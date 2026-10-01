Госдума одобрила законопроект о раскрытии состава сигарет и вейпов

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатива направлена на рассекречивание информации о веществах, усиливающих зависимость и оказывающих токсичное воздействие, передает РИА «Новости». Документ был разработан правительством России в июле.

Сейчас изготовители и импортеры ежегодно отчитываются перед уполномоченными органами о составе продукции, однако часть сведений скрывается под видом коммерческой тайны и не публикуется в открытом доступе.

Законопроект предлагает запретить относить к коммерческой тайне данные об ингредиентах, которые вызывают зависимость, обладают канцерогенными, мутагенными свойствами или приобретают их при нагревании или тлении. Авторы инициативы уверены, что новые правила улучшат демографическую и социально-экономическую ситуацию в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в России вступили в силу новые правила лицензирования табака и вейпов.

Летом правительство предложило запретить табачным компаниям скрывать состав сигарет.

В прошлом году Госдума одобрила запрет на продажу табака на остановках.