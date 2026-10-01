Армия Азербайджана получила турецкие комплексы береговой обороны

Минобороны Азербайджана закупило турецкие ракетные системы Barbaros

Tекст: Мария Иванова

Договор был подписан на оборонной выставке ADEX в Баку. Генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи заявил, что новые комплексы станут стратегическим защитником береговой линии страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Caliber.

Один комплекс Barbaros оснащается четырьмя тяжелыми противокорабельными ракетами Atmaca с дальностью более 250 км или шестью средними ракетами Cakir, способными поражать цели на расстоянии свыше 150 км. Система предназначена для уничтожения надводных кораблей из состава десантных соединений, конвоев, ударных групп и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Установка оборудована радиолокационными и электрооптическими системами. Время развертывания и сворачивания комплекса для ухода из-под ответного удара составляет около пяти минут. Интеграция с системой боевого управления Advent от компании Havelsan позволяет комплексу получать целеуказания от удаленных радаров, беспилотников и кораблей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе горные стрелки Грузии, Азербайджана и Турции начали учения по стандартам НАТО.

Летом премьер-министр Грузии открыл участок железной дороги между Азербайджаном и Турцией.