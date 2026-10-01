Постпред США Уитакер: НАТО не намерена нападать на Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Американский дипломат прокомментировал недавние предостережения Москвы, передает РИА «Новости». По его словам, Североатлантический альянс не собирается вступать в конфликт с Москвой.

«Мы очень четко доводили в ответ российской стороне, что мы оборонительный альянс… Мы не хотим нападать на Россию или как-то ущемлять ее интересы», – подчеркнул Уитакер в эфире телеканала CNBC.

Ранее российская сторона направила предупреждение руководству блока и дипломатам Бельгии. В нем отмечалось, что активность западных сил вблизи Калининградской области существенно повышает вероятность прямого вооруженного столкновения. При этом подчеркивалась готовность задействовать весь доступный арсенал для защиты собственных территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в НАТО осудили комментарии России с угрозами применения силы.

Российские дипломаты предупредили о готовности применить ядерный арсенал для предотвращения изоляции Калининградской области.

Постпред США Мэттью Уитакер призвал альянс не преувеличивать российскую угрозу.