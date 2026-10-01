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    1 октября 2026, 12:57 • Новости дня

    Песков: Весь мир ждет выступления Путина на «Валдае»

    Песков: Весь мир ждет выступления Путина на заседании клуба «Валдай»

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» ожидается после 16:00, весь мир ждет эту речь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент традиционно выступит. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что речь Путина начнется после 16:00, передает ТАСС.

    Пленарная сессия завершит XXIII ежегодную встречу дискуссионного клуба, которая проходит в Московской области с 29 сентября. Тема заседания в 2026 году – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    В работе клуба принимают участие около 120 человек из 40 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Пакистан, США, Францию, ЮАР и Японию.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании клуба «Валдай».

    30 сентября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин: Новые регионы приняли участие в референдуме в сложнейших условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что жители новых регионов проголосовали за воссоединение с Россией в сложнейших прифронтовых условиях.

    Президент Владимир Путин в среду приехал на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    «В сложнейших прифронтовых условиях миллионы людей приняли участие в референдумах. Хочу подчеркнуть, в строгом соответствии с международным правом, сделали свой законный выбор», – отметил президент.

    Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней в Донецкой народной республике за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в Луганской народной республике – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

    30 сентября 2022 года российский лидер выступил в Кремле по итогам голосования, после чего подписал договоры о принятии новых субъектов в состав государства.

    Президент Владимир Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии.

    Он поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов со страной.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о патриотическом подъеме после возвращения в состав государства.

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    30 сентября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни в 2000-х годах
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах переноса столицы Чечни из Грозного в начале двухтысячных годов из-за сильных разрушений.

    Президент России Владимир Путин вспомнил события начала двухтысячных годов, когда после боевых действий в Чечне многие предлагали перенести столицу республики из разрушенного Грозного, передает ТАСС.

    «Помню, вы это знаете, когда летал над Грозным в начале двухтысячных годов, все мы знаем, как Грозный тогда выглядел, и как, скажу об этом еще раз, многие думали о том, чтобы перенести вообще столицу республики в другое место. Но первый президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров хотя и сам был родом из другого региона республики, все-таки сказал: нет, Грозный был и должен остаться столицей Чечни. Так и произошло», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства отметил, что за последние годы город невероятно преобразился благодаря усилиям Рамзана Кадырова и его управленческой команды.

    «И я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов», – обратился Путин к главе Чечни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России.

    На прошедших в сентябре выборах явка в Чеченской Республике составила 95,19%. Действующий глава региона Рамзан Кадыров одержал победу с результатом 99,85% голосов.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Видео
    Иран решился на создание атомной бомбы?

    В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    30 сентября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете

    Путин: Социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Путин подчеркнул, что необходимо выделить достаточно средств на решение демографических задач, улучшение жилищных условий и рост благосостояния семей с детьми, передает РИА «Новости».

    «Один из ключевых законов вашей первой осенней сессии – федеральный бюджет на следующие три года. Бюджетный пакет подготовлен правительством. Это важнейшие документы, где должны быть четко просчитаны ресурсы, сбалансированы исходя из текущих приоритетов и стратегических целей наши возможности. Сохраняя макроэкономическую стабильность, надо профинансировать все национальные проекты, федеральные программы. Должны быть и, безусловно, будут выполнены в полном объеме социальные обязательства государства перед нашими гражданами», – сказал Путин.

    «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – отметил Путин.

    В среду Владимир Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва.

    Президент оценил влияние обновления парламента на развитие парламентаризма.

    Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 14:42 • Новости дня
    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва

    Путин назвал повышение качества жизни россиян главной задачей Госдумы

    Путин определил главную задачу Госдумы девятого созыва
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни россиян основной задачей депутатов Госдумы девятого созыва.

    Глава государства в среду выступил на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отечественное законодательство должно отвечать требованиям времени, смотреть в будущее и служить людям.

    «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – отметил российский лидер. По его словам, именно забота о благополучии россиян определяет общую эффективность работы власти.

    Кроме того, Владимир Путин выразил надежду на сплоченную работу парламентариев. Он рассчитывает, что ключевые решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при солидарной и консолидированной поддержке всех партийных фракций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства поздравил парламентариев с победой на выборах.

    Российский лидер призвал депутатов сделать все возможное для победы.

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    30 сентября 2026, 17:19 • Новости дня
    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев

    Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов

    Путин назвал стойкость и мужество бойцов СВО моральным ориентиром для госуправленцев
    @ Russian President Official Apa/APA Images/ZUMA/ТАСС

    Стойкость и мужество участников специальной военной операции должны стать моральным ориентиром для всех, кто работает в государственном управлении, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов, проходящей по видеосвязи.

    Путин поздравил руководителей регионов с результатами выборов и призвал оправдать доверие граждан. Он отметил, что главы субъектов и их команды должны работать с полной самоотдачей, руководствуясь интересами людей и учитывая их ожидания, сообщает Кремль.

    «Важнейшим моральным ориентиром для всех, кто работает в сфере государственного управления, должны служить стойкость и мужество наших бойцов в зоне специальной военной операции», – подчеркнул глава государства.

    Президент подчеркнул необходимость постоянной обратной связи с жителями. В числе способов ее поддержания он назвал диалог со всеми фракциями региональных парламентов, общественными и волонтерскими объединениями.

    «Наша общая задача, в решении которой необходимо объединять усилия всех уровней власти, бизнеса, гражданского общества, – дальнейшее укрепление суверенитета страны, причем в самом широком смысле этого слова», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин по видеосвязи провел встречу с избранными главами регионов страны. В среду Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах. В понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    30 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Путин: Россия не может унизительно клянчить подачки по всему миру

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил, что Россия, в отличие от некоторых, не может бегать по миру и выпрашивать подачки.

    «Россия – как некоторые, не будем показывать пальцем – не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное – нам этого не нужно», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что отечественная финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Он добавил, что главной задачей на сегодня является недопущение ошибок.

    Ранее президент поручил обеспечить долгосрочный рост российской экономики.

    Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва заявил о необходимости полностью выполнить социальные обязательства в новом бюджете.

    Также Путин поздравил депутатов Госдумы с победой на выборах.


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    30 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    Путин поручил обеспечить сбор и обработку данных для обучения суверенного ИИ
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать централизованный сбор данных для обучения отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

    Владимир Путин поручил правительству обеспечить централизованный сбор и обработку информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.

    «Правительству России обеспечить централизованный сбор, обработку и предоставление научно-технической информации для обучения суверенных и (или) национальных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты России», – говорится в опубликованном документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин призвал использовать инфраструктуру мегасайенс для создания суверенных моделей искусственного интеллекта.

    Месяцем ранее Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки таких программ. Весной глава государства высоко оценил шансы России на успешный выпуск полностью независимых нейросетей.

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    30 сентября 2026, 17:47 • Новости дня
    Путин высоко оценил вклад чеченского народа в СВО и укрепление России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов, особо отметив заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.

    Президент Владимир Путин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за вклад чеченского народа в укрепление России и в борьбу за суверенитет в рамках СВО. Также в ходе беседы с руководителями субъектов по видеосвязи российский лидер отметил масштабные позитивные изменения в столице Чеченской Республики, передает РИА «Новости».

    «Я хочу поблагодарить всю вашу управленческую команду за это, пожелать вам дальнейших успехов и поблагодарить за те усилия, за тот вклад, который чеченский народ, талантливый, трудолюбивый, очень мужественный вносит сегодня в реализацию общих планов по укреплению России в целом и в борьбу за наш суверенитет, за будущее в рамках специальной военной операции», – сказал Владимир Путин, обращаясь к Кадырову.

    «За последние годы именно благодаря вашим усилиям и вашей команды Грозный преобразился так, как этого, наверное, никто и не думал, и не мечтал», – сказал глава государства.

    В ответ Рамзан Кадыров выразил признательность за поддержку и заверил президента, что все поставленные задачи в зоне боевых действий будут обязательно выполнены, а чеченские подразделения полностью оснащены всем необходимым.

    Кроме того, Кадыров обратил внимание на то, что на прошедших выборах Чечня показала рекордную явку, превысившую 95%. Также республика заняла первое место по числу отданных голосов за партию власти.

    «Это в очередной раз подтверждает народную поддержку курса президента страны, партии и пути первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова», – сказал Кадыров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с победившими на сентябрьских выборах губернаторами.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке более 76 тыс. бойцов в зону специальной военной операции.

    До этого Путин выразил признательность жителям республики за огромную помощь на фронте СВО.

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    30 сентября 2026, 23:05 • Новости дня
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    Данилин: Ветераны СВО привнесут в Госдуму основы фронтового братства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в обращении к депутатам Госдумы нового созыва заявил о важности опоры страны на собственные силы. Такой опыт есть у ветеранов СВО, которые стали в нынешнем парламенте крупнейшей профессиональной группой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва, которое прошло в четвертую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    «Владимир Путин фактически установил рамки будущей работы Госдумы нового созыва. Парламент должен работать в первую очередь над обеспечением социальных гарантий населения, над созданием новых возможностей для граждан. Деятельность эта будет вестись последовательно, без уклона в популизм», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он подчеркнул: президент не ждет от Госдумы каких-либо новых запретительных инициатив. «Ставка делается на созидательное начало законотворчества. И в этом плане особенно символично, что первое заседание состоялось именно 30 сентября – в день воссоединения России с ее историческими территориями», – продолжил он.

    «Полагаю, это был осознанный выбор даты. На фоне бесконечных угроз со стороны Запада, попыток срыва выборов атаками ВСУ, Путин встретился с депутатами в качестве лидера борьбы русских людей за свободу и справедливость. Таким образом была подчеркнута и роль Думы, которая также должна сыграть значимую роль в этом историческом процессе», – отмечает собеседник.

    Данилин также обратил внимание то, что в Госдуме теперь присутствуют ветераны СВО, способные привнести в ее жизнь «основы фронтового братства». «В настоящий момент именно бойцы спецоперации составляют десятую часть от всех депутатов. Это самая большая профессиональная группа в Думе. Их навыки и опыт послужат основой для разработки законов по интеграции новых регионов и поддержке солдат в адаптации к мирной жизни», – указывает эксперт.

    Что особенно важно – ветераны знают, как важно сохранять стойкость. «И в этом плане символичны слова главы государства о важности опоры на собственные силы. Наш противник, Украина, сегодня униженно клянчит деньги у Запада. Мы же уверенно смотрим в будущее, понимая, что куем его самостоятельно», – заключил Данилин.

    В среду Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Глава государства напомнил, что высокая явка и итоги избирательной кампании «вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов». Путин подчеркнул, что сплоченность российского общества – основной залог того, «что вместе мы добьемся поставленных целей, обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России».

    Особое внимание президент уделил закону о бюджете. «Он должен быть сбалансированным, реалистичным. Прошу исключить вас любой разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул Путин.

    По его словам, российское законодательство должно отвечать требованиям времени, быть устремленным в будущее, служить людям, российским семьям, поощрять и поддерживать таланты, инициативу, творческую энергию нашего народа. «Речь идет о раскрытии колоссального потенциала всей страны: Дальнего Востока, Сибири, Русского Севера, центральных областей, Крыма, Донбасса, Кавказа и Урала – всех без исключения регионов», – пояснил Путин.

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    30 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Путин назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями

    Путин пожелал депутатам Госдумы девятого созыва плодотворной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва пожелал депутатам плодотворной работы и назвал их долгом постоянную связь с избирателями.

    Глава государства подчеркнул, что парламентариям необходимо знать нужды людей на местах и быстро на них реагировать, передает РИА «Новости».

    «Долг каждого депутата – держать постоянную связь с избирателями… добиваться справедливого решения волнующих людей вопросов, то есть быть действительно народными представителями», – сказал Путин.

    «Желаю вам плодотворной работы. Спасибо большое. Успехов!» – сказал президент, завершая выступление перед депутатами.

    Выборы в Госдуму девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе в парламент прошли пять партий: «Единая Россия» (349 мандатов), КПРФ (37), ЛДПР (23), «Новые люди» (19) и «Справедливая Россия» (17). В одномандатных округах места получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина».

    Владимир Путин призвал депутатов новой Госдумы сделать все для победы. Также Владимир Путин поздравил депутатов с победой на выборах. Кроме того, Путин отдельно поприветствовал парламентариев от новых регионов.

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    30 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Кремль анонсировал участие Путина в заседании клуба «Валдай»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в очередном заседании Международного клуба «Валдай», посвященном вопросам ответственности за будущее.

    Президент Владимир Путин 1 октября выступит на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает пресс-служба Кремля.

    В официальном релизе отмечается: «1 октября Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

    Ранее бразильский профессор Фабиано Мельничук на полях форума заявил о внедрении Западом «технофашизма».

    До этого представитель МИД Александр Трофимов в рамках экспертного диалога клуба «Валдай» указал на разжигание странами НАТО конфликтов в Евразии.

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    30 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о наличии у президента Владимира Путина приглашения на предстоящий саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Российский лидер может провести двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях мероприятия, которое пройдет в ноябре, передает РИА «Новости».

    Захарова добавила, что более подробную информацию о возможных контактах на высшем уровне в рамках поездки дополнительно предоставят представители администрации президента.

    Во вторник в Кремле допустили подготовку Китаем встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

    В то же время Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения трехсторонних переговоров.

    На прошлой неделе в МИД России сообщили о вероятности встречи лидеров трех государств.

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    30 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин назвал сплоченность общества залогом суверенитета России

    Путин: Сплоченность общества гарантирует суверенитет России на поколения вперед

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на первом заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что сплоченность общества обеспечит надежные гарантии безопасности и суверенитета страны на многие поколения вперед.

    По словам главы государства, единство российского народа является главным условием для достижения всех поставленных перед страной целей, передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил абсолютную уверенность в том, что благодаря общественной сплоченности надежные гарантии безопасности и независимости государства будут обеспечены на многие поколения вперед.

    «Сплоченность нашего общества… основной залог того, что вместе мы добьемся всех поставленных перед собой целей. Обеспечим на многие поколения вперед надежные гарантии безопасности и суверенитета России. Так и будет, абсолютно в этом уверен», – сказал Путин в выступлении перед депутатами.

    Выступление президента прошло в рамках первого пленарного заседания нижней палаты парламента нового созыва.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на первом пленарном заседании Государственной думы девятого созыва заявил, что российский народ никому не удастся сломить или запугать.

    Путин назвал ясным выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией. В понедельник Путин оценил прошедшую избирательную кампанию в Госдуму как масштабную и значимую.

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    30 сентября 2026, 19:07 • Новости дня
    Герой России Цыдыпов: Выступление президента в Госдуме стало вдохновляющим обращением ко всей России

    Выступление Владимира Путина на первом заседании Государственной думы нового созыва стало вдохновляющим обращением ко всей России, заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы, выпускник первого потока программы «Время героев» Балдан Цыдыпов.

    По словам Цыдыпова, президент подчеркнул, что решения, определяющие судьбу страны, будут приниматься при консолидированной поддержке всех парламентских партий. Депутат отметил значение совместной работы для решения стоящих перед депутатами задач.

    «Опыт совместной работы и взаимовыручки, полученный в ходе обучения на программе «Время героев», становится серьезным ресурсом и в работе Государственной Думы», – заявил он.

    Особую роль эти навыки, по мнению депутата, играют при рассмотрении региональных задач. «Умение слушать друг друга, находить решения сообща и не оставлять сложные вопросы без внимания – эти качества особенно важны, когда речь идет о проблемах регионов», – подчеркнул Цыдыпов.

    Он добавил, что объединение усилий депутатов позволяет быстрее и эффективнее решать задачи, поставленные главой государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду депутаты встретили аплодисментами слова президента Владимира Путина о героях спецоперации на Украине. Глава государства назвал долгом каждого депутата Госдумы держать связь с избирателями. Российский лидер также определил главную задачу Госдумы девятого созыва.

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    30 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил оказать всю необходимую помощь жителям приграничных регионов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов поручил оказывать всестороннюю помощь жителям приграничных территорий, заявив, что страна перед ними в долгу.

    Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с губернаторами отметил, что жители приграничных регионов находятся под особым давлением и проходят через непростой период. Он подчеркнул их мужество и героизм, передает РИА «Новости».

    Путин также обратился к губернатору Белгородской области Александру Шуваеву.

    «На Белгородчине и других приграничных территориях люди находятся под особым давлением, и мы перед ними в долгу. Надо все делать для того, чтобы оказать помощь конкретным людям, семьям, бизнесу, возрождать утраченную или поврежденную инфраструктуру», – сказал Путин, заслушав доклад главы Белгородской области.

    Президент добавил, что решение этих задач будет осуществляться при активном участии федерального правительства, которое ориентировано на совместную работу с главами регионов.

    «Люди, которые проживают на этих территориях, проходят через особый период, проявляя мужество и, без всякого преувеличения, героизм», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин назвал безопасность главным вопросом для Белгородской области. В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил об особом контроле ситуации в приграничье. В 2024 году Путин пообещал рассмотреть создание «единого окна» помощи жителям приграничных территорий.

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