развивающих игр и игрушек для российских детских садов к началу 2027 учебного года.

    Министерство просвещения планирует подготовить перечень средств обучения и воспитания для дошкольных учреждений к 1 сентября 2027 года. В этот список войдут игры и игрушки, необходимые для полноценного развития детей, передает РИА «Новости».

    «Мы опираемся на запросы самих воспитателей – именно они обозначили потребность в таком перечне. Сейчас ведется работа по актуализации стандарта дошкольного образования, в него планируем включить перечень средств обучения и воспитания для детских садов – в том числе игр и игрушек», – заявил глава ведомства Кравцов.

    К созданию списка привлекли научных сотрудников, производителей игрушек, опытных педагогов и представителей профильных министерств. Процесс контролирует советник президента России Елена Ямпольская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единого перечня одобренных книг и игр для дошкольных учреждений.

    Ранее ведомство запланировало обновление федеральной программы дошкольного образования. До этого министр призвал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

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    1 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал самые холодные выходные в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предстоящие выходные дни в столичном регионе станут самыми холодными с начала осеннего сезона, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «В субботу прогнозируется 8-10 градусов днем, ночью минус два – плюс три. Первый раз такая температура», – рассказала Макарова, передает ТАСС.

    Она отметила, что минимальная температура днем может составить всего четыре градуса тепла.

    Синоптик добавила, что в ночь на воскресенье сохранится холодная погода, однако днем воздух сможет прогреться до 11-13 градусов. По ее словам, такие температурные показатели полностью соответствуют климатической норме, и о рекордах говорить не приходится.

    Несколькими днями ранее в Москве объявляли экстренное предупреждение из-за надвигающихся гроз и шквалистого ветра.

    В начале сентября температура на метеостанции ВДНХ опустилась до плюс 5,1 градуса.

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    1 октября 2026, 04:56 • Новости дня
    Минобрнауки утвердило перечень школьных олимпиад на новый учебный год

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство образования и науки России утвердило список школьных олимпиад на новый учебный год, следует из приказа ведомства.

    В список вошли 60 олимпиад по различным направлениям – от экономики и филологии до беспилотных авиационных систем, больших данных, машинного обучения, геномного редактирования и ядерных технологий. Также в перечне присутствуют состязания по финансовой грамотности и автономным транспортным наукам, передает РИА «Новости».

    Каждому конкурсу присвоен уровень сложности: первый, второй или третий. Среди олимпиад первого уровня – Всероссийская академическая олимпиада школьников имени Вернадского, Всероссийская олимпиада по агрогенетике «Иннагрика», Инженерная олимпиада школьников, Кутафинская олимпиада школьников по праву, Международная олимпиада по финансовой безопасности и Московская открытая олимпиада школьников по геологии.

    В документе уточняется, что перечень олимпиад и присвоенные им уровни согласованы с Министерством просвещения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 2026-2027 учебного года увеличится число участников заключительного этапа олимпиад школьников до 500 человек. Министерство просвещения также вынесло на общественное обсуждение проект приказа, ужесточающий наказания за нарушения и отменяющий льготы для победителей прошлых лет.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о внедрении с 2026/27 учебного года нового профиля «Искусственный интеллект» в олимпиаду по информатике.

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    1 октября 2026, 06:32 • Новости дня
    Стало известно количество столетних долгожителей в Москве

    Власти Москвы сообщили о проживании в городе 1,4 тыс. столетних пенсионеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Почти 1,4 тыс. жителей Москвы достигли возраста 100 лет, еще 65 тыс. москвичей перешагнули отметку в 90 лет, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

    Почти 1,4 тыс. жителей российской столицы перешагнули вековой рубеж, передает РИА «Новости». Такие данные привели в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.

    «На сегодня в Москве живут почти 1400 человек, чей возраст уже достиг ста лет и более», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, отметку в 90 лет преодолели 65 тыс. горожан. Еще 432 тыс. москвичей отпраздновали свое 80-летие. Статистика приурочена к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возраст старейшей жительницы Москвы достиг 108 лет. Средняя продолжительность жизни в столице превысила показатели других регионов страны на семь лет. Всего в России насчитывается 17 тыс. граждан старше ста лет.

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    1 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Продажа билетов на концерт Канье Уэста обернулась прокурорской проверкой

    Прокуратура Москвы организовала проверку продажи билетов на концерт Уэста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Москвы организовала проверку по заявлению жителя Петербурга, купившего билет на концерт рэпера Канье Уэста (Ye), говорится в ответе на запрос депутата Госдумы VIII созыва Михаила Романова.

    Столичные надзорные органы отреагировали на жалобу местного жителя, потратившего 150 тыс. рублей на три билета, передает ТАСС.

    Покупателя возмутило отсутствие у организаторов договора с площадкой и необходимых согласований.

    Заместитель прокурора Москвы в официальном ответе подтвердил начало работы. «По вашему обращению и заявлению, поступившему из прокуратуры г. Санкт-Петербурга, о нарушении законодательства о защите прав потребителей и по иным вопросам организована проверка», – говорится в документе.

    Парламентарий также направил запросы руководству МВД и Роспотребнадзора. Политик пояснил, что устроители мероприятия даже не пытались обратиться в правительство Петербурга для согласования массового события. По его мнению, это свидетельствует об изначальном отсутствии намерений проводить концерт.

    Если выяснится осведомленность компании о невозможности организации шоу в момент сбора денег, действия бизнесменов могут квалифицировать как мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне организаторы официально отменили выступление американского рэпера в Северной столице.

    Российские фанаты артиста подали шесть исковых заявлений с требованием возврата денег за билеты.

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    1 октября 2026, 10:27 • Новости дня
    Полиция задержала организатора кредитной аферы с ущербом в 60 млн рублей

    В Москве и Подмосковье задержали организатора и 13 участников масштабной схемы кредитного мошенничества, увеличившей суммарный ущерб банкам до 60 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Правоохранители задержали еще 14 участников преступной группы, причастной к крупным махинациям с кредитами, пояснила Волк в Max.

    Среди задержанных оказался предполагаемый лидер группировки, а также трое агентов, восемь подставных заемщиков и двое водителей.

    Операция прошла на территории Москвы и Подмосковья при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

    В июне силовики уже задержали 16 подозреваемых в столичном регионе и Оренбургской области. Тогда ущерб финансовым организациям оценивался более чем в 30 млн рублей.

    На данный момент общая сумма похищенных средств достигла 60 млн рублей, а количество возбужденных уголовных дел о мошенничестве возросло до 28.

    В сентябре столичные правоохранители выявили банду обманывавших клиентов на 130 млн рублей кредитных брокеров.

    В прошлом году полицейские пресекли деятельность похитителей ипотечных средств на сумму 60 млн рублей.

    Ранее сотрудники уголовного розыска задержали 18 участников преступного сообщества в сфере автокредитования.

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    1 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Синоптик назвал сроки выпадения первого снега в Москве

    Синоптик Тишковец: Первый снег в Москве выпадет в конце октября

    Tекст: Мария Иванова

    Первый снег в Москве может пойти в конце октября, однако он будет таять, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Октябрь в Москве прогнозируется теплым, с дефицитом осадков. Среднемесячная температура ожидается на два-три градуса выше нормы. Выпадение осадков большую часть месяца будет происходить в виде дождя, а в конце октября возможен первый снег, который будет таять, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

    Наступление метеорологической зимы, по словам синоптика, произойдет не раньше второй половины ноября, а устойчивый снежный покров сформируется только в декабре. Тишковец добавил, что у автомобилистов есть в запасе месяц-полтора для эксплуатации летней резины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптик Евгений Тишковец сообщил, что наступление «коммунальной» осени в Москве откладывается до второй половины октября.

    В понедельник в Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в столице в первой декаде октября.

    Синоптик Роман Вильфанд пообещал москвичам теплый октябрь.

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    1 октября 2026, 10:02 • Новости дня
    В Москве зарегистрировали первую биометрическую сделку с недвижимостью

    Первую сделку с недвижимостью по биометрии зарегистрировали в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель управления Росреестра по столице Игорь Майданов сообщил о регистрации первой в Москве сделки с недвижимостью с использованием Единой биометрической системы.

    Переход права собственности на нежилой объект по договору купли-продажи оформили с помощью биометрических данных. О первой подобной операции в столице пишет ТАСС.

    Возможность дистанционно регистрировать недвижимость появилась у россиян в июле. Как пояснил Игорь Майданов, технология использует особенности лица и голоса для идентификации личности, что обеспечивает дополнительную защиту, снижает издержки и ускоряет процесс оформления документов.

    Для совершения сделки участникам требуются подтвержденная биометрия и действующая усиленная квалифицированная электронная подпись. При этом от юридических лиц сдача биометрических данных не требуется. После проверки личности документы отправляются в Росреестр, а уведомления о регистрации поступают в личный кабинет на портале госуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты разъяснили процесс покупки и продажи квартир через госуслуги с помощью электронной подписи.

    В июле в нескольких российских регионах провели первые сделки с недвижимостью по биометрии.

    В прошлом году правительство разрешило использовать эти технологии для электронного оформления собственности.

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    1 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    В Москве обновился суточный рекорд атмосферного давления

    Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1975 года

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве установлен новый суточный рекорд атмосферного давления, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    По словам Поздняковой, благодаря антициклону с центром над Финским заливом к 7 утра четверга давление повысилось до 763,8 мм ртутного столба, что стало новым суточным рекордом, написала она в своем канале на платформе «Макс».

    Предыдущий рекорд был установлен в 1975 году, когда давление составило 763,7 мм ртутного столба.

    Синоптик отметила, что в течение дня ожидается слабый рост давления, поэтому окончательное значение рекорда станет известно позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле синоптики предупредили о рекордном падении давления в Москве. Тогда атмосферное давление в столице упало до рекордных значений 2015 года.

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    1 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    В Москве начался отопительный сезон

    В Москве приступили к подаче отопления в здания

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы 1 октября начали переводить систему теплоснабжения на зимний режим работы, процесс займет несколько дней, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

    С 1 октября в столичные здания начало поступать тепло. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с понижением температуры воздуха, первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники, сообщает РИА «Новости».

    Параллельно будет включаться отопление в жилых и офисных зданиях, затем на предприятиях торговли и промышленности. Подача тепла пройдет поэтапно и полностью завершится на всех городских объектах в течение нескольких дней.

    Бирюков напомнил, что к осенне-зимнему периоду в городе подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов. С мая по сентябрь прошли гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило выявить и отремонтировать ненадежные участки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Гидрометцентр спрогнозировал самые холодные выходные в Москве.

    В среду синоптик сообщил о времени начала «коммунальной» осени в столице.

    Ранее мэр Сергей Собянин объявил дату начала отопительного сезона в Москве.

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