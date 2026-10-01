В Забайкалье суд вынес приговор запершему детей в горящем доме отцу

Житель Забайкалья получил 12 лет колонии за поджог дома с тремя детьми

Tекст: Тимур Шайдуллин

Преступление произошло в мае в Нерчинске, сообщает пресс-центр судов региона. Пьяный фигурант дела разлил бензин у входа в детскую комнату, поджег мебель и запер дверь снаружи. Внутри находились трое детей, включая его родного ребенка, которым чудом удалось спастись через окно.

«Подсудимый признан виновным, суд лишил его свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», – отмечается в заявлении инстанции.

Мужчину осудили за покушение на убийство трех человек общеопасным способом. На данный момент приговор не вступил в законную силу, поскольку сторона защиты подала апелляционную жалобу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Забайкальском крае приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство годовалого ребенка.

Ранее в Саратовской области правоохранители арестовали мужчину по делу о тройном убийстве путем поджога частного дома. А во Владивостоке следователи предъявили отцу обвинение в гибели троих детей при пожаре.