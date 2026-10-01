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    1 октября 2026, 13:45 • Новости дня

    Канцелярия канцлера Германии заблокировала законопроект о налоге на сахар

    Bild: Канцелярия Мерца заблокировала проект налога на сахар в напитках

    Tекст: Мария Иванова

    Ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.

    Внутри правящей коалиции Германии обострились разногласия после того, как ведомство главы правительства отклонило инициативу о налогообложении сладких напитков. Законопроект не прошел согласование с канцелярией и вряд ли получит большинство в парламенте, пишет Bild.

    Отвергнутый документ предусматривал введение сбора на все напитки, в которых содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров. При таком составе налог составил бы 26 евроцентов за литр, при содержании от семи граммов – 32 цента, а свыше десяти граммов – 38 центов, отмечает ТАСС.

    Ранее немецкие партии договорились о необходимости ввести подобный сбор, однако его точные параметры так и остались неопределенными. Ожидалось, что новые правила вступят в силу 1 июля следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику главы немецкого правительства.

    В субботу канцлер столкнулся с угрозой блокады налоговых инициатив со стороны однопартийцев.

    В прошлом месяце рейтинг Фридриха Мерца упал до 14%.

    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца

    Spiegel: Премьер немецкого Северного Рейна-Вестфалии Вюст встретится с Эрдоганом

    Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику Мерца
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Премьер-министр Северного Рейна – Вестфалии Хендрик Вюст, которого называют возможным преемником канцлера Германии Фридриха Мерца, встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время визита в Анкару.

    Встреча с турецким лидером стала неожиданным дополнением к программе поездки, сообщает Spiegel. Как отмечает издание, президенты обычно не принимают руководителей регионов государств сопоставимого масштаба и значения. Поэтому решение Эрдогана придает визиту Вюста особый вес на фоне обсуждения его возможного выдвижения на пост канцлера.

    Впрочем, сам политик вместе с семью другими главами земель от Христианско-демократического союза выступил против кадровых дискуссий. Накануне отъезда в эфире ZDF он заявил: «Я хочу остаться премьер-министром Северного Рейна – Вестфалии». Выборы в парламент этой земли запланированы на апрель 2027 года.

    Вюст стал первым главой правительства Северного Рейна – Вестфалии, посетившим Турцию. Утром 28 сентября он вылетел с делегацией из Дюссельдорфа в Анкару. Во вторник политик отправится в Стамбул, а в среду вечером вернется в Германию. Стороны планируют обсудить отношения между немецкой федеральной землей и Турцией, экономическое сотрудничество и актуальные политические вопросы.

    Одним из поводов для поездки стало 65-летие германо-турецкого соглашения о привлечении рабочей силы. Документ, заключенный в 1961 году, открыл турецким трудовым мигрантам доступ к немецкому рынку труда. Сегодня в Северном Рейне – Вестфалии проживает около миллиона человек турецкого происхождения – примерно треть от их общего числа в Германии.

    Вюст призвал открыть новую главу в отношениях двух стран и сосредоточиться на возможностях сотрудничества. По его словам, тесное партнерство позволит легче обсуждать спорные вопросы и добиваться улучшений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Турции запланировал обсуждение ситуации на Украине с турецким кабмином. В среду западная пресса сообщила, что резкость Мерца усугубляет политический кризис в Германии. На прошлой неделе канцлер заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

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    1 октября 2026, 05:33 • Новости дня
    Главы МВД земель Германии отменили принцип единогласия

    Главы МВД земель Германии отменили принцип единогласия из-за АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры внутренних дел немецких федеральных земель решили изменить правила голосования на совместных конференциях, чтобы предотвратить возможное блокирование решений представителями партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Конференция министров внутренних дел федеральных земель Германии отказалась от принципа единогласия... В дальнейшем для принятия решения будет достаточно как минимум 13 голосов из 16», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс еще осенью 2025 года предлагала ввести механизм, ограничивающий возможность оппозиции блокировать важные инициативы.

    Принцип единогласия ранее не был закреплен формально, а опирался на многолетнюю традицию.

    Похожие изменения планируются и на конференциях премьер-министров земель Германии. Руководство регионов намерено перейти к принятию решений квалифицированным большинством, чтобы исключить риск единоличного блокирования работы со стороны представителей АдГ.

    В начале сентября «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Власти ФРГ заранее проработали варианты изоляции данного региона.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиции применением ранее не использовавшейся статьи конституции.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    29 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Захарова прокомментировала сообщения об уступках Вадефуля для встречи с Лавровым

    Захарова: Глава МИД ФРГ сам просил о встрече с Лавровым в Нью-Йорке

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сам инициировал встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала сообщения средств массовой информации, что министр иностранных дел Германии пошел на значительные уступки главе МИД России, передает РИА «Новости».

    «О встрече просил Вадефуль», – сказала Захарова.

    Ранее издание Neue Zürcher Zeitung написало, что Вадефуль сделал значительные уступки Лаврову, чтобы их встреча в Нью-Йорке состоялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД ФРГ проинформировал Каю Каллас о результатах переговоров с Лавровым.

    В воскресенье Захарова раскрыла истинную цель запроса Германии на встречу с Лавровым.

    До встречи Захарова сообщила, что глава МИД ФРГ прикрыл доклад о провокации в Буче на встрече с российским министром.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Мария Захарова заявила, что Вадефуль сам запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы.

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    28 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Генконсул в Бонне исключил восстановление отношений России и Германии

    Генконсул в Бонне Красницкий исключил возврат к прежним отношениям с ФРГ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возвращение к прежнему формату дипломатических отношений между Москвой и Берлином окончательно исключено, заявил генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий.

    По его мнению, такой сценарий исключен навсегда, передает РИА «Новости». «Условий для восстановления российско-германских отношений в прежнем формате, естественно, нет. И, наверное, не будет больше никогда», – подчеркнул дипломат в ходе научного круглого стола «Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста», который организовал Институт Европы РАН.

    Красницкий также указал на необходимость выработки новых форматов двусторонних связей в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали выслать десятки сотрудников российского генконсульства в Бонне.

    Олег Красницкий назвал закрытие дипмиссии необоснованным итогом летней эскалации со стороны Берлина.

    Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал действия немецкого руководства.

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    28 сентября 2026, 16:03 • Новости дня
    В МИД заявили о неадекватности руководства Германии

    Замглавы МИД Любинский обвинил немецких политиков в неадекватности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что немецкие политики выделяются неадекватностью на фоне общей деградации европейского политического класса.

    Об этом он сказал на научном круглом столе, комментируя закрытие российского Генерального консульства в Бонне, передает РИА «Новости». «Системная проблема современной Европы, на мой взгляд, состоит в очевидной деградации ее политического класса», – отметил дипломат.

    По словам Любинского, на этом печальном фоне немцы серьезно выделяются степенью неадекватности руководства в Берлине и Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкие спецслужбы начали демонстративную слежку за посольством России.

    В понедельник Михаил Швыдкой назвал отношения России и Германии худшими со времен Второй мировой.

    В середине месяца флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге.

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    29 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Лавров: Германия хочет не отстать от поезда в вопросе Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что заявления Германии по Украине связаны с желанием Берлина следовать за общим политическим курсом Запада.

    «Мне трудно сказать, чего добивается Германия. Я думаю, одно из объяснений – это желание не отстать от поезда», – заявил Лавров в ходе встречи с участниками XXIII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел России и Германии обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины.

    По итогам этих переговоров Сергей Лавров отметил ожидание немецким коллегой уступок от Москвы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сам факт проведения такой встречи позитивным.

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    29 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Полиция ФРГ задержала подозреваемого в поджоге церкви XVII века в Тюрингии

    Bild: Полиция ФРГ задержала подозреваемого в поджоге церкви XVII века в Тюрингии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкие правоохранители задержали подозреваемого в поджоге исторической церкви Святого Панкратия в Лукке, сообщила газета Bild.

    Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Злоумышленник облил бензином и поджег ростовую фигуру Христа у алтаря, созданную в 1649 году, а на алтарный камень нанес нацистскую символику, пишет ТАСС со ссылкой на Bild.

    В церковном приходе сообщили о значительном повреждении внутреннего убранства. Отмечается, что историческое распятие из ольхи полностью уничтожено и не подлежит реставрации. Материальный ущерб оценивается в шестизначную сумму.

    По подозрению в поджоге задержан 47-летний немец, проживающий рядом с храмом. Против него возбуждено дело о поджоге при отягчающих обстоятельствах.

    Ранее задержанный публиковал в соцсетях угрозы в адрес судебной системы и госслужащих, а также называл себя религиозным деятелем. По решению суда его поместили в закрытую клинику на принудительное лечение. Мотивы преступления устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Германии задержали подозреваемого в поджоге синагоги.

    В августе прошлого года в стране зафиксировали третий пожар на железной дороге за двое суток.

    Летом прошлого года полиция сообщила о втором поджоге на железнодорожной инфраструктуре.

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    29 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Мерц заявил о переговорах с лидерами стран об усилении ПВО Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обсуждает с мировыми лидерами усиление противовоздушной обороны Украины в преддверии сложного зимнего периода.

    Мерц ведет переговоры с международными партнерами ради увеличения поставок систем противовоздушной обороны Киеву, передает ТАСС.

    Подготовка к заседанию Европейского совета, намеченному на 15 и 16 октября в Брюсселе, включает консультации о дальнейшей поддержке Украины.

    «Мы также обсуждаем весьма конкретную поддержку украинского бюджета», – подчеркнул Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Берлине. Важной темой обсуждений стало совершенствование системы ПВО Украины.

    Канцлер ФРГ отметил, что стремится содействовать организации соответствующих поставок в ходе личных бесед с главами государств и правительств по всему миру. По его словам, противовоздушная оборона сейчас является самым слабым местом Киева, а предстоящая зима может стать для Украины очень тяжелой.

    Мерц добавил, что ситуация на Украине обсуждалась и во время встречи с Токаевым. Глава правительства ФРГ обозначил позицию Германии по этому вопросу и подтвердил намерение продолжать поддержку Киева.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах закупить у США дополнительные комплексы Patriot для передачи Киеву.

    Позже Мерц потребовал прояснить механизм замещения переданного украинской стороне американского вооружения.

    До этого Берлин рассматривал возможность отправки на Украину новых систем ПВО IRIS-T.

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    28 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Захарова ответила на сообщения о слежке за посольством в Берлине

    Захарова прокомментировала данные о слежке за российским посольством в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения об усилении слежки спецслужб Германии за российским посольством в Берлине.

    Официальный представитель МИД России прокомментировала информацию немецких средств массовой информации об усилении давления на российских дипломатов в Германии, передает ТАСС.

    «Мы тоже люди с фантазией», – заявила Мария Захарова.

    Ранее издание Bild сообщило об активизации работы немецких спецслужб вокруг российского посольства в Берлине. Целью этих действий названо оказание давления на сотрудников дипломатической миссии.

    Немецкие СМИ сообщили об использовании вертолетов для наблюдения за российской дипмиссией.

    Власти Германии запретили переводить сотрудников закрывающегося генконсульства из Бонна в Берлин.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на недружественные действия Берлина.

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    28 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Вадефуль проинформировал Каллас о результатах переговоров с Лавровым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас узнала от министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля подробности его недавней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза сообщила об обсуждении прошедших на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке переговоров, передает ТАСС.

    «Министр Вадефуль проинформировал меня, о чем он говорил с министром Лавровым», – заявила Каллас во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС.

    По ее словам, Вадефуль говорил о «гибридных атаках» и призывах «прекратить войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД России и Германии провели двусторонние переговоры на полях Генассамблеи ООН впервые за четыре с половиной года.

    Закрытая беседа дипломатов продлилась ровно 20 минут.

    Во время встречи министры обсудили двусторонние отношения Москвы и Берлина наряду с текущей ситуацией на Украине.

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    28 сентября 2026, 19:48 • Новости дня
    Токаев прибыл в Германию с официальным визитом

    Президент Казахстана Токаев прибыл в Германию с официальным визитом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Германию с официальным визитом по приглашению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

    В рамках поездки в Берлин запланированы переговоры Токаева с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

    Стороны намерены обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Также планируются встречи президента Казахстана с представителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных учреждений. Токаев примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

    Предыдущий официальный визит Токаева в Германию прошел в сентябре 2023 года. В июле 2026 года президент Казахстана принимал в Астане министра экономики и энергетики Германии Катерину Райхе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Казахстан. Весной Токаев назвал визит Путина в Астану вошедшим в летопись двух стран.

    В начале мая российский лидер поблагодарил Токаева за приезд в Москву на День Победы.

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    29 сентября 2026, 19:01 • Новости дня
    Власти Германии решили превратить Бремерхафен в логистический узел НАТО

    DPA: Власти ФРГ договорились о превращении Бремерхафена в логистический узел НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Германии, бундесвер и власти Бремена договорились модернизировать порт Бремерхафен для использования в качестве логистического узла НАТО.

    Германское правительство планирует вложить около 1,35 млрд евро в проект Deployment Hub Bremerhaven 2031. По данным агентства DPA, в случае необходимости бундесвер и НАТО будут перебрасывать через порт и аэропорт Бремена личный состав и технику, передает РИА «Новости».

    Прибывающая в порт военная техника будет направляться вглубь континента по мостам, автомобильным и железным дорогам.

    В рамках трансформации порта власти реализуют более 40 инвестиционных проектов, включая строительство моста повышенной грузоподъемности, площадок для тяжелой техники и новой пожарной части. Кроме того, планируется углубить отдельные участки акватории и расширить инфраструктуру.

    Часть инвестиций направят на новые объекты в аэропорту Бремена. Сенат Бремена выделит на программу 200 млн евро, дополнительные средства поступят от частных инвесторов. Работы должны завершиться к 2031 году.

    В начале месяца ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов альянса.

    В понедельник российский посол в Германии заявил о нежелании Москвы конфликтовать с Европой.

    В субботу глава МИД России Сергей Лавров сообщил о «метастазах нацизма» в Евросоюзе и НАТО.

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    30 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    МИД: Встреча Лаврова и Вадефуля не говорит о восстановлении диалога стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча министров иностранных дел России и Германии не стала свидетельством готовности к возобновлению конструктивного диалога между странами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала недавнюю встречу глав дипломатических ведомств России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля. Она подчеркнула, что прошедшие переговоры не следует расценивать как сигнал к возобновлению конструктивного диалога между странами, передает РИА «Новости».

    «Встреча на уровне министров действительно была первой за четыре с половиной года. Нет никаких оснований считать ее полноценным проявлением готовности к восстановлению конструктивного взаимоуважительного диалога», – отметила дипломат во время брифинга.

    Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля состоялись 26 сентября в штаб-квартире ООН. По их итогам российский министр сообщил, что ожидал от немецкого коллеги новых предложений, однако ничего интересного не услышал.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сам инициировал встречу с российским министром в Нью-Йорке.

    Закрытые переговоры дипломатов на полях Генассамблеи ООН продлились ровно 20 минут.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал факт проведения этой беседы позитивным.

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    30 сентября 2026, 12:37 • Новости дня
    Немцы начали массово воровать бензин из-за рекордных цен

    Водители в Германии стали чаще воровать топливо из-за высоких цен

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии участились случаи кражи автомобильного топлива из-за резкого роста цен, вынуждая владельцев заправок отключать колонки по ночам.

    Рекордный рост стоимости горючего спровоцировал волну хищений на немецких заправочных станциях, передает ТАСС.

    Владельцы АЭС вынуждены отключать топливные колонки в ночное время, чтобы предотвратить убытки.

    «Заметно, что как только цены приблизились к 2,40 евро за литр, понизился психологический барьер для совершения преступления. Некоторые просто уезжают, не заплатив», – заявил представитель Германской ассоциации защиты интересов операторов заправок Герберт Рабль.

    Кражи совершают люди разных возрастов, несмотря на повсеместное видеонаблюдение. Злоумышленники часто используют украденные номерные знаки или заклеивают их, чтобы избежать наказания.

    В сентябре цены на дизель и бензин E10 с добавлением биоэтанола достигли исторических максимумов. Подорожание топлива в Германии и Европе связано с обострением ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Стоимость бензина марки Super E10 превысила рекордную отметку в 2,28 евро.

    Парламент ФРГ одобрил снижение энергетического налога на горючее для водителей.

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    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Посол в Германии заявил о нежелании России конфликтовать с Европой

    Посол Нечаев: Россия не желает никаких военных столкновений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не стремится ни к каким военным конфликтам с государствами Европы, заявил посол в Германии Сергей Нечаев.

    Об этом Нечаев сообщил в ходе круглого стола «Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста» в Институте Европы РАН, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Москва не хочет военных столкновений с европейскими странами, несмотря на заявления некоторых западноевропейских политиков о якобы возможном «нападении» со стороны России в 2029–2030 годах.

    Он также отметил, что ряд политологов делает выводы о том, что в случае перерастания ситуации в горячую фазу никто не окажет помощи немцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол в Берлине Сергей Нечаев отметил, что вопросы о «Северных потоках» остались без ответа.

    В начале месяца дипломат назвал провокацией действия Германии в связи с инцидентом с беспилотником.

    В сентябре он заявил о срыве Берлином возможности проведения голосования в Бонне на выборах в Госдуму.

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