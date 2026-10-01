Песков назвал модератора заседания с участием Путина на «Валдае»

Песков: Модератором заседания «Валдая» с участием Путина станет Лукьянов

Tекст: Мария Иванова

Песков отметил, что российский лидер традиционно выступит на заседании клуба. «Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир. И также будет панельная сессия, где примет участие президент», – передает слова пресс-секретаря РИА «Новости».

Заседание международного клуба «Валдай» в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Главная тема мероприятия в этом году – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что весь мир ждет выступления Владимира Путина на «Валдае».

В среду Кремль анонсировал участие главы государства в заседании дискуссионного клуба.

В понедельник организаторы перенесли заседание «Валдая» из Сочи в Подмосковье.