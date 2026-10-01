МВД Испании призвало ЕС к солидарности на фоне миграционного кризиса в Сеуте

МВД Испании призвало страны ЕС к финансовой солидарности из-за мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Глава ведомства заявил, что ни один нелегальный мигрант, проникший в Сеуту, не оказался на территории других государств ЕС, передает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз министерства.

Гранде-Марласка подчеркнул, что воздействие кризиса на другие страны сообщества было нулевым.

Министр призвал партнеров по Евросоюзу к оперативной, финансовой и политической солидарности. По его словам, отсутствие такой поддержки ослабляет и разделяет ЕС в период миграционных кризисов.

В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов преодолели границу между Марокко и Сеутой. Мадрид был вынужден привлечь военных для обеспечения безопасности. По оценкам властей, в анклав могли проникнуть до 80 тыс. человек, однако большинство из них уже вернулись в Марокко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник представитель правительства Испании в Сеуте ушел в отставку.

На прошлой неделе в бывшем военном туннеле в анклаве нашли убежище нелегальных мигрантов.

В прошлом месяце Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва нелегалов.