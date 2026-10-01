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    1 октября 2026, 15:05 • Новости дня

    Госдума одобрила законопроект о раскрытии состава сигарет и вейпов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, обязывающий производителей раскрывать данные об опасных ингредиентах табачных изделий и вейпов.

    Инициатива направлена на рассекречивание информации о веществах, усиливающих зависимость и оказывающих токсичное воздействие, передает РИА «Новости». Документ был разработан правительством России в июле.

    Сейчас изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченными органами о составе продукции, однако часть сведений скрывается под видом коммерческой тайны и не публикуется в открытом доступе.

    Законопроект предлагает запретить относить к коммерческой тайне данные об ингредиентах, которые вызывают зависимость, обладают канцерогенными, мутагенными свойствами или приобретают их при нагревании или тлении. Авторы инициативы уверены, что новые правила улучшат демографическую и социально-экономическую ситуацию в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в России вступили в силу новые правила лицензирования табака и вейпов.

    Летом правительство предложило запретить табачным компаниям скрывать состав сигарет.

    В прошлом году Госдума одобрила запрет на продажу табака на остановках.

    29 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    Лавров, Собянин и Поддубный отказались от депутатских мандатов
    @ Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение не переходить на работу в Государственную думу нового девятого созыва.

    Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантные места в парламенте другим зарегистрированным кандидатам из федерального списка партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Соответствующее решение было принято членами ведомства на прошедшем во вторник заседании. Согласно официальным документам, места министра иностранных дел Сергея Лаврова, мэра столицы Сергея Собянина, военного корреспондента Евгения Поддубного и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой освободились из-за их официального отказа.

    Теперь эти мандаты перейдут следующим по списку политикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от партии «Единая Россия».

    Во вторник заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об окончательном формировании Государственной думы нового созыва.

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    28 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях

    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях

    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях
    @ Анна Исакова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского особенно не хватает в нынешних условиях.

    Путин отметил, что прошедшие выборы в Госдуму стали первыми для ЛДПР без ее основателя Владимира Жириновского, и признал, что политика и его активной позиции сейчас особенно не хватает в современных условиях, передает РИА «Новости».

    Поводом для высказывания стало замечание нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который напомнил президенту, что прошедшая думская кампания была для партии первой без участия Жириновского.

    «Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотел бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал Путин в ходе встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Президент заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.

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    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

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    28 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    Путин освободил Савельева от должности вице-премьера
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что Савельев освобождается от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с избранием депутатом Госдумы девятого созыва.

    Указ вступил в силу со дня его подписания.

    Виталий Савельев родился 18 января 1954 года в Ташкенте. В 2001–2002 годах работал заместителем председателя правления «Газпрома», в 2004–2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли. С 2009 по 2020 год возглавлял «Аэрофлот», затем руководил Министерством транспорта. В мае 2024 года был назначен вице-премьером, курирующим транспортную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.

    В пятницу Путин сообщил о желании Киева возобновить переговоры перед выборами в Госдуму.

    Летом Савельев заявил о востребованности самолетов Ил-114-300 на Дальнем Востоке.

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    30 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Путин: Выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным

    Tекст: Вера Басилая

    Выбор жителей новых регионов был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию. В реализации программы их комплексного развития участвует вся страна. Шефскую помощь оказывают субъекты Федерации», – сказал Путин на заседании, передает РИА «Новости».

    Президент также подчеркнул, что выбор жителей новых регионов воссоединиться с Россией и своим народом был предельно ясным и четким.

    «Он был предельно ясным и четким – воссоединиться с Россией, со своим народом», – отметил Путин, говоря о выборе жителей новых регионов, которые проголосовали на референдуме за воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией.

    На референдумах в сентябре 2022 года за вхождение в состав России высказалось абсолютное большинство проголосовавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    В среду депутаты Госдумы поздравили жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией.

    Во вторник в Запорожской области прошли торжественные мероприятия, приуроченные к этому празднику.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении школ в Донбассе и Новороссии.

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    29 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Геннадий Зюганов единогласно избран руководителем фракции КПРФ в Государственной думе нового созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

    Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вновь стал руководителем партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Решение об избрании было принято депутатами единогласно, передает ТАСС.

    Первым заместителем руководителя фракции коммунистов избран Николай Коломейцев. На пост первого вице-спикера Госдумы представители КПРФ выдвинули кандидатуру Ивана Мельникова. По словам Афонина, за эти кадровые решения члены фракции также проголосовали единогласно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме.

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    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва

    Путин назвал повышение качества жизни россиян главной задачей Госдумы

    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей депутатов Госдумы девятого созыва.

    Глава государства в среду выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отечественное законодательство должно отвечать требованиям времени, смотреть в будущее и служить людям.

    «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – отметил российский лидер. По его словам, именно забота о благополучии россиян определяет общую эффективность работы власти.

    Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на сплоченную работу парламентариев. Он рассчитывает, что ключевые решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при солидарной и консолидированной поддержке всех партийных фракций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил парламентариев с победой на выборах.

    Российский лидер призвал депутатов сделать все возможное для победы.

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    30 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании

    Госдума стоя поприветствовала депутатов – участников СВО на первом заседании

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали участников СВО на первом заседании
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов – участников специальной военной операции на первом заседании девятого созыва.

    Парламентарии Госдумы стоя поприветствовали избранных депутатов, участвовавших в специальной военной операции, на первом заседании девятого созыва, передает корреспондент РИА «Новости».

    «Среди нас участники специальной военной операции. Давайте их поприветствуем», – сказал депутат Госдумы Юрий Петров, председательствующий на заседании. После его слов парламентарии поднялись со своих мест.

    На первом заседании девятого созыва, которое открылось в среду, планируется избрать председателя палаты и его заместителей. Также предстоит утвердить председателей всех 34 комитетов и четырех постоянных комиссий Госдумы.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв прошли представители пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам выборов мандаты депутатов Госдумы получили 46 ветеранов специальной военной операции.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пообещал оказать всестороннюю поддержку новым парламентариям.

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    30 сентября 2026, 14:18 • Новости дня
    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы

    Путин указал Госдуме девятого созыва на необходимость сделать все для победы

    Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил о необходимости уделить внимание повышению обороноспособности страны, поддержке участников спецоперации и сделать все для победы.

    Путин призвал депутатов высшего представительного органа власти сделать все возможное для победы, а также оказать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их семьям, передает РИА «Новости».

    «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны, сделать все для нашей победы, поддержать защитников Родины, их семьи», – заявил Путин на заседании.

    Выборы в нижнюю палату парламента проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, а «Справедливая Россия» – 17 мест.

    Кроме того, по результатам выборов в одномандатных округах мандаты в Государственной думе получили четыре самовыдвиженца и один представитель партии «Родина».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал использовать в работе опыт депутатов – участников спецоперации.

    В понедельник Владимир Путин напомнил о ценности инициатив не прошедших в парламент партий.

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о высокой активности бойцов СВО на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

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    29 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» единогласно выдвинула Вячеслава Володина кандидатом в спикеры Госдумы, на пост первого вице-спикера выдвинута Ирина Яровая.

    Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме на первом организационном собрании единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера нижней палаты парламента девятого созыва. Участники заседания также определились с другими ключевыми должностями, передает ТАСС.

    «Решение принято», – констатировал руководитель фракции Дмитрий Кобылкин по итогам голосования депутатов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев добавил, что кандидат обладает богатым опытом и способен обеспечить слаженную деятельность палаты.

    Кроме того, на должность первого вице-спикера была выдвинута Ирина Яровая. На посты вице-спикеров предложены кандидатуры Владимира Васильева, Александра Жукова, Виталия Савельева, Анны Кузнецовой, Алексея Гордеева и Виктории Абрамченко.

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это решение высокой результативностью работы нижней палаты парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первое заседание нового состава депутатов назначено на 30 сентября.

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    28 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Путин озвучил свою позицию на встрече с лидерами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает ТАСС.

    «Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент добавил, что в период работы Думы восьмого созыва Вячеслав Володин грамотно организовал деятельность парламентариев. Это позволило создать в палате деловую и принципиальную рабочую атмосферу.

    На прошедших парламентских выборах действующий спикер одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.

    Ранее «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку этой кандидатуры высокой результативностью работы Госдумы.

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