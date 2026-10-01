Захарова обвинила журналистов Bloomberg в информационной диверсии

Захарова назвала диверсией интерпретацию своих слов журналистами Bloomberg

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты американского агентства Bloomberg занимаются информационной диверсионной деятельностью, передает РИА «Новости».

Ранее издание исказило смысл слов дипломата, что заводы по производству оружия для ВСУ в Европе являются для России военными целями. Bloomberg назвало это новой угрозой в адрес членов НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии планов нападать на страны альянса.

«Они занимаются абсолютно четко информационной диверсионной деятельностью… Они занимаются неприкрытой прокачкой… русофобских нарративов. Они обслуживают всю эту агрессию и делают, еще раз хочу это сказать, с абсолютно четко и явно выраженными диверсионными целями», – отметила Захарова в эфире программы «Время покажет».

Дипломат подчеркнула, что Bloomberg нельзя назвать информационным агентством, а его сотрудников – журналистами. По ее словам, эта организация полностью завязана на спецслужбах западных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.

В конце августа дипломат указала британскому корреспонденту на грубую ошибку при цитировании тезиса о возможных целях для российских военных.

Ранее Мария Захарова назвала агентство Bloomberg сливным бачком из-за публикации непроверенной информации.