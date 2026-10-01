Канцелярия канцлера Германии заблокировала законопроект о налоге на сахар

Bild: Канцелярия Мерца заблокировала проект налога на сахар в напитках

Tекст: Мария Иванова

Внутри правящей коалиции Германии обострились разногласия после того, как ведомство главы правительства отклонило инициативу о налогообложении сладких напитков. Законопроект не прошел согласование с канцелярией и вряд ли получит большинство в парламенте, пишет Bild.

Отвергнутый документ предусматривал введение сбора на все напитки, в которых содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров. При таком составе налог составил бы 26 евроцентов за литр, при содержании от семи граммов – 32 цента, а свыше десяти граммов – 38 центов, отмечает ТАСС.

Ранее немецкие партии договорились о необходимости ввести подобный сбор, однако его точные параметры так и остались неопределенными. Ожидалось, что новые правила вступят в силу 1 июля следующего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику главы немецкого правительства.

В субботу канцлер столкнулся с угрозой блокады налоговых инициатив со стороны однопартийцев.

В прошлом месяце рейтинг Фридриха Мерца упал до 14%.