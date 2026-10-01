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    1 октября 2026, 13:30 • Новости дня

    Армия Азербайджана получила турецкие комплексы береговой обороны

    Минобороны Азербайджана закупило турецкие ракетные системы Barbaros

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Азербайджана и турецкая компания Roketsan подписали контракт на поставку систем береговой обороны Barbaros для азербайджанских вооруженных сил.

    Договор был подписан на оборонной выставке ADEX в Баку. Генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи заявил, что новые комплексы станут стратегическим защитником береговой линии страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Caliber.

    Один комплекс Barbaros оснащается четырьмя тяжелыми противокорабельными ракетами Atmaca с дальностью более 250 км или шестью средними ракетами Cakir, способными поражать цели на расстоянии свыше 150 км. Система предназначена для уничтожения надводных кораблей из состава десантных соединений, конвоев, ударных групп и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

    Установка оборудована радиолокационными и электрооптическими системами. Время развертывания и сворачивания комплекса для ухода из-под ответного удара составляет около пяти минут. Интеграция с системой боевого управления Advent от компании Havelsan позволяет комплексу получать целеуказания от удаленных радаров, беспилотников и кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе горные стрелки Грузии, Азербайджана и Турции начали учения по стандартам НАТО.

    Летом премьер-министр Грузии открыл участок железной дороги между Азербайджаном и Турцией.

    30 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар, сообщили индийские СМИ.

    Коллеги пилота сообщили, что он присоединился к авиакомпании Flydubai в 2022 году, передает Breaking Aviation News & Videos.

    До этого Смит Маччхар в течение десяти лет работал в индийской бюджетной авиакомпании SpiceJet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом. В среду пассажиры рейса молились во время экстренной посадки в Аравии. В среду пилотов госпитализировали.

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    30 сентября 2026, 15:11 • Новости дня
    Экстренно севший из-за драки пилотов лайнер Flydubai получил повреждения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Летевший в Тель-Авив пассажирский борт авиакомпании Flydubai, который совершил вынужденную посадку из-за драки членов экипажа, получил повреждения.

    Лайнер эмиратского авиаперевозчика Flydubai подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в саудовском городе Табук. Позже компания подтвердила, что причиной инцидента стала потасовка между членами экипажа прямо во время рейса, пишет РИА «Новости».

    Израильские журналисты опубликовали снимки воздушного судна с оторванной частью руля направления на киле. Бывший глава авиабезопасности спецслужбы «Шин Бет» Арик Зер заявил: «Вероятнее всего, причиной повреждений является резкое снижение самолета, а не воздействие какого-либо объекта».

    Сервис Flightradar24 зафиксировал падение высоты с 9,4 до 5,1 тыс. метров. Ранее высказывались версии о намеренной попытке одного из летчиков направить машину в крутое пике, а в интернете появились фотографии испачканных в крови пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Израильские спецслужбы заподозрили попытку совершения террористического акта.

    После экстренной посадки в Саудовской Аравии медики госпитализировали командира и второго пилота.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские следователи не исключают, что пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, планировал направить лайнер в высотное здание в Израиле.

    Одно из основных направлений расследования инцидента на борту самолета Flydubai – версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США, пишет The Daily Telegraph.

    По данным неназванных источников издания, предполагается сценарий, при котором второй пилот убивает командира воздушного судна и разбивает самолет на территории Израиля вместе с пассажирами, большинство из которых составляют израильтяне.

    Чиновники отмечают, что пока неизвестна точная цель преднамеренного захвата самолета. Однако несколько собеседников газеты допустили вероятность того, что пилот мог выбрать в качестве цели высотное здание в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду глава израильского Минобороны назвал инцидент терактом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гражданская авиация показала свою уязвимость перед пилотами-террористами.

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    1 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    Главком Сухопутных войск анонсировал создание новых танков с ИИ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев заявил о начале проектирования перспективных боевых машин, адаптированных к современным условиям ведения полномасштабных конфликтов.

    Российская армия приступит к созданию передовой тяжелой бронетехники, передает ТАСС. Обновление парка связано с изменением тактики современных вооруженных конфликтов.

    «С развитием средств вооруженной борьбы, форм и способов ведения боевых действий встала необходимость совершенствования организационной структуры танковых формирований и повышения их боевых возможностей. Все это будет производиться за счет разработки семейств образцов танков нового поколения, обеспечивающих надежное функционирование в различных географических и климатических условиях», – подчеркнул военачальник.

    Повышение огневой мощи перспективных машин планируется достичь путем интеграции элементов искусственного интеллекта. Будущие боевые системы получат высокую степень автоматизации всех рабочих процессов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре концерн «Уралвагонзавод» передал в войска партию модернизированных танков с усовершенствованной защитой.

    Представители Ростеха анонсировали активную разработку отечественных беспилотных боевых машин.

    Госкорпорация запланировала полную интеграцию перспективной бронетехники с автоматизированными системами управления.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Пилот Flydubai госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан рейса Flydubai Смит Маччхар после инцидента с нападением находится в больнице города Табук в стабильном состоянии, сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии.

    «Наше посольство в Эр-Рияде и консульство в Джидде следят за состоянием здоровья господина Смита Маччхара – отважного индийского пилота рейса авиакомпании Flydubai», – говорится в сообщении.

    Индийский пилот получает необходимую медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

    По данным дипломатов, здоровье пилота оценивается как стабильное, хотя они ждут более полной информации от медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейс Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате воздушного судна и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

    Авиакомпания Flydubai после инцидента приостановила выполнение рейсов между Дубаем и Израилем на время расследования.

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    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

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    30 сентября 2026, 16:21 • Новости дня
    Пассажиры рейса Flydubai молились во время экстренной посадки в Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажирка рейса авиакомпании Flydubai рассказала о панике на борту во время экстренной посадки самолета в Саудовской Аравии.

    Пассажирка самолета авиакомпании Flydubai, который летел рейсом Дубай – Тель-Авив, поделилась деталями экстренной посадки борта в Саудовской Аравии, сообщает Первый канал.

    «Были моменты, когда мы были уверены, что это конец. Мы слышали крики и затем увидели, что кабину пилотов открывают, и там была кровь, мы поняли, что кто-то из пассажиров самолета ударил пилота котелком. В течение всего инцидента мы молились», – рассказала очевидица изданию Mako.

    Лайнер выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии после сигнала о возможном захвате. На борту находились около 180 человек. Изначально предполагался угон судна, но в ходе разбирательства эта версия не подтвердилась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной экстренной посадки лайнера стала драка между пилотами.

    Экипаж воздушного судна состоял из граждан ОАЭ и Омана.

    Власти Израиля квалифицировали данный инцидент как теракт.

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    1 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября

    Axios: Израильский пассажир и пилот предотвратили теракт на рейсе Flydubai

    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия раненого индийского пилота и израильского пассажира предотвратили катастрофу, сопоставимую с терактами 11 сентября, на борту следовавшего в Израиль самолета авиакомпании FlyDubai.

    Индийский пилот Смит Маччхар, получивший ножевые ранения на борту направлявшегося в Израиль самолета, смог открыть дверь кабины, после чего пассажир-израильтянин Янив Хаюн отстранил напавшего летчика из Омана от управления. В результате инцидента самолет начал резкое снижение, однако катастрофу удалось предотвратить, пишет Axios.

    По словам Биньямина Нетаньяху, напавший оманец пытался заблокировать приборы, когда в кабину ворвался Хаюн, работающий сантехником. Израильтянин потянул штурвал на себя, в то время как другие пассажиры и члены экипажа скрутили злоумышленника. Управление воздушным судном перехватили резервные пилоты, самолет удалось стабилизировать.

    Глава израильского правительства отметил, что следователи пока не выявили признаков причастности Ирана к произошедшему. В настоящее время подозреваемый находится в Саудовской Аравии, где проходит допрос. Власти ОАЭ разрешили Израилю принять участие в расследовании инцидента.

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал индийского летчика героем и высоко оценил действия израильского пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился со спасшим самолет пассажиром. В четверг пострадавшего индийского летчика госпитализировали в стабильном состоянии в Табуке. В среду авиакомпания Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением.

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    30 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира рейса Flydubai

    Пилота с ножом обезвредили четверо пассажиров рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai рассказали журналистам, как смогли скрутить пилота, который напал с ножом на своего коллегу во время полета.

    Четверо мужчин на борту самолета авиакомпании Flydubai смогли задержать и обезвредить пилота, который с ножом набросился на своего коллегу, сообщает RT. О подробностях инцидента журналистам рассказал сын одного из пассажиров, участвовавших в поимке злоумышленника.

    «Мой отец видел, как открылась дверь, видел кровь и террориста. Он попытался остановить его вместе с тремя другими людьми. Он, безусловно, повёл себя очень храбро. Его можно назвать героем. В тот момент он пытался сделать всё, что мог», – рассказал молодой человек.

    По словам собеседника телеканала, нападавшего удерживали почти час. Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия из-за драки в кабине экипажа.

    В настоящее время оба летчика находятся в больнице в Саудовской Аравии. В Израиле инцидент на борту Boeing 737 рассматривают как возможную попытку террористического акта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта пилотов. Пассажиры рейса обезвредили нападавшего с ножом летчика. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

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    30 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Flydubai отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса

    Авиакомпания Flydubai не раскрыла гражданство пилотов севшего в Аравии самолета

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Flydubai не стала раскрывать гражданство пилотов рейса Дубай – Тель-Авив, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, сообщил представитель перевозчика.

    Представитель авиакомпании пояснил, что полная картина произошедшего станет известна после расшифровки бортовых самописцев, передает ТАСС.

    Отмечается, что при инциденте самолет получил повреждения руля направления, но среди пассажиров никто серьезно не пострадал.

    Пилотов после экстренной посадки госпитализировали.

    Израильское телевидение сообщило, что самолетом управляли пилоты из Омана и ОАЭ.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе Flydubai.

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    30 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Создана версия дрона Supercam S180 с возможностью оперативного картографирования

    Новую версию дрона Supercam S180 научили создавать цифровую карту местности

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики представили новую версию беспилотника-разведчика Supercam S180, которая способна оперативно передавать командованию цифровую карту местности при проведении разведки в глубоком тылу.

    О новой модификации дрона сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская на международной выставке ADEX 2026 в Баку, передает ТАСС.

    По ее словам, аппарат способен предоставлять детальную карту местности еще во время полета. Полученные данные могут применяться для глубокой разведки, обнаружения замаскированных объектов, оценки состояния дорог и мостов, а также выявления окопов, укреплений и складов.

    Згировская отметила, что информация с S180 может стать более оперативной альтернативой спутниковым данным. Она позволяет планировать огневое поражение и отслеживать изменения обстановки, в том числе ретроспективно. Использование системы с фотонагрузкой снижает влияние человеческого фактора, так как позволяет детально изучить кадры аэрофотосъемки в любой момент.

    В компании уточнили, что скорость фотосъемки регулируется автоматически в зависимости от скорости полета беспилотника, а данные передаются в высоком качестве в режиме реального времени на наземную станцию управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что иностранные заказчики заинтересовались производством российских дронов Supercam S350.

    В понедельник разработчики анонсировали показ новейшего беспилотника Supercam на выставке в Баку.

    В январе БПЛА Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

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    30 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Европейский регулятор начал расследование конфликта пилотов на рейсе Flydubai

    EASA приступило к анализу инцидента с самолетом Flydubai в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило, что собирает данные о чрезвычайной ситуации на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии для принятия возможных мер в рамках своих компетенций.

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало сбор данных о ЧП на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии. Регулятор не исключает введения ограничительных мер в Европе по итогам проверки обстоятельств происшествия.

    «EASA известно о серьезном инциденте с рейсом Flydubai FZ1073, агентство собирает дополнительную информацию у оператора и Главного управления гражданской авиации ОАЭ», – заявили РИА «Новости» в европейском ведомстве.

    Там же уточнили, что сертификация и контроль за безопасностью эмиратской авиакомпании находятся в юрисдикции властей ОАЭ. Именно они отвечают за соблюдение требований к экипажам. При этом европейское агентство планирует самостоятельно изучить все материалы.

    Представители ведомства отказались делать преждевременные выводы о причинах случившегося до окончания расследования.

    В среду лайнер, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По данным СМИ, один из пилотов напал на коллегу с ножом и попытался разбить самолет.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

    Позже эвакуационный рейс с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар.

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    30 сентября 2026, 16:07 • Новости дня
    Российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России продемонстрировали коллегам из стран ОДКБ организацию тылового обеспечения и маскировку позиций с учетом опыта проведения специальной военной операции.

    Российские военные в ходе маневров «Эшелон-2026» на полигоне Чебаркульский в Челябинской области продемонстрировали организацию тылового обеспечения во время спецоперации, передает РИА «Новости». Начальник штаба материально-технического обеспечения Центрального военного округа Сергей Спиридонов отметил, что опыт передается союзникам по ОДКБ.

    «В ходе учения «Эшелон-2026» мы демонстрируем нашим коллегам из стран ОДКБ, как мы выполняем задачи тылового обеспечения в реальной боевой обстановке. В заданном районе для восстановления боеспособности подразделений, прибывающих после выполнения боевых задач, оборудован тыловой район», – привело слова Спиридонова Минобороны РФ. Он уточнил, что такие районы полностью заглубляются и маскируются под рельеф местности.

    Все помещения в тыловом районе строятся по блиндажному типу и включают элементы для проживания, питания и банно-прачечного обслуживания в полевых условиях. Особое внимание уделяется безопасности: блиндажи оснащены замаскированными входами и запасными выходами для экстренной эвакуации.

    Военнослужащие также отработали развертывание полевых пунктов заправки, эвакуацию и ремонт техники под угрозой атак беспилотников. Кроме того, сводный батальон применил наземные робототехнические комплексы и дроны для доставки грузов на линию соприкосновения и эвакуации раненых.

    Учения «Эшелон-2026» проходят совместно с маневрами «Взаимодействие-2026» и «Поиск-2026», в них участвуют около 2 тыс. человек и 350 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные маневры стран ОДКБ стартовали на Чебаркульском полигоне 27 сентября.

    Воинские контингенты из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана прибыли в Челябинскую область накануне тренировок.

    Российская сторона активно делится с союзниками по организации опытом ведения специальной военной операции.

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