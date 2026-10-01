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    1 октября 2026, 15:43 • Новости дня

    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам

    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, увеличивающий размер страхового возмещения по депозитам сроком более трех лет до 2 млн рублей.

    Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о повышении лимита страхования долгосрочных вкладов, пишет РИА «Новости». Инициатива призвана повысить привлекательность таких депозитов для граждан.

    Документ предполагает увеличение размера возмещения по счетам на срок более трех лет с 1,4 млн до 2 млн рублей. Аналогичный лимит устанавливается для вкладов от одного года до трех лет, оформленных безотзывными сертификатами.

    Законопроект также предусматривает трехкратное повышение страхового возмещения по счетам эскроу – до 30 млн рублей. Кроме того, вводятся дифференцированные базовые ставки взносов банков в фонд обязательного страхования. Для долгосрочных вкладов они не превысят 0,125%, для счетов эскроу – 0,05%, а для депозитов в иностранной валюте составят 0,375%.

    «По долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам ставка снижается более чем в два раза. По валютным вкладам – повышается примерно вдвое. Это осознанное решение: оно должно снизить мотивацию банков привлекать вклады в иностранной валюте и предотвратить валютизацию сбережений», – пояснил депутат Госдумы Игорь Игошин. Он добавил, что экономика получит дополнительные длинные деньги для инвестиций.

    Заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что повышение лимита страховки для всех вкладчиков пока не планируется. По его словам, банковская система стабильна, поэтому меры поддержки должны быть точечными. Чебесков подчеркнул, что средств фонда АСВ для страхования вкладов в настоящее время предостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал рост гарантированных выплат по долгосрочным депозитам до 2 млн рублей.

    В конце прошлого года Минфин подготовил законопроект о повышении страхового возмещения.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой об увеличении лимита для рублевых вкладов.

    1 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения

    Военный эксперт Анпилогов: Темпы наступления российских войск заметно возросли

    Эксперт: Украина лезет головой в петлю крупного окружения
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Если в течение июня – августа российские войска освободили 91 населенный пункт, то только за сентябрь под контроль ВС России перешли 52 населенных пункта. Увеличить темпы удалось во многом благодаря высокой мотивации военнослужащих, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В сентябре темпы наступления ВС России заметно возросли», – указал военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что на северо-востоке Харьковской области сформировался Волчанский котел: в окружение попала группировка ВСУ численностью около 2 тыс. человек. По его оценкам, это показатель качественных изменений, происходящих сейчас на фронте.

    «Украинской стороне становится все труднее удерживать оборону. Операция по замыканию и уничтожению Волчанского котла демонстрирует, что локальная устойчивость линии фронта снижается», – уточнил собеседник.

    На этом фоне аналитик отметил, что положение противника осложняется и на других направлениях. В частности, российская армия взяла в кольцо крупный узел обороны ВСУ в Доброполье в ДНР. Причем, прорыв, осуществленный бойцами «Центра», несет для Украины куда более серьезные риски, чем, скажем, ситуация с Волчанским котлом.

    «Дело в том, что за Добропольем практически нет серьезных полевых укреплений, но именно там проходят две оставшиеся дороги снабжения группировки ВСУ в Славянске, Краматорске и Дружковке – последнем «трехградии», которое еще удерживает украинская сторона», – пояснил Анпилогов.

    Похожая ситуация складывается и в Запорожской области, продолжил эксперт. Речь идет о городе Орехов, который с 2022 года служил передовой крепостью и ключевым узлом обороны противника, но сейчас все больше «проваливается» в оперативное окружение. «Падение» Орехова создаст для ВСУ крайне неблагоприятные условия.

    «ВС РФ смогут развивать наступление вдоль северного берега реки Конка. Именно эта водная артерия долгое время выступала главным препятствием для продвижения на Запорожье. Если Орехов будет освобожден, противник утратит естественную речную преграду, а наши бойцы продолжат развивать наступление на областной центр», – рассказал собеседник.

    Непростая ситуация для ВСУ складывается и в районе Сум. Как напомнил Анпилогов, с этого участка руководство Украины снимало подкрепления для того, чтобы пытаться деблокировать Волчанский котел. «Наши наступающие войска взяли последнюю линию обороны, проходившую по селам вокруг Сум. Местность здесь имеет выраженную географическую особенность: с севера, северо-востока и востока город окружен огромным лесным массивом – Сумским лесом», – указал спикер.

    По его словам, такая местность делает классическое механизированное наступление крайне сложным. Однако в эпоху господства дронов лесной массив дает наступающей стороне возможность скрытно концентрировать силы и продвигаться вперед.

    «Украинская сторона, причем даже в открытых источниках, оценивает перспективы обороны Сум весьма скептически. Следующим естественным шагом нашего наступления станет выход на окраины областного центра, после чего фактически начнется этап городских боев», – считает эксперт.

    «Если взглянуть на ситуацию со стратегической точки зрения, то после ликвидации Волчанского котла логичным продолжением наступления ВС РФ станет продвижение вдоль берега Старого Оскола и далее вдоль Северского Донца. Развивая наступление и одновременно усиливая давление с юга – со стороны Доброполья, – мы сожмем украинский наступательный порыв в огромную дугу. Такая конфигурация фронта грозит оперативным окружением крупной группировки ВСУ», – полагает аналитик.

    Также, по его прогнозам, в ближайшее время произойдет перелом на Лиманском направлении, действия противника будут остановлены. «Украина, с одной стороны, в операции «Вивальди» пережигает резервы, а с другой, по сути, сама лезет головой в эту петлю будущего потенциального окружения. Я думаю, что развязка наступит раньше декабря», – считает собеседник.

    Как бы то ни было, как напомнил Анпилогов, за весь 2025 год под контроль ВС России перешли 310 населенных пунктов. В течение июня – августа 2026 года российские войска освободили 91 населенный пункт, и только за сентябрь – 52. Ускорение темпов удалось обеспечить не столько за счет роста применения БПЛА или новой техники, сколько благодаря высокой мотивации военнослужащих, заключил эксперт.

    Ранее стало известно, что Россия в сентябре освободила 52 населенных пункта в зоне СВО – такие выводы сделал ТАСС на основе данных Минобороны. Из них 27 н. п. пришлись на Харьковскую область. В частности, артиллеристы группировки «Север» уничтожили украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке региона.

    Кроме того, в Сумской области после освобождения Толстодубово российские военнослужащие сформировали буферную зону протяженностью около 8 км вдоль границы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Также расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях четыре пункта управления ВСУ. Помимо этого, на запорожском направлении украинские войска отступают из-за серьезных потерь. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны сообщал, что российские силы освободили за 2025 год более 300 населенных пунктов, в том числе крупных городов и укрепленных территорий.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему освобожденные территории удерживает сила, а не признание других стран. Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как расширение российской зоны контроля после освобождения Петропавловки и Лозовой влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области.

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    30 сентября 2026, 20:29 • Новости дня
    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины

    МИД: Заводы в ЕС по выпуску оружия для Киева станут законными целями для России

    МИД назвал законными целями европейские заводы по выпуску оружия для Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об угрозе для европейских оборонных заводов, производящих вооружение для нужд Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Европейские военные предприятия, работающие в интересах Киева, станут законными мишенями для российских ударов. Подобное заявление МИД России стало реакцией на намерения Варшавы организовать на своей территории выпуск зенитных ракет Patriot, передает РИА «Новости».

    «Не следует предполагать, что военные заводы за пределами Украины, производящие оружие для киевского режима, будут в безопасности. Тот, кто так думает, ошибается», – предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что открытие подобных производств и формирование совместных предприятий свидетельствуют о прямом участии европейских государств в конфликте. Москва расценивает такие шаги как сознательное затягивание процесса мирного урегулирования.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил США развернуть в Европе производство зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник допустил возможность нанесения ударов по европейским оружейным заводам. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такие предприятия потенциальными целями для российских военных.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Спецпосланник папы римского посетил пленных украинцев в России

    МИД: Спецпосланник папы римского Дзуппи посетил украинских пленных

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный посланник папы римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи в рамках визита в Москву обсудил гуманитарные вопросы и посетил места содержания пленных украинских военных, сообщило Министерство иностранных дел.

    Специальный посланник Ватикана находился в Москве с 28 по 30 сентября, где встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, сообщает МИД.

    Стороны обсудили взаимодействие по гуманитарным проблемам на фоне спецоперации на Украине. Речь шла о поиске пропавших без вести, обмене военнопленными и гражданскими лицами, а также о воссоединении семей. Отдельное внимание было уделено кризису в городе Алешки Херсонской области, где украинские силы блокируют поставки продовольствия и медикаментов.

    По просьбе Ватикана кардинал посетил место содержания украинских военных, задержанных за противодействие спецоперации. Он лично пообщался с пленными и убедился в соблюдении Россией всех гуманитарных норм. В ведомстве подчеркнули, что визит подтвердил конструктивный характер диалога между Москвой и Ватиканом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье кардинал Маттео Дзуппи назвал визит архиепископа Пола Ричарда Галлахера в Россию важным ориентиром. На прошлой неделе посланник папы римского анонсировал свою поездку в Москву.


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    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

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    30 сентября 2026, 16:02 • Новости дня
    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей

    Кабмин решил вывести бурого медведя из перечня лимитируемых видов

    Патрушев: Правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей
    @ Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство России готовит меры в связи с участившимися нападениями медведей на людей, рассматривается возможность выведения бурого медведя из перечня лимитируемых видов охотничьих ресурсов, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

    Кабмин прорабатывает изменения в нормативную базу для выстраивания безопасного соседства людей и животных, передает РИА «Новости».

    За последние 30 лет популяция бурых медведей в России выросла более чем вдвое и превысила 300 тыс. особей.

    С весны в стране произошло не менее 22 смертельных нападений медведей на людей.

    Правительство сформирует перечень регионов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности этих хищников. В ближайшее время будет подготовлен проект распоряжения о выделении федеральных средств.

    В понедельник в Туве охотники застрелили медведя, растерзавшего московского тренера. В воскресенье охотоведы убили четырех хищников в Забайкалье.

    Ранее ученые и шаманы объяснили выход медведей к людям.

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    30 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    @ Dylan Agbagni/commons.wikimedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датскому послу в Москве заявили решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании над российским корветом «Сообразительный» в Балтийском море, сообщает Министерство иностранных дел.

    Посол Дании в России Якоб Хеннингсен был вызван в российское дипломатическое ведомство, где ему заявили решительный протест. Причиной стали опасные маневры вертолета ВВС Дании Fennec над корветом «Сообразительный» Балтийского флота, сообщает МИД.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Датский вертолет опасно приблизился к российскому кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж корвета предупреждал о небезопасной высоте на международных частотах, но сигналы были проигнорированы.

    Для привлечения внимания с борта «Сообразительного» выпустили две сигнальные ракеты в противоположную от вертолета сторону. После этого летательный аппарат прекратил маневры и покинул район. Москва расценила действия ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла из-за инцидента с военным вертолетом. В тот же день посол России в Копенгагене Владимир Барбин вручил датской стороне ответную ноту протеста.

    16 сентября министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение данной провокации.

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    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

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    1 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка

    Минтруд: Маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей в 2027 году

    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В 2027 году материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    С 1 февраля 2027 года планируется проиндексировать материнский капитал по уровню фактической инфляции, которая прогнозируется на уровне 6,8%, передает РИА «Новости».

    Выплата увеличится до 1,028 млн рублей на второго ребенка при условии, что семья не получала материнский капитал на первого.

    Также рост облагаемой базы страховых взносов позволит ежегодно увеличивать выплаты по больничным и декретным. В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет почти 7 тыс. рублей в день.

    В среду Минтруд заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия.

    Кроме того, Министерство труда и социальной политики рассказало о двух индексациях страховых пенсий.

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    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

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    1 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Госдума нового созыва приняла первый закон

    Госдума нового созыва приняла первый закон о сотрудничестве с Белоруссией

    Госдума нового созыва приняла первый закон
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с первым принятым в новом созыве законом, которым стала ратификация соглашения с Белоруссией.

    Парламентарии одобрили документ, который дает возможность белорусским государственным органам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств, пишет РИА «Новости».

    Спикер обратился к коллегам со словами поздравления по поводу принятия первого в новой сессии федерального закона. Он подчеркнул, что ратификация позволяет развивать взаимодействие со стратегическим партнером и членом Союзного государства.

    Председатель палаты парламента добавил, что в новом составе работают 184 депутата, избранных впервые. Он рассказал им о процедуре голосования за ратификацию и принятия законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вячеслав Володин был переизбран председателем Госдумы. Он сообщил о масштабном обновлении состава нижней палаты парламента.

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    30 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Банк России направил в Госдуму проект денежно-кредитной политики

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России внес на рассмотрение Государственной думы проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, включающий четыре сценария макроэкономического прогноза.

    Центробанк внес на рассмотрение парламентариев проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости». Документ содержит базовый и три альтернативных сценария макроэкономического развития на ближайшие три года.

    «Банк России направил в Государственную думу проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года», – говорится в сообщении регулятора.

    Уточняется, что ранее проект прошел согласование в правительстве и был направлен президенту России. Обновленная редакция учитывает решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года. Кроме того, в документ добавлена информация о бюджетной политике в 2026–2029 годах, календарь решений по ключевой ставке на 2027 год, а также обновлены статистические данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центробанк направил президенту проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.


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    30 сентября 2026, 23:05 • Новости дня
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва заявил о важности опоры страны на собственные силы. Такой опыт есть у ветеранов СВО, которые стали в нынешнем парламенте крупнейшей профессиональной группой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва, которое прошло в четвертую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    «Владимир Путин фактически установил рамки будущей работы Госдумы нового созыва. Парламент должен работать в первую очередь над обеспечением социальных гарантий населения, над созданием новых возможностей для граждан. Деятельность эта будет вестись последовательно, без уклона в популизм», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он подчеркнул: президент не ждет от Госдумы каких-либо новых запретительных инициатив. «Ставка делается на созидательное начало законотворчества. И в этом плане особенно символично, что первое заседание состоялось именно 30 сентября – в день воссоединения России с ее историческими территориями», – продолжил он.

    «Полагаю, это был осознанный выбор даты. На фоне бесконечных угроз со стороны Запада, попыток срыва выборов атаками ВСУ, Путин встретился с депутатами в качестве лидера борьбы русских людей за свободу и справедливость. Таким образом была подчеркнута и роль Думы, которая также должна сыграть значимую роль в этом историческом процессе», – отмечает собеседник.

    Данилин также обратил внимание то, что в Госдуме теперь присутствуют ветераны СВО, способные привнести в ее жизнь «основы фронтового братства». «В настоящий момент именно бойцы спецоперации составляют десятую часть от всех депутатов. Это самая большая профессиональная группа в Думе. Их навыки и опыт послужат основой для разработки законов по интеграции новых регионов и поддержке солдат в адаптации к мирной жизни», – указывает эксперт.

    Что особенно важно – ветераны знают, как важно сохранять стойкость. «И в этом плане символичны слова главы государства о важности опоры на собственные силы. Наш противник, Украина, сегодня униженно клянчит деньги у Запада. Мы же уверенно смотрим в будущее, понимая, что куем его самостоятельно», – заключил Данилин.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Особое внимание президент уделил закону о бюджете. «Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул Путин.

    По его словам, российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать таланты, инициативу, творческую энергию нашего народа. «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – пояснил Путин.

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    30 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    МИД: Встреча Лаврова и Вадефуля не говорит о восстановлении диалога стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча министров иностранных дел России и Германии не стала свидетельством готовности к возобновлению конструктивного диалога между странами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала недавнюю встречу глав дипломатических ведомств России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля. Она подчеркнула, что прошедшие переговоры не следует расценивать как сигнал к возобновлению конструктивного диалога между странами, передает РИА «Новости».

    «Встреча на уровне министров действительно была первой за четыре с половиной года. Нет никаких оснований считать ее полноценным проявлением готовности к восстановлению конструктивного взаимоуважительного диалога», – отметила дипломат во время брифинга.

    Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля состоялись 26 сентября в штаб-квартире ООН. По их итогам российский министр сообщил, что ожидал от немецкого коллеги новых предложений, однако ничего интересного не услышал.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сам инициировал встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Закрытые переговоры дипломатов на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал факт проведения этой беседы позитивным.

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    30 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Суд закрыл заседание по делу директора сгоревшего завода пиротехники

    Tекст: Ольга Иванова

    Меру пресечения директору ярославского завода петард Алексею Пронину изберут в закрытом режиме, чтобы избежать публичного оглашения деталей гибели 14 человек при пожаре.

    Переславский районный суд Ярославской области закрыл от прессы заседание по избранию меры пресечения руководителю предприятия, передает РИА «Новости». «Рассмотрение ходатайства провести в закрытом судебном заседании», – сказал судья.

    О закрытии процесса просило следствие, чтобы детали гибели людей не звучали публично. Прокуратура и защита поддержали эту инициативу. Перед началом заседания руководитель завода Алексей Пронин принес соболезнования родственникам жертв трагедии, отметив, что лично знал каждого погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи предъявили генеральному директору сгоревшего предприятия обвинение в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

    Сотрудники силовых структур установили личности всех 14 погибших при пожаре людей.

    Взрывная волна от инцидента на производстве повредила кровлю и окна в 22 многоквартирных домах.

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    30 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Глава МИД Южной Осетии рассказал о переговорах с Лавровым

    Глава МИД Южной Осетии Джиоев рассказал о переговорах с Лавровым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главы внешнеполитических ведомств России и Южной Осетии Сергей Лавров и Ахсар Джиоев проведут переговоры для обсуждения двусторонних интеграционных процессов.

    Министры иностранных дел России и Южной Осетии обсудят двустороннюю интеграцию, заявил РИА «Новости» глава МИД кавказской республики Ахсар Джиоев.

    Ранее посол РФ в Цхинвале Марат Кулахметов анонсировал встречу Сергея Лаврова и Ахсара Джиоева, которая состоится 1 октября.

    «В связи с этим предстоящая встреча – это, конечно, возможность сверить часы. Мы детально обсудим ход интеграционных процессов и статус текущих договоренностей», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства республики. Он также добавил, что Россия неизменно выступает главным стратегическим партнером, обеспечивающим безопасность и стабильность Южной Осетии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Марат Камболов официально вступил в должность президента Южной Осетии.

    Месяцем ранее Камболов объявил о курсе на глубокую интеграцию с Россией. А весной Госдума ратифицировала договор о создании единого экономического пространства между двумя странами.

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