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    1 октября 2026, 13:33 • Новости дня

    Госдума нового созыва приняла первый закон о сотрудничестве с Белоруссией

    Володин поздравил депутатов Госдумы с первым принятым в новом созыве законом

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутатов с первым принятым в новом созыве законом, которым стала ратификация соглашения с Белоруссией.

    Парламентарии одобрили документ, который дает возможность белорусским государственным органам и бюджетным организациям открывать счета в российских банках для получения взысканных в России денежных средств, пишет РИА «Новости».

    Спикер обратился к коллегам со словами поздравления по поводу принятия первого в новой сессии федерального закона. Он подчеркнул, что ратификация позволяет развивать взаимодействие со стратегическим партнером и членом Союзного государства.

    Председатель палаты парламента добавил, что в новом составе работают 184 депутата, избранных впервые. Он рассказал им о процедуре голосования за ратификацию и принятия законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вячеслав Володин был переизбран председателем Госдумы. Он сообщил о масштабном обновлении состава нижней палаты парламента.

    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    1 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    Эстония запретила транзит зерна из России

    Эстония ввела запрет на транзит российского и белорусского зерна

    Эстония запретила транзит зерна из России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Эстонии утвердило проект о запрете на транзит зерна, происходящего из России и Белоруссии, через территорию республики.

    Правительство Эстонии утвердило постановление, запрещающее транзит и перемещение зерна из России и Белоруссии через территорию страны. Проект соответствующих ограничений был предложен главой эстонского МИД Маргусом Цахкной, передает РИА «Новости».

    В пояснительной записке кабинета министров отмечается, что мера вводится на основании закона о международных санкциях. Целью решения названо оказание давления на Москву в связи со спецоперацией на Украине, а также на Минск, который поддерживает российские действия.

    Ранее Цахкна заявлял, что власти ведут целенаправленную работу по полной остановке транзита российского зерна через порты стран Балтии. При этом, по информации налогово-таможенного департамента Эстонии, в настоящее время российская сельскохозяйственная продукция через республику фактически не провозится и не импортируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Эстонии одобрили проект запрета на покупку недвижимости россиянами.

    Летом эстонская таможня запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

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    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва

    Путин назвал повышение качества жизни россиян главной задачей Госдумы

    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей депутатов Госдумы девятого созыва.

    Глава государства в среду выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отечественное законодательство должно отвечать требованиям времени, смотреть в будущее и служить людям.

    «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – отметил российский лидер. По его словам, именно забота о благополучии россиян определяет общую эффективность работы власти.

    Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на сплоченную работу парламентариев. Он рассчитывает, что ключевые решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при солидарной и консолидированной поддержке всех партийных фракций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил парламентариев с победой на выборах.

    Российский лидер призвал депутатов сделать все возможное для победы.

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    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Россия не может унизительно клянчить подачки по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что Россия, в отличие от некоторых, не может бегать по миру и выпрашивать подачки.

    «Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное – нам этого не нужно», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что отечественная финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Он добавил, что главной задачей на сегодня является недопущение ошибок.

    Ранее президент поручил обеспечить долгосрочный рост российской экономики.

    Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Также Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 23:05 • Новости дня
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва заявил о важности опоры страны на собственные силы. Такой опыт есть у ветеранов СВО, которые стали в нынешнем парламенте крупнейшей профессиональной группой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва, которое прошло в четвертую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    «Владимир Путин фактически установил рамки будущей работы Госдумы нового созыва. Парламент должен работать в первую очередь над обеспечением социальных гарантий населения, над созданием новых возможностей для граждан. Деятельность эта будет вестись последовательно, без уклона в популизм», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он подчеркнул: президент не ждет от Госдумы каких-либо новых запретительных инициатив. «Ставка делается на созидательное начало законотворчества. И в этом плане особенно символично, что первое заседание состоялось именно 30 сентября – в день воссоединения России с ее историческими территориями», – продолжил он.

    «Полагаю, это был осознанный выбор даты. На фоне бесконечных угроз со стороны Запада, попыток срыва выборов атаками ВСУ, Путин встретился с депутатами в качестве лидера борьбы русских людей за свободу и справедливость. Таким образом была подчеркнута и роль Думы, которая также должна сыграть значимую роль в этом историческом процессе», – отмечает собеседник.

    Данилин также обратил внимание то, что в Госдуме теперь присутствуют ветераны СВО, способные привнести в ее жизнь «основы фронтового братства». «В настоящий момент именно бойцы спецоперации составляют десятую часть от всех депутатов. Это самая большая профессиональная группа в Думе. Их навыки и опыт послужат основой для разработки законов по интеграции новых регионов и поддержке солдат в адаптации к мирной жизни», – указывает эксперт.

    Что особенно важно – ветераны знают, как важно сохранять стойкость. «И в этом плане символичны слова главы государства о важности опоры на собственные силы. Наш противник, Украина, сегодня униженно клянчит деньги у Запада. Мы же уверенно смотрим в будущее, понимая, что куем его самостоятельно», – заключил Данилин.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Особое внимание президент уделил закону о бюджете. «Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул Путин.

    По его словам, российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать таланты, инициативу, творческую энергию нашего народа. «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – пояснил Путин.

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    30 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Путин назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями

    Путин пожелал депутатам Госдумы девятого созыва плодотворной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва пожелал депутатам плодотворной работы и назвал их долгом постоянную связь с избирателями.

    Глава государства подчеркнул, что парламентариям необходимо знать нужды людей на местах и быстро на них реагировать, передает РИА «Новости».

    «Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями… добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями», – сказал Путин.

    «Желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое. Успехов!» – сказал президент, завершая выступление перед депутатами.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе в парламент прошли пять партий: «Единая Россия» (349 мандатов), КПРФ (37), ЛДПР (23), «Новые люди» (19) и «Справедливая Россия» (17). В одномандатных округах места получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Владимир Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы. Также Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах. Кроме того, Путин отдельно поприветствовал парламентариев от новых регионов.

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    30 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    Герой России Цыдыпов: Выступление президента в Госдуме стало вдохновляющим обращением ко всей России

    Выступление Владимира Путина на первом заседании Государственной думы нового созыва стало вдохновляющим обращением ко всей России, заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы, выпускник первого потока программы «Время героев» Балдан Цыдыпов.

    По словам Цыдыпова, президент подчеркнул, что решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при консолидированной поддержке всех парламентских партий. Депутат отметил значение совместной работы для решения стоящих перед депутатами задач.

    «Опыт совместной работы и взаимовыручки, полученный в ходе обучения на программе «Время героев», становится серьезным ресурсом и в работе Государственной Думы», – заявил он.

    Особую роль эти навыки, по мнению депутата, играют при рассмотрении региональных задач. «Умение слушать друг друга, находить решения сообща и не оставлять сложные вопросы без внимания – эти качества особенно важны, когда речь идет о проблемах регионов», – подчеркнул Цыдыпов.

    Он добавил, что объединение усилий депутатов позволяет быстрее и эффективнее решать задачи, поставленные главой государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты встретили аплодисментами слова президента Владимира Путина о героях спецоперации на Украине. Глава государства назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями. Российский лидер также определил главную задачу Госдумы девятого созыва.

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    30 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Депутаты Госдумы аплодисментами встретили слова Путина о героях спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госдумы отметил подвиг ополченцев Донбасса 2014 года и участников специальной военной операции, вставших на защиту страны.

    Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва. Он отметил, что избиратели доверили депутатам представлять их интересы.

    «Ее первое заседание проходит в особенный день. Ровно четыре года назад Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации. Вернулись в состав большой России», – передает слова Путина РИА «Новости». Парламентарии встретили заявление президента аплодисментами.

    Глава государства упомянул заслуги бойцов во время выступления, посвященного Дню воссоединения исторических регионов с Россией, передает ТАСС.

    «Подвиг ополченцев 2014 года, героев специальной военной операции, вставших на защиту Родины и нашего народа», – упомянул глава государства, говоря о Дне воссоединения исторических регионов с Россией.

    Слова Путина о вставших на защиту Родины и народа героях вызвали аплодисменты со стороны парламентариев.

    Ранее Владимир Путин заявил об усилении Госдумы ветеранами спецоперации. Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

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    30 сентября 2026, 21:11 • Новости дня
    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны
    Политолог Ухов: Путин мотивировал депутатов Госдумы работать на развитие страны
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новая Госдума должна сосредоточиться на укреплении социальных гарантий гражданам и развитии страны, а не на популистских запретах – именно на такую работу депутатов настроил Владимир Путин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. В среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к депутатам на первом заседании Госдумы девятого созыва.

    «Владимир Путин неслучайно мотивирует депутатов нового созыва в первую очередь работать над социальными гарантиями и созданием новых возможностей в стране. Президент четко обозначил: государство держит курс на развитие и совершенствование. И помешать этому не могут ни боевые действия, ни многочисленные западные санкции», – сказал политолог Илья Ухов.

    Эксперт отмечает: с начала СВО в России неустанно происходит индексация пособий, вкладываются колоссальные средства в инфраструктуру. «Конечно, столь масштабная деятельность должна включать и активную работу законотворцев, которым еще предстоит принять бюджет. И здесь особенно важно, что все партии Госдумы согласны с обозначенным президентом курсом на развитие», – акцентирует собеседник.

    «Также значимо, что Путин настраивает депутатов на конструктивную деятельность. Популистские запреты – это не то, что граждане ждут от своих избранников. Люди надеются на осуществление чаяний и нужд. Они хотят видеть, как в лучшую сторону меняются их родные регионы. В этом направлении, по наставлению главы государства, Дума и будет двигаться», – продолжает он.

    При этом президент отдельно подчеркивает важность опоры исключительно на собственные силы. «Это вопрос национальной гордости – Россия не та страна, которая будет «жить с протянутой рукой». Путин задал рамку для деятельности Думы IX созыва: необходимо осмыслять собственные возможности, реализовывать их с помощью имеющихся у нас ресурсов», – уточняет эксперт.

    Политолог также обращает внимание на особый символизм даты первого заседания Госдумы – 30 сентября отмечается день воссоединения страны с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. По его мнению, это одно из важнейших событий современной российской истории. Кроме того, текущий созыв станет первым, в котором присутствуют представители этих регионов.

    «Собственно, Владимир Путин, будучи лидером борьбы русского народа за единство и свободу, еще раз подчеркнул особый характер текущего периода. Отрадно, что теперь в парламенте имеются ветераны СВО – люди, которые одним своим присутствием отражают готовность Думы работать над восстановлением новых территорий», – добавляет он.

    «Эти люди наверняка привнесут основы «фронтового братства» в деятельность законотворцев. Все они – настоящие патриоты, доказавшие не словом, а делом преданность стране. Работа предстоит серьезная: именно они будут разрабатывать меры по возвращению солдат в мирную жизнь, по формированию особых льгот для них и их семей», – рассуждает собеседник.

    Кроме того, у бойцов особое отношение к освобожденным регионам, которое станет залогом бережного отношения парламентариев к деятельности по их дальнейшему развитию. «Ветераны также усилят престиж парламента в глазах граждан. Раньше людей нередко смущало присутствие в Думе актеров, певцов. Теперь же они будут видеть достойных людей в военной форме с орденами на груди. Это внушает гордость за страну автоматически», – заключил Ухов.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». «Люди голосовали за свою страну, за Россию, показали решимость бороться за Родину и за наше будущее. Именно в этом заключается общая программа, программная база и прямое обязательство партий, представленных в Государственной думе», – подчеркнул президент.

    Глава государства напомнил, что по итогам прошедших выборов состав Госдумы обновился почти наполовину. «Это обеспечит и качественное развитие нашего парламентаризма, и преемственность в законодательной работе», – считает Путин. По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны специальной военной операции – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

    «Я рад поздравить вас, всех граждан нашей страны с Днем воссоединения. Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей, всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость», – сказал Путин.

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    30 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин: Высокая явка и итоги выборов подтвердили прочность многопартийной системы

    Tекст: Вера Басилая

    Итоги избирательной кампании и высокая явка подтвердили прочность политической многопартийной системы России и единство народа, заявил президент Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва.

    «Высокая явка и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов», – сказал Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. В федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Места по одномандатным округам также получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Президент Владимир Путин заявил об усилении нижней палаты парламента ветеранами СВО.

    Владимир Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.

    В понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на голосовании.

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    30 сентября 2026, 14:46 • Новости дня
    Путин призвал продолжить активное развитие Дальнего Востока и Арктики

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    России удалось запустить активное развитие Дальнего Востока и Арктики, и эта тенденция должна быть продолжена, заявил президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

    «Мы знаем ситуацию на Дальнем Востоке, в Арктике, но нам удалось ситуацию нормализовать, развивать этот регион активно. Больше того, там многие... ключевые показатели выше, чем в целом по стране. Надо обязательно поддержать эту тенденцию», – цитирует президента РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о предложении запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике, озвученном на Восточном экономическом форуме. Эта беспрецедентная система поддержки бизнеса основана на многолетнем опыте.

    В среду президент прибыл на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва.

    В начале сентября Путин анонсировал запуск единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике.

    Глава государства призвал будущих депутатов Госдумы активно улучшать деловой климат макрорегиона.

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    30 сентября 2026, 20:47 • Новости дня
    Эксперт: Госдума и президент показали значимость возвращения исторических территорий

    Политконсультант Корякин объяснил символизм даты начала работы новой Госдумы

    Эксперт: Госдума и президент показали значимость возвращения исторических территорий
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Поздравление Владимира Путина с Днем воссоединения с Россией исторических регионов придало первому заседанию Госдумы нового созыва особый смысл, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии». В среду президент России Владимир Путин на первом заседании Госдумы девятого созыва выступил с обращением к депутатам.

    «То, что первое заседание Госдумы состоялось в День воссоединения с историческими территориями – не просто совпадение, а глубоко символический акт», – считает политконсультант Станислав Корякин, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    По его мнению, главным историческим моментом в обращении Владимира Путина к депутатам новой Госдумы стало именно поздравление с новым праздником – Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. «Госдума и президент показывают миру и гражданам страны значимость этой даты для всего государства. Само по себе воссоединение с этими территориями является значимой целью и СВО, и общегосударственной политики. И то, что эти регионы вошли в состав Российской Федерации, конечно, является одним из результатов той деятельности, которую ведет глава государства», – подчеркнул аналитик.

    Еще одним значимым моментом в работе Госдумы нового созыва стало появление среди депутатов большого числа ветеранов и участников СВО, которые «своими руками, ногами, личным участием обеспечивали защиту и присоединение исторических регионов». «Произошло серьезное обновление. Это важный фактор обеспечения патриотической повестки и интересов развития. Эти люди не просто представляют участников СВО, многие из них еще являются выпускниками президентской кадровой программы «Время Героев», которая предполагает серьезную подготовку в части стратегии страны, текущей повестки и понимания общемирового контекста», – напомнил Корякин.

    «Они высокомотивированы и являются лучшими из лучших в этой когорте активных и ценностно-ориентированных людей с боевым опытом, поэтому президент верит в них», – добавил эксперт.

    Он отдельно обратил внимание на слова главы государства, обращенные депутатам, что Россия никогда не будет унижаться или просить. «Помимо посыла о национальной гордости, в этих словах речь идет и о вполне осязаемом импортозамещении, – считает Корякин. – Это переход на российские ИТ-платформы, выпуск продукции не только под своими брендами, но и на собственном технологическом заделе. Это видно в авиационной промышленности, в микроэлектронике и других направлениях. Это все то, что относится к технологическому и экономическому суверенитету».

    По его мнению, в целом перед Госдумой нового созыва стоят две глобальные задачи: еще большая консолидация общества в условиях внешнего давления  и дальнейшее устойчивое развитие экономики.

    При этом эксперт считает, что новый состав Госдумы демонстрирует, что в единстве и консолидации могут присутствовать разные мнения и позиции. Однако при этом сохраняется единогласие относительно курса президента и страны. «Сегодня мы говорим о своеобразном договоре – граждане поддерживают государство, а государство заботится и помогает гражданам. И в этом смысле огромную роль играет взаимное доверие», – резюмировал Корякин.

    В среду президент России Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства заявил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов».

    Глава государства отметил, что состав Госдумы обновился почти наполовину и это позволит обеспечить «качественное развитие нашего парламентаризма и преемственность в законодательной работе».

    По его словам, широкую поддержку избирателей получили участники и ветераны СВО – люди, доказавшие свою безусловную преданность Родине на поле боя. «Я их вижу в этом зале. Уверен, сохраняя традиции фронтового братства, они будут укреплять и усилят депутатский корпус», – сказал российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – верный, основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Глава государства отметил также, что заседание проходит в особенный день: ровно четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации, вернулись в состав большой России.

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    30 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Путин призвал вывести Россию в авангард технологических перемен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости страны находиться в авангарде технологических перемен, отметив наличие для этого всех требуемых ресурсов.

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии ресурсов для технологического лидерства России. Выступая на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, глава государства призвал к выдвижению страны в авангард технологических перемен, сообщает РИА «Новости».

    «В эпоху стремительного развития технологий Россия должна быть в авангарде таких перемен. Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент призвал ускорить разработку технологий будущего. Весной Путин предложил использовать грядущие перемены для ускоренного экономического роста.

    Ранее российский лидер потребовал создать глобально конкурентоспособные отечественные решения.

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