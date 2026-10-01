Захарова раскрыла основную роль генсека НАТО

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение о роли нового главы альянса, передает РИА «Новости».
Она отметила, что Марк Рютте не обладает реальной властью для принятия стратегических решений.
«Вы уж прекрасно понимаете, что генеральный секретарь НАТО не принимает никаких решений внутри НАТО. У него такая работа – говорить по методичкам, которые ему выписывают», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, фактическое руководство блоком осуществляют заместители генсека. Захарова добавила, что в обязанности Рютте входит постоянное транслирование антироссийских заявлений, причем в последнее время это происходит практически безостановочно. Месяцем ранее она также указывала на то, что антироссийская истерия западных реваншистов достигла максимального уровня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом официальный представитель МИД России отметила провал попыток Марка Рютте сгладить разногласия внутри альянса.