Захарова раскрыла основную роль генсека НАТО

Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда

Tекст: Тимур Шайдуллин

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о ядерном ответе на возможную блокаду Калининграда со стороны альянса. Выступая на военно-космической конференции в Брюсселе, руководитель Североатлантического блока прокомментировал ситуацию с российским посланием, передает ТАСС.

«Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо, и это примерно то, о чем они сообщили СМИ», – сказал Марк Рютте.

При этом генсек НАТО призвал страны Прибалтики сохранять спокойствие, а государства блока – продолжать поддержку Киева и вкладывать средства в вооружения. Он в очередной раз назвал альянс исключительно оборонительным союзом и добавил, что не верит в возможные угрозы.

Ранее российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

Днем позже дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

В ответ пресс-секретарь военного блока Эллисон Харт осудила подобные комментарии Москвы.