Патрушев сообщил о поручениях Путина по безопасности Калининградской области

Эксперт: Госдума и президент показали значимость возвращения исторических территорий

Политконсультант Корякин объяснил символизм даты начала работы новой Госдумы

Tекст: Андрей Резчиков

«То, что первое заседание Госдумы состоялось в День воссоединения с историческими территориями – не просто совпадение, а глубоко символический акт», – считает политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

По его мнению, главным историческим моментом в обращении Владимира Путина к депутатам новой Госдумы стало именно поздравление с новым праздником – Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Госдума и президент показывают миру и гражданам страны значимость этой даты для всего государства. Само по себе воссоединение с этими территориями является значимой целью и СВО, и общегосударственной политики. И то, что эти регионы вошли в состав Российской Федерации, конечно, является одним из результатов той деятельности, которую ведет глава государства», – подчеркнул аналитик.

Еще одним значимым моментом в работе Госдумы нового созыва стало появление среди депутатов большого числа ветеранов и участников СВО, которые «своими руками, ногами, личным участием обеспечивали защиту и присоединение исторических регионов». «Произошло серьезное обновление. Это важный фактор обеспечения патриотической повестки и интересов развития. Эти люди не просто представляют участников СВО, многие из них еще являются выпускниками президентской кадровой программы «Время Героев», которая предполагает серьезную подготовку в части стратегии страны, текущей повестки и понимания общемирового контекста», – напомнил Корякин.

«Они высокомотивированы и являются лучшими из лучших в этой когорте активных и ценностно-ориентированных людей с боевым опытом, поэтому президент верит в них», – добавил эксперт.

Он отдельно обратил внимание на слова главы государства, обращенные депутатам, что Россия никогда не будет унижаться или просить. «Помимо посыла о национальной гордости, в этих словах речь идет и о вполне осязаемом импортозамещении, – считает Корякин. – Это переход на российские ИТ-платформы, выпуск продукции не только под своими брендами, но и на собственном технологическом заделе. Это видно в авиационной промышленности, в микроэлектронике и других направлениях. Это все то, что относится к технологическому и экономическому суверенитету».

По его мнению, в целом перед Госдумой нового созыва стоят две глобальные задачи: еще большая консолидация общества в условиях внешнего давления и дальнейшее устойчивое развитие экономики.

При этом эксперт считает, что новый состав Госдумы демонстрирует, что в единстве и консолидации могут присутствовать разные мнения и позиции. Однако при этом сохраняется единогласие относительно курса президента и страны. «Сегодня мы говорим о своеобразном договоре – граждане поддерживают государство, а государство заботится и помогает гражданам. И в этом смысле огромную роль играет взаимное доверие», – резюмировал Корякин.

В среду президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства заявил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов».

Глава государства отметил, что состав Госдумы обновился почти наполовину и это позволит обеспечить «качественное развитие нашего парламентаризма и преемственность в законодательной работе».

По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны СВО – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – верный, основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.