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    1 октября 2026, 14:41 • Новости дня

    Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD

    Time: США начали строительство нескольких заводов для систем Patriot и THAAD

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране ведется масштабное строительство нескольких новых заводов по производству систем противовоздушной обороны Patriot и THAAD.

    Соединенные Штаты наращивают производственные мощности и возводят новые предприятия для выпуска вооружений и боеприпасов, включая системы противоракетной обороны Patriot и THAAD, пишет Time.

    Американский лидер пояснил, что оборонные компании не просто увеличивают объемы выпускаемой продукции и работают сверхурочно, но и создают колоссальный потенциал за счет дополнительных производственных площадок, отмечает ТАСС.

    По его словам, в настоящий момент по всей стране строятся около пяти или шести таких заводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Трамп рассказал о возможностях Вашингтона помочь Украине комплексами Patriot.

    Летом политик указал на готовность американских автоконцернов производить ракеты Patriot и Tomahawk.

    В прошлом году американские военные выразили беспокойство из-за истощения запасов снарядов для систем THAAD.

    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев заявил о начале проектирования перспективных боевых машин, адаптированных к современным условиям ведения полномасштабных конфликтов.

    Российская армия приступит к созданию передовой тяжелой бронетехники, передает ТАСС. Обновление парка связано с изменением тактики современных вооруженных конфликтов.

    «С развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей. Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях», – подчеркнул военачальник.

    Повышение огневой мощи перспективных машин планируется достичь путем интеграции элементов искусственного интеллекта. Будущие боевые системы получат высокую степень автоматизации всех рабочих процессов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре концерн «Уралвагонзавод» передал в войска партию модернизированных танков с усовершенствованной защитой.

    Представители Ростеха анонсировали активную разработку отечественных беспилотных боевых машин.

    Госкорпорация запланировала полную интеграцию перспективной бронетехники с автоматизированными системами управления.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    30 сентября 2026, 16:07 • Новости дня
    Российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России продемонстрировали коллегам из стран ОДКБ организацию тылового обеспечения и маскировку позиций с учетом опыта проведения специальной военной операции.

    Российские военные в ходе маневров «Эшелон-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области продемонстрировали организацию тылового обеспечения во время спецоперации, передает РИА «Новости». Начальник штаба материально-технического обеспечения Центрального военного округа Сергей Спиридонов отметил, что опыт передается союзникам по ОДКБ.

    «В ходе учения «Эшелон-2026» мы демонстрируем нашим коллегам из стран ОДКБ, как мы выполняем задачи тылового обеспечения в реальной боевой обстановке. В заданном районе для восстановления боеспособности подразделений, прибывающих после выполнения боевых задач, оборудован тыловой район», – привело слова Спиридонова Минобороны РФ. Он уточнил, что такие районы полностью заглубляются и маскируются под рельеф местности.

    Все помещения в тыловом районе строятся по блиндажному типу и включают элементы для проживания, питания и банно-прачечного обслуживания в полевых условиях. Особое внимание уделяется безопасности: блиндажи оснащены замаскированными входами и запасными выходами для экстренной эвакуации.

    Военнослужащие также отработали развертывание полевых пунктов заправки, эвакуацию и ремонт техники под угрозой атак беспилотников. Кроме того, сводный батальон применил наземные робототехнические комплексы и дроны для доставки грузов на линию соприкосновения и эвакуации раненых.

    Учения «Эшелон-2026» проходят совместно с маневрами «Взаимодействие-2026» и «Поиск-2026», в них участвуют около 2 тыс. человек и 350 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры стран ОДКБ стартовали на Чебаркульском полигоне 27 сентября.

    Воинские контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Челябинскую область накануне тренировок.

    Российская сторона активно делится с союзниками по организации опытом ведения специальной военной операции.

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    1 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Глава РАН оценил эффективность российского лазерного оружия

    Глава РАН Красников: Российское лазерное оружие показало высокую эффективность

    Tекст: Антон Антонов

    Российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность, а ведущие академические институты активно участвуют в его доработке, сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    «Также высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки», – сказал глава РАН в интервью РИА «Новости».

    По его словам, специалисты работают над увеличением мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели лазером.

    Красников рассказал и о другом направлении – средствах поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, облако которых уничтожает беспилотники противника.

    Глава РАН добавил, что развиваются и классические комплексы противовоздушной обороны, включая «Панцири» и другие российские системы. Он подчеркнул, что в каждом из этих направлений ведущие ученые и институты страны принимают самое активное участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал о целой линейке российских лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками.

    Новейший лазерный комплекс «Перун», обеспечивающий до 15 минут непрерывного излучения, проходит испытания в России.

    Ранее российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для противодействия беспилотникам, первые образцы которых успешно прошли испытания.

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    30 сентября 2026, 21:41 • Новости дня
    Выпускников пожарных колледжей предложили отправлять на службу в структуры МЧС

    МЧС предложило отправлять выпускников пожарных колледжей в свои подразделения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы спасательного ведомства Денис Попов предложил направлять выпускников пожарных колледжей на воинскую службу в подразделения федеральной противопожарной службы.

    Статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сообщил о планах направлять выпускников пожарных колледжей на воинскую службу в подразделения федеральной противопожарной службы. По его словам, во многих регионах России наблюдается нехватка кадров, включая водителей, что препятствует выезду техники на дежурства, передает РИА «Новости».

    Для устранения дефицита депутаты нижней палаты парламента разработали законопроект. Документ предполагает привлечение военнослужащих к профилактике и тушению возгораний, а также к проведению военно-спасательных операций.

    «Самое важное, что наши колледжи, которые выпускают наших специалистов, – у нас нет брони… они сразу уходят в армию, а здесь они будут работать по специальности. У нас сейчас уже выпускники там больше 176 человек, мы их сможем, так скажем, привлечь на воинскую службу к себе, они уже нам будут служить… эффективно по назначению», – подчеркнул Попов.

    До этого правительство России поддержало законопроект о прохождении срочной службы в подразделениях пожарной охраны.

    Ранее спасательное ведомство подготовило проект указа для закрепления возможности прохождения военной службы в своих формированиях. Как писала газета ВЗГЛЯД, ежегодно в пожарные части МЧС будут направлять до 5 тыс. призывников.

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    30 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Моди и Трамп обсудили сотрудничество в обороне и торговле

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив двустороннее партнерство в сфере обороны, торговли и энергетики.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели переговоры по телефону. Политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, передает РИА «Новости».

    «Состоялся продуктивный разговор с президентом Трампом. Мы рассмотрели наше двустороннее сотрудничество в сфере торговли, обороны, энергетики, критических технологий и других областях. Договорились поддерживать тесное взаимодействие для продвижения нашего всеобъемлющего глобального стратегического партнерства», – отметил индийский лидер в социальной сети X.

    Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В частности, они затронули усилия по укреплению глобальной безопасности и мира.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди после одобрения в сенате стопроцентных пошлин на нефть России.

    Министерство иностранных дел Индии заявило о готовности властей принять необходимые меры для защиты экономических интересов после утверждения Конгрессом США закона о санкциях.

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за угрозы введения новых американских пошлин.

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    1 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wir/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные начнут применять дроны с кумулятивно-режущей боевой частью для уничтожения мостов и укрепленных зданий в зоне спецоперации, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Вооруженные силы России могут использовать режущие боеприпасы для уничтожения несущих конструкций мостов, передает «Газета.Ru».

    По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эти дроны оснащены специальной кумулятивно-режущей боевой частью.

    «По средним и крупным мостам могут применять такие дроны. Они могут использоваться по каким-то опорным пунктам, если здание превращено в укрепленный пункт, оттуда ведется огонь», – подчеркнул специалист.

    Эксперт также добавил, что подобный аппарат представляет собой беспилотник с четырьмя суббоеприпасами. При взрыве они способны разрезать металлические предметы, включая опоры линий электропередачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона сообщила о первом применении Россией реактивного беспилотника с кумулятивно-режущим боезарядом.

    Вооруженные силы России стремятся нарушить энергоснабжение украинских предприятий военно-промышленного комплекса.

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    1 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Украинский производитель ракет и дронов Штилерман ранен при покушении

    Хозяин украинской оружейной компании Fire Point Штилерман ранен при покушении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате вооруженного нападения пострадал совладелец крупного украинского предприятия по производству ракет и беспилотников Денис Штилерман, а его телохранитель был убит.

    Совладелец украинской оружейной компании Fire Point Денис Штилерман ранен при покушении. О нападении на него сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС.

    «Появилась информация, что на главу Fire Point Дениса Штилермана было совершено покушение. Он получил ранение, его охранник погиб», – написал депутат в своем телеграм-канале.

    Гончаренко уточнил, что официального подтверждения покушения пока нет. Fire Point входит в число крупнейших украинских производителей ракетного вооружения и дронов.

    Ранее компания анонсировала планы по созданию баллистических ракет. Одним из бенефициаров предприятия выступает бизнесмен Тимур Миндич, которого называют другом главы Украины Владимира Зеленского. Предприниматель покинул страну после того, как ему предъявили обвинения в коррупции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия поразила киевское предприятие по производству дронов Fire Point.

    Весной Денис Штилерман отказался продать половину акций компании Тимуру Миндичу за 1 млрд долларов. Ранее Центр противодействия коррупции Украины выявил связь этого производителя оружия с окружением Владимира Зеленского.

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    1 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп не исключил введения запрета на экспорт американского дизеля

    Politico: Трамп допустил введение запрета на экспорт дизельного топлива

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения о введении запрета на экспорт дизельного топлива из страны, несмотря на критику этой инициативы со стороны нефтяной промышленности.

    Белый дом сталкивается с растущим давлением с требованием снизить рекордные цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов. Глава государства отметил, что обсуждает этот вопрос с министром энергетики Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бергамом, пишет Politico.

    По словам американского лидера, запрет на экспорт мог бы помочь снизить стоимость дизеля, однако существует риск повышения цен на другие виды топлива, включая бензин. При этом Трамп выразил оптимизм по поводу возможного снижения цен в связи с увеличением поставок нефти через Ормузский пролив в последние дни.

    Присутствовавший на встрече Райт, который выступает против запрета на экспорт, сообщил о скором анонсе мер по стабилизации ситуации. Он подчеркнул, что европейские страны также намерены объявить о шагах по увеличению предложения на рынке, что должно способствовать значительному падению цен на дизельное топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минэнерго США Райт анонсировал скорое объявление по теме дизельного топлива. Во вторник Евросоюз усомнился в вероятности введения Вашингтоном запрета на экспорт дизеля. На прошлой неделе американские нефтяники выступили против ограничения поставок топлива за рубеж.

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    1 октября 2026, 05:25 • Новости дня
    Генштаб: План осеннего призыва на срочную службу выполнен на 80%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России досрочно призвали около 80% граждан в рамках осенней призывной кампании 2026 года благодаря новому формату круглогодичных медицинских обследований, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.

    Призывники теперь могут проходить медицинское освидетельствование и психологический отбор в течение всего года, это снизило нагрузку на призывные пункты, сказал Бурдинский в интервью «Красной Звезде».

    «В результате к настоящему времени – до начала очередного периода отправки – уже призваны около 80% граждан от установленного задания. Это высокий показатель деятельности сотрудников военных комиссариатов и призывных комиссий», – отметил он.

    Генерал-полковник также сообщил, что, согласно указу президента, в 2026 году на срочную службу планируется направить 261 тыс. человек. В период с октября по декабрь в войска отправятся 120 тыс. новобранцев.

    Круглогодичный призыв проводится в России впервые.

    В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную военную службу.

    В конце декабря глава государства утвердил количество новобранцев на 2026 год в размере 261 тыс. человек.

    Весной Генеральный штаб объяснил расширение периода призывных мероприятий необходимостью равномерного распределения нагрузки на военкоматы.

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    1 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Российские войска получили новый эшелон ПВО для борьбы с дронами

    Главком Мордвичев рассказал о создании дополнительного эшелона ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Андрей Мордвичев сообщил о создании нового эшелона противовоздушной обороны для защиты от беспилотников на малых высотах.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил о формировании нового эшелона защиты от беспилотников на предельно малых высотах, передает ТАСС.

    «В целях повышения эффективности защиты Сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировок войск от ударов БПЛА осуществлено наращивание боевого состава соединений и воинских частей войсковой противовоздушной обороны за счет включения в их состав подразделений противодействия БПЛА», – подчеркнул Мордвичев.

    По словам военачальника, эта мера дала возможность организовать дополнительный эшелон прикрытия в системе ПВО. Он предназначен для отражения угроз именно на предельно малых высотах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Евгений Поддубный анонсировал создание инновационной системы противовоздушной обороны с эшелонированными мобильными группами.

    Министр обороны Андрей Белоусов заявил об активном внедрении мобильных огневых групп с FPV-перехватчиками.

    Бойцы центра специального назначения «БАРС-Сармат» организовали многоуровневую защиту от вражеских беспилотников в ДНР.

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    1 октября 2026, 06:23 • Новости дня
    В России начались испытания новых модульных FPV-дронов

    Российские военные начали боевую апробацию новых модульных FPV-дронов «Сварог»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России стартовали испытания новых модульных FPV-дронов «Сварог», способных быстро менять частоты для адаптации к радиоэлектронной обстановке.

    Боевая апробация новой линейки FPV-дронов «Сварог» диагональю 15 и 17 дюймов проводится в России, передает ТАСС. Беспилотники оснащены сменными модулями управления и видео, которые позволяют адаптироваться к меняющейся радиоэлектронной обстановке.

    «В настоящее время боевую апробацию проходит новая линейка FPV-дронов «Сварог 15» и «Сварог 17» со сменными модулями управления и видео. Их главная особенность – модульность», – сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог». В организации отметили, что изделия могут быстро адаптироваться пилотами для полетов без необходимости переделывать весь комплекс с нуля. Операторы получили возможность оперативно менять частоты, и уже поступают первые положительные отзывы из зоны СВО.

    В НПЦ «Сварог» уточнили, что сменные модули позволяют адаптировать платформы под различные частотные диапазоны. Пилот может самостоятельно выбирать рабочую частоту, исходя из обстановки. Кроме того, новая линейка дронов оборудована системой быстросъемных шасси, что значительно ускоряет их замену при поломках после жесткой посадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее в России стартовало применение автомобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Сварог 12». Летом российские подразделения приступили к боевым испытаниям новейшего зенитного дрона-перехватчика «Сварог про».

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