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    1 октября 2026, 14:19 • Новости дня

    Песков: На создание защитных механизмов Европы тратится почти 5% бюджета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны направляют почти 5% бюджета на формирование собственной идентичности безопасности по образцу НАТО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Процесс милитаризации Евросоюза активно усиливается, передает ТАСС.

    «Европа решила создавать свою идентичность безопасности. На это тратятся действительно почти 5% бюджета европейских стран, процесс набирает обороты», – пояснил официальный представитель Кремля.

    По словам пресс-секретаря главы государства, европейские лидеры предпочитают использовать конфронтационные механизмы вместо поиска путей для снижения напряженности. Осознав неспособность Североатлантического альянса во главе с США гарантировать защиту, ЕС начал строительство новой системы.

    При этом формируемая структура создается по прямому образу и подобию НАТО. Как отметил представитель Кремля, изначально данный альянс задумывался именно для конфронтации, а не в качестве механизма для обеспечения стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке новой стратегии безопасности Евросоюза.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на трансформацию этого объединения в полноценный военный альянс.

    В ответ на милитаризацию Европы Москва пообещала принять дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности.

    30 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о ядерном ответе на возможную блокаду Калининграда со стороны альянса. Выступая на военно-космической конференции в Брюсселе, руководитель Североатлантического блока прокомментировал ситуацию с российским посланием, передает ТАСС.

    «Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо, и это примерно то, о чем они сообщили СМИ», – сказал Марк Рютте.

    При этом генсек НАТО призвал страны Прибалтики сохранять спокойствие, а государства блока – продолжать поддержку Киева и вкладывать средства в вооружения. Он в очередной раз назвал альянс исключительно оборонительным союзом и добавил, что не верит в возможные угрозы.

    Ранее российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Днем позже дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

    В ответ пресс-секретарь военного блока Эллисон Харт осудила подобные комментарии Москвы.

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    28 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом

    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские дипломаты из посольства России в Бельгии предостерегли Североатлантический альянс от попыток блокады Калининградской области, подчеркнув готовность Москвы задействовать все виды вооружений для защиты территории.

    Дипломаты подчеркнули, что действия НАТО увеличивают вероятность прямого вооруженного конфликта, передает ТАСС. При этом у Москвы нет планов нападать на страны Прибалтики. Однако в случае попыток изолировать российский регион будут задействованы все необходимые силы.

    «В условиях проводимой руководством и странами – членами блока агрессивной линии посольство довело до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии наши принципиальные подходы», – говорится в заявлении дипломатического представительства.

    Российская сторона призвала НАТО отказаться от провокационных шагов и эскалационных заявлений. В посольстве выразили крайнюю озабоченность действиями альянса в отношении Калининградской области, которая является неотъемлемой частью России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД сообщал, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда. Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    Ранее у границы Калининградской области заметили самолеты НАТО и Британии.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    29 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Премьер Чехии заявил о готовности отправить две бригады в Прибалтику

    Премьер Чехии Бабиш заявил о готовности послать две бригады в Прибалтику

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика готова направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае их вооруженного конфликта с Россией.

    Чехия готова направить две механизированные бригады на помощь странам Прибалтики в случае нападения со стороны России. Премьер-министр Андрей Бабиш по итогам разговора с президентом Петром Павелом пояснил, что республика намерена действовать активно и выполнить обязательства по пятой статье Североатлантического договора. Глава кабмина добавил, что более подробные данные от спецслужб скрыты под грифом секретности, передает ТАСС.

    Во вторник посольство России в Бельгии предупредило НАТО об опасности безответственного курса в отношении Калининградской области, который повышает риск прямого вооруженного столкновения. Дипломаты указали, что альянс ведет масштабную кампанию для раздувания мифа о российской угрозе и распространяет ложные данные о якобы планах Москвы атаковать Прибалтику до 2029 года.

    В дипмиссии подчеркнули отсутствие у Москвы мотивов для боевых действий против прибалтийских стран, однако напомнили о готовности использовать все средства для защиты российской территории. Президент Владимир Путин ранее называл заявления о подготовке нападения на Европу провокацией и дезинформацией, направленной на обман собственного населения.

    Ранее в Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины.

    Президент Чехии Петр Павел потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике.

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    30 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    @ Dylan Agbagni/commons.wikimedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датскому послу в Москве заявили решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании над российским корветом «Сообразительный» в Балтийском море, сообщает Министерство иностранных дел.

    Посол Дании в России Якоб Хеннингсен был вызван в российское дипломатическое ведомство, где ему заявили решительный протест. Причиной стали опасные маневры вертолета ВВС Дании Fennec над корветом «Сообразительный» Балтийского флота, сообщает МИД.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Датский вертолет опасно приблизился к российскому кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж корвета предупреждал о небезопасной высоте на международных частотах, но сигналы были проигнорированы.

    Для привлечения внимания с борта «Сообразительного» выпустили две сигнальные ракеты в противоположную от вертолета сторону. После этого летательный аппарат прекратил маневры и покинул район. Москва расценила действия ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла из-за инцидента с военным вертолетом. В тот же день посол России в Копенгагене Владимир Барбин вручил датской стороне ответную ноту протеста.

    16 сентября министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение данной провокации.

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    30 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Представитель НАТО Харт заявила о безопасности альянса для России

    Tекст: Катерина Туманова

    В НАТО осудили комментарии России о готовности применить силу, заявила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в письменном ответе на предупреждения российских дипломатов в Европе о Калининградской области.

    Военный альянс ответил на послание России, «отметив, что НАТО – это оборонительный альянс, и никакие наши действия или учения не представляют угрозы для какой-либо части России», заявила пресс-секретарь альянса Эллисон Харт во вторник в письменном заявлении, которое приводит агентство Bloomberg.

    До этого российское посольство в Бельгии указало на «безрассудный и безответственный подход» альянса к Калининграду, который «резко увеличивает риски прямой военной конфронтации».

    Россия также предупредила, что готова использовать весь свой арсенал вооружений для защиты своей территории, если НАТО попытается отрезать ее от остальной части страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД сообщал, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда. Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    Российские дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда.

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    29 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Дипломаты напомнили о ядерном ответе при возможной блокаде Калининграда

    В России указали на ядерный ответ при возможной блокаде Калининграда

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские дипломаты из посольства в Ирландии предупредили о готовности применить любые средства, включая ядерный арсенал, для предотвращения изоляции Калининградской области странами НАТО, о чем активно распространяется британская пресса.

    «Появилась информация о том, что НАТО готовит воздушную и морскую блокаду Калининграда и Калининградской области. Это не выдумка, а вопрос, вызывающий серьезную обеспокоенность России. Безответственная и недальновидная европейская политическая элита играет в опасную игру», – передает ТАСС заявление российской дипмиссии в Ирландии.

    В посольстве предупредили, что попытки стран НАТО изолировать регион могут привести к вооруженному столкновению. В таком случае высок риск нанесения упреждающих ударов по центрам принятия решений НАТО на ранней стадии конфликта.

    Дипломаты назвали ситуацию чрезвычайно серьезной и призвали Европу отнестись к ней соответствующе.

    Кроме того, в дипмиссии прокомментировали тиражируемый западными СМИ тезис о российской угрозе. По мнению дипломатов, эта риторика используется для увеличения расходов на оборону, милитаризации Европы и продолжения поддержки киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские дипломаты в Бельгии предостерегли Североатлантический альянс от попыток блокады Калининградской области. МИД сообщал, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда.

    Президент Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

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    1 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    В Латвии задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу России

    Politico: В Латвии задержали двух граждан по подозрению в шпионаже для России

    Tекст: Игорь Иножарский

    Служба государственной безопасности Латвии задержала двух граждан по подозрению в сборе разведывательной информации для России о военной базе Адажи и передвижении самолетов, в том числе с использованием частного самолета.

    Двое латвийских граждан были задержаны на родине по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), передает Politico.

    По версии следствия, подозреваемые собирали информацию о базе Адажи, на которой дислоцируется бригада НАТО, а также о системах военных радаров и перемещениях самолетов. В публикации отмечается, что один из задержанных использовал частный самолет для проведения аэрофотосъемки военной базы.

    Служба государственной безопасности Латвии утверждает, что их деятельность якобы могла содействовать российским разведывательным и диверсионным группам на территории страны. Уголовное дело было возбуждено 27 июня, расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Эстония сообщила о рекордном количестве арестов людей, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В марте в Германии задержали румынку по обвинению в аналогичных преступлениях. Зимой польская прокуратура обвинила жителя Быдгоща в передаче данных российской разведке.

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    30 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    В МИД заявили о подготовке Европы к масштабному конфликту

    Дипломат Жданова заявила о подготовке Европы к конфликту с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства активно обучают солдат ведению боевых действий в городских условиях, что указывает на подготовку к масштабному противостоянию, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Жданова отметила планы Бельгии вложить 7 млн евро в строительство профильного тренировочного центра, что свидетельствует о подготовке к ведению конфликта высокой интенсивности против России, передает ТАСС.

    Новый объект сухопутных войск появится в Леопольдсбурге. Впоследствии аналогичные тренировочные площадки собираются открыть на всей территории Бельгии.

    «Намерение властей поголовно обучать военнослужащих тактике городского боя – еще и на основе «живых» примеров с Украины – свидетельствует о подготовке к конфликту высокой интенсивности», – резюмировала Жданова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Юлия Жданова заявила о планах НАТО перевести противостояние с Россией в горячую фазу к 2030 году.

    До этого дипломат сравнила военные расходы стран Евросоюза с показателями перед Второй мировой войной. Весной она сообщила об открытой подготовке властей Германии к военному конфликту с Москвой.

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    29 сентября 2026, 13:53 • Новости дня
    Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    The Telegraph: Силы НАТО отработали захват судна с российским экипажем

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе учений Exercise Strike Warrior в Великобритании силы НАТО отработали сценарий захвата судна, экипаж которого условно состоял из граждан России.

    Военные альянса моделировали боевые действия у побережья Шотландии, включая угрозу уничтожения фрегатов при дозаправке, сообщает The Telegraph.

    Португальские морские пехотинцы десантировались с вертолетов на судно-заправщик, штурмом заняли мостик и машинное отделение, а затем задержали экипаж, игравший роль «условных российских военизированных гражданских лиц», отмечает РИА «Новости».

    В учениях приняли участие 1,3 тыс. военнослужащих из разных стран альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    В июле МИД заявил об отслеживании Россией учений НАТО в Болгарии.

    В июне Захарова назвала цель совместных учений Армении с альянсом.

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    29 сентября 2026, 13:44 • Новости дня
    Норвежский суд получил запрос по арестованному судну «Профессор Молчанов»

    В Норвегии запросили слушание по делу об аресте судна «Профессор Молчанов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи, выносивший решение об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», получил запрос на проведение последующего устного слушания по делу, заявила ведущий специалист суда Стина Эдвардсен.

    Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи получил запрос на проведение устного слушания по делу об аресте российского судна, передает РИА «Новости». Дата заседания пока не назначена.

    «Поступил запрос о проведении устного слушания по делу», – рассказала ведущий специалист суда Стина Эдвардсен. Она отметила, что запрос поступил в ответ на вопрос о возможном иске со стороны треста «Арктикуголь».

    Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по иску украинской компании «Нафтогаз». В настоящий момент оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Ранее суд пояснял, что обжаловать арест можно будет только после пересмотра дела в первой инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Норвегии по требованию украинской компании «Нафтогаз» арестовали на Шпицбергене российское судно «Профессор Молчанов».

    Президент России Владимир Путин назвал задержание корабля актом государственного терроризма.

    Накануне трест «Арктикуголь» подал официальный иск к Норвегии из-за этого инцидента.

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    28 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне

    Профессор Робертс: Риторика Европы о конфликте с Россией вызывает раскол на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риторика европейских стран о возможном конфликте с Россией дестабилизирует НАТО и подрывает региональную безопасность, заявил профессор Университетского колледжа Корка Джеффри Робертс на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это полностью подрывает безопасность в Европе. Я думаю, это дестабилизирует ситуацию внутри самого НАТО, потому что в Европе и в НАТО много разногласий, в том числе в плане отношения к России. В некотором смысле такая риторика вызывает раскол и подрывает их собственную безопасность», – сказал Робертс, передает РИА «Новости».

    По мнению профессора, есть только один способ преодолеть сложившиеся в мире противоречия.

    «Единственный способ урегулировать отношения между Россией и Западом – это создать некое всеобъемлющее пространство безопасности, в котором Запад, НАТО, ЕС, Россия и другие страны смогут реально сосуществовать и сотрудничать, обеспечивая безопасность друг друга», – добавил эксперт.

    XXIII заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. Центральным событием станет пленарная сессия, которая завершит программу мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генсек НАТО Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на альянс.

    В прошлом году Путин на заседании клуба рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом после распада СССР.

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    29 сентября 2026, 19:01 • Новости дня
    Власти Германии решили превратить Бремерхафен в логистический узел НАТО

    DPA: Власти ФРГ договорились о превращении Бремерхафена в логистический узел НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Германии, бундесвер и власти Бремена договорились модернизировать порт Бремерхафен для использования в качестве логистического узла НАТО.

    Германское правительство планирует вложить около 1,35 млрд евро в проект Deployment Hub Bremerhaven 2031. По данным агентства DPA, в случае необходимости бундесвер и НАТО будут перебрасывать через порт и аэропорт Бремена личный состав и технику, передает РИА «Новости».

    Прибывающая в порт военная техника будет направляться вглубь континента по мостам, автомобильным и железным дорогам.

    В рамках трансформации порта власти реализуют более 40 инвестиционных проектов, включая строительство моста повышенной грузоподъемности, площадок для тяжелой техники и новой пожарной части. Кроме того, планируется углубить отдельные участки акватории и расширить инфраструктуру.

    Часть инвестиций направят на новые объекты в аэропорту Бремена. Сенат Бремена выделит на программу 200 млн евро, дополнительные средства поступят от частных инвесторов. Работы должны завершиться к 2031 году.

    В начале месяца ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов альянса.

    В понедельник российский посол в Германии заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Европой.

    В субботу глава МИД России Сергей Лавров сообщил о «метастазах нацизма» в Евросоюзе и НАТО.

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    29 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    Самолет-заправщик НАТО пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет-заправщик нидерландских военно-воздушных сил пролетел вблизи границ Калининградской области, двигаясь через воздушное пространство нескольких стран.

    Самолет Airbus A330-243MRTT НАТО вылетел с авиабазы в Эйндховене в Нидерландах и, пройдя через воздушное пространство Германии и Польши, двигался рядом с юго-восточными границами Калининградской области, передает РИА «Новости».

    После этого борт зашел в воздушное пространство Литвы, где продолжил полет по круговой траектории. Ожидается, что самолет вернется в Эйндховен в 17:01 по местному времени, однако расчетное время прибытия неоднократно корректируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет-разведчик подлетел к границам Калининградской области.

    В пятницу у границ региона также заметили самолеты НАТО и Британии.

    В прошлый четверг американский самолет-разведчик совершил облет Калининградской области.

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    29 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Премьер Литвы признал отсутствие доказательств угрозы со стороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс признал, что у разведки нет данных, указывающих на подготовку России к каким-либо действиям.

    Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает РИА «Новости».

    «Есть ли какие-либо доказательства или данные разведки, указывающие на то, что Россия к чему-то готовится? На самом деле, таких данных нет», – сказал Синкявичюс.

    Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении Европы. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не угрожает ни одному государству континента, в то время как НАТО наращивает активность у российских границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг в Дании также подтвердили отсутствие угроз со стороны России, несмотря на продолжение курса на вооружение.

    В среду постпред США при НАТО призвал не преувеличивать «российскую угрозу».

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